«Югинвестстрой» задает новый стандарт комфортной загородной жизни

Строящийся под Казанью поселок «Благодать» обещает совместить в себе лучшие качества элитного отеля и частного особняка

Фото: югинвестстрой.рф

Условия как в элитном отеле

Бывают уютные отели, из которых не хочется уезжать. Здесь кажется прекрасным каждый элемент: комфортные апартаменты, продуманный ландшафтный дизайн, живописное и ухоженное побережье. Пребывание в этом месте хочется продлить до бесконечности, и, если бы постояльцам предложили купить часть этого великолепия, они не раздумывали бы ни минуты.

Шанс стать владельцем дома в клубном отеле скоро появится у тех, кто мечтал жить в 2 км от Казани и при этом наслаждаться тишиной и природной красотой. Компания «Югинвестстрой» предлагает уникальный формат комфорта: собственный дом в поселке-отеле «Благодать» на границе Казани и Зеленодольского района.

На территории в два гектара среди сосен и дубов будут построены современные «умные дома» для двух десятков семей. Принципиальное решение компании: при строительстве обойтись без вырубки деревьев. Более того, здесь дополнительно высадят березы и туи. Даже заборы между соседними участками будут живыми — из плотного ряда зеленых насаждений. Ухаживать за растениями будет квалифицированный садовник.

Чтобы атмосферу тишины и уединения ничто не нарушало, поселок будет оборудован специальными шумоизоляционными экранами. На внутренней территории будут царить только гармоничные природные звуки: пение птиц и плеск волн. Эта местность славится грибными местами и позволит любителям тихой охоты набирать здесь полные корзины отборных грибов. А заядлые рыболовы по достоинству оценят прибрежный клев.

«Благодать» имеет выход к берегу Волги, где планируется оборудовать пирс для катеров и яхт и песчаный пляж с шезлонгами. У хозяев домов помимо придомовой парковки на два автомобиля будет собственная «водная парковка». За сохранность вещей и транспорта можно не опасаться: вся территория, включая побережье, будет находиться под усиленной охраной.



Уникальный формат клубного отеля-пансионата позволит жителям забыть про все бытовые заботы. Их на себя возьмет обслуживающий персонал: садовники, электрики, уборщики территории будут решать все возникающие житейские проблемы. По заявке можно будет также заказать уборку в доме и другие услуги (например, стирку, химчистку и др.). В общем, будет доступен весь сервис, предоставляемый в лучших мировых отелях.

Дизайном проекта в домах предусмотрены высокие панорамные окна (до 5 м высотой). Разумеется, владельцам домов не придется ломать голову над тем, как содержать их в чистоте — регулярным мытьем окон будет заниматься управляющая компания. Она же возьмет на себя уборку снега не только по всей территории поселка, но и с горизонтальных крыш домов.

Детский рай

В «Благодати» будет работать беби-клуб и большая детская игровая зона. Молодые родители смогут оставлять малышей под присмотром педагога на любое время. Детей постарше можно спокойно отпускать погулять или поиграть во дворе: охрана будет следить, чтобы они не покинули поселок или не ушли одни к его прибрежной стороне.

Есть и нестандартные меры безопасности. Так, правилами проживания запрещено содержание собак бойцовских пород, которые могут проявить агрессию в отношении проживающих здесь детей и взрослых.

Чтобы семейные жители получали от загородной жизни только положительные эмоции, управляющая компания возьмется за решение трансферных вопросов. Воспитанников детсадов и школ каждый день будут отвозить в Казань и привозить домой два современных автобуса. В свободное время тот же транспорт будет курсировать между городом и поселком — для удобства жителей, не пользующихся личным авто.

У собственников недвижимости в «Благодати» будут хорошие соседи, разделяющие любовь к уюту и привыкшие брать от жизни лучшее. И это не стандартная фраза, которую часто используют риелторы. Будущие владельцы домов в обязательном порядке подписывают согласие с уставом поселка и правилами поведения в нем. Это гарантирует всем жителям комфортные условия и отсутствие спорных ситуаций с соседями.

Кстати, это не первый люксовый проект «Югинвестстроя». Компания имеет в своем портфолио элитный жилой объект, построенный в Сочи. Несмотря на высокий ценник, собственник на него нашелся, едва завершилась стройка.

Проект глазами подрядчиков

В застройке поселка участвует несколько компаний. В частности, ООО «Строительное оборудование Казань» — ключевой поставщик проекта, решающий широкий спектр материально-технических вопросов. Директор предприятия Владислав Булацкий прокомментировал свое участие в строительстве так:

«Наша компания курирует строительный процесс в части обеспечения расходными материалами, опалубочным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. ООО «СОК» гарантирует, что при строительстве зданий и облагораживании территории поселка будут использованы только качественные строительные материалы и комплектующие».

Еще один подрядчик, работающий над поселком, — ООО «ПТК БетонСтрой». Директор промышленно-торговой компании Артур Абдрахманов также отметил, что работа над первыми зданиями в «Благодати» ведется полным ходом.



«Сейчас мы приступили к первой очереди стройки, будем принимать участие во всех монолитных работах на объекте. Ориентировочно завершим проект до II квартала 2020 года».

С его слов, «ПТК БетонСтрой» выполняет поставку товарного бетона высокой марки и возводит бетонные конструкции будущих жилых строений. Артур Абдрахманов заверил, что в качестве и повышенных эксплуатационных свойствах домов можно не сомневаться: здесь будут применяться лучшие отечественные материалы. Кроме того, он сделал прогноз, что интересная архитектура и единый стиль всех зданий в клубном поселке не оставит равнодушными любителей элитного загородного жилья.



Цена комфорта

В поселке запланировано 23 дома с прилегающими участками земли. Все строения объединены общим архитектурным стилем хай-тек. Здесь применяются только современные технологии строительства, натуральные отделочные материалы. Это энергоэффективные дома, управлять которыми можно через смартфон на любом удалении от объекта. Архитекторы учтут все пожелания клиента по внутренней планировке и отделке помещений.

Внушительная жилая площадь (от 150 до 250 м²) позволит будущим владельцам навсегда забыть о стесненных условиях городских многоэтажек: узких лестничных проходах, толп у лифта, шумных соседей. Здесь никто не будет диктовать вам, как громко петь или слушать музыку. Стоимость «квадрата» на начальном этапе строительства стартует от 50 820 рублей. Благодаря специальной конструкции, плоскую крышу можно переоборудовать в летний бассейн или столовую под открытым небом.

Неудивительно, что часть земельных участков и будущих домов в «Благодати» уже обрели владельцев. Посетив сайт проекта и наглядно ознакомившись с его преимуществами, вы поймете, почему они сделали свой выбор. Задать уточняющие вопросы и договориться об экскурсии на объект можно по телефону 8 (966) 260-11-11.

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