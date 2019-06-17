«Когда на счету каждая минута»: турецкая клиника «Анадолу» вновь привезла в Казань именитых онкологов

Второй год подряд медицинский центр организует встречи формата Patient Reunion — «воссоединение» бывших пациентов с докторами, которые помогли им пережить рак

Фото: Ринат Назметдинов

В последних числах мая залы Казанской галереи «Окно» принимали неожиданное и неформатное событие — званый ужин, организованный казанским представительством стамбульской клиники «Анадолу». Второй год подряд медицинский центр организует встречи формата Patient Reunion — «воссоединение» бывших пациентов с докторами, которые помогли им пережить рак. В этот раз Казань посетили медицинский онколог доктор Шереф Комурджу и окноуролог профессор Джемиль Уйгур. В течение нескольких дней врачи проводили бесплатные консультации и просветительские лекции, а 24 мая они встретились с двумя десятками спасенных ими казанцев.

Patient Reunion — в благодарность докторам

В зале галереи «Окно» в этот день собрались порядка 20 гостей — благодарных пациентов докторов Шерефа Комурджу и Джемиля Уйгура. Здесь звучат незатейливые фортепианные концерты и доносятся звуки вокальных импровизаций, слышен смех и звон бокалов. Руководитель представительства медицинского центра «Анадолу» в Казани Антон Казарин берет в руки микрофон, и гости резко замирают, в зале воцаряется тишина. Каждый здесь лично знаком с ним, и это тот самый редкий случай, когда речи, сказанные со сцены, действительно доходят до слушателя.

В зале галереи «Окно» собралось порядка 20 гостей — благодарных пациентов докторов Шерефа Комурджу и Джемиля Уйгура

«Недавно я просматривал отзывы наших пациентов и увидел интересную вещь. Мы в своих речах и рекламных проспектах говорим о наших суперпрофессорах, о новейших прорывных технологиях и супержелезках, говорим, как это важно. В отзывах пишут обычно совсем о другом: об участии, об отношении, о поддержке, о том, как девчонки-переводчицы готовили какому-то пациенту кашу дома, потому что гречку в Стамбуле днем со огнем не сыщешь, о том, как профессор приходит в выходные и берет трубки в девять вечера, чтобы найти необходимые именно в ту минуту слова. Оказывается, моральная поддержка для пациента нисколько не уступает по значимости супертехнологиям.

Я знаю, о чем говорю. Моя мама прошла через это, у нее была меланома. Моя тетя, у нее был рак кишечника, лечилась в «Анадолу», и с этого все и началось для меня. Если этого не случилось, не было бы «Анадолу» ни в Казани, ни в Екатеринбурге. Так вот я понимаю, что поддержка — это очень важно, что, наверное, не всегда понимают здесь, в России. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь здесь было так же: чтобы вам улыбались, чтобы вас поддерживали, чтобы говорили нужные слова. Мне бы хотелось подарить всем вам этот вечер, тем, кто уже поборол болезнь и тем, кто продолжает с ней сражаться», — обратился Антон Казарин к гостям, сорвав овацию, после чего вернулся в компанию коллег.

Каждый желающий мог внести свою лепту в создание картины

После того, как праздничному ужину был дан официальный старт, а гости заняли свои места за столами, ведущая вечера предложила всем присутствующим поддержать еще одну давнюю и довольно символичную традицию клиники — совместное создание живописного полотна. Около импровизированной сцены был установлен мольберт с кистями и масляными красками. Каждый желающий мог внести свою лепту в создание картины, в этом гостям помогала профессиональная художница. В это время профессора и специалисты центра «Анадолу» курсировали между столиками, беседуя с бывшими пациентами и принимая слова благодарности.

«Мы с вами пережили непростые времена, и физически, и морально. Вы пережили кошмар, но спасибо Богу за то, что мы встретились и начали лечение, — сказал профессор Джемиль Уйгур, обратившись к залу. — Мы вместе с вами боролись с этим страшным заболеванием, многие из вас пережили сложные операции и тяжелое лечение, но мы вышли из этой борьбы победителями. Вы все еще здесь, и я желаю вам долгой, счастливой и здоровой жизни без этого кошмара».

«Я занимаюсь медицинской онкологией в течение 25 лет. Каждый день я сталкиваюсь с огромным количеством проблем, но я не чувствую тяжести. Я получаю информацию о раке от своих пациентов и готов с ними делиться. Я понял, что рак — это не только боль и страдания, это повод задуматься. Я понял, что каждая минута очень ценна. За эти 25 лет мои пациенты, рак, очень изменили меня. Один из пациентов сказал мне: «Доктор, я потеряла грудь, но, перенеся рак, я получила очень много других вещей. Я смогла ближе узнать мою семью, я стала ближе общаться со своим окружением». Поэтому столкновение с раком — это не только потери, — подчеркнул доктор Шереф Комурджу. — Я желаю вам долгих лет благополучной жизни, спасибо вам за то, что вы здесь».

Клиника в приморском районе Стамбула — немного об «Анадолу»

Медицинский центр «Анадолу» — один из самых авторитетных многопрофильных госпиталей в Турции, в течение многих лет он работает под покровительством Анатолийского фонда и имеет статус партнера всемирно известного Медицинского центра Джона Хопкинса (США). Стамбульская клиника «Анадолу» специализируется на общей хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии, ЭКО и ортопедии, но в России она в первую очередь известна своими достижениями в борьбе с онкологией.

Доктора «Анадолу» — профессиональные диагносты, опытные хирурги и онкологи — выполняют самые сложные операции, ведут и отслеживают состояние своих пациентов долгие годы. Расположенный в тихом приморском районе Стамбула, госпиталь «Анадолу» находится вдали от шума города, но достаточно близко к нему для того, чтобы сделать более комфортным время пребывания на лечении в чужой стране. Что особенно важно, здесь не только успешно борются со страшными диагнозами, но и учат жизни после рака.

Представительство «Анадолу» открыто в Казани с 2014 года, за 4 с половиной года здесь успели помочь нескольким сотням онкобольных пациентов. В России существует пять представительств «Анадолу», помимо Казани центры работают в Екатеринбурге, Тюмени, Краснодаре и Новосибирске. Представительство — то место, куда каждый онкобольной может прийти за бесплатным «вторым врачебным мнением» и, предоставив анализы и документы, получить консультацию стамбульского специалиста.

В представительствах «Анадолу» не оказывают медицинских услуг, здесь помогают связаться с необходимым врачом, получить всю информацию о возможностях турецкой клиники и при положительном решении пациента о продолжении лечения в «Анадолу» берут на себя все организационные моменты — начиная от трансфера в Турцию и переводчика, заканчивая записями к докторам.

Истории «Анадолу»

Неформальные встречи докторов с бывшими пациентами — редкость, если и вовсе не уникальный случай для России. Казалось бы, со всеми особенностями российского менталитета, нам совсем не свойственно вспоминать о пережитых некогда бедах и трудностях. Мы побеседовали с гостями и организаторами встречи «Анадолу» в Казани и попытались узнать, зачем и по каким причинам они уже второй год подряд продолжают собираться вместе.



Антон Казарин руководитель представительства медицинского центра «Анадолу» в Казани Встречи врачей с пациентами — это традиция клиники «Анадолу», согласен, очень западный формат. В России мы первые в медицинской среде решили начать проводить такие встречи, в Стамбуле же они проходят постоянно, и это уже стало нормальной практикой. Знаете, я слышал о том, что многие люди хотят отстраниться от боли и воспоминаний о ней. Владимир Владимирович Вавилов, директор казанского хосписа имени Анжелы Вавиловой, рассказывал, что, когда его дочь Анжела ушла, он пытался позвонить, увидеться с другими родителями, пережившими горе, поговорить, рассказать о своей идее создания детского хосписа, ведь все они знают друг друга и общаются. Но все его попытки связаться с людьми были неудачными. Люди отворачивались потому, что забыть об этом — естественное желание человека, они за километр обходили детский онкоцентр. Нашлась только одна мама, которая сказала «окей», и они это сделали. Но видимо наши пациенты — это вот такие Вавиловы: они помогают друг другу, передают какие-то вещи и документы, когда летят в Стамбул, они дружат семьями, общаются с профессорами «Анадолу». Наш онкоуролог Джемиль Уйгур, например, защитил кандидатскую диссертацию по истории древнего мира, и его хобби — водить своих пациентов по стамбульским музеям. Может быть, нам просто везет, что наши пациенты никогда не отказываются от таких встреч, а может быть, во что я более склонен верить, они попадают под влияние обстановки, атмосферы доверия и открытости «Анадолу». Благодаря современным технологиям и методам, у наших пациентов формируется немного иное отношение к раку — как к любому другому онкологическому заболеванию. Никто же не рыдает, когда узнает, что у него диабет? Диабет в отличие от лейкоза неизлечим, но он нормально поддается контролю. Общая атмосфера в клинике среди пациентов такая, что это воспринимается нормально.

Наталья Панина бывшая пациентка клиники «Анадолу» (имя и фамилия героини изменены) У меня очень теплые чувства к «Анадолу», специалистам представительства в Казани и врачам, персоналу клиники в Стамбуле, поэтому я здесь. Сложно описать, что ты чувствуешь во время всего этого, в «Анадолу» мне помогли — помогли профессиональные врачи и специалисты, помогли просто люди. Когда мне поставили диагноз, это был шок — на самом деле, я даже не знала, что это такое страшное заболевание. Думала, что у женщин бывают уплотнения в груди. Диагноз в Казани мне поставили чуть ли не в коридоре: просто взяли жидкость на анализ и сказали, что мне надо удалять грудь, там рак — срочно ложиться на операцию. Меня напугали до смерти, я была в панике, потому что, во-первых, не ожидала. Во-вторых, я думала, что слишком молода для этой болезни, и, в-третьих, у нас в семье не было рака молочной железы, а он передается по наследству, я уже начиталась к тому моменту в интернете. Я у врачей просила сделать мне биопсию, потому что не верила. Один из них сказал мне: «Какая вам разница, после операции узнаете, что у вас было». А вдруг это не рак? Я была в ужасе, как же так? Я начала писать письма в клиники — в Германию, в Израиль. Узнала, что есть такая клиника в Стамбуле. Меня должны были оперировать, но я не легла в больницу, купила билет и той же ночью улетела в «Анадолу». Там мне за 3 дня провели полное обследование, биопсия была готова. Мне поставили первую степень после обследования, хотя в России ставили 3—4. Консилиум врачей в «Анадолу» пришел к выводу, что операция не требуется, надо провести химиотерапию. Я была поражена профессионализмом и уровнем: за мной было постоянное наблюдение, комфортные условия, но, главное, чувствуешь человечность и поддержку. Там я купила препараты, продолжила лечение в России — это небо и земля. Я понимаю наших врачей — наверное, у них много больных, они не успевают. Но для нас, пациентов, в тот самый момент важно участие, небезразличие, профессионализм врачей. Поэтому теперь сложно представить, чтобы я не откликнулась на приглашение от «Анадолу».

Айрат Хасанов пациент клиники «Анадолу» Я не мог не прийти сюда сегодня, зная о том, что здесь будет тот профессор-доктор, который меня оперировал. Хочется с ним повидаться. Все это было совсем недавно. Я оперировался в России в конце декабря, здесь мне сделали операцию, наши врачи, к ним совершенно никаких нареканий нет, я их уважаю, но, видимо, у них нет таких возможностей, которые есть в других более продвинутых странах. Здесь мне рекомендовали наблюдаться каждые 3 месяца, но я знал, что мои шансы на долгую жизнь — 50 на 50. Меня это не устраивало. При таком раскладе, когда «50 на 50», голова съезжает, все становится в серых тонах, жизнь просто теряется. 13 января я вышел из больницы, а 3 февраля уже был в Стамбуле. Мой друг, бывший онколог, был в клинике «Анадолу» ознакомительно. Он посоветовал мне обратиться к ним, и я поехал. Мне сделали более сложную операцию. Побыв там, прооперировавшись и веря в то, что там тебе оказали ту врачебную помощь, которая тебе нужна была и необходима, которую ты не получил в России, это вселяет веру в полное выздоровление.



Партнерский материал, интернет-газета «Реальное время», фото Рината Назметдинова