Последний день «ДельтаКредита»

Специализировавшийся на ипотеке банк сдаст лицензию

Завтра один из первых в стране коммерческих ипотечных банков «ДельтаКредит» юридически присоединится к «Росбанку» — соответствующая запись будет внесена в ЕГРЮЛ. Как стало известно «Реальному времени», присоединяемый банк трансформируется в филиал «Росбанка» и перейдет под руководство бывшего зампреда «ДельтаКредита» Дениса Ковалева. Тем временем накануне в Казани был открыт первый в России клиентский офис нового филиала под названием «Росбанк Дом».

Дожить до 20-летия

В минувший четверг в Казани открылся первый в России клиентский офис «Росбанк Дом» ипотечного филиала универсального «Росбанка», создаваемого на базе присоединяемого к нему банка «ДельтаКредит». В помещение переедет команда его казанского офиса, который прекращает существование.

Присоединение одного из первых в стране коммерческих ипотечных банков, который ровно 20 лет назад, в 1999 году, учредили структуры J.P.Morgan, к материнскому «Росбанку» юридически завершится завтра — 1 июня. С понедельника, 3 июня, выдача всей ипотеки будет производиться уже с баланса «Росбанка», а «ДельтаКредит» сдаст лицензию ЦБ.

Как стало известно «Реальному времени», до конца года будут обновлены вывески всех офисов «ДельтаКредита» в России. Вопросы перехода на новый бренд в каждом регионе будут определяться индивидуально, поскольку в некоторых «ДельтаКредит» уже работает на территориях «Росбанка».

В минувший четверг в Казани открылся первый в России клиентский офис «Росбанк Дом» — ипотечного филиала универсального «Росбанка», создаваемого на базе присоединяемого к нему банка «ДельтаКредит»

Под руководство зампреда

Судя по всему, масштабной рекламной кампании в связи с ребрендингом не ожидается. Обещают, что новые офисы «Росбанк Дом» будут более функциональными.

Напомним, публичное обсуждение возможности объединения «Росбанка» и «ДельтаКредита» (оба входят во французскую группу Societe Generale, представленную в России также «Русфинанс Банком») началось еще 10 лет назад. Впервые сообщение об интеграции ипотечной системы «ДельтаКредита» в структуру «Росбанка» было осенью 2014 года. В конце 2018 года Росбанк объявил, что к середине 2019 года присоединит дочерний «ДельтаКредит». Официальное уведомление кредиторов банка о реорганизации «ДельтаКредита» в форме присоединения к «Росбанку» было опубликовано 19 марта 2019 года.

Как стало известно «Реальному времени», руководителем филиала «Росбанк Дом» с 1 июня станет экс-зампред «ДельтаКредита» Денис Ковалев, а не председатель правления Мишель Кольбер. Сам филиал структурно попадет в ведение розничного блока «Росбанка». О присоединении же розничной «дочки» группы — «Русфинанс Банка» — речи пока не идет.

Руководителем филиала «Росбанк Дом» с 1 июня станет экс-зампред «ДельтаКредита» Денис Ковалев (первый справа)

«Речь идет больше не про оптимизацию»

По словам Ковалева, одной из основных целей объединения было сохранение действующей модели «ДельтаКредита», которую в группе считают эффективной. «Интеграция происходит таким образом, что основная IT-система банков остается прежней», — отметил он в интервью «Реальному времени», добавив, что на протяжении нескольких последних лет «ДельтаКредит» был центром компетенций в части ипотечного кредитования во всей группе Societe Generale.

Вся задействованная в обслуживании клиентов команда «ДельтаКредита» сохранит работу, утверждает Денис Ковалев. «У группы всегда есть желание оптимизировать свои бизнес-процессы, но в целях этого проекта такой задачи нет», — подчеркнул он. Отметим, что на середину 2018 года общее количество сотрудников «ДельтаКредита» составляло почти 900 человек. Сколько из них потеряют работу, неясно.

Мишель Кольбер продолжит работу внутри группы Societe Generale в России, однако о его новой должности будет объявлено позже. Сам он в интервью «Реальному времени» отметил, что в объединении банков «речь идет больше не про оптимизацию, а про упрощение работы». «В течение последних 4—5 лет «ДельтаКредит» не только работал с рынком, но и выдавал ипотечные кредиты клиентам Росбанка. В этой части объединение пойдет на пользу нашим общим клиентам», — отметил он.

Менеджеры объединенной структуры надеются, что в результате слияния она укрепит позиции в пятерке крупнейших ипотечных банков России с долей порядка 3%.

Мишель Кольбер: «В течение последних 4—5 лет «ДельтаКредит» не только работал с рынком, но и выдавал ипотечные кредиты клиентам Росбанка. В этой части объединение пойдет на пользу нашим общим клиентам»

Увеличение кросс-продаж, усиление позиции в секторе и оптимизация затрат

По словам заместителя директора группы банковских рейтингов АКРА Ирины Носовой, для группы «Росбанк» слияние позволит увеличить кросс-продажи, усилить позицию в секторе и оптимизировать затраты. «На рынке же в целом это сильно не отразится: два достаточно эффективных банка теперь будут функционировать как единое целое. Оценка достаточности капитала «Росбанка» находится на максимально высоком уровне (сильная) и осуществляется на основе консолидированных данных (т. е. уже с учетом «Дельтакредита» и «Русфинанс Банка»)», — отмечает Носова. По ее словам, «нельзя также исключать возможность дальнейшего объединения с третьим российским банком группы Societe Generale, «Русфинанс Банком», но точно не раньше 2021 года».



Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, допускает синергетический эффект вследствие слияния, хотя он и не очевиден, и добавляет: «Что касается позиции на рынке, то, естественно, «Росбанк» передвинется выше по капиталу. Объединение с «Русфинанс Банком» также возможно, ведь процесс консолидации на рынке, хоть искусственными мерами, но идет».

Однако Сергей Озеров, председатель правления «Русфинанс Банка», сообщил «Реальному времени», что подобного слияния оставшихся двух банков группы не планируется. «Деятельность «Русфинанс Банка» связана с финансированием клиентов-партнеров и обладает особой спецификой, поэтому кредитная организация работает как отдельное юридическое лицо», — говорит собеседник.

Позитивный эффект от банковской синергии в рамках группы, по словам Озерова, очень заметен: «Росбанк» предлагает автокредиты от «Русфинанс Банка», который, в свою очередь, рекомендует открыть текущий счет в «Росбанке» для их погашения. В 2018 году, например, 74 процента наших клиентов воспользовались предложением об открытии счета».

Сергей Кощеев, Ильшат Галявин, Александр Артемьев