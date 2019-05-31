Зулейха, Калигула, Мольер и другие

Выбор «Реального времени» на фестивале «Науруз»

Фото: Максим Платонов

В Казани начинается международный фестиваль театров тюркоязычных стран «Науруз». Официальное открытие феста пройдет 2 июня на площадке перед Камаловским театром, но спектакли начнут показывать уже с 1 июня. «Реальное время» составило небольшой гид по программе фестиваля.

«Зулейха открывает глаза»

2 июня в 19.00 в Большом зале Камаловского театра

Некоторое время назад было решено, что «Науруз» будет посвящен какому-то одному национальному театру. В этом году настала очередь Башкортостана. Если 2 июня вы придете на час раньше до начала спектакля, то сможете посмотреть театрализованное представление на площадке перед Камаловским театром. А потом — в зал, на «Зулейху». Этот спектакль поставлен на сцене Башкирского театра им. М. Гафури.

«Первое, что зацепило, — это суфийская легенда о царе птиц — Шах-птице. Ее рассказывает Зулейха своему сыну Юсуфу. Смысл легенды в том, что птицы искали царь-птицу Сямрук, которая наделена безграничной властью над другими («возможность убивать и миловать»). Достигнув царства великой птицы, они слепнут от яркого света, а когда начинают видеть, то понимают, что ее нет, это обман, иллюзия, миф. И великая птица, наказывающая и прощающая, она в каждом в отдельности и во всех них. Любая вертикаль авторитарна и репрессивна. И она — миф! Героиня преодолевает это», — пишет о спектакле режиссер Айрат Абушахманов.

Пересказывать содержание «Зулейхи» нет смысла, роман Гузель Яхиной — одна из самых популярных книг последних лет.

«Кыз-Жибек»

1 июня в 22.00 в амфитеатре на берегу Кабана



Поэтическая народная легенда «Қыз-Жібек» — жемчужина казахского фольклора. Она поставлена в Казахском театре Жамбула.

«Эта большая и красивая история не только двух влюбленных сердец, храброго воина Толегена из рода Жагалбайлы и красавицы Жибек из рода Шекты, но и целой нации. В ней собрано все то, о чем мечтали и грезили казахи, и в спектакле полноценно раскрыты все черты народа, быт и обычаи тех лет», — поясняют его создатели.

Спектакль стал победителем на Международном театральном фестивале в городе Актобе (Казахстан, 2017) в номинациях «Лучшая постановка» и «Лучший актерский состав»; Международном театральном фестивале в городе Тырговиште (Румыния, 2017) в номинациях «Лучшая постановка под открытым небом» и «Лучший театральный коллектив».

Конечно, поздним вечером на берег Кабана придут только истинные театралы, но оно того стоит. Сама атмосфера — темное озеро, ветерок из камышей, огни, отражающиеся в воде, — все это должно вдохновить зрителей.

«Женщина из прошлого»

4 июня в 15.00 на Малой сцене Камаловского театра



«Однажды раздался звонок, дверь открылась, и мир рухнул — там жили люди: муж, жена, сын. Их обычная жизнь, защищенная тонкой дверью, давно превратилась в устоявшееся, незыблемое, где все расписано по пунктикам. Завтра у них будет событие: большой переезд в будущее. Поэтому стоят на сцене короба-коробки-коробочки, из которых можно сложить мост в некое глянцевое завтра, где все будет новое — и город, и мысли, и чувства. Все это завтра. А сегодня в дверь Франка позвонила изящная женщина в красном пальто, накинутом на черное платье в пол: «Я здесь, чтобы выполнить свое обещание и чтобы напомнить тебе о твоем». Почти сказочное начало — за обещанным рано или поздно кто-то придет», — так анонсируют спектакль его создатели из уфимского театра «Нур».

«Калигула»

5 июня в 18.00 в Театре юного зрителя



«Калигула» — известная пьеса Альбера Камю, взволновавшая весь мир. Она поставлена на сцене молодежного театра им. М. Карима в Уфе. Вот как пишут о ней создатели спектакля: «Трагедия власти и одиночества, выбор между свободой и рабством, водоворот неожиданных эмоций. И извечный вопрос, который могущественный правитель задает себе и который так волновал Шекспира, «Быть или не быть?». И ответ «Не быть», потому что собственная жизнь для Калигулы ничто. Все происходящее — игра: она абсурдна. Это ли не повод задуматься?»

«Мольер»

7 июня в 18.00 на Большой сцене Камаловского театра



Спектакль «Мольер» поставлен российским режиссером Романом Феодори (казанская публика знает его по спектаклю «Единственный берег», премьера его прошла на Свияжске, затем постановка была перенесена в «Угол»). «Мольер», идущий в театре Бухареста, — гость фестиваля. Судьба великого комедиографа предстанет на сцене.

