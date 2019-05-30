«Эти камни уже свое отжили»: мостовую под Кремлем переберут за 14,8 миллионов

Булыжники отдали на хранение Горводзеленхозу, реконструкцию завершат до начала WorldSkills

Фото: Лейсан Набиева

С середины мая мостовая у Казанского кремля активно разбирается. По словам подрядчиков, разобрать знаменитый спуск решили из-за некачественного основания: песок под булыжниками регулярно вымывался, камни проседали. На этот раз под булыжники зальют бетон, эту часть работы начнут уже на следующей неделе. Всю реконструкцию должны завершить к концу июня. Пока камни аккуратно складируют, позднее их отправят на очистку. Опасаясь, что казанцы могут растащить и эти булыжники (как это было на древней мостовой на Волге), на этот раз их сдали на хранение «Горводзеленхозу». Подробности — в материале «Реального времени».

Реконструкционный замысел



Заказчик реконструкции — находящаяся под кураторством минтранса республики организация «Главтатдортранс». Тендер «на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети Казани» был объявлен 24 апреля, 17 мая прошел электронный аукцион с начальной ценой контракта 190 171 759 рублей. По его итогам определился победитель ООО «Волга-Автодор».

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», директор компании — Дубинин Дмитрий Александрович, бенефициар — Строкин Александр Петрович. Последний также совладелец и директор ООО «Казаньспецстрой», а Дубинин выступил ликвидатором ООО «ДС Инжиниринг».

Компания предложила провести ремонт участков некоторых улиц и той самой мостовой за 189 220 900,20 рубля. Символическую конкуренцию составило ООО «Волгадорстрой», предложение которого составляло ровно 190 млн рублей.

Ремонт спуска из булыжников длиной 120 м оценен в 14,77 млн рублей, срок выполнения работ — до 1 октября 2019 года. Всю стоимость работ, судя по документации, оплатит республиканский бюджет.

Всего в лоте 13 объектов, включая участки улиц Ташаяк, Коротченко, Гаяза Исхаки, Петербургской, Кремлевской, Рустема Яхина, площадь с тротуарами перед Центральным стадионом, участок Тази Гиззата до улицы Межлаука, ремонт и покраска подпорных стенок вдоль протоки Булак, окраска чугунных ограждений. Таким образом, будет отремонтирована большая площадь дорог между ЦУМом и Центральным стадионом и Казанским кремлем.

Мостовая под Кремлем не первый раз меняет свой облик. Зародившись по царскому указу, в начале 20 века претерпела первую реконструкцию — дореволюционные камни укатали в асфальт. К 1000-летию Казани спуск воссоздали из карельских булыжников, к Универсиаде обновили. С середины мая этого года мостовую вновь перебирают.

Ремонт спуска из булыжников длиной 120 м оценен в 14,77 млн рублей, срок выполнения работ — до 1 октября 2019 года

Умытые камни

Работы уже идут с середины мая, закончатся, по словам нашего собеседника, к концу июня (ранее в СМИ говорилось о начале августа). «Сначала делаем эту сторону, потом ту сторону будем заливать, потом камни пойдут. Сейчас мы готовим основание под бетон», — сказал наш собеседник, указывая на песок, который раскапывал экскаватор. Бетон начнут заливать уже к концу недели: «Потом новый материал, новый ПГС добавим, основание хорошее».

Ранее пресс-секретарь миндортранса Наиля Клевлеева поясняла журналистам, что обновить мостовую планируется примерно на 15—20%. «В качестве материала, как и в прошлый раз, будет использован речной булыжник из гранита серого и черного цвета и красноватой яшмы, который привезут из Карелии», — говорила она «Вечерней Казани» 17 мая.



Камни, которые достают из мостовой, будут направляться в «Горводзеленхоз». «Там их моют, чистят, отбирают, добавляют новые камни, потом заново здесь выкладывать будем частично те же самые камни», — уточнил представитель подрядчика. При этом рисунок будет другой, но с ним пока не определились. Известно, что будет три полосы.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов подтвердили передачу камней в организацию. Во многом это решение было обусловлено горьким опытом: ранее при ремонтах мостовой горожане регулярно растаскивали камни. Так произошло и совсем недавно, когда из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище обнаружилась древняя мостовая. За короткий срок ее практически полностью разобрали горожане. Поэтому администрация решила подстраховаться и сдала булыжники «Горводзеленхозу» как своей подрядной организации, которая занимается содержанием дорог:

— Чтобы не воровали, их, естественно, будут направлять в нашу подрядную организацию. Так как Вахитовский район территориально непосредственно содержит «Горводзеленхоз», они с ГДС («Главтатдортранс») должны были согласовать, где хранятся эти камни. Их [должны были] уже вывезти на сегодняшний день, — отметила собеседница, но услышав от корреспондента, что камни все еще находятся на поддонах, а частично по-прежнему уложены, предположила, что вывоз приостановился из-за проблем с дорожными организациями.

В администрации подтвердили и то, что камни будут там вычищать: «Они вычищают все наши дороги, не только булыжники».

Камни, которые достают из мостовой, будут направляться в «Горводзеленхоз». Там их моют, чистят, отбирают, добавляют новые камни

«Каждый год их постоянно ремонтируют»



Сейчас мостовая разобрана на половину вдоль: по сохранившейся стороне спуска разъезжает строительная техника, вторую, разобранную, часть, раскапывает экскаватор. На тротуаре, примыкающем к дороге, лежат поддоны с бордюрными камнями, а на площадке недалеко от исполкома Казани — поддоны с камнями, выбранными из мостовой, покрытые пленкой.



Показывая на пока сохранившуюся полосу с булыжниками, представитель «Волги-Автодора» обратил внимание корреспондента «Реального времени» на конструкцию мостовой: «Под этим нет ни ПГС [песчано-гравийная смесь], ни бетона, ничего нет». Такой способ укладки сослужил плохую службу: «Камни садятся [дают усадку], ломаются, когда [находятся] под водой. Вода течет [во время дождя] — они садятся. Видите, они просто на песке лежат, он промывается, машина проезжает — они выдавливаются. Каждый год их постоянно ремонтируют, а сейчас нормально сделают».

В этот раз камни будут укладывать на бетонное основание: «То есть будет сначала бетон, на бетон будет сам материал новый, и он будет стоять уже лет 50 минимум — бетон воду пропускать не будет». По его словам, именно этим и было обусловлено желание города реконструировать спуск: «Этот булыжник раз 5-6 при мне только перебирали! Вот этим чтобы не заниматься, решили нормально сделать», — резюмирует собеседник.

В этот раз камни будут укладывать на бетонное основание

Гранит с Урала



Регион, откуда привезут камни, пока не определен: «Есть несколько вариантов, выбирают по качеству. Есть резаный, есть колотый — от него рисунок зависит. По рисунку пока тоже решают, будет комбинироваться с рисунком и камнями внутри кремля», — уточняет подрядчик. По его словам, новые камни пока не привезли, но «будет гранитный уральский камень».

Предыдущий вариант укладки также никого не устраивал: «Тут был колотый [камень], тут булыжник, там опять колотый, по осям колотый. Эти камни уже свое отжили, у камня есть цикл: 50 лет, 30 лет. У любого бетона есть 50 циклов: заморозили — отморозили, заморозили — отморозили. Любой материал во влажном виде отрабатывает свою прочность. Булыжник — гладкий материал, основание не держит, потому что сцепки нет. Сейчас будут решать, как это комбинировать будут».

Тротуары по сторонам мостовой останутся в прежнем виде: «проведут косметический ремонт, будут шлифоваться», добавил находившийся рядом рабочий.

«Реальное время» ожидает комментарий миндортранса республики, исполкома Казани и «Главтатдортранса».

1 / 26 Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева