«Эти камни уже свое отжили»: мостовую под Кремлем переберут за 14,8 миллионов
Булыжники отдали на хранение Горводзеленхозу, реконструкцию завершат до начала WorldSkills
С середины мая мостовая у Казанского кремля активно разбирается. По словам подрядчиков, разобрать знаменитый спуск решили из-за некачественного основания: песок под булыжниками регулярно вымывался, камни проседали. На этот раз под булыжники зальют бетон, эту часть работы начнут уже на следующей неделе. Всю реконструкцию должны завершить к концу июня. Пока камни аккуратно складируют, позднее их отправят на очистку. Опасаясь, что казанцы могут растащить и эти булыжники (как это было на древней мостовой на Волге), на этот раз их сдали на хранение «Горводзеленхозу». Подробности — в материале «Реального времени».
Реконструкционный замысел
Заказчик реконструкции — находящаяся под кураторством минтранса республики организация «Главтатдортранс». Тендер «на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети Казани» был объявлен 24 апреля, 17 мая прошел электронный аукцион с начальной ценой контракта 190 171 759 рублей. По его итогам определился победитель ООО «Волга-Автодор».
Согласно данным «Спарк-Интерфакс», директор компании — Дубинин Дмитрий Александрович, бенефициар — Строкин Александр Петрович. Последний также совладелец и директор ООО «Казаньспецстрой», а Дубинин выступил ликвидатором ООО «ДС Инжиниринг».
Компания предложила провести ремонт участков некоторых улиц и той самой мостовой за 189 220 900,20 рубля. Символическую конкуренцию составило ООО «Волгадорстрой», предложение которого составляло ровно 190 млн рублей.
Ремонт спуска из булыжников длиной 120 м оценен в 14,77 млн рублей, срок выполнения работ — до 1 октября 2019 года. Всю стоимость работ, судя по документации, оплатит республиканский бюджет.
Всего в лоте 13 объектов, включая участки улиц Ташаяк, Коротченко, Гаяза Исхаки, Петербургской, Кремлевской, Рустема Яхина, площадь с тротуарами перед Центральным стадионом, участок Тази Гиззата до улицы Межлаука, ремонт и покраска подпорных стенок вдоль протоки Булак, окраска чугунных ограждений. Таким образом, будет отремонтирована большая площадь дорог между ЦУМом и Центральным стадионом и Казанским кремлем.
Мостовая под Кремлем не первый раз меняет свой облик. Зародившись по царскому указу, в начале 20 века претерпела первую реконструкцию — дореволюционные камни укатали в асфальт. К 1000-летию Казани спуск воссоздали из карельских булыжников, к Универсиаде обновили. С середины мая этого года мостовую вновь перебирают.
Умытые камни
Работы уже идут с середины мая, закончатся, по словам нашего собеседника, к концу июня (ранее в СМИ говорилось о начале августа). «Сначала делаем эту сторону, потом ту сторону будем заливать, потом камни пойдут. Сейчас мы готовим основание под бетон», — сказал наш собеседник, указывая на песок, который раскапывал экскаватор. Бетон начнут заливать уже к концу недели: «Потом новый материал, новый ПГС добавим, основание хорошее».
Ранее пресс-секретарь миндортранса Наиля Клевлеева поясняла журналистам, что обновить мостовую планируется примерно на 15—20%. «В качестве материала, как и в прошлый раз, будет использован речной булыжник из гранита серого и черного цвета и красноватой яшмы, который привезут из Карелии», — говорила она «Вечерней Казани» 17 мая.
Камни, которые достают из мостовой, будут направляться в «Горводзеленхоз». «Там их моют, чистят, отбирают, добавляют новые камни, потом заново здесь выкладывать будем частично те же самые камни», — уточнил представитель подрядчика. При этом рисунок будет другой, но с ним пока не определились. Известно, что будет три полосы.
В администрации Вахитовского и Приволжского районов подтвердили передачу камней в организацию. Во многом это решение было обусловлено горьким опытом: ранее при ремонтах мостовой горожане регулярно растаскивали камни. Так произошло и совсем недавно, когда из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище обнаружилась древняя мостовая. За короткий срок ее практически полностью разобрали горожане. Поэтому администрация решила подстраховаться и сдала булыжники «Горводзеленхозу» как своей подрядной организации, которая занимается содержанием дорог:
— Чтобы не воровали, их, естественно, будут направлять в нашу подрядную организацию. Так как Вахитовский район территориально непосредственно содержит «Горводзеленхоз», они с ГДС («Главтатдортранс») должны были согласовать, где хранятся эти камни. Их [должны были] уже вывезти на сегодняшний день, — отметила собеседница, но услышав от корреспондента, что камни все еще находятся на поддонах, а частично по-прежнему уложены, предположила, что вывоз приостановился из-за проблем с дорожными организациями.
В администрации подтвердили и то, что камни будут там вычищать: «Они вычищают все наши дороги, не только булыжники».
«Каждый год их постоянно ремонтируют»
Сейчас мостовая разобрана на половину вдоль: по сохранившейся стороне спуска разъезжает строительная техника, вторую, разобранную, часть, раскапывает экскаватор. На тротуаре, примыкающем к дороге, лежат поддоны с бордюрными камнями, а на площадке недалеко от исполкома Казани — поддоны с камнями, выбранными из мостовой, покрытые пленкой.
Показывая на пока сохранившуюся полосу с булыжниками, представитель «Волги-Автодора» обратил внимание корреспондента «Реального времени» на конструкцию мостовой: «Под этим нет ни ПГС [песчано-гравийная смесь], ни бетона, ничего нет». Такой способ укладки сослужил плохую службу: «Камни садятся [дают усадку], ломаются, когда [находятся] под водой. Вода течет [во время дождя] — они садятся. Видите, они просто на песке лежат, он промывается, машина проезжает — они выдавливаются. Каждый год их постоянно ремонтируют, а сейчас нормально сделают».
В этот раз камни будут укладывать на бетонное основание: «То есть будет сначала бетон, на бетон будет сам материал новый, и он будет стоять уже лет 50 минимум — бетон воду пропускать не будет». По его словам, именно этим и было обусловлено желание города реконструировать спуск: «Этот булыжник раз 5-6 при мне только перебирали! Вот этим чтобы не заниматься, решили нормально сделать», — резюмирует собеседник.
Гранит с Урала
Регион, откуда привезут камни, пока не определен: «Есть несколько вариантов, выбирают по качеству. Есть резаный, есть колотый — от него рисунок зависит. По рисунку пока тоже решают, будет комбинироваться с рисунком и камнями внутри кремля», — уточняет подрядчик. По его словам, новые камни пока не привезли, но «будет гранитный уральский камень».
Предыдущий вариант укладки также никого не устраивал: «Тут был колотый [камень], тут булыжник, там опять колотый, по осям колотый. Эти камни уже свое отжили, у камня есть цикл: 50 лет, 30 лет. У любого бетона есть 50 циклов: заморозили — отморозили, заморозили — отморозили. Любой материал во влажном виде отрабатывает свою прочность. Булыжник — гладкий материал, основание не держит, потому что сцепки нет. Сейчас будут решать, как это комбинировать будут».
Тротуары по сторонам мостовой останутся в прежнем виде: «проведут косметический ремонт, будут шлифоваться», добавил находившийся рядом рабочий.
«Реальное время» ожидает комментарий миндортранса республики, исполкома Казани и «Главтатдортранса».
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