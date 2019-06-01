«Делать наценку из-за того, что курица слушает классическую музыку — это уже лишнее»

На рынке натуральных продуктов в стране пока отсутствует контроль, а этикетки остаются на совести производителей

Последние несколько лет российский потребитель становится все более «осознанным» и желающим знать, что он ест. Ответом на этот тренд стала популярность экопродуктов. Однако, в отличие от Европы и США, в нашей стране эта область фактически лишена контроля — правдивость этикеток с пометкой «эко» пока остается на совести производителей. «Реальное время» разбиралось, чем живет и как развивается рынок натуральных продуктов.

Надписи на этикетках — на совести производителей

По данным аналитиков, в прошлом году мировой рынок органической продукции вырос до 90 млрд евро. Среди крупнейших национальных рынков эксперты отмечают США (40 млрд евро), Германию (10 млрд), Францию (7,9 млрд) и Китай (7,6 млрд).

В России формирование рынка экологически чистых продуктов фактически только начинается. По оценкам компании NeoAnalytics, в 2018 году его объемы составили 6 млрд рублей и увеличились за год на 8,2 процента. Но если в Европе и США производство такой продукции проходит строгий контроль, то в России пока нет нормативных актов и ведомств, регулирующих экорынок. Поэтому надписи на этикетках остаются на совести производителей.

— Сейчас вы можете купить, например, йогурт с этикетками «био», «эко», «фермерский», но кроме красивого названия у него ничего не будет. Требований к использованию такой маркировки нет. И этот вопрос, конечно, требует решения, — рассказал в недавнем интервью «Реальному времени» замглавы некоммерческой организации «Роскачество» Александр Беляев.

Пока в части регулирования экоотрасли страна руководствуется Техническим регламентом Таможенного союза, где прописано, что такая маркировка должна подтверждаться фактически. За нарушение этого требования на производителя налагается административное наказание в виде штрафа, максимальная сумма — до 500 тыс. рублей. Но уже в следующем году в России должна появиться обязательная сертификация для органической продукции, призванная навести порядок на рынке (соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ). В частности, маркировать продукт пометками «эко», «био», «органик» самовольно будет запрещено.

— Законопроект включает в себя 11 пунктов, которые обозначат перечень требований к «органической продукции». Он схож с европейским, — поясняет специалист по взаимодействию с регионами Роскачества Яна Ширяева. Организация планирует взять на себя сертификацию экологичных продуктов.

По словам Ширяевой, уже в этом году планируется сертифицировать порядка 50 предприятий.

— Длительность процесса и тарифы будут рассчитываться индивидуально. На это повлияют объемы производимых работ, например площадь хозяйства и количество видов продукции, подлежащих сертификации, — уточняет пресс-служба организации.

Без пестицидов, тропических масел и с меньшей калорийностью

Несмотря на пробелы законодательства (или, наоборот, благодаря им), рынок экопродуктов в России набирает все большие обороты. Сегодня небольшие магазинчики экотоваров есть практически в каждом торговом центре, а полки со здоровым питанием появились во многих гипермаркетах.

— Я рекомендую обращать внимание на продукцию с маркировкой «эко», но нужно задумываться каждый раз, за счет какого компонента или свойства этот продукт получил такую пометку, — говорит известный диетолог, основатель клиники «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский. Эксперт выделяет три основных характеристики экологичности товаров. Первая — использование экологичного корма для животных.

— Состав по жирам и белкам у свинины или у курицы во многом зависит от качества корма. В пищевом бизнесе сегодня широко используют костную муку, что не очень хорошо. Дело в том, что гормоны у крупного рогатого скота и млекопитающих накапливаются в костях. Понятно, что доза гормонов в костной муке становится выше. Ее и ест домашний скот, получается круговорот. Так что экологичным будет только естественный корм, — рассказывает Бобровский.

Второе возможное свойство экопродуктов — более низкая калорийность. Третья немаловажная деталь — отсутствие тропических масел (пальмового и кокосового) в составе.

— Не совсем приятный факт: недавние исследования установили, что продукт с более низкой калорийностью человек съедает в три раза больше положенной нормы. В таком случае говорить о пользе нельзя. Поэтому иногда нужно подумать, насколько «эко» соответствует реальной ситуации в плане потребления, — предупреждает эксперт.

— Для выращивания экологически чистой продукции земля должна несколько лет отдыхать. Совершенно запрещено использовать пестициды или колоть животным какие-то препараты, — дополняет эту характеристику владелец «Фермы еда» Алексей Прокопьев. Он был одним из первых, кто открыл магазин фермерских продуктов в Казани. — Когда у нас родился ребенок, стали тщательно изучать состав продуктов на предмет полезности. В магазинах их почти не было. Выяснилось, что и на рынке много фальсификата. Стали искать, ездили по фермам, осматривали хозяйства. Потом увлекся этим, стал возить знакомым продукты с ферм. Постепенно это переросло в основной вид деятельности.

Курица из «Ашана» с наценкой 400 процентов

— Российское законодательство пока действительно не предусматривает обязательной сертификации органической, эко- и биопродукции, но есть сертификация добровольная. Производителей, которые получают такие сертификаты именно в сфере здорового питания, немного, но они есть. Федеральный закон, который вступит в силу в 2020 году, поможет привести к определенным стандартам рынок органической продукции, — поясняет основатель магазина экосладостей BonBon Тимур Сафиуллин. Открыть магазин здорового питания его также побудила потребность в натуральных продуктах, которых на казанском рынке почти не было.

Однако Алексей Прокопьев не разделяет этого оптимизма:

— У нас такие законы, которые можно обойти. Все помнят, как соцсети облетела фотография, где работники Омской сырной фабрики купаются в чане с молоком. Тем не менее у этого предприятия и по сей день все в порядке — со стороны Роспотребнадзора нареканий нет. Люди привыкли верить бумагам, но это формальность и бюрократия. У нас есть куча сертификационных комиссий, раз в месяц нам приходит предложение сертифицировать продукцию. Причем предлагают это проделать дистанционно по интернету, без выезда на место. Доверия к таким сертификатам нет, — комментирует эксперт.

Участники рынка отмечают, что недобросовестные игроки спокойно используют приставку «эко» как маркетинговый ход.

— Я слышал о компаниях, которые покупали курицу в «Ашане», упаковывали ее под маркой «био» и продавали в подмосковных поселках, где стоимость жилья достаточно высокая, с наценкой 300—400%. Мы падки на маркетинг, упаковку, а производители этим пользуются, — считает сооснователь фермы «Лукоз Саба» Тарас Кожанов.

«Аудитория экосегмента очень узкая»

Маркетинг в этой отрасли, к слову, тоже имеет специфику.

— В Казани спрос на экологическую продукцию есть. У нас сейчас стали появляться ПП-кафе, это из той же области. Но пока все идет тяжело. Аудитория очень узкая, ее тяжело вытащить, — поясняет генеральный директор Pen&Brain Дмитрий Жалдак. Его брендинговое агентство несколько лет назад выводило на рынок проект с экологичными чистящими средствами. По словам Дмитрия, если со стороны европейских компаний конкуренция у экопроизводства была большая, то российских аналогов на порядок меньше. «Здесь очень важна просветительская деятельность, нужно разъяснять людям принципы здорового образа жизни, обучать правильно питаться. Это основные инвестиции в этом сегменте сегодня», — отмечает Жалдак.

Основательница веганского кафе Vegan day Диана Газимова ранее развивала небольшой магазинчик экотоваров, однако позже переформатировала его под адаптивные товары для вегетарианцев.

— Таких магазинов 4 года назад почти нигде не было, а ближе к 2019 году в каждом торговом центре появился экомагазин с более доступными ценами и широким ассортиментом, — поясняет Диана.

Цена на экопродукты может быть в два раза выше

Еще один немаловажный вопрос — сколько действительно должны стоить экологически чистые продукты? По мнению Дмитрия Жалдака, здоровую продукцию могут позволить себе лишь люди с достатком выше среднего.

— Экопродукция в среднем должна стоить на 20—30% дороже обычной. Но по факту, цена может увеличиваться и до 100%, — уверен владелец фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов. Дороже всего в сравнении с обычным магазином обходится мясо курицы, потому что вырастить курицу непромышленным способом — дорогое удовольствие, а промышленное производство штампует их «как табуретки», рассказывает Борис.

— Эко-продукты стоят дороже, так как их производство зачастую требует больше времени и трудозатрат, — солидарен с Акимовым Тимур Сафиуллин.



А вот у сооснователя Eco.KazanExpress Айрата Сунгатуллина несколько иное мнение.

— Такая продукция не должна стоить сильно дороже, чем в супермаркетах. Понятно, что есть свои нюансы, и какие-то позиции будут отличаться по цене, но делать наценку из-за того, что, например, курица слушает классическую музыку — это уже лишнее. Просто нельзя использовать дополнительные вещества, чтобы птица быстро росла, — отмечает Сунгатуллин.

По его словам, заняться натуральными продуктами его побудило долгое и плотное сотрудничество с фермерами:

— В период работы в Совете по предпринимательству при президенте РТ много ездил по районам республики. И в каждом районе фермеры озвучивали одну и ту же проблему — трудно попасть на полки федеральных сетей. Второй момент — крупные сети убирают с рынка маленькие магазины, что также негативно сказывается на фермерах. В результате родилась идея создать проект наподобие AmozonFresh. Я пришел с идеей к владельцу KazanExpress Линару Хуснуллину, так и родилось направление Eco, — рассказывает бизнесмен.

Контроль нужен, но «без перегибов»

Что касается будущего закона, то все эксперты сходятся в том, что контроль непременно нужен — но «без перегибов».

— Понятно, что любая проверка — дополнительная сложность для бизнеса. Да, уйдет много недобросовестных игроков, но над добросовестными будет контроль. А контроль никто не любит, — считает Тарас Кожанов.

— В сертификации не вижу ничего плохого. Просто пока не до конца понятно, какая будет классификация, что будет пониматься под натуральными добавками. В целом закон позволит отсеять нечестных игроков, главное, чтобы не возникло преград для фермеров, — уверен Айрат Сунгатуллин.

— Важно, чтобы сертификация была не очень дорогая, чтобы небольшие производители могли себе ее позволить, — добавляет Тимур Сафиулин.

Экопродукт — тренд, который возник в ответ на желание людей вести правильный образ жизни и следить за своим питанием. Но несмотря на популярность, экониша сегодня достаточно свободная, здесь есть куда расти и что развивать. И в этом эксперты тоже единодушны.



— С качественным продуктом всегда можно куда-то выйти. Рынок вообще не насыщен, с поставщиками проблемы, — комментирует Алексей Прокопьев.

По мнению Дианы Газимовой, сейчас темой экологического питания должны активно заниматься в том числе и гипермаркеты: — В Москве, например, есть сети, где представлены большие объемы натуральных продуктов. У нас это пока узко, должно быть шире, — полагает Газимова.

— С развитием спроса растет и предложение. Крупные торговые сети, желая быть в тренде здорового питания, постоянно увеличивают долю натуральных продуктов в своем ассортименте, ежемесячно открываются новые магазины, специализирующиеся на здоровых продуктах. Поэтому я не могу сказать, что заниматься развитием магазинов здорового питания очень выгодно с экономической точки зрения. На мой взгляд, намного выгоднее сейчас заниматься производством натуральных продуктов, — предполагает Тимур Сафиуллин.

