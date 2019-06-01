Новости общества

13:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Делать наценку из-за того, что курица слушает классическую музыку — это уже лишнее»

07:00, 01.06.2019 2

На рынке натуральных продуктов в стране пока отсутствует контроль, а этикетки остаются на совести производителей

«Делать наценку из-за того, что курица слушает классическую музыку — это уже лишнее» Фото: 2gis.com

Последние несколько лет российский потребитель становится все более «осознанным» и желающим знать, что он ест. Ответом на этот тренд стала популярность экопродуктов. Однако, в отличие от Европы и США, в нашей стране эта область фактически лишена контроля — правдивость этикеток с пометкой «эко» пока остается на совести производителей. «Реальное время» разбиралось, чем живет и как развивается рынок натуральных продуктов.

Надписи на этикетках — на совести производителей

По данным аналитиков, в прошлом году мировой рынок органической продукции вырос до 90 млрд евро. Среди крупнейших национальных рынков эксперты отмечают США (40 млрд евро), Германию (10 млрд), Францию (7,9 млрд) и Китай (7,6 млрд).

В России формирование рынка экологически чистых продуктов фактически только начинается. По оценкам компании NeoAnalytics, в 2018 году его объемы составили 6 млрд рублей и увеличились за год на 8,2 процента. Но если в Европе и США производство такой продукции проходит строгий контроль, то в России пока нет нормативных актов и ведомств, регулирующих экорынок. Поэтому надписи на этикетках остаются на совести производителей.

— Сейчас вы можете купить, например, йогурт с этикетками «био», «эко», «фермерский», но кроме красивого названия у него ничего не будет. Требований к использованию такой маркировки нет. И этот вопрос, конечно, требует решения, — рассказал в недавнем интервью «Реальному времени» замглавы некоммерческой организации «Роскачество» Александр Беляев.

Пока в части регулирования экоотрасли страна руководствуется Техническим регламентом Таможенного союза, где прописано, что такая маркировка должна подтверждаться фактически. За нарушение этого требования на производителя налагается административное наказание в виде штрафа, максимальная сумма — до 500 тыс. рублей. Но уже в следующем году в России должна появиться обязательная сертификация для органической продукции, призванная навести порядок на рынке (соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ). В частности, маркировать продукт пометками «эко», «био», «органик» самовольно будет запрещено.

— Законопроект включает в себя 11 пунктов, которые обозначат перечень требований к «органической продукции». Он схож с европейским, — поясняет специалист по взаимодействию с регионами Роскачества Яна Ширяева. Организация планирует взять на себя сертификацию экологичных продуктов.

По словам Ширяевой, уже в этом году планируется сертифицировать порядка 50 предприятий.

— Длительность процесса и тарифы будут рассчитываться индивидуально. На это повлияют объемы производимых работ, например площадь хозяйства и количество видов продукции, подлежащих сертификации, — уточняет пресс-служба организации.

Без пестицидов, тропических масел и с меньшей калорийностью

Несмотря на пробелы законодательства (или, наоборот, благодаря им), рынок экопродуктов в России набирает все большие обороты. Сегодня небольшие магазинчики экотоваров есть практически в каждом торговом центре, а полки со здоровым питанием появились во многих гипермаркетах.

— Я рекомендую обращать внимание на продукцию с маркировкой «эко», но нужно задумываться каждый раз, за счет какого компонента или свойства этот продукт получил такую пометку, — говорит известный диетолог, основатель клиники «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский. Эксперт выделяет три основных характеристики экологичности товаров. Первая — использование экологичного корма для животных.

— Состав по жирам и белкам у свинины или у курицы во многом зависит от качества корма. В пищевом бизнесе сегодня широко используют костную муку, что не очень хорошо. Дело в том, что гормоны у крупного рогатого скота и млекопитающих накапливаются в костях. Понятно, что доза гормонов в костной муке становится выше. Ее и ест домашний скот, получается круговорот. Так что экологичным будет только естественный корм, — рассказывает Бобровский.

Второе возможное свойство экопродуктов — более низкая калорийность. Третья немаловажная деталь — отсутствие тропических масел (пальмового и кокосового) в составе.

— Не совсем приятный факт: недавние исследования установили, что продукт с более низкой калорийностью человек съедает в три раза больше положенной нормы. В таком случае говорить о пользе нельзя. Поэтому иногда нужно подумать, насколько «эко» соответствует реальной ситуации в плане потребления, — предупреждает эксперт.

— Для выращивания экологически чистой продукции земля должна несколько лет отдыхать. Совершенно запрещено использовать пестициды или колоть животным какие-то препараты, — дополняет эту характеристику владелец «Фермы еда» Алексей Прокопьев. Он был одним из первых, кто открыл магазин фермерских продуктов в Казани. — Когда у нас родился ребенок, стали тщательно изучать состав продуктов на предмет полезности. В магазинах их почти не было. Выяснилось, что и на рынке много фальсификата. Стали искать, ездили по фермам, осматривали хозяйства. Потом увлекся этим, стал возить знакомым продукты с ферм. Постепенно это переросло в основной вид деятельности.

Курица из «Ашана» с наценкой 400 процентов

— Российское законодательство пока действительно не предусматривает обязательной сертификации органической, эко- и биопродукции, но есть сертификация добровольная. Производителей, которые получают такие сертификаты именно в сфере здорового питания, немного, но они есть. Федеральный закон, который вступит в силу в 2020 году, поможет привести к определенным стандартам рынок органической продукции, — поясняет основатель магазина экосладостей BonBon Тимур Сафиуллин. Открыть магазин здорового питания его также побудила потребность в натуральных продуктах, которых на казанском рынке почти не было.

Однако Алексей Прокопьев не разделяет этого оптимизма:

— У нас такие законы, которые можно обойти. Все помнят, как соцсети облетела фотография, где работники Омской сырной фабрики купаются в чане с молоком. Тем не менее у этого предприятия и по сей день все в порядке — со стороны Роспотребнадзора нареканий нет. Люди привыкли верить бумагам, но это формальность и бюрократия. У нас есть куча сертификационных комиссий, раз в месяц нам приходит предложение сертифицировать продукцию. Причем предлагают это проделать дистанционно по интернету, без выезда на место. Доверия к таким сертификатам нет, — комментирует эксперт.

Участники рынка отмечают, что недобросовестные игроки спокойно используют приставку «эко» как маркетинговый ход.

— Я слышал о компаниях, которые покупали курицу в «Ашане», упаковывали ее под маркой «био» и продавали в подмосковных поселках, где стоимость жилья достаточно высокая, с наценкой 300—400%. Мы падки на маркетинг, упаковку, а производители этим пользуются, — считает сооснователь фермы «Лукоз Саба» Тарас Кожанов.

«Аудитория экосегмента очень узкая»

Маркетинг в этой отрасли, к слову, тоже имеет специфику.

— В Казани спрос на экологическую продукцию есть. У нас сейчас стали появляться ПП-кафе, это из той же области. Но пока все идет тяжело. Аудитория очень узкая, ее тяжело вытащить, — поясняет генеральный директор Pen&Brain Дмитрий Жалдак. Его брендинговое агентство несколько лет назад выводило на рынок проект с экологичными чистящими средствами. По словам Дмитрия, если со стороны европейских компаний конкуренция у экопроизводства была большая, то российских аналогов на порядок меньше. «Здесь очень важна просветительская деятельность, нужно разъяснять людям принципы здорового образа жизни, обучать правильно питаться. Это основные инвестиции в этом сегменте сегодня», — отмечает Жалдак.

Основательница веганского кафе Vegan day Диана Газимова ранее развивала небольшой магазинчик экотоваров, однако позже переформатировала его под адаптивные товары для вегетарианцев.

— Таких магазинов 4 года назад почти нигде не было, а ближе к 2019 году в каждом торговом центре появился экомагазин с более доступными ценами и широким ассортиментом, — поясняет Диана.

Цена на экопродукты может быть в два раза выше

Еще один немаловажный вопрос — сколько действительно должны стоить экологически чистые продукты? По мнению Дмитрия Жалдака, здоровую продукцию могут позволить себе лишь люди с достатком выше среднего.

— Экопродукция в среднем должна стоить на 20—30% дороже обычной. Но по факту, цена может увеличиваться и до 100%, — уверен владелец фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов. Дороже всего в сравнении с обычным магазином обходится мясо курицы, потому что вырастить курицу непромышленным способом — дорогое удовольствие, а промышленное производство штампует их «как табуретки», рассказывает Борис.

— Эко-продукты стоят дороже, так как их производство зачастую требует больше времени и трудозатрат, — солидарен с Акимовым Тимур Сафиуллин.

А вот у сооснователя Eco.KazanExpress Айрата Сунгатуллина несколько иное мнение.

— Такая продукция не должна стоить сильно дороже, чем в супермаркетах. Понятно, что есть свои нюансы, и какие-то позиции будут отличаться по цене, но делать наценку из-за того, что, например, курица слушает классическую музыку — это уже лишнее. Просто нельзя использовать дополнительные вещества, чтобы птица быстро росла, — отмечает Сунгатуллин.

По его словам, заняться натуральными продуктами его побудило долгое и плотное сотрудничество с фермерами:

— В период работы в Совете по предпринимательству при президенте РТ много ездил по районам республики. И в каждом районе фермеры озвучивали одну и ту же проблему — трудно попасть на полки федеральных сетей. Второй момент — крупные сети убирают с рынка маленькие магазины, что также негативно сказывается на фермерах. В результате родилась идея создать проект наподобие AmozonFresh. Я пришел с идеей к владельцу KazanExpress Линару Хуснуллину, так и родилось направление Eco, — рассказывает бизнесмен.

Контроль нужен, но «без перегибов»

Что касается будущего закона, то все эксперты сходятся в том, что контроль непременно нужен — но «без перегибов».

— Понятно, что любая проверка — дополнительная сложность для бизнеса. Да, уйдет много недобросовестных игроков, но над добросовестными будет контроль. А контроль никто не любит, — считает Тарас Кожанов.

— В сертификации не вижу ничего плохого. Просто пока не до конца понятно, какая будет классификация, что будет пониматься под натуральными добавками. В целом закон позволит отсеять нечестных игроков, главное, чтобы не возникло преград для фермеров, — уверен Айрат Сунгатуллин.

— Важно, чтобы сертификация была не очень дорогая, чтобы небольшие производители могли себе ее позволить, — добавляет Тимур Сафиулин.

Экопродукт — тренд, который возник в ответ на желание людей вести правильный образ жизни и следить за своим питанием. Но несмотря на популярность, экониша сегодня достаточно свободная, здесь есть куда расти и что развивать. И в этом эксперты тоже единодушны.

— С качественным продуктом всегда можно куда-то выйти. Рынок вообще не насыщен, с поставщиками проблемы, — комментирует Алексей Прокопьев.

По мнению Дианы Газимовой, сейчас темой экологического питания должны активно заниматься в том числе и гипермаркеты: — В Москве, например, есть сети, где представлены большие объемы натуральных продуктов. У нас это пока узко, должно быть шире, — полагает Газимова.

— С развитием спроса растет и предложение. Крупные торговые сети, желая быть в тренде здорового питания, постоянно увеличивают долю натуральных продуктов в своем ассортименте, ежемесячно открываются новые магазины, специализирующиеся на здоровых продуктах. Поэтому я не могу сказать, что заниматься развитием магазинов здорового питания очень выгодно с экономической точки зрения. На мой взгляд, намного выгоднее сейчас заниматься производством натуральных продуктов, — предполагает Тимур Сафиуллин.

Алина Губайдуллина
ОбществоБизнесЭкономикаПромышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:08
    Если классическую музыку курицы действительно слушают, и этот рекламный трюк проходит, почему бы нет - все нормально
    Ответить
  • Анонимно 09:00
    С нашим натурпродуктом будет тоже самое что совсем недавно произошло с халялем.Наклейка будет а вот качества нет.И никакми сертификациями тут дело не поправишь.Тут надо идти по созданию системы на подобии средневековых цехов когда производители натурпродукта одинаковых категорий сами контролируют продукцию конкурентов.Только проверка заинтересованным специалистом будет честной правда в том случае если не будет обычного сговора производителей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

13:01 МСК Все новости
Новости раздела