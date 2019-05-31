Страховщики не исключают повышения цен на ОСАГО в Татарстане
Если в Москве выравнивали тарифы, то в Казани их подгонит инфляция, убеждены эксперты
Сразу после того, как несколько крупных страховых компаний резко повысили базовый тариф ОСАГО в Москве на 11—14%, эксперты предупредили: за этим последует и повышение цен в регионах. Подорожание в Первопрестольной связали с необходимостью компенсировать за счет платежеспособных столичных клиентов убытки страховщиков в других субъектах страны. В татарстанских страховых компаниях «Реальному времени» признались, что пока удерживают расценки, однако инфляция скоро все равно возьмет свое, и стоимость страховок вырастет. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, напротив, в рамках «правительственного часа» в парламенте заявила, что стоимость страховок снижается благодаря расширению тарифного коридора, системе бонус-малус и других мер.
Страховщики «наварятся» на столичных клиентах
Ряд крупных страховых компаний в мае повысили базовую ставку ОСАГО для москвичей. «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли тарифы на 14%, с 3600 до 4118 руб., «Росгосстрах» — на 11%, с 3699 до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса с учетом всех поправок — на возраст, стаж, аварийность водителя и других применяемых коэффициентов. Планирует поднять тарифы и в ВСК. В компании сообщили, что по итогам l квартала наметился рост убыточности. Сейчас ставка у ВСК — 3590 руб (для Москвы).
Другие крупные страховщики, например, «Согаз» и «РЕСО-гарантия», цены на полисы ОСАГО еще не повысили. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в этому году средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 3,1%, до 66,3 тыс. руб. За первые 4 месяца с автовладельцев собрали на 3,5% меньше, чем в январе — апреле 2018-го.
Как рассказал «Ведомостям» директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров, повышение цен связано с ростом средней выплаты по ОСАГО и падением рентабельности этого вида страхования. Ряд опрошенных изданием экспертов также связали повышение тарифов стремлением страховщиков компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных столичных клиентов.
Отметим, что районный коэффициент в Москве и Казани одинаковый и равен двум. Более того, Москва обгоняет Татарстан в рейтинге убыточности регионов по ОСАГО. Татарстан в 2018 году вообще оказался «золотой жилой». Как следует из данных Центробанка, сборы по этому виду страхования в РТ в 2018 году выросли на 6%, с 7,5 млрд до 8 млрд рублей. Вместе с тем значительно упал итоговый объем возмещений — с 6,6 млрд до 4,3 млрд, то есть на целых 35%. В итоге положительное сальдо по ОСАГО составило 3,7 млрд рублей и возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в четыре раза.
Татарстан удерживает цены, но надолго ли?
Как выяснило «Реальное время», компании, повысившие тарифы в Москве, пока не собираются повышать их в Татарстане.
Директор татарстанского филиала «Росгосстраха» Альберт Ишбулатов также сообщил «Реальному времени», что в Татарстане повышения тарифов у компании не ожидается. Оперативно связаться с руководством «Альфа-Страхования» в Татарстане не удалось, однако в кол-центре регионального подразделения компании сообщили, что информации о повышении тарифов нет.
Тем не менее на республиканском рынке ОСАГО повышения тарифов все же ожидают. Участники рынка также связывают это с ростом издержек страховых компаний.
Сабиров спрогнозировал, что в ближайшие несколько лет тарифы по всей стране приблизятся к максимальной планке тарифного коридора. Он также предположил, что из-за роста цен и падения уровня жизни может возрасти количество случаев страхового мошенничества.
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