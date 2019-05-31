Страховщики не исключают повышения цен на ОСАГО в Татарстане

Если в Москве выравнивали тарифы, то в Казани их подгонит инфляция, убеждены эксперты

Сразу после того, как несколько крупных страховых компаний резко повысили базовый тариф ОСАГО в Москве на 11—14%, эксперты предупредили: за этим последует и повышение цен в регионах. Подорожание в Первопрестольной связали с необходимостью компенсировать за счет платежеспособных столичных клиентов убытки страховщиков в других субъектах страны. В татарстанских страховых компаниях «Реальному времени» признались, что пока удерживают расценки, однако инфляция скоро все равно возьмет свое, и стоимость страховок вырастет. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, напротив, в рамках «правительственного часа» в парламенте заявила, что стоимость страховок снижается благодаря расширению тарифного коридора, системе бонус-малус и других мер.

Страховщики «наварятся» на столичных клиентах

Ряд крупных страховых компаний в мае повысили базовую ставку ОСАГО для москвичей. «Альфастрахование» и «Ингосстрах» подняли тарифы на 14%, с 3600 до 4118 руб., «Росгосстрах» — на 11%, с 3699 до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса с учетом всех поправок — на возраст, стаж, аварийность водителя и других применяемых коэффициентов. Планирует поднять тарифы и в ВСК. В компании сообщили, что по итогам l квартала наметился рост убыточности. Сейчас ставка у ВСК — 3590 руб (для Москвы).

Другие крупные страховщики, например, «Согаз» и «РЕСО-гарантия», цены на полисы ОСАГО еще не повысили. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в этому году средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 3,1%, до 66,3 тыс. руб. За первые 4 месяца с автовладельцев собрали на 3,5% меньше, чем в январе — апреле 2018-го.

Как следует из данных Центробанка, сборы по этому виду страхования в РТ в 2018 году выросли на 6%, с 7,5 млрд до 8 млрд рублей. Фото: wikipedia.org / NVO

Как рассказал «Ведомостям» директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров, повышение цен связано с ростом средней выплаты по ОСАГО и падением рентабельности этого вида страхования. Ряд опрошенных изданием экспертов также связали повышение тарифов стремлением страховщиков компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных столичных клиентов.

Отметим, что районный коэффициент в Москве и Казани одинаковый и равен двум. Более того, Москва обгоняет Татарстан в рейтинге убыточности регионов по ОСАГО. Татарстан в 2018 году вообще оказался «золотой жилой». Как следует из данных Центробанка, сборы по этому виду страхования в РТ в 2018 году выросли на 6%, с 7,5 млрд до 8 млрд рублей. Вместе с тем значительно упал итоговый объем возмещений — с 6,6 млрд до 4,3 млрд, то есть на целых 35%. В итоге положительное сальдо по ОСАГО составило 3,7 млрд рублей и возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в четыре раза.

Татарстан удерживает цены, но надолго ли?

Как выяснило «Реальное время», компании, повысившие тарифы в Москве, пока не собираются повышать их в Татарстане.

— Компания может повышать тарифы раз в 2 недели, поэтому если бы это было нужно, то сейчас бы уже повысили. Пока такая тенденция не просматривается. Тарифы в Москве, насколько я знаю, ниже чем в Казани, поэтому их сейчас просто подравняют с казанскими, вот и все, — заверил директор филиала «Ингосстрах» в Татарстане Игорь Волчков.

Директор татарстанского филиала «Росгосстраха» Альберт Ишбулатов также сообщил «Реальному времени», что в Татарстане повышения тарифов у компании не ожидается. Оперативно связаться с руководством «Альфа-Страхования» в Татарстане не удалось, однако в кол-центре регионального подразделения компании сообщили, что информации о повышении тарифов нет.



Тем не менее на республиканском рынке ОСАГО повышения тарифов все же ожидают. Участники рынка также связывают это с ростом издержек страховых компаний.

— Я думаю, следует ожидать повышения тарифов в регионах, это совершенно логично. Когда Центробанк ввел тарифный коридор, естественно, многие начали работать по нижним планкам с целью привлечь клиентов и со временем эти ставки повысить. Такая тактика — сначала завлекают, потом поднимают. Второй аргумент — мы же понимаем, инфляционные процессы идут. Мы знаем, что растет и стоимость запчастей, ремонта, издержки страховых компаний растут. То, что потом это будет в регионах, никто не сомневается, — говорит Рустем Сабиров, вице-президент Союза страховщиков РТ.

Сабиров спрогнозировал, что в ближайшие несколько лет тарифы по всей стране приблизятся к максимальной планке тарифного коридора. Он также предположил, что из-за роста цен и падения уровня жизни может возрасти количество случаев страхового мошенничества.

— Все начинается со столицы и идет в регионы. Многие раньше ездили страховать автомобили в регионы, потому что там было дешевле. Сейчас этот коридор сужается, и цены выравниваются. Просто Москва — это более обеспеченный город в плане зарплат и условий, регионы просто перенимают опыт. То же самое с бензином, топливо так же дорожает, как и ОСАГО. Потом, есть регионы, невыгодные для страховщиков, аварийные. Там они вообще хотели бы уйти с рынка, но так как они обычно продают ОСАГО по всей стране, они будут повышать его в регионах с высокой аварийностью. Татарстан, впрочем, в число таких регионов не входит, Татарстан — это среднестатистический регион. Но здесь могут поднять цену искусственно, — полагает представитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов.