Загородный рынок Казани: дорожающий «квадрат», молодеющий покупатель и прирост в Салмачах

Сезон продаж в коттеджных поселках вокруг татарстанской столицы стартовал с повышения цен и активности на юге пригорода

Фото: Ирина Анисимова

В l квартале года Казань выбилась в лидеры по росту цен на загородную недвижимость среди российских городов-миллионников. По данным Domofond.ru, в среднем стоимость «квадрата» в коттеджных поселках в окрестностях города подскочила на 5,9%, но больше всего (на 7,6%) подорожали дома большой площади — от 150 до 250 кв. м. С чем связан рост, как изменились спрос и покупатель и какие еще тенденции прослеживаются на загородном рынке — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».



«Загородка» стала доступнее



Казань в l квартале года показала наибольший рост среди российских городов-миллионников по ценам на загородную недвижимость — 5,9%, по данным Domofond.ru. С небольшим отрывом идут Краснодар (5,6%) и Новосибирск (5,2%). Меньше всего цены выросли в Омске и Челябинске: всего на 1,4%, причем в Омске загородное жилье остается самым дешевым в стране — 21,9 тыс. руб. за кв. м. Самая же дорогая недвижимость, 45,9 тыс. за кв. м, — в Ростове-на-Дону.

В татарстанской столице средняя стоимость «квадрата» выросла с 33,57 до 35,55 тыс. рублей. Больше всего дорожали дома площадью до 75 кв. м (5%) и от 150 до 250 кв. м (7,6%). Так, маленький коттедж (до 75 кв. м) обойдется в 1,38 млн рублей, дом до 150 «квадратов» — в 4,12 млн, от 150 до 250 «квадратов» — в 7,37 млн.

— По моим ощущениям, цены действительно выросли где-то на 5—10 процентов в зависимости от проекта. Пока я это больше связываю с сезонностью, идет пик. Но «загородка» в любом случае будет стремиться за спросом, а спрос пойдет, потому что дорожают новостройки и «вторичка», и эконом-класс домов будет за ними подтягиваться. Раньше загородная недвижимость казалась дорогой, а сейчас есть формула: двух-, трехкомнатная квартира плюс 500 тысяч, то есть это жилье стало доступнее, — поясняет директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

По данным того же портала, за год цены на загородную недвижимость в Казани выросли еще больше — на 11% и составили в среднем 36,3 тыс. рублей за квадратный метр.



Покупатель молодеет и не готов переплачивать за лишние метры

В некотором удивлении от роста цен на загородную недвижимость и гендиректор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин, поскольку не наблюдает, чтобы доходы казанцев росли:

— Вроде бы причин нет, но подорожание наблюдается. Мы у себя в «Примавере» с майских праздников подняли цены только на некоторые типы домов. Одна из предпосылок — то, что в целом цены на недвижимость в Казани выросли: по квартирам на первичном рынке где-то на 15 процентов в l квартале зафиксировано. Понятно, что эти рынки перетекающие из одного в другой, и не могло быть так, что квартиры подорожали, а «загородка» — нет.

Вторая причина удорожания, по его словам, расширение спектра желающих приобрести жилье за городом. Раньше индивидуальные дома выбирали в основном люди старше 40, даже 50 лет, но в последнее время покупатель помолодел: «Сейчас очень много молодежи приезжает. Думаю, это фактор восприятия улучшения жизни в России. Пожив в квартирах, люди уже рассматривают возможность покупки индивидуального жилья», — отметил он.



— Идет смена поколений, а возросшая доступность загородного жилья привлекает и молодых. Когда в семье рождается второй, третий ребенок, казанцы все чаще приходят к решению обменять квартиру на дом. Это стало возможным, поэтому клиент помолодел и клиентов стало заметно больше, — добавил Галлямов.

Как и раньше, популярностью в Казани пользуются дома в диапазоне 120—150 кв. м. Такие, как правило, покупают молодые семьи, а большие коттеджи от 250 «квадратов» интересуют людей постарше: «Это те люди, что уже заработали на жизнь. А молодежь сейчас не хочет обслуживать большие дома. Зачем? 150 «квадратов» вполне достаточно, есть хорошие планировки — это удобно и практично», — считает глава казанского филиала компании «Этажи-Казань».

«В этом направлении появилось движение, соответственно, ценник тоже скакнул»

Загородный рынок Казани, по словам риелторов, разрастается. Особенно активно застраиваются Новые Салмачи и ЖК «Светлый», где проектом предусмотрены как коттеджи, так и двух-, трехэтажные многоквартирные дома. Сказывается и близость к городу, и доступность «квадрата».

— В этом направлении появилось движение, соответственно, ценник тоже скакнул. Даже пробки уже не пугают покупателей, видимо рано или поздно вопрос с объездной дорогой все-таки решат. Но я считаю, что подорожание все-таки вызвано сезонностью, а возросший интерес — новыми предложениям и адекватной ценой, — полагает Галлямов.

Впрочем, исследованию портала об удорожании загородного жилья в Казани эксперты склонны доверять с оговоркой: «Domofond.ru пользуется внутренней статистикой на основе подаваемых на портале объявлений, по сути это и есть доска объявлений. Они смотрели l квартал года, но январь и февраль — непродажные месяцы для загородной недвижимости. Самые активные — май, июнь, июль — период застройки, сезон продаж, так что отчасти это естественный прирост стоимости, вызванный приближением сезона и спросом», — отметил гендиректор девелоперской компании «Невада РТ» Рафаэль Сыражев. Указанная средняя цена «квадрата» казанской «загородки» — 35,5 тыс. рублей — также вызывает вопросы:

— Это слишком абстрактно, все зависит от объекта. У нас только вблизи Казани порядка 100 коттеджных поселков, где-то растут цены, где-то понижаются — зависит от многих факторов, неправильно так усреднять. У каждого девелоперского проекта есть свой срок созревания, ввод в эксплуатацию газа, дорог, электричества — это те факторы, которые непосредственно влияют на цену, а так размазывать стоимость по общему «батону» — ненаучно, — считает глава «Невады РТ».

Конечно, скажется на рынке и подорожание новостроек, но незначительно, полагает собеседник издания. Основным же фактором удорожания остаются индивидуальные характеристики каждого поселения, заключил Сыражев.

