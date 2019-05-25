Шерсть для «Кукморских валенок» и скважины для «Татнефти» — в чем профит Татарстана в Туркменистане
Точки роста товарооборота между республиками искали на шестом заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы
«По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Татарстана с Туркменистаном составил порядка $24 млн. Честно можно сказать, мы не удовлетворены теми цифрами, которые на сегодняшний день есть», — констатировал глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, открывая шестое заседание совместной рабочей группы. Динамика, по общему признанию, установилась «неблагоприятная» — еще в 2017-м товарооборот достигал отметки в $25 млн. Однако решения есть, говорят эксперты, начиная от открытия логистического центра для поставок туркменской шерсти на площадях казанской «Мелиты», заканчивая трансляцией ТНВ в Ашхабаде. Об итогах двухчасовой сессии промышленников, аграриев и ученых — в репортаже «Реального времени».
Доведение максимального среднесуточного прироста нефти до 150 тонн в сутки
Первой темой в повестке стала нефтегазовая отрасль. В большей степени сотрудничество республик в области добычи и переработки полезных ископаемых строится на отношении двух гигантов — ПАО «Татнефть» и Государственного концерна «Tуркменнефть». С 2010 по 2017 год татарстанская компания оказывала «Tуркменнефти» сервисные услуги по повышению нефтеотдачи на юго-восточном участке нефтепромысла №4 НГДУ «Готурдепе» — в основном капитальные ремонты и установка оборудования. Итогом семилетнего контракта на сумму $32 млн стало доведение максимального среднесуточного прироста нефти до 150 тонн в сутки и добыча дополнительных 190 тысяч тонн черного золота.
В декабре 2018 года компании подписали новое допсоглашение №8, и «Татнефть» возобновила работы по повышению нефтеотдачи пластов, расширившись до четвертого и пятого промыслов НГДУ «Готурдепе». В ходе заседания представители «Татнефти» озвучили три основных предложения туркменским коллегам: подписать контракт и продолжить работу по созданию геолого-гидрологической модели месторождения Готурдепе, создать совместное производство по ремонту насосных компрессорных труб, редукторов станков-качалок «на взаимовыгодной основе», а также заключить сервисное соглашение №9. Таким образом «Татнефть» хочет расширить зону оказания услуг «Tуркменнефти» на все месторождения Готурдепе.
— В случае дальнейшего расширения на все месторождения «Готурдепе» при подписании дополнительного соглашения №9, инвестиции составят более $200 млн, а в штат филиала будут приняты более 400 граждан Туркменистана, — пояснил замначальника управления по нефтегазовым проектам за пределами РТ «Татнефти» Рафаэль Афлетонов.
— Во внешнеэкономической деятельности концерна Татарстан занимает особое место. Мы видим в вас важного и надежного партнера, нам глубоко импонирует ваша инициатива и готовность российских бизнес-кругов к установлению более тесного сотрудничества с концерном, — отметил, в свою очередь, заместитель председателя Государственного концерна «Tуркменнефть» Оразмырат Куренов.
Куренов напомнил, что помимо контракта с «Татнефтью» у «Tуркменнефти» подписан договор с татарстанским «КЭР-холдингом» Хамиса Махянова на капитальный ремонт газовых турбин. Он не стал комментировать предложения «Татнефти», но добавил, что будет рад видеть татарстанских коллег в Ашхабаде на 24-й Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана» в октябре 2019 года.
Торговый дом для туркменской пряжи на площадях казанской «Мелиты»
Накануне днем, 23 мая, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев впервые за последние годы получил возможность детально проработать возможные закупки и взаимные зоны интересов с туркменской стороной. Закрытая встреча с замминистра текстильной промышленности Туркменистана Вепамухамметом Шыхгулыевым принесла целую россыпь перспектив, заявил он на заседании.
— Мы пришли к необходимости и возможности рассмотрения открытия торгового дома в Республике Татарстан с логистическим складом по некоторым видам товаров, которые вы готовы экспортировать сюда. Это пряжа, шерсть мытая, нити, ткани — все что может быть на складе и каждый день может быть нашими предприятиями, производителями востребовано. Мы с Вепамухамметом Шыхгулыевым договорились, что, вернувшись в Туркменистан, он проработает эти вопросы и даст коммерческое предложение, — обратился Мингалеев к министру финансов и экономики Туркменистана Батыру Базарову.
По словам Мингалеева, в качестве площадки будущего торгового дома рассматриваются арендные площади казанского предприятия «Мелита», специализирующегося на обработке шкур и пошиве изделий из различного меха. Помимо «Мелиты» делегация Туркменистана вчера побывала на текстильном производстве «Квинта». Ильдар Мингалеев предложил туркменским коллегам подумать о возможностях поставок сюда натуральных нитей и закупке технической киперной ленты, производства которой в Туркменистане на сегодняшний день нет.
— Сегодня мы обеспечиваем посещение Кукморского валяльно-войлочного комбината. Речь идет о том, чтобы рассмотреть возможность поставки шерсти мытой из Туркменистана. Они (комбинат) берут в Казахстане, Узбекистане, а Туркменистан не может пока предложить мытую шерсть, но это вопрос решаемый, если будет заказ, они (комбинат) в больших количествах это дело потребляют, — разъяснил Мингалеев Вепамухаммету Шыхгулыеву.
Подготовить соответствующие документы стороны планируют в течение двух месяцев, доложил замминистра промышленности и торговли РТ.
Для придания импульса
«Казанькомпрессормаш» — давний партнер госкомпаний Туркменистана. Группа ГМС, в которую входит казанское предприятие, в настоящее время участвует в большом количестве тендеров, в числе которых поставка оборудования для концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть». ГМС также ведет техническую проработку предложений по модернизации Марыйской ГРЭС. Сейчас на стадии согласования правительством Туркменистана находится уже подписанный договор на сумму порядка $800 тысяч между «Казанькомпрессормашем» и «Туркменхимией» на поставку в Туркмению мультипликаторов.
— Для придания импульса и активизации взаимодействия хотелось бы, чтобы мы, как организация, которая может выдать технические решения, как можно раньше подключались к обсуждению проектов на самой начальной стадии. То есть не на стадии тендера, а когда идет техническая проработка. Потому что в большинстве случаев, когда уже объявлен тендер, мы видим, что, если бы мы подключились раньше, могли бы быть более эффективны. Это одно из предложений, которое бы хотелось включить в протокол, — подчеркнул заместитель управляющего директора «Казанькомпрессормаш» Юрий Олейник.
Помимо этого, представитель казанского машиностроительного предприятия попросил туркменскую сторону уделять больше внимания «обратной связи» по мере прохождения договором процедур согласования «потому что в какой-то момент мы не совсем понимает, что мы можем планировать и в какой период времени», — подытожил он.
ТНВ идет на Туркменистан?
«Экономика — это важнейшая составляющая, но нас с Туркменистаном объединяют и другие сферы, — взял слово полномочный представитель Республики Татарстан в Туркменистане Руслан Кабиров. — Большой импульс и возможности сегодня имеет сотрудничество и в других отраслях — культура, научно-техническая сфера, образование спорт».
Полпред вспомнил про апрельский визит в Туркменистан президента РТ Рустама Минниханова, который в апреле этого года был приглашен главой республики Гурбангулой Бердымухамедовым на национальный туркменский праздник День ахалтекинского скакуна.
«Очень радует, что в этом году впервые состоялась встреча с нашими соотечественниками — татарами, проживающими в Туркменистане. Они смогли рассказать о своей жизни и обозначить некоторые вопросы. В частности, был обозначен вопрос трансляции телеканала ТНВ, «Шаян ТВ» на территории Туркменистана. Этот вопрос обсуждался и на уровне президентов тоже», — заметил Кабиров, добавив, что питает большие надежды на «положительное решение вопроса».
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