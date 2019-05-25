Шерсть для «Кукморских валенок» и скважины для «Татнефти» — в чем профит Татарстана в Туркменистане

Точки роста товарооборота между республиками искали на шестом заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы

«По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Татарстана с Туркменистаном составил порядка $24 млн. Честно можно сказать, мы не удовлетворены теми цифрами, которые на сегодняшний день есть», — констатировал глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, открывая шестое заседание совместной рабочей группы. Динамика, по общему признанию, установилась «неблагоприятная» — еще в 2017-м товарооборот достигал отметки в $25 млн. Однако решения есть, говорят эксперты, начиная от открытия логистического центра для поставок туркменской шерсти на площадях казанской «Мелиты», заканчивая трансляцией ТНВ в Ашхабаде. Об итогах двухчасовой сессии промышленников, аграриев и ученых — в репортаже «Реального времени».

Доведение максимального среднесуточного прироста нефти до 150 тонн в сутки

Первой темой в повестке стала нефтегазовая отрасль. В большей степени сотрудничество республик в области добычи и переработки полезных ископаемых строится на отношении двух гигантов — ПАО «Татнефть» и Государственного концерна «Tуркменнефть». С 2010 по 2017 год татарстанская компания оказывала «Tуркменнефти» сервисные услуги по повышению нефтеотдачи на юго-восточном участке нефтепромысла №4 НГДУ «Готурдепе» — в основном капитальные ремонты и установка оборудования. Итогом семилетнего контракта на сумму $32 млн стало доведение максимального среднесуточного прироста нефти до 150 тонн в сутки и добыча дополнительных 190 тысяч тонн черного золота.

В декабре 2018 года компании подписали новое допсоглашение №8, и «Татнефть» возобновила работы по повышению нефтеотдачи пластов, расширившись до четвертого и пятого промыслов НГДУ «Готурдепе». В ходе заседания представители «Татнефти» озвучили три основных предложения туркменским коллегам: подписать контракт и продолжить работу по созданию геолого-гидрологической модели месторождения Готурдепе, создать совместное производство по ремонту насосных компрессорных труб, редукторов станков-качалок «на взаимовыгодной основе», а также заключить сервисное соглашение №9. Таким образом «Татнефть» хочет расширить зону оказания услуг «Tуркменнефти» на все месторождения Готурдепе.

— В случае дальнейшего расширения на все месторождения «Готурдепе» при подписании дополнительного соглашения №9, инвестиции составят более $200 млн, а в штат филиала будут приняты более 400 граждан Туркменистана, — пояснил замначальника управления по нефтегазовым проектам за пределами РТ «Татнефти» Рафаэль Афлетонов.

— Во внешнеэкономической деятельности концерна Татарстан занимает особое место. Мы видим в вас важного и надежного партнера, нам глубоко импонирует ваша инициатива и готовность российских бизнес-кругов к установлению более тесного сотрудничества с концерном, — отметил, в свою очередь, заместитель председателя Государственного концерна «Tуркменнефть» Оразмырат Куренов.



Куренов напомнил, что помимо контракта с «Татнефтью» у «Tуркменнефти» подписан договор с татарстанским «КЭР-холдингом» Хамиса Махянова на капитальный ремонт газовых турбин. Он не стал комментировать предложения «Татнефти», но добавил, что будет рад видеть татарстанских коллег в Ашхабаде на 24-й Международной выставке «Нефть и газ Туркменистана» в октябре 2019 года.

«Татнефть» хочет расширить зону оказания услуг «Tуркменнефти» на все месторождения Готурдепе. Фото vestikavkaza.ru

Торговый дом для туркменской пряжи на площадях казанской «Мелиты»

Накануне днем, 23 мая, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев впервые за последние годы получил возможность детально проработать возможные закупки и взаимные зоны интересов с туркменской стороной. Закрытая встреча с замминистра текстильной промышленности Туркменистана Вепамухамметом Шыхгулыевым принесла целую россыпь перспектив, заявил он на заседании.

— Мы пришли к необходимости и возможности рассмотрения открытия торгового дома в Республике Татарстан с логистическим складом по некоторым видам товаров, которые вы готовы экспортировать сюда. Это пряжа, шерсть мытая, нити, ткани — все что может быть на складе и каждый день может быть нашими предприятиями, производителями востребовано. Мы с Вепамухамметом Шыхгулыевым договорились, что, вернувшись в Туркменистан, он проработает эти вопросы и даст коммерческое предложение, — обратился Мингалеев к министру финансов и экономики Туркменистана Батыру Базарову.



По словам Мингалеева, в качестве площадки будущего торгового дома рассматриваются арендные площади казанского предприятия «Мелита», специализирующегося на обработке шкур и пошиве изделий из различного меха. Помимо «Мелиты» делегация Туркменистана вчера побывала на текстильном производстве «Квинта». Ильдар Мингалеев предложил туркменским коллегам подумать о возможностях поставок сюда натуральных нитей и закупке технической киперной ленты, производства которой в Туркменистане на сегодняшний день нет.

— Сегодня мы обеспечиваем посещение Кукморского валяльно-войлочного комбината. Речь идет о том, чтобы рассмотреть возможность поставки шерсти мытой из Туркменистана. Они (комбинат) берут в Казахстане, Узбекистане, а Туркменистан не может пока предложить мытую шерсть, но это вопрос решаемый, если будет заказ, они (комбинат) в больших количествах это дело потребляют, — разъяснил Мингалеев Вепамухаммету Шыхгулыеву.

Подготовить соответствующие документы стороны планируют в течение двух месяцев, доложил замминистра промышленности и торговли РТ.

В качестве площадки будущего торгового дома рассматриваются арендные площади казанского предприятия «Мелита». Фото Шамиля Абдюшева

Для придания импульса

«Казанькомпрессормаш» — давний партнер госкомпаний Туркменистана. Группа ГМС, в которую входит казанское предприятие, в настоящее время участвует в большом количестве тендеров, в числе которых поставка оборудования для концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть». ГМС также ведет техническую проработку предложений по модернизации Марыйской ГРЭС. Сейчас на стадии согласования правительством Туркменистана находится уже подписанный договор на сумму порядка $800 тысяч между «Казанькомпрессормашем» и «Туркменхимией» на поставку в Туркмению мультипликаторов.

— Для придания импульса и активизации взаимодействия хотелось бы, чтобы мы, как организация, которая может выдать технические решения, как можно раньше подключались к обсуждению проектов на самой начальной стадии. То есть не на стадии тендера, а когда идет техническая проработка. Потому что в большинстве случаев, когда уже объявлен тендер, мы видим, что, если бы мы подключились раньше, могли бы быть более эффективны. Это одно из предложений, которое бы хотелось включить в протокол, — подчеркнул заместитель управляющего директора «Казанькомпрессормаш» Юрий Олейник.

Помимо этого, представитель казанского машиностроительного предприятия попросил туркменскую сторону уделять больше внимания «обратной связи» по мере прохождения договором процедур согласования «потому что в какой-то момент мы не совсем понимает, что мы можем планировать и в какой период времени», — подытожил он.

ТНВ идет на Туркменистан?

«Экономика — это важнейшая составляющая, но нас с Туркменистаном объединяют и другие сферы, — взял слово полномочный представитель Республики Татарстан в Туркменистане Руслан Кабиров. — Большой импульс и возможности сегодня имеет сотрудничество и в других отраслях — культура, научно-техническая сфера, образование спорт».

Был обозначен вопрос трансляции телеканала ТНВ, «Шаян ТВ» на территории Туркменистана Фото Рината Назметдинова

Полпред вспомнил про апрельский визит в Туркменистан президента РТ Рустама Минниханова, который в апреле этого года был приглашен главой республики Гурбангулой Бердымухамедовым на национальный туркменский праздник День ахалтекинского скакуна.



«Очень радует, что в этом году впервые состоялась встреча с нашими соотечественниками — татарами, проживающими в Туркменистане. Они смогли рассказать о своей жизни и обозначить некоторые вопросы. В частности, был обозначен вопрос трансляции телеканала ТНВ, «Шаян ТВ» на территории Туркменистана. Этот вопрос обсуждался и на уровне президентов тоже», — заметил Кабиров, добавив, что питает большие надежды на «положительное решение вопроса».