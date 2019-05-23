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В Татарстане дали старт строительству нового авиационного производства

14:00, 23.05.2019 1
В Татарстане дали старт строительству нового авиационного производства Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Подробности знакового события — в видеорепортаже «Реального времени».

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Татарстан
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