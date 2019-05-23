В Татарстане дали старт строительству нового авиационного производства
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Подробности знакового события — в видеорепортаже «Реального времени».
Партнерский материал
комментарии