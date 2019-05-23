В России готовится к запуску вторая площадка для переработки промышленных отходов

Запуском проекта занимается «Яшел Парк»

Фото: Ринат Назметдинов

В России ежегодно демонтируется более 1,5 млн тонн труб. По закону трубы, отработавшие свой ресурс, относятся к отходам IV класса опасности и нуждаются в обезвреживании и утилизации. Якорный резидент экотехнопарка «Яшел Парк» ООО «ТрансЛомПереработка» разработало собственную технологию обработки, обезвреживания и утилизации металлосодержащих отходов. В декабре 2018 года в Нижневартовске был открыт экотехнопарк «Яшел Парк Сибирь». Корреспондент «Реального времени» посетил строящийся «Яшел Парк» в Шемордане и узнал, как в Татарстане запускают первое в республике предприятие по переработке промышленных отходов.

Государство ужесточило контроль за трубами, отработавшими свой ресурс

Ужесточение контроля за обращением с трубами нефте- и газопроводов, относящихся к отходам IV класса опасности, произошло в начале 2018 года. Тогда премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым была утверждена стратегия государственного развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Сейчас около половины всех промысловых трубопроводов превышают все разумные пределы эксплуатации.

В прошлом году Росприроднадзор и прокуратура РФ провели внеплановые проверки предприятий, имеющих обращение с данным видом отходов, во всех субъектах Российской Федерации. В результате контрольно-надзорные органы РФ выявили более 600 нарушений при обращении с отходами, были возбуждены административные и уголовные дела. Выяснилось, что большинство компаний подобные отходы не паспортизируют, а их нелегальное обезвреживание и утилизация негативно воздействуют на окружающую среду, жизнь и здоровье человека.

Речь идет о трубах, которые нефтедобывающие предприятия продают для последующего использования другим компаниям. Судьба таких трубопроводов печальна: документы на них подделывают, выдавая за новые. В то время как внутри они остаются загрязненными, в защитной изоляции из полимерной пленки или битумных материалов.

Варварские методы очистки труб

Из технических характеристик и паспортных данных на изолированную трубу следует, что 6,2% составляет средний вес изоляции относительно общей массы трубы. Учитывая, что ежегодно демонтируется более 1,5 млн тонн труб, то, соответственно, изоляции образуется более 93 тыс. тонн. Это объем равный 11 пятиэтажным четырехподъездным домам. При этом внутреннее загрязнение, а именно нефтешлам, может составлять до 15% от веса трубы.

В настоящее время проверки природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора доказали, что методы очистки или снятия изоляции не соответствуют природоохранному законодательству, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. Большинство предприятий, так называемых «серых» реставраторов, просто обжигают трубу, в процессе чего изоляция и внутренние загрязнения сгорают. При этом обжиг 1,5 млн тонн трубы образует 87 млрд куб. м ядовитых газов, содержащих оксиды, диоксины, кислоты, альдегиды. Этого объема достаточно, чтобы накрыть площадь города с населением 250 тыс. человек.

Обжиг 1,5 млн тонн трубы образует 87 млрд куб. м ядовитых газов, содержащих оксиды, диоксины, кислоты, альдегиды

Второй способ, который используют для очистки труб от изоляции, — гидроклининг. Очистка водой 1,5 млн тонн труб образует 22,1 млн куб. м сточных загрязненных вод. Третья варварская технология — пескоструйная обработка. Во время процесса очистки возникает 50 тыс. тонн опасной пыли и песка. К таким методам очистки прибегают компании, которым нефтедобывающие предприятия продают бывшие в употреблении трубы.

Влияние диоксинов на рост числа онкологических заболеваний

Предприятия не задумываются о том, что трубы наносят вред окружающей среде и здоровью человека. Доктор химических наук Вадим Петров исследовал превращение и трансформацию токсичных веществ. Оказалось, что из одного килограмма органических остатков нефтепродуктов образуется 0,07 г диоксинов. При сжигании 93 тыс. тонн изоляции образуется 6,51 тонн диоксинов.

Испытания, проведенные профессором, доктором технических наук Вильямом Задорским, показали, что средний период полураспада диоксинов в почве составляет 10—12 лет, а в организме человека — 6—8 лет.

Исследования, проведенные через 15—25 лет после катастрофы в Севезо, показали высокую степень развития онкозаболеваний с летальным исходом

Выводы подтверждает трагедия, произошедшая в 1976 году в итальянском городе Севезо с населением в 17 тыс. человек. Там на химическом заводе во время ЧП был отмечен выброс 2 кг диоксина. Исследования, проведенные через 15—25 лет после катастрофы в Севезо, показали высокую степень развития онкозаболеваний с летальным исходом.

Если предположить, что «реставрация» трубы путем обжига производится вблизи населенного пункта, то в зоне риска оказывается весь город и прилегающие территории. При моделировании ситуации, аналогичной катастрофе в Севезо, где погибло 50 человек и более 200 человек пострадало от 2 кг выброшенного диоксина, можно предположить, что риску летального исхода подвержены 162 750 человек от диоксина, образованного при сжигании 93 тыс. тонн изоляции.

В 2017 году из-за рака в России скончались 289 тыс. человек. Попустительство в области утилизации труб способно увеличить этот показатель наполовину. В майском указе президента России борьба с раком названа приоритетом здравоохранения: Минздрав должен сократить смертность от него к 2024 году примерно на 6% — с 197,1 до 185 случаев на 100 тыс. населения.

На борьбу с онкологией Минздрав тратит колоссальные средства: в 2019 году расходы на медпомощь в этой области составят 216,8 млрд рублей. Следовательно, на лечение раковых опухолей, вызванных только «реставрацией» труб путем обжига, потребуется более 10 млрд рублей. Кроме того, по данным РБК, ущерб от незаконного оборота труб при их повторном использовании составляет 100 млрд рублей в год. В такой ситуации только жесткий контроль со стороны государства позволит избежать ущерба как финансам страны, так и жизни ее населения. Концепция экотехнопарка, основанная на кооперации, позволит эффективно перерабатывать отходы, которые в дальнейшем могут конкурировать с первичным сырьем.

«Аналогов нашей технологии нет»

Компания «ТрансЛомПереработка» разработала технологию, позволяющую очищать трубы без выделения в атмосферу диоксина и нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Компания также запатентовала уникальные технологические решения по безопасному демонтажу трубопроводов и утилизации металлосодержащих отходов. Все технологии прошли государственную экологическую экспертизу.

«Компания «ТрансЛомПереработка» разработала технологию, позволяющую очищать трубы без выделения в атмосферу диоксина», — рассказал генеральный директор ООО «ТрансЛомПереработка» Марат Галиев.

— К созданию экотехнопарков мы шли три года. На сегодняшний день инвестиции в промышленные площадки составили более 800 млн рублей. Мы открыли экотехнопарк в Нижневартовске в прошлом году, в этом начали строительство в Шемордане. Мы разработали оборудование для очистки труб, сами его сконструировали, запустили производство этого оборудования в подмосковной Электростали. Аналогов нашей технологии нет, чтобы ее создать, мы изучили весь мировой опыт по обращению с трубами с истекшим сроком эксплуатации, съездили в Голландию, США, Китай. Зарубежный опыт наложили на российскую действительность, — рассказал генеральный директор ООО «ТрансЛомПереработка» Марат Галиев.

Предполагается, что «Яшел Парк» в Татарстане будет перерабатывать до 150 тыс. тонн труб большого диаметра в год. Площадь экотехнопарка составляет более 8 га. Планируется создание 200 рабочих мест.

«Яшел Парк» в Татарстане будет перерабатывать до 150 тыс. тонн труб большого диаметра в год

Выездная редакция «Реального времени» посетила промышленную площадку «Яшел Парк» в Шемордане. Место выбрано не случайно: экотехнопарк расположен рядом с крупным железнодорожным узлом, трассой М-7 и обладает электрическими мощностями, достаточными для запуска производства.

На входе в «Яшел Парк» выездную редакцию встречал управляющий экотехнопарком в Татарстане Валерий Епихин. Он рассказал, что сейчас проект в стадии активного строительства, запущена первая линия по очистке труб. В дальнейшем на территории экотехнопарка будут возведены четыре производственных корпуса. Окончание работ запланировано на третий квартал 2020 года.

В «Яшел Парке» наладят безотходное производство

Якорным резидентом «Яшел Парка» является «ТрансЛомПереработка». На производственную линию будут поступать загрязненные трубы, где по запатентованной технологии произойдет очистка от нефтешламов и изоляции.

— Помимо очистки труб, мы сможем перерабатывать лом и отходы черных и цветных металлов. Полимерная битумная изоляция и остатки нефтепродуктов будут собраны в специальные емкости и переданы для переработки резидентам, занимающимся их утилизацией, — рассказал Валерий Епихин, показывая на ряды труб на территории экотехнопарка.

Якорным резидентом «Яшел Парка» является «ТрансЛомПереработка»

Из отходов изоляции труб планируется получать битумы и полимерную крошку, а очищенные от загрязнения трубы экотехнопарк будет направлять на сталелитейные заводы. В связи с ужесточением контроля за отходами, а именно оборотом труб, отработавших свой ресурс, нефте- и газодобывающие предприятия заинтересованы в компаниях, которые легитимно могут осуществлять переработку отходов.

Ожидается, что основными поставщиками отработанных труб в Республике Татарстан могут стать ПАО «Татнефть», АО «Транснефть-Прикамье», ООО «Газпром Трансгаз Казань». Кроме Татарстана и Нижневартовска «ТрансЛомПереработка» рассматривает еще пять площадок для создания экотехнопарков в России.

Партнерский материал