Караханидский каганат: как мусульманский святой обратил тюркское государство в свою веру

История тюркской династии правителей с загадочными корнями. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», посвященных ключевым периодам тюркской истории. В своей сегодняшней колонке украинский историк рассказывает о государстве караханидов.

Тайна происхождения

Одним из интереснейших аспектов истории Центральной Азии является история государства Караханидов. Фактически оно было одним из первых мусульманских тюркских государств. Среди изучаемых проблем — происхождение династии, исламизация тюрков на территории государства Караханидов, его историческая география и политическая история. История Караханидов интересовала многих исследователей, среди которых выделяются О. Прицак, С. Джамоли, Т. Джуманалиев, Д. Дутураева, Н. Нуртазина, Г. Хабижанова, А. Кылычев, Ю. Поль, М. Биран, Ю. Ода, Б. Кочнев, Д. Желобов, Э. Молотова, В. Горячева, Е. Давидович, А. Пылев, Р. Генч, А. Аксу, Ю. Ясин, М. Кемальоглу, А. Думан, Э. Эмет.

Караханиды — это условное название государства, впервые предложенное В. Григорьевым в 1874 году. До этого в западной историографии было принято называть эту страну государством илек-ханов или табгач-ханов. Официально в арабоязычных документах Караханидское государство называлось Ал-и Афрасийаб ал-Хаканийа. Китайцы называли Караханидов Хэйханьчао (династия Черных ханов). Вэй Лянтао считал, что основание Караханидского государства было связано с уйгурами. Эту точку зрения среди западных исследователей поддерживали Ж. Дегинь, Х. Френ, И. Абель-Ремюза, Ю. Клапрот, Ж. Рено, А. Вамбери, Э. Бретшнейдер, В. Радлов, И. Маркварт. Отрицал эту версию А. Малявкин.

И. Гаммер-Пургшталь и Г. Вейль считали, что династия Караханидов происходила из туркмен. Точку зрения о том, что основателями династии Караханидов были карлуки, высказали Ф. Гренар, Э. Шаванн, В. Григорьев, Н. Аристов, О. Прицак, С. Кляшторный. Сейчас этого мнения придерживается Ю. Поль. Если М.Ф. Кёпрюлю первоначально рассматривал гипотезу о происхождении Караханидов от карлуков, то затем — от ягма. Об этом же высказались В. Бартольд и В. Минорский.

Оригинальную гипотезу высказывал И. Маркварт. Он говорил, что династия Караханидов происходила из племен буграчей. А.З. Валиди-Тоган считал, что основателями династии были выходцы из кок-тюрков. Б. Кочнев отмечал, что Караханиды происходили от части чигилей — эдгишей. О. Караев предположил, что династия Караханидов происходила из чигилей, которых можно сопоставить с племенем чиков. Исламизировал среднеазиатских тюрок его внук — Сатук Богра-хан.

Основой Караханидского государства был карлукский племенной союз, который включал в себя племена чигиль, булак и ташлык. Фото Miras kz / wikipedia.org

Нужно сказать, что во второй половине VIII—ІХ веков ведущую роль в регионе играли карлуки. На их территории проживали подвластные им племена — чигили, тухси, аргу. В Х веке власть карлукских ябгу утратила прежнее значение и большее влияние на местах стали иметь правители городов. В «Худуд ал-алам» указано, что в стране карлуков находится много поселений, среди которых был и Кашгар.

Правитель племени чигиль носил титул тексин, правитель Тараза назывался айласом, правитель Суйаба — ялан-шахом, правитель тухси — куртекином. Правителей Караханидов называли элигами (илиг, илек), арслан-ханами, бугра-ханами. При этом нужно отметить, что отец Сатука Базир носил титул арслан-хана. Самым популярным титулом был тегин, который обозначал принцев из династии Караханидов.

Основой Караханидского государства был карлукский племенной союз, который включал в себя племена чигиль, булак и ташлык. Со временем к карлукам примкнули племена ягма и тухси. С 840 года карлукский ябгу сменил свой титул на ханский, поскольку опасность со стороны Уйгурского каганата была ликвидирована енисейскими кыргызами, разбившими токуз-огузов.

Исламизация края

Карлуки воевали за Исфиджаб в 840 году с Саманидом Нухом б. Асадом. В 893—894 годах Исмаил Самани овладел Таразом и осуществил вторжение в бассейн реки Талас. В 904 году в земли Мавераннахра вторглось большое тюркское войско, которое было разбито и отброшено. В 906 году Исмаил снова вторгался в земли карлуков. Саманиды расширяли свои владения за счет карлуков. К моменту появления на исторической арене династии Караханидов у карлуков уже не существовало единой власти. Первым правителем из династии Караханидов был Кюль Бильге-хан. Его сыновьями были Базир и Огулчак. Становление могущества династии традиционно связывают с Сатук-Бугра-ханом, первым из Караханидов, кто принял ислам. У Сатука было два сына — Байташ Арслан-хан и Муса Тунга-Илек.

Ибн ал-Асир писал, что Сатук Кара-хану во сне явился человек, который приказал принять ислам и посулил благополучие в жизни и после смерти. Согласно «Тарих-и Кашгар», после Кюл Билгя правил Угулджак Кадр-хан, брат Базир Арслан-хана. Угулджак прислушивался к указаниям посланников ислама, пока к нему не прибыл убегавший от своего брата Нух б. Мансур. Он встретился с Угулджаком в Кашгаре. Тюркский правитель предоставил ему в управление область Артудж. После этого устремились караваны из Бухары и Самарканда в Артудж. Наср подарил хану парчу, сладости и сахар, стараясь расположить его к себе.

Исфиджаб. Фото ruh.kz

Угулджак был дядей Сатук Богра-хана. Сатук уже в юности поражал всех своей красотой, природным умом, чистотой помыслов, неиспорченностью и здравым рассудком. Сатук один раз прибыл в Артудж и заметил Насра ас-Самани за молитвой. Он спросил, чем занимался святой, и тот поведал ему основы ислама. Султан принял ислам. До двадцати пяти лет Сатук читал Коран и постигал основы ислама.

Он собрал вокруг себя 50 человек и двинулся на захват крепости у Йигач-Балык и осадил ее. Там он пробыл около трех месяцев. Об этом узнал Огулджак, и притязания Сатука на власть стали явными. К нему прибыли 300 человек из Кашгара и около 1 тыс. из Ферганы. Сатук с таким войском двинулся на дядю и захватил поселение Ат-Баши. Когда у него насчитывалось 3 тыс. всадников, то он напал на Кашгар. Город был взят, а население обращено в ислам.

В «Тазкире Сатук Богран-хан» сказано, что Абу ан-Наср Самани будет тем, кто обратит султана Сатук Богра-хана в ислам. Отмечалась его активная торговая деятельность. Говорилось, что до двенадцати лет Сатук был неверным. Однажды султан прибыл в Нижний Артудж. Там он встретился с ходжой Насром ас-Самани, который ожидал встречи с Сатуком, предсказанной ему. Огулчак же узнал об обращении Сатука в новую религию и решил проверить крепость его веры, приказав участвовать в строительстве храма идолу. Тогда султан обратился за советом к Насру, который разрешил ему строить храм с тем условием, чтобы он думал, что тот строил мечеть. Тот начал строить храм, и его помыслы были о том, как построить на этом месте мечеть с минбарами. Вскоре Сатук обратился к ходже с просьбой помочь ему против неверных. Наср посоветовал ему усыпить их. Сатук ворвался в покои хана и потребовал, чтобы тот принял ислам, но тот отказался, и земля, как передается, поглотила Огулчака. После этого правителем стал Сатук, и он призвал народ на молитву.

Касательно смерти Сатука указывается, что тот умер в 1037 году. Сведения «Тазкира» нужно воспринимать крайне осторожно, поскольку Джамал ал-Карши датирует смерть Сатука 952 годом. «Тазкира Сатук Богран-хан» является более поздним источником и имеет много литературных приукрашиваний. В этом источнике указывалось, что султан после прихода к власти воевал против неверных летом, зимой же поклонялся Аллаху. В возрасте девяноста шести лет он достиг Амударьи у Балха и обратил население области Кара-Курдум в ислам.

События в Восточном Туркестане

Согласно Ибн ал-Асиру, сыну Сатука Мусе, в 960 году в ислам было обращено 200 тыс. шатров тюрок. При дворе хана действовал шейх Абу ал-Хасан Мухаммед б. Суфьян Келимати из Нишапура. Исламизация владений Караханидов была инициирована купцами из Мавераннахра. Центром государства стал Кашгар, который вел войны с буддистами из Хотана и Уйгурского идыкутства. До 960 года в самом Кашгаре была борьба между буддистами и мусульманами за власть. Граница с Хотаном прходила в районе города Карглик, около которого находилась местность Каптар-мазар, где в битве с хотанскими буддистами погиб имам Мухаммед Шакир.

Согласно «Тазкиру Сатук Богра-хан», Али Арслан-хан оборонял от хотанцев Кашгар и восточные владения Караханидов. Фото newskif.su

В 962, 963, 969 годах хотанцы отправляли посольства в сунский Китай, стараясь заручиться помощью ханьцев в борьбе с Кашгаром. Хотанское посольство в 971 году сообщило о победе хотанцев над кашгарцами. Более детально рассказано об этом событии в письме хотанского раджи Виши Шуры дуньхуанскому давану Цао Юаньчжуне. Сообщалось, что в Кашгаре была прохотанская община буддистов и что в Кашгаре была взята большая добыча. Таджики, то есть мусульмане, ставшие на пути хотанцев, были разбиты.

Хотя дуньхуанский правитель был формальным вассалом ганьчжоуских уйгуров, но он проводил самостоятельную политику, и фамилия Цао имела влияние на политику Западного края (Восточного Туркестана). Цао Юаньчжун одобрил захват хотанцами Кашгара, однако оккупация длилась сравнительно недолго, и в 90-х годах Х века там снова правили Караханиды. Согласно «Тазкиру Сатук-Бугра», ханы Хасан Бугра-хан Гази, Исан Бугра-хан Гази, Йусуф Кадыр-хан Гази вышли на поле битвы и нанесли большие потери неверным. Мусульмане достигли местности Кукяр, где сражались семь дней и ночей. Многие из них стали шахидами, а неверные отступили в один из городов Китая.

Царствовали в Кашгаре вышеуказанные ханы на протяжении 12 лет. Тем, кто не носил тюрбан (не был мусульманином), они вбивали в голову гвоздь. Указанные личности соответствуют историческим лицам. Исан Бугра-хан вымышлен. Йусуф и Хасан (Харун) пришли в Яркенд и убедили местное население принять ислам.

Согласно «Тазкиру Сатук Богра-хан», Али Арслан-хан оборонял от хотанцев Кашгар и восточные владения Караханидов. Им угрожали хотанцы. По сведениям источника, из Китая вторглось 30-тысячное войско неверных и осадило Кашгар. Али Арслан-хан, собрав войско в 40 тыс. человек, отбросил врага к Янхисару. После этого его силы возросли до 90 тыс. воинов. Однако вскоре Али Арслан был убит, когда неверные напали на мусульман во время намаза.

После гибели Али Арслана и Хасана (Харуна) Богра-хан власть в государстве перешла к Ахмаду б. Али. Это время было сложным, поскольку неверные обратили в свою религию кашгарцев, и те ели «нечистую» еду. Кашгар оказался в руках хотанцев. Тогда ключевую роль в войне сыграло духовенство. Имам Наср ад-Дин, бежавший с другими шейхами из Кашгара, призвал Йусуфа Кадр-хана собрать свое войско и двинуться против неверных. Узнав о продвижении из Мадайна мусульман, Джукта-Рашид бежал в города Китая. Вскоре имамы Наср ад-Дин, Муин ад-Дин, Захир ад-Дин, Кауам ад-Дин осадили Джукта-Рашида в одном из городов. На протяжении 40 лет мусульмане не могли взять город, пока тот не пал. Йусуф Кадр-хан в 1007 году захватил Хотан после 25 лет войны. В 1009 году в сунский Китай прибыло посольство от правителя Черной династии ханов.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук