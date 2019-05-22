В Астрахань — за бронзой

Казанский «Синтез» выиграл два стартовых матча финальной серии за бронзу

Двумя матчами, абсолютно разными по сценарию, запомнилось казанцам «бронзовое» противостояние ватерполистов «Синтеза» и астраханского «Динамо». В первом матче команды выдали «триллер», пощекотав нервы, во втором порадовали красивыми голами и любопытными моментами.

Бронза республике тоже нужна

Матчи или серии за третье место — это раздолье для андердогов. Спортивная история знает немало случаев, когда бронзу завоевывала команда, на которую ставили меньше. Память услужливо подсказывает, к примеру, матч за третье место на футбольном чемпионате мира — 1982 между Польшей и Францией, выигранный поляками — 3:2. Они вышли бороться за медаль, французы «выползли», до смерти разочарованные эпическим проигрышем в полуфинале Германии. Их тренеру пришлось менять весь основной состав на дублеров, настолько были деморализованы лидеры. Из этой же серии случаи, когда в 1998 году Хорватия обыграла Нидерланды, в 2014-м уже голландцы разгромили Бразилию, хозяев неудачного домашнего ЧМ.



Все очень просто. Считающийся более слабым противник более мотивирован, у него глаза горят, пусть и «бронзовым» блеском. А фаворит должен пережить разочарование от непопадания в финал, и настроение — когда глаза бы не видели ни мяч (шайбу), ни соперников, ни болельщиков. Зачастую невыход в финал сродни тяжелому нокдауну.

Вот и в противостоянии «Синтеза» с астраханским «Динамо» было примерно так же, но это еще усугублялось тем, что южане целеустремленно готовились к серии за бронзу, понимая, что против московского «Динамо» в полуфинале у них нет ни единого шанса. А «Синтезу» надо было пережить горечь обидного поражения в полуфинале от Волгограда, когда в первом домашнем матче сравняли счет, уступая по ходу игры до пяти мячей, но уступили в серии пенальти. А в третьем гостевом поединке команды разделил всего один точный бросок.

«Синтезу» надо было пережить горечь обидного поражения в полуфинале от Волгограда

Уступаем в концовке...



Счет в первом казанском матче открыли хозяева. Владимир Нежинский в касание переправил мяч в ворота, получив передачу справа. Но астраханцы не только сравняли счет, но и ушли на короткий перерыв, ведя в счете — 2:1. В первой же атаке второго периода Алексей Рыжов-Аленичев сделал счет 2:2, после чего долгое время цифры на табло не менялись. Зачастую специфика игрового противостояния состоит в том, что голы, что называется, оставляют на концовку, когда уже снижается концентрация. Иными словами, начало матчей — для защиты, концовка — для нападения. В конкретном поединке Эмиль Зиннуров вывел «Синтез» вперед за полминуты до конца второго поединка. Однако астраханцам хватило времени в последней атаке сравнять счет — 3:3, поскольку, в отличие от привычного для первой половины матча размеренного розыгрыша мяча, они решились на форсированную атаку с броском при первой возможности.

Зато во второй половине поединка голы посыпались как из рога изобилия, но, увы, в третьем периоде они чаще влетали в ворота казанцев. Астрахань вышла вперед после красивого розыгрыша мяча, счет сравнял Нежинский. «Динамо» снова вышло вперед, и «Синтез» опять выручил Нежинский — 5:5, хет-трик Владимира. Хорошо, когда у бомбардира идет игра, плохо, что партнеры начинают искать его в каждой атаке. Тем более что ватерпольный супербомбардир Мануэль Эстиарте сменил плавки на строгий костюм футбольного менеджера. А только он мог решать исходы матчей в одиночку, остальным требовалась помощь партнеров. К счастью, в «Синтезе» это вовремя осознали, и Арслан Закиров сравнял счет в быстрой контратаке. Увы, но и в этот раз концовка периода осталась за гостями, забросившими мяч за секунды до сирены.

...Зато забиваем в начале



Начинать заключительный период казанцам пришлось со счета 6:7 и осознания того, что «перемен, мы ждем перемен». К счастью, начало семиминутки вновь было за нашей командой, и Егор Васильев сравнял счет. Затем веское слово «вынимай» сказал капитан «Синтеза» Артем Одинцов, который реализовал удаление — 8:7. Справедливости ради, не забить было просто невозможно, поскольку он бросал практически с линии ворот, невидимой, поскольку они располагаются на воде. Но астраханцы не спешили сдаваться, они это могли бы сделать и не приезжая в бассейн «Оргсинтеза». Результативная атака — и снова счет равный. Гости явно поймали кураж. К примеру, в одном из моментов даже их голкипер Кирилл Корнеев выступил в стиле водного Мануэля Нойера, успешно сыграв в защите, для чего он проплыл едва ли не четверть игровой площадки.

Градус борьбы на площадке достиг предела, игроки обеих команд с удовольствием «ездили друг другу по ушам» в борьбе за мяч и игровое пространство. Время матча таяло, и создавалось ощущение, что команды играют до гола. И тут на выручку опять пришел Нежинский, реализовавший удаление у команды гостей. Радостный крик Владимира слышался бы, наверное, на расстоянии еще двух кварталов, будь это игра на свежем воздухе.

Играть оставалось 200 секунд, которые вместили в себя голевую контратаку казанцев, реализованную Алексеем Бугайчуком, и «гол в раздевалку» от астраханцев. На табло засветились цифры «10:9» и «1 секунда до окончания матча».

Градус борьбы на площадке достиг предела, игроки обеих команд с удовольствием «ездили друг другу по ушам» в борьбе за мяч и игровое пространство

Ники Лауда, Андрей Афанасьев и «Майкл Джонсон»



В день второго матча «Синтеза» и «Динамо» пришла грустная новость из Австрии о смерти великого в прошлом автогонщика Ники Лауды. Кому как, а советским любителям спорта он запомнится как человек, который привез в Москву всадницу Элизабет Тойрер и ее лошадь Мон Шери, чем помог им стать олимпийскими чемпионами. Напомним, что это была Олимпиада в Москве-80, которую Австрия официально бойкотировала в числе более 70 стран мира. Да, та самая Олимпиада, на которой достойно отработал знаменитый ватерпольный судья, а затем и многолетний тренер «Синтеза» Андрей Афанасьев. Та самая Олимпиада, на которой сборная СССР стала чемпионом, после чего, увы, не смогла повторить это достижение. Та самая Олимпиада, на которой дебютировал Мануэль Эстиарте, о котором ранее шла речь. И та самая Олимпиада, где среди чемпионов-ватерполистов был Михаил Иванов, имя и фамилию которого англоязычная «Википедия» автоматически перевела как Майкл Джонсон (Michael Johnson).

Полное доминирование



Увы, во вторник умерла еще и интрига в матче «Синтеза» и «Динамо», причем умерла, не родившись. Показав в первой игре «триллер», во втором команды ограничились «ситкомом». Даже при счете 4:3 в начале второго периода было ощущение полной доминации со стороны казанцев, хотя они не обходились без невынужденных ошибок. То Артур Фатахутдинов отдал пас прямо в руки соперника, находясь в метре от него, то Лев Магомаев бросил куда-то в сторону от ворот, то Сергей Буланаев кинул мяч мимо партнера… Но даже частые ошибки не могли затмить главного — во вторник на площадке были команды разные по классу. «Синтез» достаточно много забивал со средней дистанции, Артем Макас уверенно действовал на вратарской позиции, а в числе авторов голов было сразу восемь казанцев. Из них можно отметить разве что Льва Магомаева, который двумя голами открыл счет, а последним мячом закольцевал сюжет — 15:7. Тот же Владимир Нежинский, бывший лучшим бомбардиром в первом матче, ушел, точнее, уплыл в тень. Хотя, справедливости ради, у него такая фактура, что он сам может защищать от солнца в жаркие дни.

Кстати, один из его голов следует отметить в числе полутора десятков забитых казанцами. Получив мяч в метре от ворот, Нежинский сделал некий финт в воде, нырнул, качнул и освободился от опеки сразу двух соперников. Еще один любопытный гол забил Буланаев, когда был удален голкипер соперников, но даже не успел отплыть от своих ворот, как ему пришлось вынимать из них мяч.

Третья игра серии состоится в субботу на поле соперников

Стоит также отметить, что оба наставника — и казанец Александр Ерышов, и астраханец Дмитрий Стратан — получили по желтой карточке от судей, хотя ход игры не предполагал нервов, в отличие от первого противостояния. Но вот случилось так, что в понедельник перенервничали, но сдерживали себя, а во вторник не сдержались. Парадокс…

Третья игра серии состоится в субботу на поле соперников. В случае победы «Синтеза» матч станет последним в серии за третье место.