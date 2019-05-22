Как уничтожить чемпионов мира за один период — мастер-класс от сборной России

Провалив один период, россияне переключили передачу и смяли шведов

Пожалуй, единственный матч, к которому в России могли относиться с некоторой опаской, — именно против действующих чемпионов мира. Шведы тоже привезли десант из-за океана (пусть и облегченный). Да и статус все-таки солидный. Однако, как показала игра, России понадобилось лишь переключить коробку передач и включить третью из четырех возможных, чтобы в одну двадцатиминутку смять шведов. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как Нюландер и Зайцев устроили заочную перепалку, почему опасения за результативность Овечкина оказались напрасными и есть ли России куда расти на этом чемпионате мира.

«Нужно быть реалистами. Россия выиграет у Швеции — 3:1». Упадничество шведской прессы перед матчем с Россией

Как бы ни хорохорились соперники сборной России, а журналисты ни вытягивали интриги во всех предыдущих шести матчах из пальца, по-настоящему никто особо не верил, что хоть кто-то в группе Б на самом старте турнира создаст серьезные проблемы такой мощной сборной России.

Ну разве что швейцарцы, которые до матча с россиянами показывали все, на что способны, замотивированные доказать, что выход в прошлогодний финал — не случайность.

Вот только уже стартовые 10 минут игры со сборной Швейцарии показали, что в этот день интриги тоже не будет и «Красная машина» легко сомнет симпатичную альпийскую команду. Так и оказалось — Кучеров с его дублем, Гусев с ассистентским чутьем и Анисимов были не прочь размяться перед главной игрой на групповом этапе и зажгли «3:0» на табло еще задолго до финальной сирены.

И вот, пожалуй, впервые за ход всего нынешнего чемпионата перед началом матча было не все так очевидно. Нет, фаворитом по-прежнему оставались россияне — наша команда единственной прошла весь турнир без поражений, да и по составу превосходила даже неплохо укомплектованных шведов. Предпочтение команде Ильи Воробьева отдавали практически все, начиная от хоккейных экспертов и заканчивая букмекерами.

Предпочтение команде Ильи Воробьева отдавали практически все

Даже шведская пресса в упадническом приступе отдавала победу России еще до начала игры.

«Нам нужно быть реалистами. В прошлом году Швеция выиграла у россиян в Копенгагене со счетом 3:1, но это был первый случай победы над Россией на ЧМ с 2004 года. И тогда россияне выглядели намного хуже, чем здесь. Россия выиграет у Швеции со счетом 3:1», — писал спортивный обозреватель шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм.

В чем-то журналист был прав — шансов у шведов было немного, вот только со счетом промахнулся.

Торонтовские игры Зайцева и Нюландера



Потери мотивации перед игрой у российских игроков не было — при поражении и спуске на второе место был риск повторить прошлогодний сценарий, когда Россия вылетела уже в четвертьфинале. Победа же в этой игре гарантировала сборной комфортное первое место в группе и никаких сюрпризов в плей-офф.

Шведы тоже были заряжены. «Тре Крунур» начали словенское первенство с поражения от Чехии, но в остальных играх осечек не давали и потому еще сохранили шансы обойти россиян в случае победы в очной встрече.

Лучший нападающий шведской сборной Вильям Нюландер перед матчем грозился играть только на победу, а потом и вовсе пустился в шутливую перепалку со своим одноклубником по «Торонто» Никитой Зайцевым, который «угрожал» тому силовыми приемами.

— Мы тоже с каждой встречей действуем все лучше и лучше. У нас очень сильная команда, многие имеют опыт игры в НХЛ и победы на чемпионате мира. Поэтому нас не смущает ни сложный календарь, ни другие проблемы. Мы готовы играть на победу против России, — говорил Нюландер «Известиям».

— Не могу дождаться игры против Нюландера, — говорил в свою очередь защитник российской сборной Зайцев. — Я хочу приложить его пару раз. Он разозлится? Да нет, ему это понравится. Это будет хорошо для него, — шутил Зайцев через HockeyNews.

«Зайцев будет очень стараться. Никита — невероятно добрый человек, который работает на льду изо всех сил. Будет весело сыграть против него. Он хочет ударить меня? Да-да, мы поглядим», — в ответ отшучивался Нюландер.

Так и подарили болельщикам два игрока «Торонто» еще одну интригу перед этим и без того занимательным матчем.

Первые минут шесть команды только присматривались и особо в атаку не лезли

Период по правилам шведов

О том, что Россия мощна, говорили все, однако как-то за шестиматчевой серией без осечек не все заметили, что у команды есть сложности, которые пока не слишком проявлялись на фоне Италии и Латвии, но могут аукнуться в играх посерьезнее, речь о проблемах с двумя лидерами. Во-первых, Овечкину так и не могли подобрать партнеров, постоянно тасуя его звено, убирая из него и возвращая Капризова. В результате Овечкин явно недополучал острых передач, с которых обычно кладет свои шайбы, и на этом чемпионате мира практически не забивал — всего 1 шайба за 6 матчей.

Во-вторых, крайне слабо выглядел капитан команды Илья Ковальчук, который за 6 игр забил 2 гола, а в большинстве «по-детски» терялся.

Но на эту игру тренерский штаб решил не дергать состав и оставил Капризова в звене вместе с Овечкиным и Кузнецовым (и не прогадал). Гусев, Анисимов и Кучеров уже традиционно составили другую тройку нападения.

Первые минут шесть команды только присматривались и особо в атаку не лезли, пока в один момент Россия не поприжала шведов у их ворот, и Малкин мощным щелчком попытался пробить от синей линии. После этого «Тре Крунур» пружину разжали и перешли в позиционную атаку уже на половине поля россиян. Очень долго наша команда не могла хотя бы выбраться из своей зоны и смениться, так что шведы вскоре выжали из этой усталости россиян максимум — это Петтерссон кистевым броском от синей линии набросил на ворота Андрея Василевского, а Габриэль Ландескуг хорошо подставил клюшку под рикошет. Голкипер россиян даже не увидел ни момента броска, ни тем более рикошета — 0:1.

Затем шайба едва не оказалась в российских воротах после рикошета, когда в большинстве шведы вновь осадили нашу зону, а Эрикссон замыкал передачу Петтерссона перед самыми воротами — на этот раз Василевский среагировал.

В целом первый период целиком и полностью остался за шведами, которые контролировали игру и ничего россиянам впереди особо делать не позволяли. Было видно в первую очередь, что шведы превосходят россиян именно в командной игре.

Именно короткий пас Кучерова вывел Гусева и Анисимова на скорости 2 в 1, Гусев передал дальше — направо на Анисимова, а тот в открытый угол не промахнулся

Тотальное смятие шведов за один период: 6 шайб, проснувшийся Овечкин и «заговоривший» Капризов

Недочет тренеры быстро устранили. С совершенно другим настроем вышли россияне на второй период и уже на его первой минуте сравняли счет. И если и стоило ожидать этого важного гола от какого-то звена, то, конечно же, от сочетания Гусева, Кучерова и Анисимова. Именно короткий пас Кучерова вывел Гусева и Анисимова на скорости 2 в 1, Гусев передал дальше — направо на Анисимова, а тот в открытый угол не промахнулся.

С одной стороны, этот эпизод порадовал, а с другой — нарастала тревога, что у нас забивает в основном одно и то же звено, а Овечкин и Кузнецов, например, по-прежнему «молчат». Но как показало дальнейшее развитие событий, эти опасения оказались беспочвенными. Голы посыпались на любой вкус и от кого угодно.

Уже вскоре подоспела и вторая шайба — в зеркальной ситуации на момент, с которого шведы забивали нам, ответили россияне уже на четвертой минуте второго отрезка матча. От синей линии скидывал на ворота Сергачев, а своим крюком на пятаке удачно поймал и переправил в ворота Дадонов — отомстили!

А еще после пары опасных моментов «слово» наконец-то взял Александр Овечкин и снял все опасения — забил в самом важном матче в группе. Это Евгений Малкин вошел с шайбой в зону, увидел Ови сзади и скинул ему — тот сместился в центр и мощным кистевым броском прорвал ворота Якуба Маркстрема. Это именно то, чего болельщики ждали от этих парней весь чемпионат.

«Тре Крунур» были настолько нокаутированы, что дальнейшие три шайбы россиян уже никого не удивляли. Ошибки у шведов пошли такие, что и в детских школах встретишь нечасто.

Но что самое приятное, так это первый гол Кирилла Капризова на нынешнем ЧМ. Молодой форвард очень старался в течение первенства и совершенно точно заслужил гол в ворота действующих чемпионов мира. Он быстро подхватил шайбу после вбрасывания в левом круге и одним касанием отправил снаряд прямо в «домик» Маркстрема.

— Да, наверное, это самый долгожданный гол в карьере. Если честно, меня отпустило после этого гола. Долго не мог забить, — улыбаясь, признавался в перерыве Кирилл.

Дальше уже на ошибках шведов поочередно ловили Андронов и Малкин и делали совсем неприличные 6:1, которые ставили в этом матче жирную точку еще до конца второго периода.

Резервы этой команды все еще не исчерпаны, дальше — больше



Ну а третий отрезок матча, по сути, стал простой формальностью — шведам оставалось разве что провести его достойно и постараться хоть как-то реабилитироваться перед тренером и болельщиками — к перерыву на «Словнафт Арене» было слышно лишь русское «Молодцы, молодцы!».

И три шайбы в третьем периоде Швеция все-таки отыграла — россияне явно ослабили хватку в обороне и агрессию в нападении и, естественно, получили охапку голов. Причем третий явно на совести удалившегося Ковальчука, которого в остальное время матча видно не было.

Правда, между голами Швеции затесался и гол Орлова, что позволяло команде Воробьева чувствовать себя вальяжно и заканчивать этот матч при счете 7:4.

Игра, в которой все ждали интригу и особого накала, оказалась для России такой же проходной, как и остальные. Наша команда просто включила в нужный момент ту скорость, которая необходима для победы над таким соперником, и за один период сняла все вопросы. А что самое главное — резерв у этой команды все еще не исчерпан: они явно могут играть еще мощнее и быстрее. Со шведами же россияне сыграли ровно настолько, насколько это понадобилось.

Россия ожидаемо финишировала в группе первой и теперь в четвертьфинале сыграет с американцами.