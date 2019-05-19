Конец эпохи. «Зенит-Казань» в финале упустил пятый лигочемпионский трофей

Похоже, казанцам нужна серьезная перезагрузка

Пожалуй, впервые за долгие годы казанский «Зенит» подходил к финалу Лиги чемпионов не в статусе фаворита — даже букмекеры отдавали предпочтение их сопернику — итальянской «Лубе Чивитанова». Причины просты — более мощный состав итальянцев и облегченный после ухода Леона ростер казанцев. Надежда была на физическую истощенность «Лубе», которая лишь на днях завершила свой внутренний чемпионат. Однако игра показала, что «Зенит» не может противостоять такому «монструозному» составу «Лубе». Указал матч и тех игроков «Зенита», которые оказались не готовы быть лидерами и тянуть за собой команду к большим победам. Почему «Зениту» пора провести перезагрузку и как казанцы впервые за пять лет проиграли финал Лиги чемпионов — в материале «Реального времени».

Вербов и Андерсон прощались с «Зенитом»

Финальный матч Лиги чемпионов «Зенит-Казань» — «Лубе Чивитанова» — практически все как в прошлом году, когда «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов впервые приехал в Казань, а местный клуб в тяжелейшей волевой игре с итальянцами завершил пятый сет мощной подачей навылет гениального кубинца Вильфредо Леона.

Оговорка «практически» здесь неспроста — именно творца той победы, кубинского доигровщика, на этот раз в составе казанцев не было, и эта потеря уже аукнулась нашей команде во внутреннем чемпионате, где амбициозный «Кузбасс» не стушевался и вырвал у «Зенита» кубок, который, казалось, навечно поселился в Казани.

Кто будет тянуть за собой команду на этот раз — не знал никто, кроме, разве что, Владимира Алекно. Эрвина Нгапета, пришедшего на место Леона, нещадно критиковали во время и после финала Суперлиги с тем же «Кузбассом», и роль нового Леона ему точно уже не грозит (и игра в Берлине это лишь подтвердила).

Оставались Максим Михайлов и два лидера команды, которых уже в следующем году казанская публика в майках «Зенита» не увидит. Мэттью Андерсон и Алексей Вербов матчем против «Чивитановы» завершали свою карьеру в «Зените» — американец уезжает вслед за Леоном — в Италию, а ветеран команды Вербов и вовсе заканчивает карьеру игрока. Сказать, что оба хотят завершить свою карьеру за «Зенит» на такой же ноте, как их бывший одноклубник, будет банальностью, но тем не менее правдой.

И если Андерсон уже выиграл здесь все и может попробовать как-нибудь повторить успех за свой новый клуб «Модена» из одноименного города, то Вербову никак нельзя было уходить с паркета в качестве игрока без пятого подряд титула в Лиге чемпионов.

Так вышло, что в нынешнем сезоне «Чивитанова» собрала настоящую «команду мечты», которая точно превосходит казанскую

«Чивитанова» собрала космическую команду

Впрочем если взглянуть, как дела у Леона в Италии, то становится понятно, что кубинец без «Зенита» тоже не так хорош, и только вместе они составляли грозовую мощь. Его «Перуджа» уступила в финале итальянской Серии А1 все той же «Лубе Чивитанова», а в полуфинале Лиги чемпионов, как мы знаем, выбыли от казанского «Зенита», уступив в обоих матчах.

Почему Казань «вынесла» «Перуджу», мы уже описывали, а вот почему «Чивитанова» оказалась сильнее всех в Италии, стоит упомянуть отдельно.

Так вышло, что в нынешнем сезоне «Чивитанова» собрала настоящую «команду мечты», которая точно превосходит казанскую. Об этом за день до игры говорил и наставник «Зенита» Владимир Алекно:

— Думаю, соперника по именам все знают. Собрана «дрим-тим». Я предлагаю поменьше смотреть туда и называть имена, так как это может вызвать восторг. Нам надо больше разобраться в себе, — сурово напоминал специалист клубному телевидению.

Но взглянуть на состав «Лубе» все же стоило. По-прежнему в команде лучший сербский игрок Драган Станкович, который доставил большие неприятности «Зениту» во время прошлогоднего финала. Остались в команде и кубинский доигровщик Османи Хуанторена, и болгарский диагональный Цветан Соколов. Усилились итальянцы целым «звездопадом» — во-первых, из «Модены» перебрался бразильский связующий, олимпийский чемпион — 2010 Бруно Резенде. А также в полку кубинцев прибыло в лице сильнейшего доигровщика Йоандри Леала, способного поспорить с тем же Леоном за звание лучшего кубинского волейболиста. Только, в отличие от Вильфредо, Йоандри сбежал из Кубы сначала в Бразилию, где выиграл много титулов с «Крузейро».

Главным козырем «Зенита» было физическое состояние

Впрочем, даже несмотря на такой «монструозный» состав соперника, «Зенит» был в более выгодном физическом состоянии — после поражения от «Кузбасса» казанцы выходили из психологической ямы с помощью выходных и командного ужина, а уже в среду улетели в Берлин. То есть у «Зенита» было целых три дня тренировок.

«Чивитанова» же свой финал внутреннего первенства выиграла, но отдала очень много сил. Решающая игра против «Перуджи» прошла лишь за три дня до финала Лиги чемпионов — последний напряженный матч, состоявший из пяти сетов, проходил 14 мая. Очевидно, что итальянская команда делала серьезный упор на победу во внутреннем чемпионате, в то время как команда Алекно в Суперлиге позволила себе расслабиться, поставив на Лигу чемпионов.

Вот и доигровщик «Чивитановы» Хуанторена признавался, что физическое состояние его команды — главная проблема перед игрой с «Зенитом»:

«После тяжелого пятиматчевого финала с «Перуджей» в национальном чемпионате все игроки устали. И вопрос физического восстановления сейчас гораздо важнее эмоционального состояния. Нам понадобятся все силы, чтобы противостоять «Зениту», — приводила слова игрока «Лубе» итальянская Gazzetta dello Sport.

Вскоре все тот же Лихошерстов подключился и к атаке и уже сам пробивал блок итальянцев. Пожалуй, никто не ждал, что именно Вадим станет главным героем старта этого финала

Берлинские «качели»

Финал на этот раз проходил на паркете того же самого спорткомплекса имени Макса Шмелинга, в котором четыре года назад «Зенит-Казань» взял первый трофей Лиги чемпионов в серии из четырех побед подряд в турнире, и, конечно, было бы символично взять здесь же полуюбилейный пятый трофей ЛЧ.

Непробиваемый блок в начале встречи принес Казани стартовые три очка — это высокий Вадим Лихошерстов постарался и не пропустил мяч на свою половину даже с мощных ударов Хуанторены. Такой дезориентирующий для итальянцев старт серьезно повлиял на их настрой, и на табло уже 7:1 в пользу Казани, что заставило Хуанторено недовольно смотреть на своих партнеров. Вскоре все тот же Лихошерстов подключился и к атаке и уже сам пробивал блок итальянцев. Пожалуй, никто не ждал, что именно Вадим станет главным героем старта этого финала.

Вскоре настало время уже Нгапета, который хорошо действовал как у своего левого края и легко перекидывал сетку, так и на блоке. Такое уверенное доминирование на паркете российской команды убедило даже немецких звукорежиссеров, и после очередного заработанного очка «Зенита» они включили «Калинку-малинку».

Однако вскоре случился переломный момент, когда после долгого розыгрыша обе команды неплохо играли на приеме, но в итоге очко взяла «Лубе». И вот тут итальянцы стали набирать очко за очком, и 15:5 в быстро превратилось в 16:12. Владимир Алекно взял тайм-аут, после которого в игру включился уже Андерсон, набравший два очка подряд и выровнявший, наконец, игру в этой «качельной» партии. После этого успокоившимся казанцам оставалось только снова не дрогнуть и довести «свою» партию до завершения, что они и сделали — 25:16.

Алекно уже второй раз за сет взял тайм-аут и снова обращал внимание своих игроков на пропавшую агрессию в атаке

Конец эпохи начался с рефери

К сожалению, эта партия так и осталась главным успехом «Зенита» в этом финале. «Чивитанова» собралась и уже со старта второй партии взяла игру полностью под свой контроль. Итальянцы полностью перестроили ее, поняв, на что делает ставку Казань.

Лихошерстов где-то потерял свою подачу (и больше в этом матче ее не нашел), плюс сразу несколько сомнительных решений рефери матча привели к трехочковому преимуществу итальянцев — 5:8.

Возможно, эти решения и стали судьбоносными. Как-то сник Нгапет, ничего не получалось и у сетки, и у Вольвича, и вскоре «Лубе» повторила казанский рывок первого сета, ведя в какой-то момент почти вдвое — 13:7.

Алекно уже второй раз за сет взял тайм-аут и снова обращал внимание своих игроков на пропавшую агрессию в атаке. «Мы их поджали в первой партии, и теперь вышли и думаем — а как мы их выиграли. Нет, мы должны выходить и дожимать», — говорил наставник казанцев. Но и это не помогло — игроки «Чивитановы» почувствовали кровь, а игру нашей команды читали на раз, появляясь ровно там, куда те еще только задумали пробить. Нгапет совсем «расклеился» и стал допускать невынужденные ошибки — это тот самый фактор, за который его критиковали весь сезон. Он быстро выпадает, если что-то не удается, и теряет настрой. Итальянцы без труда завершили этот сет, ответив почти зеркальными 15:25 и 1:1 в матче.

«Я пошел на авантюру и ошибся»

Обоюдные ошибки на подачах в третьей партии закончились лишь при счете 4:4, когда Хуанторено и Симон стали «долбить» в паркет очко за очком не без помощи казанцев. Глупые ошибки, когда партнеры не подсказывали, что есть только последнее касание, и Михайлов вместо переброса мяча за сетку возвращал его на свою половину, привели к тому, что «Чивитанова» вновь убежала вперед — 4:10 не в пользу «Зенита». Симон едва ли не в одиночку задушил казанцев у сетки, а те растерялись настолько, что стали ошибаться по-детски — 8:16 в середине третьей партии. Леал подавал точно в руки Нгапету, а тот ошибался на приеме и уже в следующей атаке отправлял мяч в аут — 9:20.

«Я пошел на авантюру и я ошибся», — все, что было слышно во время тайм-аута от Владимира Алекно. Тренер взял на себя вину за провальный старт в партии, хотя на паркете «чудили» именно игроки. Лехошерстов каждый раз подавал точно в сетку и делал непонимающее лицо, а Нгапет, кажется, решил поставить рекорд по индивидуальным ошибкам, даже пушка Михайлова поутихла. «Лубе» забрали эту партию с еще большим, двойным превосходством — 12:25.

Игра француза привела к тому, что он и сам стал откровенно психовать и срываться на своих партнеров

Нет, Нгапет — это точно не новый Леон

В таком же ключе, когда казанцы скорее отбивались от изощренных атак «Лубе», чем что-то сами придумывали, продолжилась игра и в последней, четвертой партии. В какой-то момент Алекно выпустил Самойленко, а вскоре и Лорана Алекно, и стало понятно, что наставник уже просто тасует игроков в надежде, что «выстрелит». Самойленко вскоре сменил и Струмачевский, на подачу которого уповала вся казанская публика, но и это не сработало.

В какой-то момент стало видно, что игроки «Лубе» уже просто развлекаются, позволяя себе добивать мяч в пол разными способами и выводя друг друга на удар по очереди.

Нгапет же перестал приносить хоть какую-то пользу команде. Он продолжал пытаться перебросить блок эффектно и ошибался в своем же коронном приеме с левой рукой. Игра француза привела к тому, что он и сам стал откровенно психовать и срываться на своих партнеров. Игрок, на которого команда должна полагаться в самый сложный момент, ломается первым и передает свою неуверенность и нервозность своим партнерам.

Лишь когда все в этой игре было ясно и счет на табло высвечивал 14:23 в пользу итальянцев, француз вышел на подачу и стал подавать эйс за эйсом, вперемешку с подачами в игроков, которые ошибались. В этот момент хотелось спросить: «Где же ты был раньше?». Таким образом он отыграл пять очков подряд, но игру уже было не спасти.

К сожалению, «Зенит-Казань» проигрывает в этом сезоне второй финал подряд и растерял оба своих титула. Уход лидера и не самая качественная его замена — это лишь половина проблем. Кажется, этой команде нужна перезагрузка.

Уже известно, что в Казань из «Лубе» переберется болгарин Цветан Соколов, а Михайлов будет пробовать себя на позиции доигровщика. Пожалуй, это можно считать первыми шагами к перестройке команды.