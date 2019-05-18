Опрос предпринимателей: нужен ли на работе перерыв на спорт

Фитнес-зарядку надо проводить на производстве, в ней нет ничего плохого. Люди должны заботиться о своем здоровье, а там, где они несознательно к нему относятся, надо подсказать им. Я видел, как в Китае повсеместно занимаются спортом, и это впечатляет. У нас были мысли ввести в компании зарядку. Если это станет общегосударственным трендом, то мы вольемся в это движение с удовольствием.