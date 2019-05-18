Опрос предпринимателей: нужен ли на работе перерыв на спорт
Бизнесмены о пользе производственной зарядки
Министерство спорта Татарстана предлагает вернуться к советской практике производственной гимнастики. Инициативу ведомства поддержали и в Госдуме РФ. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», с энтузиазмом восприняли инициативу Минспорта, добавив, что фитнес-зарядка не должна стать «обязаловкой» на законодательном уровне.
Заместитель министра спорта Татарстана Айрат Ахмеров рассказал, что на заводах и предприятиях Татарстана планируется ввести фитнес-зарядку. Государственная Дума России инициативу поддержала. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Если нет, то почему? Как фитнес-зарядки могут отразиться на сотрудниках? И как именно можно организовать фитнес-зарядку в компании?
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Рим Сафиуллин директор компании «Генезис групп»
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Мы давно практикуем фитнес-зарядки, поэтому инициативу приветствуем. У нас фитнес-зарядки по очереди проводят все сотрудники. Между ними присутствует элемент соревнования: какие виды зарядок может сотрудник узнать и нам показать. Последнее, что мы сейчас практикуем, — это зарядка в стиле цигун. Такие упражнения позволяют быстро привести в порядок внутреннюю силу, отвлечься от рутины и после отдыха вернуться к своим задачам. Зарядки проводим минимум два раза в день: в 11 и 15 часов.
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Марат Валиуллин директор «Первая упаковочная компания»
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Инициативу поддерживаю. Производственная зарядка в обязательном порядке была включена в рабочий график в советское время. Я готов и на своем предприятии проводить занятия фитнесом. Для этого надо провести разъяснительную работу с персоналом, рассказать, что они будут меньше уставать, болеть. Я думаю, многие с энтузиазмом воспримут такую идею.
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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Нет минусов от занятий спортом, но принимать решение о фитнес-зарядке на законодательном уровне — абсурд. Государственная дума должна более глобальными вопросами заниматься. Это хорошая инициатива, поскольку спортом люди должны заниматься, так как спорт — залог здоровья. Но каждый сам для себя решает, как это делать. Я за то, что компании стимулируют сотрудников заниматься спортом, оплачивают абонементы в тренажерный зал. А вводить фитнес-зарядку на производстве или нет, каждый должен решать для себя сам.
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Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум»
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В целом инициативу поддерживаю, но она не должна преподноситься в ультимативной форме, а воспитываться в компании на уровне культуры. Фитнес-зарядку не нужно проводить в рамках законодательных норм. Инициатива должна исходить от руководства и постепенно приживаться в компании. Зарядка на производстве или в офисах, когда люди постоянно работают в одном положении, приятна для здоровья и мозговой деятельности. Я бы хотел у себя в компании ввести фитнес-зарядку и после вашего звонка подумаю об этом.
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Раис Гареев генеральный директор ООО «Строительные подъемные машины»
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Им в Госдуме совсем заниматься нечем, похоже. Нам бы от курения народ отучить сначала. У меня на производстве физический труд, и народ больше заряжаться, наверное, не захочет. Фитнес-зарядка будет интересна офисному планктону. Хотя я был на крупном заводе в Корее, где в 8.00 весь завод вместе с директором выходит на зарядку.
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Александр Храмихин директор «Соло»
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Мы фитнес-зарядку не стали бы вводить, потому что у нас не производственная организация, а торговая. Сотрудники не выполняют однотипные операции. Я считаю, что инициатива с фитнес-зарядкой интересная, главное, чтобы это не превращалось в «обязаловку». Если человек отказывается, то нет смысла его заставлять.
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Азат Ислаев владелец «Гурмэ групп»
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Фитнес-зарядку надо проводить на производстве, в ней нет ничего плохого. Люди должны заботиться о своем здоровье, а там, где они несознательно к нему относятся, надо подсказать им. Я видел, как в Китае повсеместно занимаются спортом, и это впечатляет. У нас были мысли ввести в компании зарядку. Если это станет общегосударственным трендом, то мы вольемся в это движение с удовольствием.
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Гузель Хисматуллина руководитель компании «Тимсофт»
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В нашей компании проводятся зарядки, их инициировали сами сотрудники. Они же их организуют. Производственная зарядка раньше проводилась в советское время. Мне нравится, когда ее поддерживают не только сверху, но и снизу. Хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни поддерживали сами компании, чтобы люди занимались с желанием. Интерес государства к здоровому образу жизни — это всегда хорошо, главное, чтобы не было перегибов на местах.
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