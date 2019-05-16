Баскетбольное безумие: в плей-офф НБА один бросок года сменяет другой

Кавай и Лиллард – герои, но чемпионами станут другие

Немного меньше, чем о Леброне Джеймсе, в прошлом году в НБА говорили только о Кавае Ленарде. Этот пластичный, технически невероятно одаренный баскетболист с лицом робота, десятком косичек на голове и огромными ладошками на днях занимался настоящим геройством. Впервые в истории лиги в седьмом матче плей-офф все решил так называемый «баззер-битер» (победный бросок с сиреной) от Кавая, который заставил Торонто ненадолго забыть о хоккее. О том, как в нынешнем плей-офф НБА один сумасшедший точный бросок сменяет другой, и о чемпионских раскладах финиша сезона в ведущей баскетбольной лиге мира — в материале «Реального времени».

28-сантиметровые ладошки и четыре отскока



Когда Каваю Ленарду было 16 лет, его отца застрелили на собственной автомойке. Когда у Кавая начали появляться собственные машины, он никогда не пользовался услугами автомоек и полировал автомобили сам. Кавай настолько самостоятелен и трудолюбив, что даже, подписывая контракт с брэндом Jordan, сам разрабатывал логотип (им стала открытая ладонь).



Еще перед драфтом 2011 года его антропометрические данные сводили с ума многих: парень ростом 201 см имел размах рук в 211 см. Его мама еще в детстве обратила внимание на слишком большие ладошки сына. Возьмите тридцатисантиметровую линейку, отнимите два деления, и вы получите размер нынешней ладони Кавая. Безупречная координация тела, безумное трудолюбие и 28-сантиметровые ладошки, — какие проблемы могут быть у баскетболиста с такими данными? Да еще и в команде из Сан-Антонио, которая исторически дорожит своей репутацией. Однако в прошлом сезоне баскетболист сыграл только девять матчей, и большую часть сезона можно было видеть его испуганный взгляд со скамейки команды.

Серия неприятных травм и разногласия с клубом привели к прошлогоднему летнему обмену Кавая из «Сан-Антонио Сперс» в «Торонто Рэпторс», где он с ходу стал лидером. В первый же игровой сезон пребывание Ленарда в канадском клубе окупилось сполна. А в недавней, седьмой, игре полуфинала Восточной конференции на площадке «Филадельфии Сиксерс» при счете 90:90 на последних секундах случилось это:

Исторический бросок легкого форварда обсуждают уже который день все ведущие заокеанские СМИ. Драматизма моменту добавляет тот факт, что Ленард находился под опекой двух, пожалуй, самых ярких игроков нынешней «Филадельфии» — Джоэла Эмбиида и Билла Симмонса. Лидер «Торонто» ушел в угол и бросил, прямо скажем, не по учебнику. Не так, как бросило бы большинство игроков в этой ситуации. ESPN подробно разобрали эпизод и пришли к выводу, что именно неординарная техника Кавая стала залогом успеха, а не банальное везение, которое отправило мяч в корзину после четырех отскоков от кольца.

«Бомба» от Лилларда

За последние 20 лет победу в серии «баззер-битером», помимо Кавая, приносил только разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерса» Дэмьен Лиллард. Причем дважды. Но это было не в решающих матчах, зато было этой весной, в пятой апрельской игре против «Оклахомы».

Безусловно, «бомба» от Лилларда при счете 115:115 получилась более эффектной, чем у Кавая — Дэмьен бросал гораздо с более дальней дистанции:

Лиллард отличается от Кавая тем, что пока даже не давал поводов называть себя отрицательным персонажем в НБА. А ведь практически все нынешние звезды лиги уже успели хоть как-то запятнать свою репутацию.

Года два назад «Портленд» покинули не просто двое игроков, а вся стартовая пятерка. Дэмьен не ушел и раскрылся в клубе по-настоящему, а в ближайшем же плей-офф его далеко не звездная команда уверенно прошла первый раунд, обыграв «Лос-Анджелес Клипперс». В этом сезоне «Портленд» по-настоящему удивляет. Перед самым стартом плей-офф команда потерпела десяток поражений. Однако «Оклахому» «Блэйзерс» прошли уверенно (4-1 в серии), а Лиллард в среднем за матч набирал 33 очка и реализовывал 48% трехочковых.

В пятой игре этой серии его команда проигрывала десять очков за 2 минуты до сирены, но Дэмьену это не помешало сыграть ключевую роль сначала в погоне, а затем и в публичной казни соперника (иначе как казнью точный бросок с такой дистанции не назвать). Шесть лет назад ему уже удавался подобный трюк — его «баззер-битер» помог «Портленду» выйти во второй раунд. Сейчас история повторилась. Отметим, что Лиллард провел на высочайшем уровне все пять игр стартового раунда и по праву был признан лучшим игроком этого отрезка.

Для нынешней НБА это удивительная история, когда баскетболист такого уровня так долго остается верен своей далеко не звездной команде. В этой лиге принято просить обмена, жаловаться на тренера или партнеров, объединяться с другими звездами и переходить всем вместе в одну из команд. Лиллард ни в чем подобном замечен не был, поэтому судьба вознаградила его в текущем сезоне финалом конференции против «Голден Стэйт», действующего чемпиона и одной из самых ненавистных команд в истории НБА.

Лиллард отличается от Кавая тем, что пока даже не давал поводов называть себя отрицательным персонажем в НБА.Фото theathletic.com

Очередное чемпионство «Голден Стэйт» под вопросом?

Пожалуй, нет. Если «Портленд» обыграет еще и «Воинов золотого штата» (таким штатом в США принято называть Калифорнию), то это будет уже какая-то кинематографическая история. Выход в финал Западной конференции уже можно назвать большим успехом для Лилларда и компании, однако понятно, что шансы всегда остаются, но тут уже будет мало усилий одного игрока. От доминирования «Голден Стэйт» многие уже подустали, и сенсация от «Портленда» была бы очень кстати. Но не в этом году.

Даже в отсутствии Кевина Дюрэнта «Уорриорз» выглядят в этом плей-офф впечатляюще. Есть мнение, что это связано и с отсутствием Дюрэнта, который порой делает игру «Голден Стэйт» предсказуемой и, чаще всего, победной. Хотя в топовой серии с «Хьюстоном» сыграла свою роль бесхребетность соперника, который к тому же никак не хотел (или не мог) вносить коррективы в свою игру. Очередной поход лидера клуба из Техаса, человека с самой эффектной бородой НБА, Джеймса Хардена, признан неудачным. А вот Стеффа Карри и компанию на стадии финала конференции можно будет остановить только благодаря уж слишком сказочному развитию событий.

В финале Востока «Торонто» Кавая Ленарда играет против «Милуоки» грека Янниса Адетокумбо. Вот здесь уже совсем все не очевидно. Пока все концентрируются на противостоянии лидеров команд, наверняка многое в серии решат детали и игра скамеек. И Кавай, и Яннис абсолютно не похожие друг на друга игроки, но, пожалуй, небольшое игровое преимущество будет на стороне «Торонто». Хотя «Милуоки» имеет преимущество своей площадки, и в случае седьмого матча этот фактор сыграет важнейшую роль. Однако седьмой матч, в котором случилось историческое достижение Ленарда, прошел в гостях.

Бросок Лилларда многие поспешили назвать «главным броском года в НБА». Кто же знал, что таковым он будет лишь в апреле. Ведь в мае случился бросочище Кавая. Что приготовит июнь?