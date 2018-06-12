«Он кричал, что убьет, и бегал за мной с ножом»

В Нижнекамске физрука поощрили за спасение школьников и отправляют служить в Кремлевский полк

Нашумевшая история, когда в апреле этого года в школу Нижнекамска ворвался мужчина с ножом, получила продолжение на этой неделе. Агрессивному нетрезвому дебоширу вынесли приговор. Как знать, чем закончилась бы его нетрезвая выходка, если бы на защиту школьников не встал молодой учитель физкультуры Данил Кизим. Раскаялся ли в содеянном подсудимый и какую награду за спасение маленьких жизней получил школьный герой — в материале «Реального времени».

Нападал с ножом дважды

Шокирующая новость этой весны, когда в нижнекамскую школу №26 ворвался мужчина с ножом, до смерти перепугав детей и педагогов, а одного из них едва не ранив, получила широкий общественный резонанс. Облетев заголовки местных и федеральных СМИ, в эти дни история получила продолжение.

На этой неделе дело рассмотрели в мировом суде Нижнекамска. 44-летнего Айдара Гатина обвиняли по двум противоправным эпизодам. Оказывается, еще до нападения на школу, по версии следствия, мужчина успел «отличиться» в другой пьяной выходке — 5 марта он напал на прохожего. Потерпевший рассказал как, проходя мимо дома по ул. Бызова,1, заметил подозреваемого, справлявшего нужду. В ответ на замечание мужчина нарвался на агрессию — Гатин выхватил нож и стал им угрожать. Прохожий смог вырваться и, забежав в цветочный магазин, вызвал полицию.

Как заверил суд проходящий по этому эпизоду потерпевший, если бы полиция приехала вовремя, а не через 40 минут после вызова, и его жалобу люди в погонах восприняли всерьез, дебошир бы не отправился, вооружившись ножом в учебное заведение.

Шокирующая новость этой весны, когда в нижнекамскую школу №26 ворвался мужчина с ножом, до смерти перепугав детей и педагогов, а одного из них едва не ранив, получила широкий общественный резонанс



Ностальгия по школе

Второй эпизод произошел 13 апреля. Приняв на грудь, Айдар Гатин вспомнил школу, в которой учился, и решил переговорить с директором и учителями. Но нетрезвого мужчину в учебное заведение не пустили. Тогда подсудимый вновь пустил в дело нож и вошел в школу уже с запасного входа. Здесь путь ему преградил 23–летний учитель физкультуры Данил Кизим.

— Я пытался корректно объяснить посетителю, что вход в нетрезвом состоянии в учебное заведение категорически запрещен. Тем более в этот момент через этот вход выходят ребятки с младшего блока, — рассказал нашему корреспонденту Данил.

Мужчина, который представился ему Айдаром Альтафовичем, уверял, что когда-то здесь учился и даже называл имена педагогов. В пакете у него гремели пустые бутылки. После того как физрук попытался убедить посетителя, что таких людей в школе нет, Гатин вновь стал агрессивным и достал нож из кармана пальто.

— В этот момент, я крикнул детям, которые были рядом, буквально в двух метрах, чтобы они покинули помещение. Также скомандовал вахтеру, чтобы та нажала кнопку тревожного вызова, а сам держал хулигана на расстоянии полутора метров от себя. Далее, задавая провокационные вопросы, заставил его переключить всю агрессию на себя. Он кричал, что убьет меня, и бегал за мной с ножом по всей территории, — пересказывает Данил.

В суде Айдар Гатин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном



Полиция задержала Айдара Гатина. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дебошир считает, что потерпевшие и свидетели тоже перегнули палку, а могли бы быть с ним «помягче».

— Прошу признать его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ, по каждому из двух преступлений и назначить наказание в виде общественных работ сроком по 320 часов по каждому преступлению, — заявила в суде гособвинитель Вера Мущинина.

С таким решением согласился и Данил Кизим, отметив, что у подсудимого есть несовершеннолетний ребенок. А работа дворником на благо города в управляющей компании заставит его задуматься о своем поведении, надеется физрук.

Разносторонне развит, переводчик с арабского, но… дебошир



Уже после суда гособвинитель в беседе с корреспондентом «Реального времени» добавила следующее:

— Сам по себе подсудимый очень хорошо, грамотно общается. У него отлично поставленная речь. Кажется, он очень разносторонний человек. Рассказывал, что закончил религиозное заведение, работал переводчиком с арабского языка. Очень любит путешествовать и объехал уже много стран. Говорит, когда трезвый — всегда извиняется, даже если он не прав в чем-то, как выпьет — резко превращается в очень агрессивного человека. Учитывая, что ранее Гатин судим не был, в содеянном раскаялся и совершенные действия не считаются особо серьезными, прокуратура потребовала для него наказание в виде 400 часов исправительных работ, — отметила Вера Мущинина.

Учитывая, что ранее Гатин судим не был, в содеянном раскаялся и совершенные действия не считаются особо серьезными, прокуратура потребовала для него наказание в виде 400 часов исправительных работ, — отметила Вера Мущинина



23–летний учитель физкультуры Данил Кизим выпускник этой школы. Окончив 11 классов, получил высшее образование в Поволжской государственной академии спорта и туризма в Казани. Вернувшись в Нижнекамск, не раздумывая, пришел работать в родную школу. Говорит, больше всего в этой ситуации испугалась его мама, ведь с подобными случаями Данил никогда не сталкивался. Всегда был примерным юношей, приводов в полицию не имел, а это очень важно, для того чтобы попасть в один из элитных полков российской армии — Преображенский полк. Это была мечта Данила с самого детства.

— Я очень жажду служить именно в этом полку, наверное, потому что попасть туда нелегко. Отбор туда очень серьезный, нужно иметь здоровье категории А1, безупречную репутацию, иметь хорошую спортивную форму, быть славянской внешности с ростом от 180 см. По физическим критериям, я подхожу, — надеется Данил.

Сейчас молодой педагог в ускоренном темпе пишет диссертацию. Буквально пару недель назад парень узнал, что 27 июня его забирают в армию. Служить его направляют туда, куда и мечтал — в Преображенский полк. Пока герой–учитель будет отдавать долг Родине, теперь уже осужденный Айдар Гатин сменит привычный инструмент — свое холодное оружие — на инвентарь дворника. Будет мести улицы Нижнекамска, пока не отработает положенные по решению суда 400 часов.