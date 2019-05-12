Видео недели: Парад Победы, происшествие с SSJ-100 и гибель Доренко

Наиболее интересные видеоролики по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Парад Победы

Центральным событием прошедшей недели стал Парад Победы на 9 Мая. На Красной площади в Москве промаршировали солдаты и офицеры, а также проехали образцы военной техники, как новейшие, так и исторические. Парад принимал президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.



Репетиция парада в Казани

«Реальное время» сняло вечернюю репетицию казанского парада на День Победы. В таком шоу даже видится особый шарм. Подсвеченные огнями ночного города колонны военных выглядят совсем по-другому. То же самое относится и к суворовцам, и к тяжелой технике. «Кул-Шариф» и Кремль в лучах прожекторов придают всему действу особую торжественность.



Горящий SSJ-100 в Шереметьево

На прошлых выходных в Шереметьево произошла трагедия. Самолет SSJ-100 был вынужден из-за проблем вернуться в аэропорт сразу после вылета. При посадке произошло возгорание лайнера, в результате пожара погиб 41 человек. СМИ опубликовали переговоры экипажа с диспетчерами на земле.



Эксперт о горящем самолете

Официально причины катастрофы еще не названы. По мнению некоторых экспертов, такие последствия могли быть вызваны ошибками пилотов. Специалисты полагают, что причиной возгорания стала слишком высокая скорость при посадке лайнера и жесткое касание шасси с ВПП аэропорта. Также эксперты говорят о снижении уровня подготовки пилотов и чрезмерном доверии электронике при управлении воздушными судами.

Последнее видео с Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался 9 мая в Москве. Он погиб во время поездки на мотоцикле, однако причиной смерти называют гемотампонаду сердца. «Телекиллер» попал в поле зрения камер наблюдения как раз в момент, когда ему стало плохо на дороге. На кадрах видно, как мотоцикл теряет управление, выезжает на встречную полосу и падает.



Продолжение «Оно»

Одним из самых просматриваемых роликов стал трейлер второй части фильма ужасов «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. Только в первые 12 часов после публикации он набрал около 1 млн просмотров.

Ответ «Ливерпуля» «Барселоне»

Еще одним очень популярным видео стал обзор на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором вновь сошлись «Ливерпуль» и «Барселона». Английский клуб смог полностью реабилитироваться за поражение команде Лионеля Месси со счетом 0:3. На этот раз ливерпульцы сам забили четыре безответных гола в ворота испанской команды.



Конец венесуэльского переворота



Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо признал, что попытка сместить президента страны Николаса Мадуро провалилась. Он отметил, что рассчитывал на сложение президентских полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки, для того чтобы защитить Конституцию», — сказал Гуаидо.

Дроны на коронации короля Таиланда

Официальная коронация нового короля Таиланда Рамы X (Махи Вачиралонгкорна) проходила еще на прошлых выходных. Однако многие видеозаписи с церемонии дошли до европейского и российского сегментов интернета с опозданием. Один из таких роликов запечатлел шоу с дронами, которые выстраивались в небе, образуя различные фразы, узоры и даже портрет нового правителя.