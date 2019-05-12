Мирал Самарджич: «Божович ничего не говорит за спиной, если что-то есть — скажет в лицо»

Интервью с одним из «самых русскоговорящих» легионеров РПЛ

«Крылья Советов» неплохо начали календарный год, но весной команда застряла в нижней части турнирной таблицы. Самарский клуб из-за травм лишился многих ключевых игроков, а впереди — решающие матчи с сильными клубами РПЛ. Но словенский защитник «Крыльев» Мирал Самарджич не теряет боевого настроя. В интервью «Реальному времени» он рассказывает о своей насыщенной карьере, особенностях тренерского подхода Миодрага Божовича, совместной учебе с Анже Копитаром и о том, почему не хочет становиться тренером.

«В России все такое строгое»

— Мирал, где вы так хорошо выучили русский язык?

— В Молдавии, когда играл за «Шериф». До этого даже одного слова не знал. Слушал, спрашивал, что означают разные слова, так и выучил.

— Это было ваше желание?

— Да, меня в городе никто не понимал, никто не говорил по-английски. Я должен был выучить язык, чтобы нормально жить.

— На каких языках вы еще говорите?

— На немецком, английском, сербском, немножко на итальянском, чуть-чуть на испанском и, конечно, на словенском.

— Как относитесь к легионерам, которые не учат язык той страны, где работают?

— Это зависит еще и от языка. Может, кому-то сложно выучить определенный язык. Или некоторым просто трудно даются языки, у всех по-разному. Но я думаю, что основные слова в любом случае надо выучить, чтобы понимать происходящее.

Ну и, конечно, всем приятно, когда ты говоришь на их языке. Да и самому человеку комфортнее жить, когда он понимает, что ему говорят, и он может ответить.

— Что в русском языке самое сложное?

— Затрудняюсь сказать, потому что уже выучил язык и он для меня несложный. Год назад я даже научился читать по-русски, кириллицу до этого не знал. К тому же мне было легче из-за того, что я знаю боснийско-сербский. И в словенском есть пара одинаковых слов, но сами языки несильно похожи.

— Может, вы и книги на русском читали?

— Нет, не читал. Я вообще мало читаю, если честно. И телевизор смотрю мало, просто не люблю это. Я люблю делать свою работу. Сейчас вот потренировался, потом поеду в город пообедаю, сяду где-нибудь на террасе и буду пить кофе, отдыхать. Я живу своей спокойной жизнью.

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Русский выучил в Молдавии, когда играл за «Шериф». До этого даже одного слова не знал. Слушал, спрашивал, что означают разные слова, так и выучил

— Вы вообще чувствуете себя иностранцем в России?

— Да, потому что я думаю иначе, скажем так. Менталитеты разные. Это проявляется во всем. В наших странах вообще все спокойные, я сейчас уже сказал, что поеду спокойно пить кофе, поговорю с кем-то и так далее. А в России такого или нет совсем, или мало. У нас ты проснулся утром и пошел спокойно выпить кофе. В России не так.

— Что в таком случае есть хорошего в России, чего нет в Словении?

— Здесь простые люди, так скажу.

— Что для словенцев необычного в России? Сравните две этих страны.

— Хм, в России все такое строгое. Например, когда ты приходишь на границу, то твой паспорт разглядывают полчаса, разворачивают туда-сюда, смотрят визу и так далее. Люди постоянно очень серьезные. В Словении подавляющее большинство — улыбчивые и спокойные люди.

Но сравнивать эти страны мне сложно. В Словении я родился и привык к ее менталитету, поэтому для меня это лучшая страна. У нас, например, очень чисто и даже зимой совершенно нет грязи. Вообще, сама страна прикольная: у нас есть и горы, и море. Причем все это в часе езды. В России тоже есть горы и море, но это все достаточно далеко друг от друга.

В Словении есть все, именно поэтому туда приезжают с Балкан. Это самая развитая страна на территории бывшей Югославии, там не было войны.



«Самара нравится больше, чем Махачкала»

— Расскажите, как состоялся ваш переход из «Анжи» в «Крылья Советов».

— Я подписал контракт в августе прошлого года. В Махачкале были проблемы, поэтому я сменил клуб.

— Из «Анжи» в «Крылья Советов» тогда ушло немало игроков. Вы как-то состыковались или уходили самостоятельно?

— Да, из «Анжи» тогда ушло много игроков. Сначала, насколько я знаю, Лория вернулся из аренды, Вова (Владимир Полуяхтов, — прим. ред.) перешел прямо передо мной, и потом уже я. Но переходили мы не коллективно.

— Почему перешли именно в самарский клуб?

— Из России появилось предложение именно отсюда. У меня было еще несколько вариантов из других стран, но я решил перейти сюда.

— Многие хоккейные и баскетбольные легионеры, играющие в России, в своих интервью рассказывают, что перед переездом в тот или иной наш город садятся вместе с семьей, открывают портал с городскими веб-камерами, и по увиденному в режиме онлайн им сразу становится понятно, комфортный ли это город для проживания. Было ли такое у вас?

— Да, я тоже смотрел по интернету, что и как в этом городе, спрашивал у игроков, которые играли со мной. Они сказали, что с городом все в порядке. Сейчас, пожив в Самаре, могу с ними согласиться. Город мне нравится. Он даже лучше, чем Махачкала. Только зима здесь не очень. Снег, грязь и делать нечего. В «Анжи» не было зимы. А так, в хорошую погоду в Самаре красивая набережная. Я живу в этом районе, рядом с ней.

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Самара мне нравится. Она даже лучше, чем Махачкала. Только зима здесь не очень. Снег, грязь и делать нечего. В «Анжи» не было зимы. А так, в хорошую погоду в Самаре красивая набережная. Я живу в этом районе, рядом с ней

— Помимо Словении вы поиграли в Молдавии, Турции, Китае, Хорватии и России. Расскажите о каждой из этих стран. В какую вы точно не вернетесь?

— Самое лучшее время у меня было в Хорватии. Я жил на море, сама страна красивая, чистая. Чемпионат там тоже хороший, мы постоянно находились наверху турнирной таблицы. Так что это было самое приятное место для меня.

Китай… Там было тяжело. Вот в эту страну точно не вернусь. Никто тебя не понимает, все говорят по-китайски. Вообще, тот город, за который я играл, был очень грязный. Там много людей, поэтому воздух не очень свежий. Там все по-другому: автомобильное движение в городе такое, что вообще никуда не денешься, очень большой поток машин. Я ездил на тренировки каждый день по два часа, хотя жил в 15 километрах от базы.

В Китае много чего необычного, например еда. Еще там много разнообразных зданий. Бывают хорошие, но много плохих — из-за разного уровня жизни людей. Кто-то зарабатывает и ходит в элитные заведения, а у кого-то совсем нет такой возможности. Если же говорить о людях, то я общался только с игроками. Даже в клубе никто не разговаривал на английском, я везде ходил с переводчиком.

— Но вы довольны китайским эпизодом своей карьеры?

— Да, мне было интересно. Я посмотрел, поиграл. Почему бы и нет, мир же надо увидеть.

— Что вы думаете о развитии китайской лиги, действительно ли нужно тратить столько денег на игроков?

— Я думаю, что Китай еще долго не будет нормальной страной для футбола, потому что в клубах и около клубов работает много непрофессионалов. Игроки едут зарабатывать деньги, и все. Китай — это хорошая возможность для футболистов и тренеров получать большие деньги и хорошо жить. Хотя это должно радовать болельщиков и страну в целом, потому что уровень футбола в Китае поднялся.

— А что насчет остальных стран?

— В Молдавии я играл четыре года. Был капитаном, становился чемпионом четыре раза, играл в Лиге Европы. Так что это тоже позитивная страна для меня.

В Турции поиграл мало. Когда переехал туда из Китая, в клубе поменялся тренер, и я отошел на второй план.

В России же играю уже второй год, язык вот выучил. Так что мне здесь легко.

— Назовите топ-3 клубов, за которые вам нравилось играть?

— «Риека», «Марибор» и, наверное, «Шериф».

— Вы говорили, что у вас была возможность оказаться в России еще до «Анжи», но вы выбрали Турцию, и это было большой ошибкой. Это только из-за тренера? И какой клуб звал вас к себе?

— Да, я поиграл в Турции где-то месяц, а потом там сменился тренер. А в Россию меня тогда звал «Урал». Поэтому отъезд в Турцию я назвал ошибкой. В «Урале», конечно, было бы лучше. Да, там тоже холодно зимой, но все остальное у них в порядке, насколько я знаю.

«Кокорин и Мамаев? Подумайте, сколько бывает похожих драк, после которых ничего не происходит»

— Расскажите о главном тренере «Крыльев Советов» Миодраге Божовиче. Как вам с ним работается?

— Он для меня и хороший тренер, и хороший человек. Он вообще один из лучших тренеров в моей карьере, с ним приятно работать. Он ничего не говорит за спиной, если что-то есть — скажет тебе это в лицо. До «Крыльев» я Божовича не знал и не работал с ним. Сейчас вижу, что в нем чувствуется балканский менталитет: эмоции, настрой и так далее.

— Вы переходили в «Крылья», когда главным тренером здесь был Андрей Тихонов. Как он вам? И не было ли боязни, что при смене тренеров вы, как и в Турции, отойдете на второй план?

— Ну что можно сказать про Тихонова? Он тоже нормальный тренер, только еще неопытный, молодой. А к смене тренера я отнесся спокойно, ведь я уже взрослый, мне 32 года. Так что думал, что если буду на втором плане, то просто поменяю клуб.

— Какие у Миодрага отличительные черты как у тренера?

— Настрой и эмоции. Он постоянно шутит с командой перед тренировкой, если кто-то грустный, поднимает человеку настроение. Ты воспринимаешь его как друга. Но когда надо быть серьезным, он серьезен.

— С какими тренерами вам легче работать: с русскими или с иностранцами?

— Мне проще с иностранцами. Потому что между нами лучше взаимопонимание, наши мысли о футболе больше совпадают. Русские тренеры смотрят на игру по-другому. Не все, конечно. Половина русских тренеров, так скажу.

— Вы говорили, что не любите «сухой» бег, Божович тоже предпочитает тренироваться с мячом. Такой подход к тренировкам положительно влияет на подготовку команды?

— Конечно. Наши сборы вообще прошли в удовольствие, потому что мы много работали с мячом, а это любят все игроки.

— Вы говорили, что вам трудно оценивать себя как игрока, но вы бы выделили тактическую сторону. Как у Миодрага с тактикой, быстро ли находите контакт в футбольных вопросах или же на правах опытного футболиста вы можете и поспорить?

— Что касается футбольных вопросов, то да, мы быстро находим контакт. Потому что тренеры-легионеры смотрят на футбол иначе. Вообще, я с тренерами никогда не спорю, всегда послушаю, что они скажут. У любого тренера все равно больше опыта, чем у меня. Хотя иногда они тоже думают чуть-чуть по-своему.

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Божович для меня и хороший тренер, и хороший человек. Он вообще один из лучших тренеров в моей карьере, с ним приятно работать. Он ничего не говорит за спиной, если что-то есть – скажет тебе это в лицо

— А вы хотите после завершения карьеры стать тренером?

— Нет. У меня уже и так полная голова футбола. Хотя я мог бы тренировать детей или быть агентом.

— Божович называл Кокорина одним из самых талантливых футболистов, с которыми ему довелось работать. Как вы относитесь к делу Кокорина и Мамаева, которое сейчас обсуждает вся Россия?

— Это была их ошибка, и я думаю, что они уже жалеют о случившемся. Но в жизни всякое бывает, хотя, мне кажется, они больше никогда такого не повторят. Полгода за решеткой — это много за то, что они сделали. Их посадили просто потому, что они футболисты. Я не говорю, что футболистам надо делать скидку, но подумайте, сколько бывает похожих драк, после которых ничего не происходит.

— Как бы поступили с ведущими словенскими игроками, если бы они попали в такую ситуацию?

— Я не судья и затрудняюсь ответить. Но в плане общественного мнения их бы вряд ли сильно осудили.

«Кто проявляет агрессию на поле, тот и выигрывает»

— После недавнего матча с «Рубином» вы сказали, что лучше получить желтую карточку, чем гол. Вы считаете себя жестким защитником? Нужна агрессия на этой позиции?

— Да, я эмоциональный и жесткий, и это хорошо. Футбол — игра эмоциональная, и кто проявляет агрессию на поле, тот и выигрывает. Защитник может быть с холодной головой, но при этом быть агрессивным.

— После того матча один из журналистов сказал вам, что «Рубин» почти не создавал моментов и у защитников было мало работы. На что вы ответили, что защитники не только передвигаются в защите, но и много подсказывают тем, кто впереди. Расскажите, как вы видите специфику игры защитника?

— Игрок должен быть тактически умным. При этом можно быть даже менее техничным. Он должен быть силен в единоборствах, должен забирать мяч, подсказывать всем, прыгать, думать. Причем, я думаю, что если игрок умный, то его рост не так важен.

— Кто у вас был любимым защитником в детстве и кто сейчас?

— В детстве любимым был Паоло Мальдини. А сейчас — даже не знаю… Наверное, Жерар Пике. Он мне действительно нравится. Умный игрок.

— Встречали ли вы в своей карьере такого громкого вратаря, как Сергей Рыжиков? Насколько вам помогают его подсказки во время матча?

— Встречал. Например, Самир Ханданович, вратарь сборной Словении. Подсказки Рыжикова помогают, да. Вратарь — это половина команды, это известно. Вообще, каждая подсказка помогает, необязательно именно от него. Например, в апрельской игре против «Рубина» Рыжиков очень помогал. Но иногда на поле его бывает плохо слышно.

— Расскажите, что происходит с «Крыльями Советов» сейчас. Почему с хорошо укомплектованным составом команда не может выиграть уже месяц?

— У нас много травмированных игроков, как вы можете видеть. Сейчас травмировалась почти половина основного состава. Я думаю, что проблема в большей степени именно в этом.

— В декабре «Крылья Советов» сыграли довольно громкий матч с «Ростовом», где были драки, карточки и удаления. Почему игроки так себя вели? Часто ли у вас в карьере были такие горячие матчи?

— Игра была полна эмоций, агрессии, и как она началась, так и закончилась. Обеим командам нужны были очки, а это была последняя игра дома перед перерывом. Такие матчи у меня в карьере были часто. В Китае, например, при 40-тысячной аудитории. В Хорватии, в Словении тоже горячие ребята. Везде, где я играл, были пылкие болельщики. Наверное, кроме России. Хотя настоящие фанаты есть везде, включая Самару.

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Везде, где я играл, были пылкие болельщики. Наверное, кроме России. Хотя настоящие фанаты есть везде, включая Самару

— Как вы относитесь к лимиту на легионеров в России? Действительно ли он позволяет иностранцам комфортно играть в нашей стране?

— Лимит должен быть, иначе в любой стране преимущественно будут играть легионеры, а не свои игроки. Потому что футбол — это бизнес. Я себя комфортно чувствую в России, для меня лимит здесь вообще нормальный. А за свое место в команде все должны бороться на каждой тренировке.

— Почему многие топовые балканские игроки предпочитают играть за границей, а не в своей стране?

— Все хотят зарабатывать, а дома таких денег нет. Поэтому едут за границу, чтобы заработать и потом вернуться домой.

— Знаете ли вы свою цену на популярном сайте «Трансфермаркет»?

— Нет. Вообще, мне неинтересно, что и где пишут. Я не смотрю и не читаю такое.

— Там вы стоите 600 000 евро. Согласны с этой ценой?

— Я не буду спорить с ними. Если они так пишут, значит, это их мнение. Сам я не думаю о своей цене.



Друг детства Копитар и Словения

— Вы родились в городе Есенице, оттуда же родом известный хоккеист Анже Копитар, играющий в НХЛ. Знакомы ли вы с ним?

— Да, он ходил со мной в одну школу. Первые 8 классов мы учились вместе. Но потом наши пути разошлись — он пошел в одну школу, я в другую. Анже занимался хоккеем, я — футболом, в детстве мы с ним постоянно бегали, проходили тесты Купера и так далее. У нас с ним было постоянное «релеванство» (словенский жаргон, «соперничество», — прим. ред.).

Анже из хорошей и спокойной семьи. Он родился в городе Хрушице — это возле Есенице, такой маленький-маленький город, где живет около 5 тысяч человек. Он уже лет 10 живет в Америке и показывает хороший хоккей в «Лос-Анджелес Кингз». Но мы уже не общаемся. Можно сказать, что он мой хороший друг детства.

— В Словении многие спортсмены из совсем небольших городов. Каково вам переезжать в крупные страны и мегаполисы?

— Я люблю маленькие города и не люблю большие. Небольшие города очень спокойные, и там нет пробок.

— Чем знаменит ваш родной город?

— В Есенице две главных достопримечательности: фабрика железа и самый «трофейный» хоккейный клуб в Словении.

— Как часто вы приезжаете туда?

— Прилетаю часто, там живут моя мама и брат. Если я в Словении, то обязательно приезжаю туда.

griphon.livejournal.com

В Есенице две главных достопримечательности: фабрика железа и самый «трофейный» хоккейный клуб в Словении

— В Словении развиты многие виды спорта — прыжки на лыжах с трамплина, тот же хоккей, а словенский баскетболист Лука Дончич будоражит всю НБА. Вы следите за другими видами спорта?

— Да, я смотрю баскетбол, хоккей, футбол, даже был на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Они прыгают в Краньской горе — это 15—20 километров от Есенице. Но это было лет 15 назад, в молодости. Сейчас на это уже нет времени. Я болею и слежу только за командами своего родного города. Баскетбол смотрю мало, слежу только как раз за Дончичем, потому что он звезда в Словении. И еще слежу за сборными.

— Какое место в спортивной жизни Словении занимает футбол? Конкурирует ли он с хоккеем и баскетболом?

— Я думаю, что футбол в Словении — спорт номер один. Потом уже идут хоккей и баскетбол. У нас есть футбольная команда «Марибор», которая часто играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов и поднимает уровень футбола в Словении.

— Ваша фамилия созвучна с названием города, за который вы выступаете. Над вами часто подшучивают из-за этого?

— Да, над этим уже несколько раз шутили фанаты, и даже в клубе говорили: «Самарджич — прикольная фамилия!» Я им отвечаю, что именно поэтому я выбрал Самару.