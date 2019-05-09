Казанская опера: от представлений гимназистов до академического театра

Удивительная история создания музыкального театра в Казани

Фото: Максим Платонов

Мы продолжаем наш проект «Театр «Реального времени», посвященный Году театра в России. Сегодняшний рассказ — о Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. О том, на какие цели в ТАССР выделили один миллион рублей и какие плоды это принесло, какие партии исполнил Шаляпин в родном городе и что за проект был показан на сцене Большого театра, — в материале «Реального времени».

От спектаклей в гимназии до итальянских певцов

С оперным искусством казанцы познакомились более двух столетий назад — в 1791 году. Это было связано с началом общедоступных театральных представлений — в первой мужской гимназии. Вскоре в ней учреждается должность капельмейстера, что было обусловлено постановкой как драматических, так и оперных спектаклей.

Второй этап знакомства казанцев с оперой относится к началу XIX века и связан с работой труппы помещика Павла Есипова в собственном деревянном здании Казанского театра. Помимо драматических произведений в репертуаре труппы были комические бытовые оперы русских, а также работавших в России иностранных композиторов. Тогда театральные труппы еще не имели четкого деления на драматический и оперный составы.



В 1851 году в Казань приехала группа оперных певцов из Италии во главе с Амалией Корбари. Широкая казанская публика впервые увидела профессиональных оперных артистов. Гастроли европейцев состоялись в только что выстроенном в центре Казани каменном здании театра и произвели фурор. В городе появились настоящие меломаны.



Петр Медведев представил казанскому зрителю оперу М. Глинки «Жизнь за царя». Фото rt-online.ru

«Собиратель русской сцены» и другие

1874 год — знаковый для казанской оперы. Петр Медведев, антрепренер и «собиратель русской сцены», создал постоянную оперную труппу с солистами, хором, оркестром, балетной группой. 26 августа того же года Медведев представил казанскому зрителю оперу М. Глинки «Жизнь за царя». Именно с этой даты начинается отсчет постоянных оперных сезонов в Казани.

Необходимо отметить, что государственных оперных театров с постоянной труппой в стране в то время было два: Мариинский в Петербурге и Большой в Москве. К 70-м годам XIX века постоянные оперные сезоны были только в Киеве и Одессе. В 1885 году начала работу Московская частная опера C. И. Мамонтова, в 1904 году — опера С. И. Зимина (Москва). Казань стала третьим, из провинции, городом с собственной оперной труппой, выступавшей весь театральный сезон.

Медведев руководит оперным делом в Казани вплоть до 1883 года. Это был период по-настоящему насыщенной и богатой музыкальной жизни города: зрители увидели 38 опер по произведениям Д. Верди, Д. Мейербера, Д. Обера, Д. Россини, П. Чайковского, А. Даргомыжского, А. Серова и других, 13 оперетт Ж. Оффенбаха, Ш. Лекока, Ф. Зуппе.

В 1893 году дело Медведева продолжил антрепренер Михаил Бородай, в 1901-м — Николай Соболыциков-Самарин. Казанский зритель увидел как новые произведения, так и известных певцов — отечественных и зарубежных. Здесь выступали А.П. Боначич, И.В. Тартаков, А.М. Давыдов, М.К. Максаков, Н.Н. Фигнер, Ю.Ф. Закржевский, Э.Ф. Боброва-Пфейфер, А.П. Ухтомская-Баронелли, Е.П. Кадмина. Дирижировали У.И. Авранек, В.И. Сук, И.О. Палицын, которые затем работали в Большом и Мариинском театрах.

На празднование 100-летия со дня рождения Пушкина на гастроли в Казань приезжал Федор Шаляпин, исполнивший партии Мельника в «Русалке», Сусанина в «Жизни за царя», Галицкого в «Князе Игоре».

На празднование 100-летия со дня рождения Пушкина на гастроли в Казань приезжал Федор Шаляпин. Фото archive.gov.tatarstan.ru

В начале прошлого столетия Казань, наряду с Тифлисом, Одессой, Киевом, Харьковом, Нижним Новгородом, Саратовом и Баку, входит в число российских провинциальных оперных центров с постоянно действующей труппой. Казанский оперный театр по уровню своих постановок и культуре исполнения не только не уступал московским театрам, но, по мнению современников, иногда даже превосходил их. Некоторые оперы здесь были поставлены раньше других, в том числе императорских, театров. В Казани стало развиваться музыкальное образование, появились специальные школы, училища.

Первая татарская опера «Сания»

Революция не могла не сказаться на культурной жизни Казани, однако оперные спектакли проводились и в эти непростые годы. Еще одна важная дата в развитии оперы в Казани — это 1924 год. В это время была организована «Комиссия по организации татарской оперы». Ее результатом стала первая татарская опера «Сания» (1925), созданная композиторами В.И. Виноградовым и С.X. Габаши, либреттистом и певцом Г.С. Альмухамедовым.

В 20-е годы оперное дело в Казани развивал скрипач, дирижер, педагог и директор Музыкального техникума Александр Литвинов. Поставленные под его руководством два десятка опер зрители могли увидеть в залах нынешнего театра им. Тинчурина, Качаловского, в Алафузовском театре, открытом летнем театре в саду «Эрмитаж».

Наконец в 1934 году совнарком ТАССР постановил создать в Казани Татарский государственный оперный театр. В том же году для подготовки исполнительских, композиторских кадров для театра было решено организовать Татарскую оперную студию при Московской консерватории. Республика выделила на эти цели один миллион рублей.

Учебу в московской студии тогда прошли лучшие творческие силы Татарстана. Среди них композиторы С. Сайдашев, Н. Жиганов, М. Музафаров, Дж. Файзи, Ф. Яруллин, певцы С. Садыкова, Г. Кайбицкая, Х. Забирова, З. Байрашева, А. Измайлова, М. Алеев, Ф. Насретдинов, музыковеды и драматурги. Занятия в татарской студии вели известные профессора и педагоги Московской консерватории — Г. Литинский, Б. Шехтер, А. Александров, М. Владимирова и другие. Студия проработала до конца 1938 года, после чего началась подготовка к открытию театра.

Коллектив исполнителей оперы «Сания». Фото wikipedia.org

«Алтынчеч» открывает театр

В это же время было принято решение о строительстве здания для оперного театра, оно началось в 1936 году по проекту московского архитектора Николая Скворцова. Позднее Исмагил Гайнутдинов, казанский архитектор, корректировал проект.

Однако началась Великая Отечественная война, и в итоге возведение здания растянулось на два десятилетия. Театр открылся премьерой оперы Н. Жиганова «Качкын» («Беглец») на другой сцене. А в 1945 году состоялась премьера первого татарского балета «Шурале» на музыку Ф. Яруллина.

В 1956 году оперой опять-таки Н. Жиганова «Алтынчеч» было наконец открыто новое здание театра. Тогда же ему было присвоено имя Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, ранее заведовавшего в театре литературной частью.

Шаляпинский и Нуриевский

Еще одна веха — февраль 1982 года, когда в столице республики был основан оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, который теперь проводится здесь ежегодно. Тогда это был первый музыкальный фестиваль на просторах СССР.

Еще через пять лет учрежден Фестиваль классического балета, который с 1993 года носит имя выдающегося танцовщика Рудольфа Нуриева. Он посетил Казань в 1992 году по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова и позволил театру присвоить балетному фестивалю свое имя. В 1988 году театр стал академическим.

Рауфаль Мухаметзянов ввел контрактную систему, что дало возможность привлекать к работе над спектаклями наиболее талантливых режиссеров, балетмейстеров, художников и исполнителей. Фото Максима Платонова

Начало девяностых годов для оперного театра стало переломным. Изменилась художественно-административная модель театра. Рауфаль Мухаметзянов, его директор, ввел контрактную систему, что дало возможность привлекать к работе над спектаклями наиболее талантливых режиссеров, балетмейстеров, художников и исполнителей. Все это вывело казанский оперный в число лидеров среди музыкальных театров.

Постановки театра стали конкурентоспособными на европейском рынке, и, начиная с 1994 года, театр ведет активную гастрольную деятельность оперной и балетной трупп в странах Европы (Австрия, Голландия, Германия, Великобритания, Дания, Португалия, Франция, Швеция, Швейцария и другие) — за рубежом ежегодно дается до 120 спектаклей.

К 1000-летию Казани прошла капитальная реконструкция здания театра по лучшим мировым стандартам, что позволяет создавать спектакли со сложными сценографией и световыми эффектами.

Среди успехов театра стоит отметить получение Государственной премии РФ в области литературы и искусства создателями балета «Сказание о Йусуфе» — композитором Леонидом Любовским, автором либретто Ренатом Харисом и танцовщиком Нурланом Канетовым. Исполнитель партии Тукая в опере Р. Ахияровой «Любовь поэта» Ахмед Агади был награжден национальной театральной премией России «Золотая маска». Этой же награды удостоена ведущая солистка театра Альбина Шагимуратова — за исполнение партии Лючии в спектакле «Лючия ди Ламмермур».

За создание спектакля «Золотая Орда» лауреатом Государственной премии РТ им. Г. Тукая в 2015-м стала творческая группа театра в следующем составе: Рауфаль Мухаметзянов (автор идеи, художественный руководитель проекта), Георгий Ковтун (балетмейстер-постановщик), Кристина Андреева (балерина, исполнительница роли Джанике), Михаил Тимаев (премьер труппы, исполнивший роль Духа хана Батыя).

На сцене Большого театра и европейских телеэкранах

Сегодня театр продолжает расширять свою российскую и мировую аудиторию. Около 150 млн телезрителей из 40 стран увидели 26 сентября 2014 года балет «Золотая Орда» в прямом эфире ведущего телеканала классической музыки в Европе Mezzo. Напомним, премьера балета состоялась на сцене театра осенью 2013-го.

14 апреля 2015-го ТАГТОиБ им. М. Джалиля представил премьеру спектакля на музыку Мессы си минор И.С. Баха «DONA NOBIS PACEM» («Даруй нам мир»). Поставил его Владимир Васильев, выдающийся танцовщик и хореограф, художник, актер и поэт. А уже спустя несколько дней, 18 апреля, в день 75-летия Васильева, театр показал этот спектакль на Исторической сцене Большого в Москве.

14 апреля 2015-го ТАГТОиБ им. М. Джалиля представил премьеру спектакля на музыку Мессы си минор И.С. Баха «DONA NOBIS PACEM» («Даруй нам мир»), который поставил Владимир Васильев. Фото Романа Хасаева

В честь 70-летия Великой Победы, 9 мая 2015 года, Mezzo представил своим зрителям спектакль «Джалиль» — оперу о подвиге поэта Мусы Джалиля, мужестве и стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны.



В ближайших планах театра показать по этому же телеканалу балет Фарида Яруллина «Шурале» — из золотого фонда классики.

