Рейтинг банков: убытки в ПФО выросли более чем в два раза

Чистая прибыль российских, татарстанских банков выросла, а совокупный результат по ПФО оказался хуже прошлогоднего

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала финансовые результаты работы банков в l квартале этого года. Чистая прибыль российских и, в частности, татарстанских банков существенно увеличилась. В то же время совокупный результат по Приволжскому федеральному округу заметно «просел». Число банков, сработавших в минус, стало больше в два раза, еще существеннее увеличился их совокупный убыток. Подробности — в материале «Реального времени».

Банков меньше — прибыль больше



За l квартал этого года число кредитных организаций (с учетом небанковских) в России снизилось с 484 до 473. Напомним, на 1 апреля прошлого года их было более 530. Таким образом, за год кредитных организаций стало меньше на 13%. Однако чистая прибыль банковского сектора, по данным регулятора, за январь — март 2019-го составила 587 млрд рублей против 353 млрд годом ранее, увеличившись более чем на 66%.

Топ-10 российских банков по прибыли в I квартале 2019 года

№ Наименование банка За I квартал 2019 года, тыс. руб. За I квартал 2018 года, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 1 Сбербанк России 218.170.999 195.859.235 22.311.764 2 ВТБ 50.169.419 40.907.769 9.261.650 3 «Альфа-банк» 44.922.213 14.136.067 30.786.146 4 «Московский кредитный банк» 35.450.248 1.903.697 33.546.551 5 Банк «ФК Открытие» 18.521.586 6.119.834 12.401.752 6 «Газпромбанк» 17.723.527 17.957.378 -233.851 7 «Райффайзенбанк» 15.606.363 9.469.589 6.136.774 8 «Совкомбанк» 9.528.472 6.981.327 2.547.145 9 «Тинькофф банк» 9.168.504 5.535.419 3.633.085 10 «Ситибанк» 8.229.962 4.138.003 4.091.959

Состав первой десятки российских банков, заработавших в l квартале больше остальных, по сравнению с прошлогодним показателем немного изменился. Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и «Ситибанк» сохранили за собой первое, второе, девятое и десятое места соответственно. «Альфа Банк» заработал в три раза больше, чем за январь — март 2018-го, переместился на одну строчку вверх и занял третье место.



В десятке произошла замена одного игрока. Так, на четвертую позицию с 21-го места взлетел улучшивший свой результат почти в 20 раз «Московский кредитный банк», а ранее находившийся на шестом месте «ЮниКредит Банк» переместился на 57-е.

Банк «ФК Открытие», сумевший, по сравнению с l кварталом 2018-го, заработать в три раза большой чистой прибыли, поднялся с восьмого на пятое место. «Газпромбанк» заработал примерно столько же, как и годом ранее, но из-за прыткости указанных выше игроков, уступил им почетное третье место и переместился на шестое.

По тем же причинам «Райффайзенбанк» и «Совкомбанк», несмотря на значительное улучшение своих показателей, переместились с пятого на седьмое и с седьмого на восьмое места соответственно.

В целом можно отметить, что если в l квартале прошлого года первая десятка банков заработала 309,11 млрд рублей, то в нынешнем – 427,49 млрд, улучшив показатель более чем на 38%.

Здесь же можно назвать российские банки с наихудшими результатами за первый квартал: это санируемые «Московский индустриальный банк» с убытком 50,5 млрд рублей и ДОМ.РФ с результатом в –2,8 млрд рублей. Также в тройке антилидеров «Восточный банк» с результатом в –6,6 млрд рублей, который был вынужден, по информации Finversia, досоздать резервы после проведенной регулятором проверки.

ПФО отработал хуже, убытки увеличились более чем в два раза



По сравнению с l кварталом прошлого года ситуация с совокупным финансовым результатом банков по ПФО хуже и общероссийского, и собственного. Так, если в январе — марте 2018-го действующие и поныне банки в округе суммарно заработали 3,9 млрд рублей чистой прибыли, то в 2019-м — 3,5 млрд, снижение на 11,2%.

Рейтинг банков ПФО по прибыли в I квартале 2019 года

№ Наименование банка Регион Чистая прибыль за I квартал 2019 года, тыс. руб. Чистая прибыль за I квартал 2018 года, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 1 Ак Барс Банк

Республика Татарстан 1.383.896 631.906 751.990 2 Аверс Республика Татарстан 526.720 496.954 29.766 3 Энергобанк Республика Татарстан 495.177 57.449 437.728 4 Татсоцбанк Республика Татарстан 294.280 281.931 12.349 5 Социнвестбанк Республика Башкортостан 239.304 -426.821 666.125 6 Русфинанс Банк Самарская область 231.597 296.252 -64.655 7 Ижкомбанк Удмуртская Республика 188.043 34.420 153.623 8 Тольяттихимбанк Самарская область 161.609 95.861 65.748 9 Саровбизнесбанк Нижегородская область 158.615 558.854 -400.239 10 НБД-Банк Нижегородская область 157.577 192.305 -34.728 11 Кошелев-Банк Самарская область 150.269 53.825 96.444 12 Венец Ульяновская область 146.051 55.471 90.580 13 Хлынов Кировская область 135.376 156.336 -20.960 14 Девон-Кредит Республика Татарстан 131.913 301.786 -169.873 15 Акибанк Республика Татарстан 97.203 54.228 42.975 16 Ассоциация Нижегородская область 86.541 29.902 56.639 17 Агророс Саратовская область 65.703 39.768 25.935 18 Урал ФД Пермский край 63.420 132.889 -69.469 19 Актив Банк Республика Мордовия 55.605 13.726 41.879 20 Автоградбанк Республика Татарстан 51.418 4.165 47.253 21 Первый Дортрансбанк Кировская область 43.409 4.458 38.951 22 Форштадт Оренбургская область 39.528 36.537 2.991 23 НИКО-Банк Оренбургская область 38.542 28.457 10.085 24 Банк Казани Республика Татарстан 34.280 43.477 -9.197 25 Промтрансбанк Республика Башкортостан 31.263 65.089 -33.826 26 Мегаполис Чувашская Республика 23.919 2.696 21.223 27 Камский коммерческий банк Республика Татарстан 22.273 5.975 16.298 28 АвтоКредитБанк Республика Татарстан 21.927 11.043 10.884 29 Арзамас Нижегородская область 19.149 13.231 5.918 30 Оренбург Оренбургская область 18.261 14.598 3.663 31 Кузнецкий Пензенская область 14.900 76.760 -61.860 32 Вокбанк Нижегородская область 13.263 48.310 -35.047 33 Земский Банк Самарская область 12.365 6.518 5.847 34 Проинвестбанк Пермский край 11.903 433 11.470 35 Алтынбанк Республика Татарстан 11.429 2.016 9.413 36 Саратов Саратовская область 10.385 3.819 6.566 37 Почтобанк Пермский край 8.450 7.970 480 38 Заречье Республика Татарстан 8.143 3.839 4.304 39 Балаково-Банк Саратовская область 6.305 -3.085 9.390 40 Народный инвестиционный банк Самарская область 4.901 7.456 -2.555 41 Газнефтьбанк Саратовская область 4.826 2.511 2.315 42 Пермь Пермский край 3.692 2.062 1.630 43 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 2.758 1.199 1.559 44 Русь Оренбургская область 1.146 265 881 45 Объединенный банк республики Чувашская Республика -345 3.854 -4.199 46 Чувашкредитпромбанк Чувашская Республика -4.790 21.426 -26.216 47 Спутник Самарская область -5.738 5.461 -11.199 48 Межрегиональный промышленно-строительный банк Республика Мордовия -9.095 -104.454 95.359 49 Химик Нижегородская область -20.855 2.146 -23.001 50 КС Банк Республика Мордовия -21.534 -53.191 31.657 51 БыстроБанк Удмуртская Республика -22.773 360.913 -383.686 52 ИК Банк Республика Татарстан -32.486 -28.627 -3.859 53 Тимер Банк Республика Татарстан -65.728 313.417 -379.145 54 Норвик Банк Кировская область -238.943 -101.084 -137.859 55 Нижневолжский коммерческий банк Саратовская область -340.697 30.652 -371.349 56 Солидарность Самарская область -367.129 -15.243 -351.886 57 Экономбанк Саратовская область -591.641 14.507 -606.148

Занявшие первые пять мест по размеру чистой прибыли банки — татарстанские Ак Барс Банк, «Аверс», «Энергобанк», «Татсоцбанк» и «Социнвестбанк» из Башкортостана — суммарно получили почти три миллиарда чистой прибыли.

Если в январе — марте 2018-го убыточных из доживших до сегодня было лишь семь (с совокупным убытком в 732,5 млн рублей), сейчас таковых стало уже 13 (с отрицательным финрезом в –1,7 млрд рублей).

Особо отличились банки Саратовской области — «Экономбанк» и «Нижневолжский Коммерческий банк» — получившие на двоих почти миллиардный убыток.

Санируемый уральским «Меткомбанком» «Экономбанк» (капитал на 01.04.2019 составляет –1,1 млрд рублей) достиг финреза в –591 млн рублей. Причем в l квартале прошлого года его результат был, хоть и не большим, но все же положительным — 14,5 млн рублей.

Больше вопросов по результату «Нижневолжского коммерческого банка», который в l квартале 2019-го получил убыток в 340,7 млн рублей против 30,7 млн прибыли годом ранее. Капитал банка на 1 апреля составляет 1,25 млрд рублей, норматив достаточности собственных средств H1.0 — 11,55% (–8%). И хотя в прежние годы значение Н1.0 у НКБ периодически опускалось и ниже сегодняшнего уровня, однако такого внушительного убытка в последние 5 лет банк не демонстрировал. Основная причина такого результата, судя по открытым данным, — в формировании резервов.

Банк «Солидарность» из Самарской области отметился убытком в 367,13 млн рублей. При этом капитал банка на 1 апреля составляет 12,9 млрд рублей, значение норматива Н1.0 у «Солидарности» имеет более существенный запас и равно 38,64%.

В «Экономбанке», «Нижневолжском коммерческом банке» и «Солидарности» не стали комментировать убытки, как и говорить о принимаемых мерах.

Четвертый по размеру убытка — «Норвик Банк» (он же «Вятка Банк») из Кировской области с результатом в –238,94 млн рублей, годом ранее — мин. 101 млн. Капитал банка на 1 апреля — 1,8 млрд рублей. Отрицательный финрез в пресс-службе банка объясняют формированием резервов по нескольким просроченным ссудам юридических лиц и поясняют: «Данные кредиты обеспечены залогом недвижимого и движимого имущества, а также поручительствами, в связи с этим у нас нет сомнений в их возврате». Операционный результат банка до формирования резервов на возможные потери по предоставленным кредитам и до налогообложения за l квартал 2019 года имеет положительное значение и составляет 19,7 млн руб., уточняют банкиры. При этом норматив достаточности капитала H1.0 на 1 апреля составляет 12,05% (при мин. 8%). «Запас по капиталу на возможные непредвиденные потери составляет 306 млн рублей, при соблюдении норматива с учетом надбавки на достаточность капитала на уровне 10%. В 2018 году банк обеспечивал запас мгновенных и текущих ликвидных средств гораздо выше нормируемой величины. На 01.04.2019 созданный запас превышает требуемую нормативами величину более чем в 13 раз», — говорят в пресс-службе. И добавляют, что «согласно стратегии развития банка значительный рост прибыли заложен с 2020 года».

В Татарстане — благодать

В Татарстане ситуация более позитивная. Если совокупный финрез зарегистрированных в республике банков в l квартале прошлого года составил 2,18 млрд рублей, ты в январе — марте 2019-го — уже 2,98 млрд, прирост — на 36,7%. В то же время показатель не дотягивает до общероссийского уровня.

Рейтинг банков РТ по прибыли в I квартале 2019 года

№ Наименование банка Чистая прибыль за I квартал 2019 года, тыс. руб. Чистая прибыль за I квартал 2018 года, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 1 Ак Барс Банк

1.383.896 631.906 751.990 2 «Аверс» 526.720 496.954 29.766 3 «Энергобанк» 495.177 57.449 437.728 4 «Татсоцбанк» 294.280 281.931 12.349 5 «Девон-Кредит» 131.913 301.786 -169.873 6 «Акибанк» 97.203 54.228 42.975 7 «Автоградбанк» 51.418 4.165 47.253 8 «Банк Казани» 34.280 43.477 -9.197 9 «Камский коммерческий банк 22.273 5.975 16.298 10 «АвтоКредитБанк» 21.927 11.043 10.884 11 «Алтынбанк» 11.429 2.016 9.413 12 «Заречье» 8.143 3.839 4.304 13 «ИК Банк» -32.486 -28.627 -3.859 14 «Тимер Банк» -65.728 313.417 -379.145

Пятерка лидеров немного изменилась. Ак Барс Банк , как и год назад занимающий первую строчку в рейтинге банков Татарстана по чистой прибыли, увеличил ее значение за l квартал на 119% — с 631,9 млн рублей до 1,28 млрд.

Следом идет стабильно растущий «Аверс» с 526,72 млн рублей (прирост на 6%). Причем, если активов у банка, по сравнению с АББ, меньше в четыре раза, то показатель чистой прибыли — в 2,6 раза, что говорит о более высокой рентабельности активов.

Ак Барс Банк и «Аверс» в совокупности обеспечили 64% финансового результата татарстанских банков.

Обладатель третьего места сменился. Год назад эту строчку занимал «Тимер Банк», который сейчас из-за пусть и незначительного убытка замкнул рейтинг. «Бронза» теперь достается фантастическому «Энергобанку», увеличившему чистую прибыль в 8,6 раза и поднявшегося с шестой позиции.

Поменялись местами «Татсоцбанк» (294,28 млн рублей, +4,4%), занявший по итогам квартала четвертую строчку, и «Девон-Кредит» — пятую. Чистая прибыль последнего снизилась более чем в два раза. Ожидается, что в течение этого года альметьевский банк перейдет на лицензию и под бренд банка «Зенит».

Из существенных изменений в таблице также можно выделить челнинские «Автоградбанк» (51,42 млн рублей) и «Камский коммерческий банк» (22,27 млн рублей), чистая прибыль которых увеличилась в 12,3 и 3,7 раза соответственно.

Убыток уже традиционно демонстрирует «ИК Банк»: -32,49 млн рублей в 2019-м против –28,63 млн рублей в l квартале прошлого года. При этом с нормативом достаточности собственных средств H1.0 у банка все неплохо — 58,26%. Санируемый «Тимер», получивший 313,42 млн рублей чистой прибыли в январе — марте 2018-го, в этом году снизил свой результат до отрицательного значения — мин. 65,73 млн рублей.