Рейтинг банков: убытки в ПФО выросли более чем в два раза
Чистая прибыль российских, татарстанских банков выросла, а совокупный результат по ПФО оказался хуже прошлогоднего
Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала финансовые результаты работы банков в l квартале этого года. Чистая прибыль российских и, в частности, татарстанских банков существенно увеличилась. В то же время совокупный результат по Приволжскому федеральному округу заметно «просел». Число банков, сработавших в минус, стало больше в два раза, еще существеннее увеличился их совокупный убыток. Подробности — в материале «Реального времени».
Банков меньше — прибыль больше
За l квартал этого года число кредитных организаций (с учетом небанковских) в России снизилось с 484 до 473. Напомним, на 1 апреля прошлого года их было более 530. Таким образом, за год кредитных организаций стало меньше на 13%. Однако чистая прибыль банковского сектора, по данным регулятора, за январь — март 2019-го составила 587 млрд рублей против 353 млрд годом ранее, увеличившись более чем на 66%.
Топ-10 российских банков по прибыли в I квартале 2019 года
|№
|Наименование банка
|За I квартал 2019 года, тыс. руб.
|За I квартал 2018 года, тыс. руб.
|Изменение, тыс. руб.
|1
|Сбербанк России
|218.170.999
|195.859.235
|22.311.764
|2
|ВТБ
|50.169.419
|40.907.769
|9.261.650
|3
|«Альфа-банк»
|44.922.213
|14.136.067
|30.786.146
|4
|«Московский кредитный банк»
|35.450.248
|1.903.697
|33.546.551
|5
|Банк «ФК Открытие»
|18.521.586
|6.119.834
|12.401.752
|6
|«Газпромбанк»
|17.723.527
|17.957.378
|-233.851
|7
|«Райффайзенбанк»
|15.606.363
|9.469.589
|6.136.774
|8
|«Совкомбанк»
|9.528.472
|6.981.327
|2.547.145
|9
|«Тинькофф банк»
|9.168.504
|5.535.419
|3.633.085
|10
|«Ситибанк»
|8.229.962
|4.138.003
|4.091.959
Состав первой десятки российских банков, заработавших в l квартале больше остальных, по сравнению с прошлогодним показателем немного изменился. Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и «Ситибанк» сохранили за собой первое, второе, девятое и десятое места соответственно. «Альфа Банк» заработал в три раза больше, чем за январь — март 2018-го, переместился на одну строчку вверх и занял третье место.
В десятке произошла замена одного игрока. Так, на четвертую позицию с 21-го места взлетел улучшивший свой результат почти в 20 раз «Московский кредитный банк», а ранее находившийся на шестом месте «ЮниКредит Банк» переместился на 57-е.
Банк «ФК Открытие», сумевший, по сравнению с l кварталом 2018-го, заработать в три раза большой чистой прибыли, поднялся с восьмого на пятое место. «Газпромбанк» заработал примерно столько же, как и годом ранее, но из-за прыткости указанных выше игроков, уступил им почетное третье место и переместился на шестое.
По тем же причинам «Райффайзенбанк» и «Совкомбанк», несмотря на значительное улучшение своих показателей, переместились с пятого на седьмое и с седьмого на восьмое места соответственно.
В целом можно отметить, что если в l квартале прошлого года первая десятка банков заработала 309,11 млрд рублей, то в нынешнем – 427,49 млрд, улучшив показатель более чем на 38%.
Здесь же можно назвать российские банки с наихудшими результатами за первый квартал: это санируемые «Московский индустриальный банк» с убытком 50,5 млрд рублей и ДОМ.РФ с результатом в –2,8 млрд рублей. Также в тройке антилидеров «Восточный банк» с результатом в –6,6 млрд рублей, который был вынужден, по информации Finversia, досоздать резервы после проведенной регулятором проверки.
ПФО отработал хуже, убытки увеличились более чем в два раза
По сравнению с l кварталом прошлого года ситуация с совокупным финансовым результатом банков по ПФО хуже и общероссийского, и собственного. Так, если в январе — марте 2018-го действующие и поныне банки в округе суммарно заработали 3,9 млрд рублей чистой прибыли, то в 2019-м — 3,5 млрд, снижение на 11,2%.
|№
|Наименование банка
|Регион
|Чистая прибыль за I квартал 2019 года, тыс. руб.
|Чистая прибыль за I квартал 2018 года, тыс. руб.
|Изменение, тыс. руб.
|1
|Ак Барс Банк
|Республика Татарстан
|1.383.896
|631.906
|751.990
|2
|Аверс
|Республика Татарстан
|526.720
|496.954
|29.766
|3
|Энергобанк
|Республика Татарстан
|495.177
|57.449
|437.728
|4
|Татсоцбанк
|Республика Татарстан
|294.280
|281.931
|12.349
|5
|Социнвестбанк
|Республика Башкортостан
|239.304
|-426.821
|666.125
|6
|Русфинанс Банк
|Самарская область
|231.597
|296.252
|-64.655
|7
|Ижкомбанк
|Удмуртская Республика
|188.043
|34.420
|153.623
|8
|Тольяттихимбанк
|Самарская область
|161.609
|95.861
|65.748
|9
|Саровбизнесбанк
|Нижегородская область
|158.615
|558.854
|-400.239
|10
|НБД-Банк
|Нижегородская область
|157.577
|192.305
|-34.728
|11
|Кошелев-Банк
|Самарская область
|150.269
|53.825
|96.444
|12
|Венец
|Ульяновская область
|146.051
|55.471
|90.580
|13
|Хлынов
|Кировская область
|135.376
|156.336
|-20.960
|14
|Девон-Кредит
|Республика Татарстан
|131.913
|301.786
|-169.873
|15
|Акибанк
|Республика Татарстан
|97.203
|54.228
|42.975
|16
|Ассоциация
|Нижегородская область
|86.541
|29.902
|56.639
|17
|Агророс
|Саратовская область
|65.703
|39.768
|25.935
|18
|Урал ФД
|Пермский край
|63.420
|132.889
|-69.469
|19
|Актив Банк
|Республика Мордовия
|55.605
|13.726
|41.879
|20
|Автоградбанк
|Республика Татарстан
|51.418
|4.165
|47.253
|21
|Первый Дортрансбанк
|Кировская область
|43.409
|4.458
|38.951
|22
|Форштадт
|Оренбургская область
|39.528
|36.537
|2.991
|23
|НИКО-Банк
|Оренбургская область
|38.542
|28.457
|10.085
|24
|Банк Казани
|Республика Татарстан
|34.280
|43.477
|-9.197
|25
|Промтрансбанк
|Республика Башкортостан
|31.263
|65.089
|-33.826
|26
|Мегаполис
|Чувашская Республика
|23.919
|2.696
|21.223
|27
|Камский коммерческий банк
|Республика Татарстан
|22.273
|5.975
|16.298
|28
|АвтоКредитБанк
|Республика Татарстан
|21.927
|11.043
|10.884
|29
|Арзамас
|Нижегородская область
|19.149
|13.231
|5.918
|30
|Оренбург
|Оренбургская область
|18.261
|14.598
|3.663
|31
|Кузнецкий
|Пензенская область
|14.900
|76.760
|-61.860
|32
|Вокбанк
|Нижегородская область
|13.263
|48.310
|-35.047
|33
|Земский Банк
|Самарская область
|12.365
|6.518
|5.847
|34
|Проинвестбанк
|Пермский край
|11.903
|433
|11.470
|35
|Алтынбанк
|Республика Татарстан
|11.429
|2.016
|9.413
|36
|Саратов
|Саратовская область
|10.385
|3.819
|6.566
|37
|Почтобанк
|Пермский край
|8.450
|7.970
|480
|38
|Заречье
|Республика Татарстан
|8.143
|3.839
|4.304
|39
|Балаково-Банк
|Саратовская область
|6.305
|-3.085
|9.390
|40
|Народный инвестиционный банк
|Самарская область
|4.901
|7.456
|-2.555
|41
|Газнефтьбанк
|Саратовская область
|4.826
|2.511
|2.315
|42
|Пермь
|Пермский край
|3.692
|2.062
|1.630
|43
|Йошкар-Ола
|Республика Марий Эл
|2.758
|1.199
|1.559
|44
|Русь
|Оренбургская область
|1.146
|265
|881
|45
|Объединенный банк республики
|Чувашская Республика
|-345
|3.854
|-4.199
|46
|Чувашкредитпромбанк
|Чувашская Республика
|-4.790
|21.426
|-26.216
|47
|Спутник
|Самарская область
|-5.738
|5.461
|-11.199
|48
|Межрегиональный промышленно-строительный банк
|Республика Мордовия
|-9.095
|-104.454
|95.359
|49
|Химик
|Нижегородская область
|-20.855
|2.146
|-23.001
|50
|КС Банк
|Республика Мордовия
|-21.534
|-53.191
|31.657
|51
|БыстроБанк
|Удмуртская Республика
|-22.773
|360.913
|-383.686
|52
|ИК Банк
|Республика Татарстан
|-32.486
|-28.627
|-3.859
|53
|Тимер Банк
|Республика Татарстан
|-65.728
|313.417
|-379.145
|54
|Норвик Банк
|Кировская область
|-238.943
|-101.084
|-137.859
|55
|Нижневолжский коммерческий банк
|Саратовская область
|-340.697
|30.652
|-371.349
|56
|Солидарность
|Самарская область
|-367.129
|-15.243
|-351.886
|57
|Экономбанк
|Саратовская область
|-591.641
|14.507
|-606.148
Занявшие первые пять мест по размеру чистой прибыли банки — татарстанские Ак Барс Банк, «Аверс», «Энергобанк», «Татсоцбанк» и «Социнвестбанк» из Башкортостана — суммарно получили почти три миллиарда чистой прибыли.
Если в январе — марте 2018-го убыточных из доживших до сегодня было лишь семь (с совокупным убытком в 732,5 млн рублей), сейчас таковых стало уже 13 (с отрицательным финрезом в –1,7 млрд рублей).
Особо отличились банки Саратовской области — «Экономбанк» и «Нижневолжский Коммерческий банк» — получившие на двоих почти миллиардный убыток.
Санируемый уральским «Меткомбанком» «Экономбанк» (капитал на 01.04.2019 составляет –1,1 млрд рублей) достиг финреза в –591 млн рублей. Причем в l квартале прошлого года его результат был, хоть и не большим, но все же положительным — 14,5 млн рублей.
Больше вопросов по результату «Нижневолжского коммерческого банка», который в l квартале 2019-го получил убыток в 340,7 млн рублей против 30,7 млн прибыли годом ранее. Капитал банка на 1 апреля составляет 1,25 млрд рублей, норматив достаточности собственных средств H1.0 — 11,55% (–8%). И хотя в прежние годы значение Н1.0 у НКБ периодически опускалось и ниже сегодняшнего уровня, однако такого внушительного убытка в последние 5 лет банк не демонстрировал. Основная причина такого результата, судя по открытым данным, — в формировании резервов.
Банк «Солидарность» из Самарской области отметился убытком в 367,13 млн рублей. При этом капитал банка на 1 апреля составляет 12,9 млрд рублей, значение норматива Н1.0 у «Солидарности» имеет более существенный запас и равно 38,64%.
В «Экономбанке», «Нижневолжском коммерческом банке» и «Солидарности» не стали комментировать убытки, как и говорить о принимаемых мерах.
Четвертый по размеру убытка — «Норвик Банк» (он же «Вятка Банк») из Кировской области с результатом в –238,94 млн рублей, годом ранее — мин. 101 млн. Капитал банка на 1 апреля — 1,8 млрд рублей. Отрицательный финрез в пресс-службе банка объясняют формированием резервов по нескольким просроченным ссудам юридических лиц и поясняют: «Данные кредиты обеспечены залогом недвижимого и движимого имущества, а также поручительствами, в связи с этим у нас нет сомнений в их возврате». Операционный результат банка до формирования резервов на возможные потери по предоставленным кредитам и до налогообложения за l квартал 2019 года имеет положительное значение и составляет 19,7 млн руб., уточняют банкиры. При этом норматив достаточности капитала H1.0 на 1 апреля составляет 12,05% (при мин. 8%). «Запас по капиталу на возможные непредвиденные потери составляет 306 млн рублей, при соблюдении норматива с учетом надбавки на достаточность капитала на уровне 10%. В 2018 году банк обеспечивал запас мгновенных и текущих ликвидных средств гораздо выше нормируемой величины. На 01.04.2019 созданный запас превышает требуемую нормативами величину более чем в 13 раз», — говорят в пресс-службе. И добавляют, что «согласно стратегии развития банка значительный рост прибыли заложен с 2020 года».
В Татарстане — благодать
В Татарстане ситуация более позитивная. Если совокупный финрез зарегистрированных в республике банков в l квартале прошлого года составил 2,18 млрд рублей, ты в январе — марте 2019-го — уже 2,98 млрд, прирост — на 36,7%. В то же время показатель не дотягивает до общероссийского уровня.
Рейтинг банков РТ по прибыли в I квартале 2019 года
|№
|Наименование банка
|Чистая прибыль за I квартал 2019 года, тыс. руб.
|Чистая прибыль за I квартал 2018 года, тыс. руб.
|Изменение, тыс. руб.
|1
|Ак Барс Банк
|1.383.896
|631.906
|751.990
|2
|«Аверс»
|526.720
|496.954
|29.766
|3
|«Энергобанк»
|495.177
|57.449
|437.728
|4
|«Татсоцбанк»
|294.280
|281.931
|12.349
|5
|«Девон-Кредит»
|131.913
|301.786
|-169.873
|6
|«Акибанк»
|97.203
|54.228
|42.975
|7
|«Автоградбанк»
|51.418
|4.165
|47.253
|8
|«Банк Казани»
|34.280
|43.477
|-9.197
|9
|«Камский коммерческий банк
|22.273
|5.975
|16.298
|10
|«АвтоКредитБанк»
|21.927
|11.043
|10.884
|11
|«Алтынбанк»
|11.429
|2.016
|9.413
|12
|«Заречье»
|8.143
|3.839
|4.304
|13
|«ИК Банк»
|-32.486
|-28.627
|-3.859
|14
|«Тимер Банк»
|-65.728
|313.417
|-379.145
Пятерка лидеров немного изменилась. Ак Барс Банк , как и год назад занимающий первую строчку в рейтинге банков Татарстана по чистой прибыли, увеличил ее значение за l квартал на 119% — с 631,9 млн рублей до 1,28 млрд.
Следом идет стабильно растущий «Аверс» с 526,72 млн рублей (прирост на 6%). Причем, если активов у банка, по сравнению с АББ, меньше в четыре раза, то показатель чистой прибыли — в 2,6 раза, что говорит о более высокой рентабельности активов.
Ак Барс Банк и «Аверс» в совокупности обеспечили 64% финансового результата татарстанских банков.
Обладатель третьего места сменился. Год назад эту строчку занимал «Тимер Банк», который сейчас из-за пусть и незначительного убытка замкнул рейтинг. «Бронза» теперь достается фантастическому «Энергобанку», увеличившему чистую прибыль в 8,6 раза и поднявшегося с шестой позиции.
Поменялись местами «Татсоцбанк» (294,28 млн рублей, +4,4%), занявший по итогам квартала четвертую строчку, и «Девон-Кредит» — пятую. Чистая прибыль последнего снизилась более чем в два раза. Ожидается, что в течение этого года альметьевский банк перейдет на лицензию и под бренд банка «Зенит».
Из существенных изменений в таблице также можно выделить челнинские «Автоградбанк» (51,42 млн рублей) и «Камский коммерческий банк» (22,27 млн рублей), чистая прибыль которых увеличилась в 12,3 и 3,7 раза соответственно.
Убыток уже традиционно демонстрирует «ИК Банк»: -32,49 млн рублей в 2019-м против –28,63 млн рублей в l квартале прошлого года. При этом с нормативом достаточности собственных средств H1.0 у банка все неплохо — 58,26%. Санируемый «Тимер», получивший 313,42 млн рублей чистой прибыли в январе — марте 2018-го, в этом году снизил свой результат до отрицательного значения — мин. 65,73 млн рублей.
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