Верховный суд РТ разрешил экс-главы ТФБ Мусину не читать по тому в день

Фото: "Реальное время"

Роберту Мусину разрешили читать уголовное дело на прежней «крейсерской» скорости. Сегодня Верховный суд Татарстана отменил предельный срок окончания ознакомления, установленный бывшему предправления Татфондбанка решением Приволжского суда Казани, передает журналист «Реального времени».

Сам Мусин в суд не пришел, направил письмо о своем нежелание участвовать в заседании. Его защитник Алексей Клюкин просил отменить постановление об ограничении сроков, называя его формальным. По его мнению, райсуд не учел два своих же отказа на аналогичные ходатайства руководителя следственной группы по делу ТФБ Станислава Столярова, не учел сроки больничных обвиняемого и время отпуска защитника.

Представитель прокуратуры РТ просил оставить решение о предельном сроке в силе.

Напомним, чтение своего дела банкир начал в январе 2018 года. С того времени Следком трижды ходатайствовал об ограничении времени чтения банкира. Дважды райсуд отказывал в этом, а 7 марта 2019 года согласился и ограничил срок окончания чтения 16 мая с условием чтения не менее одного тома дела в день.

К моменту вынесения решения обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей успел прочитать 69 из 120 томов дела.

К сегодняшнему дню общее число изученных томов составляет больше 80-ти, сообщил «Реальному времени» адвокат банкира.

Речь идет о выделенном в отдельное производство деле по эпизодам, в которых Мусин признал вину.