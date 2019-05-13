Плата за мусор, «долевка» и пенсии — какие новшества ждут россиян в мае

Пособия на детей, новый порядок диспансеризации, тарифы за вывоз ТКО и другие законодательные изменения месяца

Фото: Олег Тихонов

В мае вступили в силу законы, регулирующие важные аспекты жизни россиян. Новшества касаются расчета платы за вывоз мусора, возведения жилья по старым правилам — «долевки», списания безнадежных к взысканию долгов, порядка проведения диспансеризации. В 20-х числах мая также вводятся изменения в области работы валютных обменников. Подробнее в материале «Реального времени».

Новые правила выплат пособий

С 12 мая в России действует закон, упрощающий получение пособий на детей. Теперь обратиться в органы соцзащиты с заявлением на оформление выплаты на первого и второго ребенка можно в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей. Кроме того, для подачи заявления не нужна даже временная прописка. Это одно из важных новшеств мая, поскольку по статистике россияне довольно часто меняют место жительства.

Кроме того, с начала месяца в стране начался новый этап по переводу всех государственных выплат (от пособий до зарплат бюджетникам) на карты национальной платежной системы «Мир». На нее уже перевели выплату пенсий и зарплаты бюджетникам. Сейчас в перечень выплат физлицам по данной карте также включили пострадавших от воздействия радиации, в том числе от катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча».

Также по карте «Мир» платят социальные выплаты россиянам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, противопожарной службе, органах Госнаркоконтроля, учреждениях и органах ФСИН, войсках Нацгвардии. Эта норма действует с 1 февраля.

Плата за вывоз ТКО

В мае изменился и порядок начислений за вывоз мусора. В правительстве считают, что новые расчеты снизят расходы населения, уточняет правовой портал «Гарант». В частности, в документе вводится пункт, согласно которому в расходы на транспортирование ТКО включаются расходы на транспортирование этих отходов, предусмотренных территориальной схемой, в том числе от площадок накопления.

Вступило в силу и уточнение правила для застройщиков, согласно которому они могут продолжить привлекать средства дольщиков по привычному порядку (без эскроу-счетов)

В правилах регулирования тарифов перечислены основания, по которым долгосрочное регулирование тарифа может быть пересмотрено (пока до 2023 года ставка за нанесение вреда окружающей среде при размещении отходов IV класса опасности зафиксирована на уровне 1 тонна — 95 рублей). Теперь в документе появился еще один пункт, опирающийся на решения органов регулирования тарифов «по исполнению предписаний федерального органа исполнительной власти», ответственного за госрегулирование тарифов.

Послабления для застройщиков

Вступило в силу и уточнение правила для застройщиков, согласно которому они могут продолжить привлекать средства дольщиков по привычному порядку (без эскроу-счетов). Это новшество будет относиться к договорам, представленным для регистрации после 1 июля, только для тех случаев, когда степень готовности здания составляет более 30%, а дольщики приобрели десятую часть площадей.

Программа генетических технологий

127-миллиардная программа развития генетических технологий, стартующая в этом году, тоже входит в перечень постановлений, вступивших в силу с 1 мая. Ожидаемые результаты программы — разработка с использованием технологий генетического редактирования линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованные реальным сектором экономики, получение модели заболеваний человека с помощью генетических технологий, создание биоинформационных и генетических баз данных, обеспечивающих снижение технологической зависимости России.

Безнадежные к взысканию суммы

В воскресенье вступил в силу приказ ФНС России, который уточнил перечень безнадежных к взысканию сумм, которые можно списать: недоимка и задолженность по пеням и штрафам, в том числе задолженность по налоговым санкциям, проценты (предусмотренные главой 9 и статьей 176.1 НК РФ), недоимка по страховым взносам в государственные соцфонды, суммы налогов, сборов, списанные со счетов налогоплательщиков, но не перечисленные в бюджетную систему Российской Федерации. В приложении №2 перечислены подтверждающие документы, например выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая ликвидацию компании, и так далее.

Граждане от 40 лет должны также раз в год проходить и диспансеризацию, для тех, кто младше, сроки составляют раз в три года. Фото Максима Платонова

Требования по идентификации пользователей

Мессенджеры с 5 мая обязали идентифицировать своих пользователей через операторов связи. Мессенджер при регистрации пользователя должен проверить его через смс. Операторы проверяют паспортные данные в своей базе, и в случае если данные обнаружены, оператор отмечает, что тот пользуется мессенджером.

Проверка здоровья

С понедельника законодательно установлено, что все граждане должны проходить ежегодные профосмотры. Граждане от 40 лет должны также раз в год проходить и диспансеризацию, для тех, кто младше, сроки составляют раз в три года.

Табло с курсами валют уйдут

С 24 мая запрещается размещать информацию о курсах валют на конструктивных элементах здания банка или филиала, например внешних стенах помещения, в котором располагается банк, или на крыше. Информировать своих клиентов через интернет или мобильное приложение (а также распространение этой информации в СМИ) не запрещено.