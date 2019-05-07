Хранители таинственного мона

Поколение певцов, которому мы обязаны тем, что татарская песня жива

В татарской вокальной культуре есть то, чего нет у других народов — это понятие «мон». Дословного перевода этого термина не существует, перевод приблизительный означает «пение душой». Большая плеяда замечательных татарских вокалистов — Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Фарида Кудашева и другие — владели моном, передав этот бесценный опыт последующим поколениям.

«Ветер перемен»



Четыре года назад в Татарстане родился беспрецедентный эстрадный проект, который назвали «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»), его инициатором стал президент Татарстана Рустам Минниханов. Генеральным продюсером проекта был назначен директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, а одной из движущих сил стала народная артистка РТ и РФ, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая, профессор Венера Ганеева, известная не только как оперная певица, но и как тонкий популяризатор татарских песен, много выступающий на эстраде.

Цель «Узгэреш жиле» — вернуть былую славу татарской эстрадной песне, очистить ее от наслоений, которые появились в последние десятилетия — засилье фонограмм, некачественных аранжировок. Три сезона «Узгэреш жиле» показали, что проект развивается и живет, он интересен публике. За это время его участниками, молодыми певцами, было исполнено более ста песен, созданных татарстанскими композиторами и народным творчеством.

Но свой отсчет создатели «Узгэреш жиле» ведут от той татарской эстрады, которую можно считать эталонной, от того великого поколения певцов, сотворивших ее славу. От тех людей, которых мы сейчас можем назвать хранителями и носителями нашего мона.

«Народные песни лягут в основу нашей литературы»

Габдулла Тукай, уделявший большое внимание песенному творчеству, однажды написал: «Нет никакого сомнения, что татарские народные песни лягут в основу нашей литературы». Именно с песней связаны первый композиторский опыт основоположников профессиональной музыки Султана Габяши и Салиха Сайдашева и песенный жанр — один из самых популярных у Мансура Музаффарова, Александра Ключарева, Загита Хабибуллина, Рустема Яхина, Назиба Жиганова. И их песни стали поистине народными.

Благодаря Салиху Сайдашеву в татарской песенной культуре, помимо фольклорной, начала формироваться и эстрадная песня. Фото 24smi.org

И если в начале прошлого века татарская песня в основном звучала только с граммофонных пластинок, то уже в двадцатые годы радио в Татарстане большое место уделяло музыкальным передачам. В тот период начинает активно работать Салих Сайдашев. Благодаря ему в татарской песенной культуре, помимо фольклорной, начала формироваться и эстрадная песня.

1959 год был судьбоносным для татарской эстрады — в Казани открылся телевизионный центр, и эстрадные концерты стали показывать регулярно. И они были и остаются до сих пор очень популярными у зрителей. Телевидение дало возможность делать, помимо аудиозаписи, и видеозапись выступлений певцов. И сейчас мы имеем возможность видеть этих самых уникальных обладателей мона старшего поколения. Поколения, свободного от синтезаторов и фонограмм.

На берегу Адриатического моря

Вряд ли кто будет спорить, что самой яркой звездой на нашем песенном небосклоне был Ильгам Шакиров, его место на эстраде так никто и не занял и вряд ли займет. Шакиров, до конца не изученный, возможно, до конца не понятый и уж, конечно, официально по достоинству не оцененный.

Ильгам-абы, а именно так его звали не только в Татарстане и больше ничего добавлять было не нужно — все и так было понятно, всегда был в толпе поклонников, друзей, но при этом как-то всегда сам по себе. Гению трудно соответствовать.

«Он был гениальный певец, он был мудрый человек, с которым было радостно и работать, и просто общаться. Такие певцы рождаются один раз в несколько столетий. Его мон был безупречен, секрет Шакирова прост, он действительно пел душой, для него не было проходных концертов и проходных песен», — рассказывает главный дирижер ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, народный артист РТ Ренат Салаватов, который много работал с Ильгамом Шакировым.

Самой яркой звездой на нашем песенном небосклоне был Ильгам Шакиров, его место на эстраде так никто и не занял и вряд ли займет. Фото inde.io

Певец был на редкость образованным человеком — он окончил Казанскую государственную консерваторию, проучившись перед этим всего год в музыкальном училище на вокальном отделении, попав в него прямо «с улицы». Приехал из деревни, где родился в 1935 году, без денег и связей. Но талант Шакирова был настолько очевиден, что открыл ему двери и в училище, и в консерваторию. И вот это сочетание академического образования и мона делали его бархатный баритон поистине уникальным.

После консерватории Ильгам Шакиров по распределению попал в качестве солиста в Татарскую государственную филармонию им. Г. Тукая. И филармония, где позже он был и художественным руководителем, стала на всю жизнь для него единственным местом работы.

Филармония, особенно в те годы, — это постоянные гастроли и выступления не всегда в приспособленных для этого залах. Часто артисты выступали прямо в поле, в обеденный перерыв, так же, как давали концерты на строящемся автогиганте в Набережных Челнах, в цехах заводов. Разумеется, выступал Шакиров и в огромных залах, где его имя всегда обеспечивало аншлаг. И для него не было концертов престижных или не престижных. Общение со зрителем, теплота, идущая из зала, возможность петь — он жил только этим.

Всю жизнь Ильгам Шакиров стремился к знаниям, его образование не завершилось получением диплома в Казанской консерватории. Он собрал уникальную, огромную библиотеку. Его интересовали вопросы политики и философии, пожалуй, ему не было равных в знаниях истории развития татарской музыки. Он часто выступал как публицист, и далеко не всем нравились его статьи — они были резкими и отнюдь не комплиментарными.

Если мы сейчас рассмотрим творческую манеру Шакирова, то обнаружим, что певцу не нужны были атрибуты эстрады — свет, подтанцовки и так далее. Его инструментами были голос и душа, он погружался в пение, и слушатель словно «летел» за ним. Будь то его знаменитый «Соловушка», «Кара урман» или «Адриатическое море». Певец мог просто стоять, не двигаясь, но при этом брал все внимание на себя, и публика не замечала, как пролетала одна песня, вторая, десятая… Для многих он так и остался в памяти романтиком, стоящим на берегу Адриатического моря и любующимся его красотой.

Ильгама-абы не стало в январе этого года, и это было горе для всего народа. Его именем назван новый концертный зал в «Казань Экспо», скоро в Татарстане появится фестиваль его имени. И остался его чудесный голос в записях.

Ильгама-абы не стало в январе этого года, и это было горе для всего народа. Фото Максима Платонова

Запомните меня красивой…

Наверное, никто и никогда не видел Альфию Авзалову мрачной, не улыбающейся. Она всегда светилась радостью, переполнявшей ее, и дарила эту радость людям. Она была популярна, любима, не обделена наградами, но все это было позже. Старт ее, как у многих людей того, предвоенного поколения, был нелегким.

Певица родилась в 1933 году в Актанышском районе, в 5 лет осталась без матери, на войне погиб отец. Воспитывала ее тетя. Талант, желание петь давали о себе знать, и она отправилась в Казань. Талантливую девушку заметили, она прошла по конкурсу в Татарский Государственный ансамбль песни и танца, это случилось в 1957 году. Ей поручали исполнять и народные произведения, и песни Сайдашева, Музаффарова, Габяши, Ключарева.

1957 год — знаковый для культуры Татарстана. Это был год, когда в Москве впервые состоялись Дни культуры республики. Одним из ключевых коллективов на Днях культуры был, конечно, ансамбль песни и танца. Юная певица произвела фурор в Москве. Голос, женственность, задорность — все отметила публика.

Отметим, что в это время у Авзаловой вообще еще не было никакого музыкального образования, нотной грамоте ее учила художественный руководитель филармонии Раиса Волкова. И только через год Авзалова поступила в музыкальное училище. Но — роковой случай — проучившись восемь месяцев, она сорвала голос. Месяцы ушли на восстановление и когда все было позади, Авзалова вернулась в ансамбль.

«Ее талант был народным, ярким, самобытным, в каждую песню Авзалова вкладывала что-то свое. Она была веселой, остроумной, жизнерадостной, она любила людей и любила жизнь», — вспоминает дирижер Ренат Салаватов.

Наверное, никто и никогда не видел Альфию Авзалову мрачной, не улыбающейся. Она всегда светилась радостью, переполнявшей ее, и дарила эту радость людям. Фото evening-kazan.ru

Академизм ансамбля песни и танца все же, наверное, отчасти тяготил певицу, и через некоторое время Авзалова рискнула и создала свой коллектив. В него вошли танцевальная группа и инструментальный ансамбль «Казан утлары» (орган, гитара, клавишные и синтезатор). Это было смело, необычно, непривычно, но публика приняла эти новации солистки с восторгом.

И началась долгая гастрольная жизнь. Коллектив Альфии Авзаловой уезжал на несколько месяцев, они исколесили весь Татарстан, Башкортостан, были в Москве и Петербурге, в Прибалтике. Иногда за этот срок певица давала до ста концертов. Она успевала учить новые песни, делать фондовые записи на радио и телевидении, выступать с концертами в Казани.

Когда она серьезно заболела, и дочери выхаживали ее, она попросила: «Когда меня не будет, наденьте на меня красное платье, пусть мои зрители запомнят меня красивой». Дочери выполнили ее просьбу.

«Он кормил всю филармонию!»

Рашид Вагапов — еще одно знаковое имя для татарской вокальной музыки. «Рашид Вагапов — великий, легендарный певец, потрясший весь татарский мир», — так оценил его творчество Ильгам Шакиров. Исполнительская манера Вагапова удачно сочетала татарский народный мелос и собственно эстрадное пение. При этом не стоит забывать, что у Вагапова было и академическое образование — татарская оперная студия в Москве, которая затем подарила республике плеяду выдающихся исполнителей.

Старт жизни Вагапова был тяжелым, он родился в 1908 году в селе Актуково в семье имама. Надо ли говорить, что в скором времени отец был объявлен врагом народа, а сам будущий певец, окончивший поначалу педагогический техникум и начавший преподавать в сельской школе, от работы был отстранен. Но та высокая культура, которая традиционно была в семьях священнослужителей, то почитание книг — это осталось с ним на всю жизнь.

Рашид Вагапов — еще одно знаковое имя для татарской вокальной музыки. Фото elitat.ru

Когда в Москве открылась татарская оперная студия, Рашид Вагапов легко поступил в нее. Стипендии не хватало, пошел работать в труппу, существовавшую при доме Асадуллаева — неформальном духовном и культурном центре татар в Москве. Про талантливого юношу узнали в Казани, и композитор Александр Ключарев приложил немало усилий, чтобы уговорить Вагапова вернуться в Татарстан.

В мае 1941 года Рашид Вагапов был принят в качестве солиста в Татарскую государственную филармонию. Сразу же начал участвовать в подготовке к Декаде культуры ТАССР в Москве, она планировалась на осень 1941 года. Планы рухнули, но работы стало больше — постоянные гастроли по республике, фронтовые бригады, выступления в госпиталях.

Когда закончилась война, был период, в течение которого люди не очень охотно ходили на концерты, просто не было денег. Филармонические концертные бригады, по сути, работали впустую. Кроме той, с которой выступал Вагапов.

«Денег нет, сидим на картотеке. И только бригада Вагапова приносит прибыль! Филармония выживала только благодаря им. Они привозили деньги, и мы могли выплачивать зарплату другим артистам», — вспоминал бывший директор филармонии Михаил Боголюбов. При этом зарплата самого Рашида Вагапова была скромной, и он не был обласкан властями.

Он объехал с гастролями весь СССР, и везде ему сопутствовал успех, его пение понимали и принимали люди всех национальностей. Будь СССР открытой страной, возможно, объехал бы и весь мир. Но не случилось. Он страдал и от неурядиц в личной жизни, расставшись с первой женой, переживал, что редко видит детей. Он был деликатен и не умел просить.

Незадолго до ухода из жизни Вагапов включил в репертуар песню «Подснежник», там есть такие строчки: «Быстро вырастает мой подснежник, лепестки навстречу солнышку раскрыв, быстро погибает, быстро увядает, голову навеки приклонив». Словно о себе пел.

Его не стало в возрасте 54 лет, это случилось в 1962 году. На память остались его записи и фестиваль, ставший одним из главных событий на татарской эстраде, который носит его имя.

«Творчество великого татарского певца, народного артиста Татарстана Рашида Вагапова составляет целую эпоху в духовной жизни нашего народа», — с этими словами первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева трудно не согласиться. Ведь в течение тех 22 лет, когда Вагапов был солистом нашей филармонии, не было певца более востребованного и популярного, чем он.

Фото tatfil.ru

Дочь двух народов

Такое случается не очень часто — певица из соседней республики была лауреатом премии им. Г. Тукая. Самой главной татарстанской премии в области литературы и искусства в свое время была удостоена певица необычайного обаяния, обладательница сильного голоса, задушевной манеры пения — Фарида Кудашева.

Ее концерты в Казани и Татарстане неизменно собирали аншлаги, ее пластинки расходились громадными тиражами, до сих пор записи Кудашевой слушает огромная армия ее поклонников. Имя Фариды Кудашевой стоит рядом с именами выдающихся татарстанских певцов.

Кудашева, безусловно, была самородком, по сути, она не получила полноценного вокального образования, но техника ее пения, ее народная искренняя манера были безупречны. Она родилась в Башкортостане, в деревне Кляшево, в 1920 году, и желание петь проснулось в ней очень рано. Она выросла на песнях башкирского и татарского народов, исполняя те и другие с одинаковой любовью и пониманием.

Совсем юной смогла поступить в Уфе на актерское отделение театрально-художественного училища и в 19 лет уже окончила его. Актерское образование помогало Кудашевой всю жизнь — на сцене она была заразительна и органична. После училища последовало распределение — артисткой в Бюрталинский колхозно-совхозный театр. Да, в тридцатые годы прошлого века были и такие, поднимали культуру на селе.

Колхозно-совхозный театр — это постоянные выезды, хорошо, если спектакль или концерт идет в клубе, а иногда представления показывали в чистом поле. Понятно, что «Гамлета» или «Макбета» в таких театрах не ставили, но музыкальные комедии были в почете, их принимали на ура, они были особенно понятны зрителю. И все роли с пением были за молодой актрисой Кудашевой. Отличная школа получилась!

С середины пятидесятых годов Фарида Кудашева в основном сосредотачивается на концертной деятельности. Фото bashinform.ru

Через 2 года, когда началась война, Кудашева смогла вернуться в Уфу, и здесь ее ждала непростая жизнь певицы, которая выступает в госпиталях, дает концерты для тружеников тыла, поднимая их настроение. Впрочем, все артисты в те годы жили в таком режиме. Но театр снова позвал ее к себе, видно было что-то манящее для Кудашевой в париках и гриме, в тетрадке с ролью. В конце войны она на 3 года уходит в Башкирскую драму.

И все же любовь к музыке, к песне пересилили, и с середины пятидесятых годов Фарида Кудашева в основном сосредотачивается на концертной деятельности. В это время она окончательно формирует свои пристрастия в отношении репертуара: он состоит из народных татарских и башкирских песен и авторских произведений. Рядом с ней всегда ее супруг — композитор и баянист Бахти Гайсин.

Фариде Кудашевой, народной артистке и Башкортостана, и Татарстана, любимице двух народов, была дарована длинная жизнь, и пока позволяло здоровье, она пела для своего зрителя. Сейчас ее имя носит одна из улиц Уфы и международный фестиваль башкирской и татарской песен.

Девушка «У озера с кувшинками»

Верно говорят, что успех творческого человека определяют три вещи: талант, труд и… случай. Такой однажды выпал в судьбе замечательной певицы Флеры Сулеймановой, когда она встретилась с композитором Сарой Садыковой. Но когда юная Флера еще только начинала петь, до этой встречи было очень далеко.

Дети, рожденные перед Великой Отечественной войной, в большинстве случаев росли без отцов. Отец Флеры погиб на фронте, вскоре не стало матери. Пятеро сирот, самой младшей — Фание — 2 года. Как выжили, представить трудно. Но воспоминания детства не только о тяжелом. Камскоустьинский район, родина певицы, красивейший край — и лес, и Волга. И от волжского ветра, от простора так хочется петь! И девочка пела, конечно, не помышляя о карьере певицы.

В шестнадцать лет поняла, что надо работать, надо растить младшую. Поехала в Казань, в незнакомый город. Слава богу, нашла работу, трудную физически, монотонную — на валяльно-войлочном комбинате. Ранние подъемы на смену, пыль в цеху, которая въедается в одежду. Но Казань, этот новый большой город, новые подруги — все радовало. Радость приносило даже то, что смогла поступить в вечернюю школу и продолжить образование.

Казань середины пятидесятых годов прошлого века была музыкальным городом — концерты, выступления перед сеансами в кинотеатрах оркестра самого Олега Лундстрема с его непривычными джазовыми ритмами. И — о счастье! — у комбината есть свой Дом культуры. И в этом Доме культуры есть хор, куда Флера с радостью записалась. А руководила хором сама Сара Садыкова — ну это ли не везение?

Татарский народный хор под руководством Сары Садыковой. ДК им. Горького, Казань, 1960-е годы. Фото sarasadykova.su

Дом культуры им. М. Горького находился на перекрестке улиц Баумана и Астрономической. Хор активно выступал, на концерты приходило много зрителей. Садыкова наблюдала за девушкой и со временем начала выделять ее среди хористок. И наконец дает ей важный совет: «Вам надо профессионально заниматься пением». К этому совету Флера прислушалась, но решила по-своему.

Она уехала в Актюбинск и устроилась работать в филармонию. Прошло совсем немного времени, она стала популярной и ее пригласили работать в Алма-Ату. Она пела и новые для нее казахские песни, и свои родные — татарские. Конечно, исполняла и сочинения Сары Садыковой, по сути, давшей ей путевку в жизнь.

После Алма-Аты был Ульяновск и, наконец, Сулейманова вернулась в Казань — в 1966 году. Она начала работать в филармонии, а затем перешла в радиокомитет. Но через какое-то время снова вернулась в филармонию. Ее репертуар состоял из лучших песен Сары Садыковой, Рустема Яхина, Джаудата Файзи и многих других. Часто композиторы доверяли певице первое исполнение своих сочинений.

Было у Сулеймановой и еще одно увлечение — она собирала и возвращала слушателям незаслуженно забытые народные песни. И все, что она исполняла, звучало самобытно и задушевно.

Одной из лучших ее песен была «У озера с кувшинками» — нежная мелодия, так идущая певице. Флера Сулейманова проработала в филармонии до 1991 года.

Флеры Сулеймановой композиторы часто доверяли первое исполнение своих сочинений.Фото rutube.ru

Имя на афише красным цветом

Рафаэль Ильясов непостижимым образом долгое время сочетал в себе две профессии: музыкального редактора радио «Татарстан» и концертирующего, популярного певца. Безусловно, это очень трудно, но только безграничная любовь к музыке может помочь в таких случаях.

Сам же Ильясов говорит о том, что «Радио «Татарстан» — это и беспокойные моменты, и лучшие моменты моей жизни. Все связано с татарстанским радио». Наверняка, тоже самое он может сказать и о карьере вокалиста. В принципе, такой профессиональный человек, знающий музыку, пение изнутри, и может быть хорошим музыкальным редактором.

У Ильясова, родившегося в 1939 году в деревне в Дрожжановском районе и познавшего тяготы сиротства, за плечами Казанская консерватория — базовое образование никогда еще не было лишним. В Казань он приехал вынужденно: не мог больше жить в доме с мачехой. Слава богу, земляки в большом городе приютили. Приехал в Казань без денег, без связей, но сумел поступить сначала в музыкальное училище, а затем в консерваторию. Это тот самый случай, когда мы говорим о человеке, что он сам сделал себя.

Консерватория дала кругозор, ввела в музыкальный мир, отшлифовала голос — красивейший лирический тенор, привила певческую культуру. Уже студентом консерватории он был замечен, начал участвовать в концертных программах. И, удивительно, единственный на курсе играл на гобое. Сохранилась даже эта уникальная видеозапись.

Программы на радио, которые готовил Ильясов, всегда отличались высокой культурой, но вот свои вокальные номера он в них практически не вставлял — он очень скромный человек. Но его концерты постоянно проходили при аншлагах, его фамилию на афише писали красными буквами, и он собирал публику даже в Нью-Йорке, а его пластинки продаются во многих странах мира. Основа репертуара Рафаэля Ильясова — народные песни и песни татарских композиторов. Его голос часто звучит на радио и в телепередачах, и количество его поклонников не убывает.

Основа репертуара Рафаэля Ильясова — народные песни и песни татарских композиторов. Его голос часто звучит на радио и в телепередачах, и количество его поклонников не убывает. Фото chuprale-online.ru

Певец «Серебряного луча»

«Понимаете, мы просто не могли не написать для него эту песню. Однажды я, поэт Ренат Харис и певец Георгий Ибушев были в творческой поездке по Башкортостану. И нас привезли в какое-то потрясающе красивое место. Природа там была необыкновенная, мы прониклись ей. И я попросила Рената Максумовича написать стихи. Я написала музыку, и получилась песня, которую мы назвали «Серебряный луч». Спеть ее мог только Ибушев с его тонкой и поэтичной натурой», — рассказывает «Реальному времени» композитор Резеда Ахиярова.

Тембр голоса Георгия Ибушева — тенор-альтино, то есть чуть выше обычного тенора. Шлифовку этот уникальный голос прошел в стенах Казанской государственной консерватории в классе Кольцова и Загидуллиной. Впрочем, поступление в консерваторию для Ибушева, уроженца Мамадышского района, было далеко не простым. Он прошел и творческий конкурс, и вступительные экзамены, но… в общежитии не оказалось свободных мест. В таких случаях выбор делается, к сожалению, в пользу тех, кому не нужно жилье.

Но талантливого юношу запомнил Назиб Гаязович Жиганов, тогдашний ректор консерватории, и Ибушев, хоть и чуть позже, все же стал студентом вокального отделения. И годы учебы в консерватории, когда осваивался в основном оперный репертуар, были для будущего известного певца напряженными.

Дав такую характеристику Ибушеву, Резеда Ахиярова была права — он на редкость тонкий певец, проникающий в замысел композитора и умеющий донести его до слушателя. После окончания консерватории у Ибушева не было проблем с работой. Он сразу же стал солистом Татарской государственной филармонии. В его широчайшем репертуаре — арии из опер, романсы, песни татарских композиторов и народные произведения. Певец много гастролирует — и не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

И это еще не все. У Георгия Ибушева музыкальная семья. Жена Адиля — скрипачка, она работает в ГСО РТ. А певец к тому же оказался хорошим поэтом. Несколько лет назад вышла книга его стихов «Спасибо тебе, песня!».

Тембр голоса Георгия Ибушева — тенор-альтино, то есть чуть выше обычного тенора. Шлифовку этот уникальный голос прошел в стенах Казанской государственной консерватории. Фото kpfu.ru

… В декабре этого года участники проекта «Узгэреш жиле» выступят в Нью-Йорке. На одной из самых престижных площадок мира, в Карнеги-холле, в зале, построенном в конце XlX века и вмещающем 2 804 зрителя, будет звучать татарская песня. Это будет и «Соловушка», и «Кара урман», и «Адриатическое море». И это будет не просто презентация нашей песенной культуры, но и концерт памяти тех великих певцов, что уже ушли, и признание и благодарность тем, кто с нами, кто любит и хранит татарскую песню.

