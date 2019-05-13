Рейтинг районов Татарстана: среди лидеров статус-кво, а автоград спикировал в пятерку худших по ИПП
Экономика региона стагнирует, в «красной зоне» четыре наиболее развитых района
По итогам первых двух месяцев 2019 года у лидеров районного рейтинга Татарстана сложился статус-кво, да и в топ-5 ничего особенно не изменилось. Главная новость — «отсутствие новостей»: экономика РТ продолжает стагнировать, ИПП в Казани вновь стал отрицательным, в «красной зоне» остаются Набережные Челны и Нижнекамск с Елабугой. Зато Лаишево, поднажав, перестало быть худшим в Татарстане по доле прибыльных предприятий. И в нефтяном Альметьевске все хорошо — уже к марту район отгрузил почти пятую часть своего годового оборота. А вот автоград с начала 2019 года попал в пятерку худших районов РТ, заняв в итоге четвертое место с конца, а все из-за небезопасности проживания, роста преступности этой зимой и алкоголизма.
По итогам двух месяцев 2019 года у лидеров статус-кво
В первой тройке лучших районов по итогам февраля впервые за много месяцев никаких изменений не произошло: каждый остался на достигнутой в начале 2019 года позиции. Да и в топ-5 аналогично: только место Лениногорского района занял Зеленодольский — потому что в 2,3 раза нарастил объем отгруженных товаров на человека (до 23 тыс. рублей, всего 3,8 млрд рублей), а в Лениногорске доля прибыльных предприятий упала сразу на 6%. Кроме того, в районе Александра Тыгина один из самых высоких темпов производства: в феврале экономика выросла почти на четверть, тогда как в Лениногорске Рягата Хусаинова стагнация (100,3%).
Азнакаевский район сохранил за собой лидерство, набрав за месяц, правда, всего один балл (всего — 122,77 балла). Напомним, район Марселя Шайдуллина в ноябре прошлого года занял третье место, но в декабре опустился на седьмое. Причины неудач прошлого года были в том, что здесь снижалась доля прибыльных предприятий (в апреле — июне 2018 года составляла 90%, осенью опустилась до 84%), росла инфляция и преступность. Среди положительных моментов мы отмечали «заморозку цен», которая, впрочем, завершилась тем, что в декабре потребительская корзина подорожала сразу на 55 рублей.
В январе 2019 года район вывели вперед относительно неплохие сельскохозяйственные показатели, в частности по реализации скота и птицы. Тогда же Азнакаевский район нарастил и объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, заняв 16-е место с показателем в 15,3 тыс. рублей. Для сравнения: промышленно развитые Набережные Челны и Казань в «неполноценный месяц» с новогодними каникулами недалеко ушли от азнакаевской экономики, показав соответственно 27,4 тыс. рублей и 21,4 тыс. рублей отгруженных товаров в пересчете на одного жителя.
Главным же драйвером роста стал индекс промышленного производства, который в прошлом году у района был отрицательным (97,8%), а в январе вновь стал положительным — 102,8%.
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Баллы
|1
|Азнакаевский
|122,77
|2
|Лаишевский
|120,94
|3
|Сабинский
|119,37
|4
|Актанышский
|116,34
|5
|Зеленодольский
|114,57
|6
|Альметьевский
|114,36
|7
|Заинский
|114,07
|8
|Лениногорский
|113,86
|9
|Нижнекамский
|112,81
|10
|Елабужский
|108,51
|11
|Бавлинский
|100,93
|12
|Высокогорский
|100,43
|13
|Алексеевский
|99,94
|14
|Казань
|99,45
|15
|Сармановский
|98,36
|16
|Алькеевский
|97,84
|17
|Тюлячинский
|97,56
|18
|Нурлатский
|96,54
|19
|Новошешминский
|95,14
|20
|Буинский
|94,31
|21
|Черемшанский
|93,44
|22
|Тукаевский
|90,64
|23
|Бугульминский
|89,03
|24
|Менделеевский
|85,47
|25
|Верхнеуслонский
|84,85
|26
|Атнинский
|82,35
|27
|Ютазинский
|81,65
|28
|Балтасинский
|81,03
|29
|Апастовский
|78,99
|30
|Чистопольский
|75,91
|31
|Пестречинский
|75,61
|32
|Мамадышский
|74,57
|33
|Муслюмовский
|71,73
|34
|Мензелинский
|71,49
|35
|Кукморский
|70,84
|36
|Агрызский
|69,82
|37
|Кайбицкий
|62,45
|38
|Тетюшский
|61,21
|39
|Камско-Устьинский
|59,54
|40
|Спасский
|58,26
|41
|Рыбно-Слободский
|57,59
|42
|Набережные Челны
|57,39
|43
|Арский
|51,67
|44
|Аксубаевский
|51,39
|45
|Дрожжановский
|39,44
К марту Альметьевск с «Татнефтью» отгрузил почти пятую часть своего годового оборота
В феврале Азнакаево увеличило объем отгруженных товаров на душу населения в 2,5 раза, до 37,7 тыс. рублей. Такой же рост показали Заинский район (95 тыс. рублей), Казань (52 тыс. рублей) и Набережные Челны (72,3 тыс. рублей). Лидерами остаются нефтяные и нефтехимические районы РТ: Альметьевский район Айрата Хайруллина (точнее, «Татнефть») увеличил показатель почти в 2 раза, до 775,5 тыс. рублей на человека, Нижнекамск — в 2 раза, до 313,2 тыс. рублей, Новошешминский район — в 2,4 раза, до 247,8 тыс. рублей.
По абсолютному показателю объема отгруженных товаров по полному кругу организаций Альметьевск уже отгрузил за два месяца товаров на 161,3 млрд рублей, или 17,4% годового показателя 2018-го. Нижнекамск увеличил отгрузку в 2 раза — всего отгружено товаров на 86,3 млрд рублей (15% годового показателя), Казань — в 2,5 раза, но на 100 млрд рублей меньше, чем Альметьевск.
В то же время успехи сельского хозяйства оказались нестабильными: в феврале район потерял сразу четыре позиции по производству и реализации скота и птицы в живом весе, уступив Высокогорскому, Атнинскому и особенно Заинскому району, который нарастил реализацию АПК почти в 4 раза, до 5 тыс. центнеров (у Азнакаево — 4,3 тыс.). Лидерами АПК в Татарстане по итогам февраля остались Пестречинский (57,2 тыс. ц), Актанышский (74,1 тыс. ц) и Тукаевский районы. Правда, последний увеличил выработку и реализацию лишь в 1,6 раза, зато она составила почти 200 тыс. центнеров.
Лаишево, поднажав, перестало быть худшим по доле прибыльных предприятий
Возместил агропотери Азнакаевскому району показатель доли прибыльных предприятий: здесь он набрал сразу восемь дополнительных баллов (всего — 22). А все потому, что после опасного падения доли прибыльных предприятий к концу января сразу на 20% (с 89,5 до 70%) району удалось вновь его поднять, хотя и лишь до 80%. Зато динамика одна из лучших по Татарстану, где доля прибыльных предприятий выросла в среднем в рамках статистической погрешности, составив 73,1% — то есть по-прежнему более четверти всех предприятий убыточны.
Еще лучше динамика у Лаишевского района, и это можно прямо записать в успехи команды Михаила Афанасьева. Напомним, именно показатель доли прибыльных предприятий — больное место района, занявшего, несмотря на это, по итогам прошлого года и января нынешнего второе место: Лаишево занимало по нему последнее место, так как более половины здешних компаний показывали убыток который месяц подряд. За один февраль доля прибыльных предприятий выросла на 12% с 48% до 60% (лучшая динамика только у Мензелинского района, где доля прибыльных компаний выросла на 12,5%, до 62,5%). В результате Лаишевский район занимает 5-е место с конца по доле прибыльных предприятий.
Отдельно отметим «неудачников»: на 20% упала доля прибыльных компаний в Тетюшском районе — теперь это официально худший район по этому показателю (по Спасскому району данных нет). Пятую часть прибыльных предприятий потерял и Мамадыш, а ведь еще месяц назад официально в этом районе не было убыточных крупных и средних предприятий. Как не было таковых в Менделеевске, потерявшем в феврале 16,7% прибыльных крупных и средних предприятий.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций, тыс. руб.
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям
|Наличие крупного рогатого скота, голов
|Производство (реализовано)
скота и птицы в живом весе в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Производство (реализовано) молока в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Добавленная стоимость на душу населения, тыс. руб.
|Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности на душу населения, тыс. руб.
|Крупные и средние предприятия и организации, получившие прибыль, в % к общему количеству
|Индекс промышленного производства, %
|Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. руб.
|Валовая продукция сельского хозяйства на одного работающего в сельском хозяйстве, тыс. руб.
|Уровень бюджетной обеспеченности (налог. и неналог. доходы на душу населения, руб.
|Уровень безработицы, %
|Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, руб.
|Среднемесячная заработная плата на одного работающего по сельскому хозяйству, руб.
|Разницы регистрации актов о рождении и смерти на 1000 человек, чел.
|Число зарегистрированных преступлений (на 100 000 населения), ед.
|Соотношение количества сообщений по номеру 112 на 1000 жителей, ед.
|Ввод в действие жилых домов, кв. м
|Розничная реализация алкогольной продукции на душу населения, дал
|Динамика средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты)
|Агрызский
|407.664
|7.230
|10.389
|3.978
|32.747
|56,301
|11,621
|100,00
|105,20
|2.647.989
|1.221,000
|10.169,55
|0,88
|32.345,30
|15.526
|-1,048
|134,0
|6,8
|2.379
|0,159
|0,49
|Азнакаевский
|2.305.329
|14.407
|25.127
|4.294
|71.803
|755,996
|37,750
|80,00
|101,60
|6.904.548
|1.831,000
|12.816,16
|0,6
|34.172,70
|18.819
|-0,661
|155,6
|6,4
|3.609
|0,218
|0,00
|Аксубаевский
|2.994.527
|4.122
|17.205
|2.322
|42.119
|183,917
|105,363
|100,00
|101,50
|2.074.821
|1.426,000
|8.828,37
|0,54
|24.760,40
|18.355
|-1,038
|116,1
|6
|852
|0,101
|0,99
|Актанышский
|765.165
|5.576
|34.734
|74.103
|97.286
|141,056
|25,646
|92,30
|99,80
|4.188.721
|1.584,000
|12.183,34
|0,28
|26.584,10
|20.193
|-1,890
|130,7
|3,3
|3.528
|0,200
|0,42
|Алексеевский
|227.149
|5.203
|21.964
|3.201
|52.947
|70,990
|9,015
|85,70
|91,80
|1.523.678
|2.312,000
|14.089,29
|0,44
|25.749,60
|19.336
|-1,879
|158,7
|5
|3.124
|0,150
|1,02
|Алькеевский
|108.929
|3.629
|33.446
|3.357
|98.718
|69,969
|5,775
|100,00
|143,10
|2.297.125
|2.802,000
|11.524,04
|0,53
|24.452,60
|22.920
|-1,783
|58,3
|3,7
|2.037
|0,148
|1,12
|Альметьевский
|161.344.484
|61.956
|13.118
|1.842
|31.616
|1.447,911
|775,523
|75,60
|105,00
|75.006.443
|1.149,000
|12.086,98
|0,86
|42.672,20
|22.552
|0,000
|145,6
|9,9
|12.927
|0,258
|0,66
|Апастовский
|50.320
|3.458
|18.255
|3.403
|38.795
|40,354
|2,561
|100,00
|94,10
|1.541.540
|1.092,000
|12.172,53
|0,48
|23.500,50
|15.906
|-2,407
|127,2
|2,1
|531
|0,162
|0,00
|Арский
|227.247
|6.826
|37.892
|7.314
|94.619
|23,235
|4,384
|91,70
|30,50
|2.442.016
|1.687,000
|9.174,14
|0,51
|24.492,00
|17.837
|-1,109
|119,6
|3,5
|6.790
|0,177
|0,89
|Атнинский
|28.653
|2.808
|24.469
|4.683
|122.981
|58,516
|2,204
|88,90
|279,90
|2.062.010
|1.748,000
|10.922,01
|0,68
|24.985,40
|21.860
|-1,229
|69,2
|2,4
|0
|0,131
|0,92
|Бавлинский
|1.560.286
|7.491
|10.982
|1.511
|22.955
|756,238
|44,978
|80,00
|104,90
|4.213.783
|1.389,000
|14.587,89
|0,78
|32.053,10
|18.218
|-1,075
|141,3
|6,9
|3.726
|0,186
|0,65
|Балтасинский
|535.916
|6.016
|38.607
|9.852
|130.678
|48,452
|16,096
|100,00
|81,00
|2.182.185
|1.272,000
|9.961,76
|0,53
|23.636,50
|20.967
|-0,957
|69,1
|1,3
|3.061
|0,150
|-0,19
|Бугульминский
|2.322.671
|21.499
|4.532
|1.636
|9.767
|272,363
|22,244
|59,30
|79,00
|7.432.059
|1.919,000
|12.029,82
|0,54
|36.338,50
|21.945
|-0,916
|171,4
|9,8
|6.999
|0,244
|0,53
|Буинский
|1.055.029
|8.220
|23.665
|33.896
|45.939
|80,095
|24,917
|91,70
|59,20
|1.812.738
|2.012,000
|11.364,89
|0,32
|25.969,80
|21.144
|-1,509
|153,5
|4,5
|2.638
|0,145
|0,00
|Верхнеуслонский
|276.555
|4.685
|10.135
|3.479
|25.529
|235,384
|17,054
|61,50
|92,30
|3.711.775
|2.196,000
|17.405,03
|0,77
|44.811,10
|15.850
|-1,961
|289,8
|14,1
|2.998
|0,215
|0,40
|Высокогорский
|1.620.839
|7.881
|15.466
|4.805
|52.789
|71,303
|32,079
|66,70
|89,20
|4.881.706
|1.781,000
|11.754,48
|0,53
|31.505,50
|20.014
|-0,163
|77,2
|12,2
|22.914
|0,218
|0,41
|Дрожжановский
|535.488
|3.666
|14.774
|1.541
|38.209
|49,836
|24,523
|100,00
|106,60
|1.422.421
|1.438,000
|8.752,06
|0,36
|22.671,00
|17.920
|-1,616
|45,8
|2,4
|706
|0,095
|0,00
|Елабужский
|18.178.329
|25.193
|8.856
|2.202
|23.928
|392,916
|212,374
|67,20
|90,00
|32.301.959
|3.072,000
|12.754,81
|0,99
|38.454,80
|18.362
|-0,198
|181,1
|11,5
|7.285
|0,212
|0,00
|Заинский
|5.161.319
|11.199
|17.752
|4.983
|48.388
|562,273
|94,917
|81,80
|98,70
|3.232.194
|1.865,000
|12.774,90
|0,6
|33.141,10
|18.735
|-1,088
|163,7
|11
|3.047
|0,208
|0,31
|Зеленодольский
|3.808.019
|34.409
|20.656
|54.127
|43.780
|75,142
|22,984
|66,70
|124,00
|10.013.790
|3.167,000
|11.829,39
|0,76
|29.984,00
|31.928
|-1,064
|259,5
|13,3
|12.671
|0,217
|-0,76
|Кайбицкий
|60.962
|2.516
|16.380
|1.991
|31.262
|37,733
|4,459
|100,00
|117,10
|710.588
|1.203,000
|10.634,85
|0,6
|22.757,70
|14.297
|-1,513
|160,9
|3,4
|848
|0,167
|-0,43
|Камско-Устьинский
|37.655
|3.087
|10.759
|2.636
|13.990
|47,656
|2,520
|76,90
|56,50
|1.005.626
|956,000
|14.115,89
|0,62
|23.084,50
|16.240
|-1,253
|107,1
|3,9
|692
|0,173
|0,00
|Кукморский
|604.088
|7.823
|32.109
|5.726
|150.029
|36,866
|11,879
|80,00
|121,60
|3.471.323
|1.875,000
|9.334,90
|0,64
|27.272,90
|20.531
|-1,179
|82,6
|3,6
|3.449
|0,140
|0,72
|Лаишевский
|3.101.573
|13.958
|11.165
|11.022
|27.850
|170,241
|69,764
|60,00
|69,70
|23.007.637
|3.271,000
|13.825,34
|0,2
|42.308,70
|26.833
|-0,794
|182,2
|10,6
|24.059
|0,229
|0,38
|Лениногорский
|3.646.008
|22.836
|13.389
|8.414
|27.512
|667,905
|44,628
|71,90
|100,30
|8.677.618
|1.934,000
|12.259,58
|0,49
|35.366,40
|20.699
|-1,040
|176,3
|8,4
|5.295
|0,253
|0,49
|Мамадышский
|1.319.818
|6.308
|23.979
|7.568
|92.975
|60,257
|31,409
|80,00
|101,30
|3.138.712
|3.039,000
|9.467,86
|0,59
|26.475,20
|19.218
|-1,105
|104,7
|7,5
|1.922
|0,156
|-0,29
|Менделеевский
|3.733.575
|6.215
|4.522
|1.701
|8.400
|432,277
|123,367
|83,30
|97,30
|999.007
|2.600,000
|11.681,54
|0,5
|34.713,00
|16.899
|-0,988
|195,0
|9,5
|1.393
|0,205
|-0,68
|Мензелинский
|669.341
|4.515
|12.088
|1.073
|21.596
|37,603
|23,904
|62,50
|119,60
|1.553.111
|1.989,000
|11.454,45
|0,61
|24.762,10
|16.048
|-0,988
|178,6
|5,5
|2.693
|0,206
|-0,28
|Муслюмовский
|128.118
|2.839
|5.773
|3.984
|11.133
|27,748
|6,562
|88,90
|103,10
|2.550.137
|2.802,000
|11.420,38
|0,86
|26.479,00
|19.141
|-1,057
|92,2
|2,2
|2.062
|0,183
|-0,43
|Нижнекамский
|86.304.870
|77.559
|12.177
|29.254
|52.185
|389,285
|313,244
|71,10
|93,90
|91.608.813
|1.553,000
|11.780,97
|0,92
|44.229,40
|23.816
|0,127
|151,7
|10
|3.111
|0,216
|0,58
|Новошешминский
|3.233.361
|3.398
|16.150
|3.418
|41.701
|886,507
|247,862
|100,00
|103,10
|4.672.925
|1.685,000
|11.493,06
|0,36
|39.720,80
|16.245
|-2,120
|153,3
|4,3
|461
|0,206
|0,73
|Нурлатский
|4.561.862
|10.540
|19.647
|2.678
|61.158
|695,279
|81,363
|72,70
|104,10
|14.421.454
|2.750,000
|10.507,92
|0,4
|33.011,30
|18.519
|-0,808
|146,3
|6,4
|3.255
|0,177
|1,31
|Пестречинский
|568.991
|5.575
|10.140
|57.189
|29.482
|36,580
|14,165
|55,60
|107,80
|10.981.884
|2.135,000
|9.917,43
|0,64
|34.819,10
|29.596
|-0,697
|102,1
|16,4
|74.640
|0,180
|0,11
|Рыбно-Слободский
|172.634
|3.476
|13.199
|4.496
|25.125
|29,491
|6,891
|50,00
|128,00
|1.176.662
|1.882,000
|9.474,97
|0,4
|24.700,70
|16.528
|-2,713
|79,8
|4,9
|2.703
|0,139
|-0,67
|Сабинский
|244.113
|7.624
|26.377
|17.572
|98.547
|94,652
|7,864
|92,00
|99,40
|2.285.585
|1.549,000
|22.809,22
|0,86
|25.546,30
|20.346
|-0,832
|87,0
|1,2
|3.929
|0,125
|1,37
|Сармановский
|535.075
|7.011
|14.141
|3.660
|38.244
|821,092
|15,468
|100,00
|99,00
|6.118.358
|2.238,000
|11.601,90
|0,53
|30.778,40
|20.629
|-1,203
|101,2
|4,6
|1.158
|0,187
|0,57
|Спасский
|36.848
|3.263
|7.522
|1.738
|16.726
|25,568
|1,939
|73,10
|108,80
|3.255.895
|1.908,000
|11.442,71
|0,83
|28.910,10
|17.298
|-1,504
|115,8
|3,6
|751
|0,125
|0,85
|Тетюшский
|81.227
|3.319
|11.000
|2.249
|26.682
|23,140
|3,685
|40,00
|157,80
|1.270.669
|2.465,000
|10.264,22
|0,38
|24.397,20
|20.373
|-1,382
|163,3
|2,9
|1.565
|0,130
|0,00
|Тукаевский
|5.522.533
|12.790
|15.425
|198.969
|42.200
|300,651
|133,562
|82,10
|103,90
|8.465.692
|4.817,000
|9.685,38
|0,42
|36.323,40
|34.614
|-1,895
|183,8
|13,2
|37.023
|0,163
|0,22
|Тюлячинский
|327.121
|2.647
|14.121
|4.846
|35.120
|65,194
|23,634
|75,00
|212,70
|1.012.169
|1.384,000
|12.709,49
|0,9
|23.476,50
|18.114
|-0,647
|36,1
|2,7
|3.760
|0,151
|-0,97
|Черемшанский
|1.991.362
|3.471
|4.951
|303
|8.759
|1.032,091
|105,246
|100,00
|102,50
|2.210.251
|2.727,000
|15.610,38
|0,65
|31.516,10
|19.390
|-1,723
|179,7
|2
|1.209
|0,142
|0,95
|Чистопольский
|2.199.298
|13.417
|14.569
|1.696
|32.378
|67,176
|28,789
|62,50
|102,30
|10.275.442
|2.326,000
|10.542,55
|1
|29.583,20
|16.378
|-1,126
|163,6
|7,8
|2.964
|0,194
|0,62
|Ютазинский
|555.395
|4.177
|12.019
|2.128
|24.048
|168,104
|27,338
|72,70
|89,10
|1.120.839
|2.191,000
|11.996,90
|1,12
|30.102,50
|22.356
|-1,071
|172,3
|5,1
|2.040
|0,201
|-0,23
|Казань
|65.222.217
|336.989
|0
|0
|0
|129,172
|52,096
|70,10
|99,70
|154.178.559
|0,000
|12.950,33
|0,59
|42.426,70
|22.834
|0,677
|268,1
|25,4
|184.406
|0,260
|0,84
|Набережные Челны
|38.601.547
|129.868
|0
|0
|0
|128,598
|72,300
|73,80
|80,00
|59.813.031
|0,000
|9.284,81
|0,4
|34.261,00
|22.834
|0,496
|193,9
|43,4
|23.221
|0,245
|-0,25
ИПП в Казани вновь стал отрицательным, в «красной зоне» остаются автоград и Нижнекамск с Елабугой
По другому важнейшему экономическому показателю, сильно влияющему на положение в рейтинге, — индексу промышленного производства — Азнакаевский район потерял три балла, так как в феврале местный ИПП снизился со 102,8% до 101,6%. Отметим также, что экономика Татарстана продолжает замедляться: с начала года темпы производства сократились еще на одну десятую балла, составив уже 100,1%. По итогам января в 22 районах темпы производства были отрицательными.
Да, в феврале в двух из них — Рыбно-Слободском и Мамадышском — темпы производства наконец стали положительными. Но в одном из развитых городов Татарстана, Казани, они вновь стали отрицательными. Притом что в прошлом году ИПП столицы РТ составил 104,8%, в январе 2019-го он упал до 103,7%, но еще месяц спустя Казань потеряла сразу 4% темпа роста — он составил 99,7%. Это стало одной из причин того, что Казань в рейтинге, добравшись до 12-го места, опустилась на 14-е.
Отрицательными темпы роста остаются, увы, и в автограде: в январе челнинская экономика просела по темпам сразу на 30% (со 101% до 72,4%), в феврале ИПП составил отрицательные 80%. В соседней Елабуге ситуация почти аналогична: в конце года темп роста составлял 105,1%, по итогам января — 82,4%, по итогам февраля — 80%.
Даже в нефтехимическом Нижнекамском районе пока нет улучшений: ИПП с начала года опустился уже до 94%. В Лаишевском районе, несмотря на рост прибыльных предприятий, индекс тоже остается отрицательным — 70%, по нему Лаишево входит в топ-5 худших районов РТ (в результате за месяц район увеличил число набранных баллов в рейтинге лишь на 0,15 — до 120,94 балла). Из крупнейших экономик только Альметьевск продемонстрировал ИПП в 105%.
Наконец, лидерство Азнакаевскому району помог удержать почти четырехкратный рост ввода в действие жилых домов (до 3,6 тыс. кв. м).
Безработица продолжает расти, в одном из районов ее уровень уже превысил 1%
Лаишевский район удерживает за собой второе место и благодаря объему инвестиций: по этому показателю район занимает 6-е место. Так, по последним данным, за весь прошлый год лаишевские предприятия, несмотря на то, что половина их была убыточна, вложили 23 млрд рублей в собственное производство. Уступив только Елабуге с ее «Алабугой» (32,3 млрд рублей), Челнам с их КАМАЗом (60 млрд рублей), Альметьевску с его «Татнефтью» (75 млрд рублей), Нижнекамску с его нефтехимпроизводством (91,6 млрд рублей) и Казани (154,2 млрд рублей).
Во-вторых, отличным остается показатель по валовой продукции агропрома на одного работающего — 3,2 млрд рублей (лучше только у Тукаевского района — 4,8 млрд рублей). В-третьих, самая низкая безработица в январе — феврале этого года — всего 0,2%. Отметим, что в феврале официальный уровень безработицы в Татарстане продолжил расти, составив уже 0,61%. Самый высокий его уровень по итогам февраля в Елабуге (0,99%), Чистополе (1%) и Ютазинском районе (1,12%).
В Сабах сильнее прочих подорожала минимальная потребительская корзина
На сабинском фронте пока практически без перемен. Опустившись с первого на третье место, район Раиса Минниханова в феврале сохранил позиции за собой. За один месяц при этом потеряв 4% прибыльных предприятий. Тем не менее у Сабов по-прежнему лучшая ситуация по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения: 22,6 тыс. рублей.
В феврале одновременно чуть улучшились демографические показатели: если в январе, как и в других сельскохозяйственных районах РТ, смертность в два раза превышала рождаемость, то в феврале она превысила рождаемость лишь в 1,5 раза (в чем тоже ничего хорошего, конечно, нет). Это позволило занять району 11-е место по демографии (было 25-е).
Самым опасным фактором, который может ударить по сабинским позициям в рейтинге, стала стоимость потребительской корзины: за один только февраль цены на потребительские товары в Сабах выросли почти на 100 рублей, до 1206,97, и впервые превысили среднетатарстанский показатель (стоимость потребительской корзины по РТ выросла лишь на 10 рублей, составив 1190,7 рубля). Это самое сильное подорожание среди всех районов Татарстана. Во многом поэтому в феврале Сабы смогли набрать лишь на полбалла больше, чем месяцем ранее, — 119,37%.
Автоград с начала года в пятерке худших районов Татарстана
Набережные Челны с начала года продолжают опускаться в рейтинге: по итогам февраля автоград, войдя в пятерку худших районов и городов РТ, занял 42-е место, набрав лишь 57,39 балла.
Как мы уже отмечали, в Татарстане есть районы с плохими социально-демографическими показателями, но с хорошими экономическими. Есть районы, напротив, с хорошими социально-демографическими, но с плохими экономическими. Автоград же попал в ножницы: и с экономикой, несмотря на весь потенциал промышленности, пока не очень, и с социальными факторами нехорошо.
Да, это крупная промышленная агломерация с большой численностью работников и, соответственно, объемом отгруженных товаров: он четвертый по величине — 38,6 млрд рублей, но лишь 11-й, если пересчитать на душу населения (потому что город стареет, пенсионеров все больше, молодежь уезжает в Казань и проч.). Аналогично с Казанью здесь нулевые показатели АПК — весь агропром «тащит на себе» соседний Тукаевский район.
Отметим еще положительное: в феврале команда Наиля Магдеева сумела увеличить долю прибыльных предприятий с 67,1 до 73,8%, но для такого крупного города нести на себе ношу в треть убыточных компаний — непросто. Производство падает — февраль «слизал» еще 20% того, что завоевал январь (дело ли только в КАМАЗе, неизвестно). По ИПП автоград находится на шестом месте с конца, и это, повторим, при всем мощном промышленно-экономическом потенциале, наряду с ТОСЭР и другими промплощадками.
В итоге же, с учетом роста числа пенсионеров в том числе, по объему налогов и неналоговых доходов полумиллионный город входит в пятерку худших территорий Татарстана, деля место с такими слаборазвитыми районами, как Кукморский (9,3 тыс. рублей на человека), Арский (9,2 тыс. рублей), Аксубаевский (8,8 тыс.) и Дрожжановский (8,7 тыс.), — в автограде на одного челнинца пришлось лишь 9,28 тыс. рублей доходов.
Главные причины: небезопасность проживания, рост преступности и алкоголизм
Сильнее же всего бьет по позициям Набережных Челнов фактор безопасности проживания — и город этот, согласно статистике, не очень располагает к тому, чтобы в нем спокойно жить. С начала года автоград стабильно занимает первое место по экстренным вызовам (112), и не в абсолютных показателях, что было бы понятно (народу много), а в относительных. При среднем числе сообщений системы «112» по Татарстану в феврале в 18,6 на 1000 жителей в Набережных Челнах было зафиксировано 43,4 экстренных вызова. При численности населения в 544 тыс. человек это означает, что в феврале челнинцы звонили по номеру 112 более 23 тыс. раз, или в среднем по 821,4 раза в день.
Конечно, можно сослаться на то, что в крупном мегаполисе что-то экстренное произойдет скорее, чем где-то на селе, но, скажем, в Казани экстренных вызовов случается почти наполовину меньше — 25,4 на 1000 жителей. Спокойнее всего в РТ, напомним, жить в Сабах — там по номеру 112 в феврале почти не звонили.
В довершение всего в феврале автоград вошел и в топ-5 по количеству зарегистрированных преступлений. По числу преступлений лидирует Казань (в феврале в столице РТ было совершено 1665 преступлений, всего же с начала года — 3356), а по числу преступлений на 100 тыс. населения — Верхнеуслонский район. Набережные Челны два года назад по числу преступлений на 100 тыс. населения занимали лишь 12-е место (159,5 за аналогичный период января — февраля, всего — 845). В 2018 году город переместился на 9-е место (1040,4 на 100 тыс. человек, всего 5,5 тыс.). Но с начала 2019 года автоград по этому опасному показателю рванул вверх, заняв сразу пятое место: здесь произошло уже почти 200 преступлений на 100 тыс. человек, всего их было зафиксировано 1035.
Усугубляет ситуацию и потребление алкоголя: здесь челнинцы опять же входят в пятерку худших районов Татарстана (за два месяца средний житель автограда уже выпил 0,24 дал, или 2,4 литра).
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|Баллы по реализации молока
|Баллы по добавленной стоимости на душу населения
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства на душу населения
|Баллы по доле прибыльных предприятий
|Баллы по индексу промышленного производства
|Баллы по инвестициям
|Баллы по валовой продукции сельск. хоз-ва на одного работающего в сельск. хоз-ве
|Баллы по бюджетной обеспеченности
|Баллы по безработице
|Баллы по среднемесячной зарплате крупных и средних предприятий
|Баллы по среднемесячной зарплате работающих в сельск. хоз-ве
|Баллы по демографии
|Баллы по зарегистрированным преступлениям
|Баллы по экстренным (112) вызовам
|Баллы по вводу жилья
|Баллы по реализации алкогольной продукции
|Баллы по динамическому параметру изменения продовольственной корзины
|Среднее значение
|36
|Агрызский
|15
|26
|11
|25
|22
|14
|13
|36
|33
|21
|7
|11
|6
|29
|2
|27
|26
|19
|17
|30
|20
|69,82
|1
|Азнакаевский
|30
|37
|39
|27
|37
|40
|30
|22
|24
|32
|20
|37
|20
|32
|20
|38
|19
|20
|30
|8
|28
|122,77
|44
|Аксубаевский
|32
|14
|30
|16
|28
|30
|39
|36
|23
|14
|11
|2
|25
|11
|16
|29
|30
|22
|8
|44
|5
|51,39
|4
|Актанышский
|23
|20
|43
|44
|40
|27
|25
|35
|20
|27
|15
|32
|44
|19
|26
|6
|27
|36
|29
|18
|21
|116,34
|13
|Алексеевский
|10
|18
|35
|19
|35
|20
|12
|29
|11
|9
|33
|40
|35
|15
|23
|7
|18
|25
|26
|34
|4
|99,94
|16
|Алькеевский
|7
|12
|42
|20
|42
|19
|8
|36
|42
|18
|39
|22
|27
|8
|40
|8
|43
|31
|14
|35
|3
|97,84
|6
|Альметьевский
|45
|42
|19
|11
|20
|45
|45
|20
|32
|43
|5
|30
|7
|43
|37
|42
|24
|12
|39
|2
|13
|114,36
|29
|Апастовский
|4
|9
|32
|21
|26
|10
|4
|36
|14
|10
|4
|31
|34
|5
|4
|2
|28
|42
|3
|29
|28
|78,99
|43
|Арский
|11
|24
|44
|34
|39
|2
|6
|32
|1
|19
|17
|3
|31
|9
|12
|20
|29
|34
|35
|25
|8
|51,67
|26
|Атнинский
|1
|3
|38
|29
|43
|15
|2
|30
|45
|13
|18
|16
|14
|13
|34
|16
|41
|39
|1
|40
|7
|82,35
|11
|Бавлинский
|26
|27
|13
|5
|10
|41
|32
|22
|31
|28
|10
|42
|11
|28
|15
|23
|25
|18
|31
|21
|14
|100,93
|28
|Балтасинский
|18
|21
|45
|37
|44
|12
|17
|36
|7
|15
|8
|10
|27
|6
|32
|32
|42
|44
|24
|33
|35
|81,03
|23
|Бугульминский
|31
|38
|4
|7
|5
|32
|19
|4
|5
|33
|25
|29
|25
|38
|35
|33
|13
|13
|36
|5
|18
|89,03
|20
|Буинский
|24
|31
|36
|41
|31
|23
|24
|32
|3
|12
|28
|17
|43
|16
|33
|12
|20
|28
|18
|36
|28
|94,31
|25
|Верхнеуслонский
|13
|17
|9
|23
|14
|31
|18
|6
|12
|26
|31
|44
|12
|45
|3
|4
|1
|4
|22
|11
|23
|84,85
|12
|Высокогорский
|27
|30
|27
|30
|34
|21
|29
|9
|9
|30
|19
|25
|27
|26
|25
|41
|40
|7
|40
|7
|22
|100,43
|45
|Дрожжановский
|17
|13
|25
|6
|24
|13
|23
|36
|34
|8
|12
|1
|41
|1
|13
|10
|44
|39
|5
|45
|28
|39,44
|10
|Елабужский
|41
|40
|8
|14
|11
|35
|42
|11
|10
|41
|42
|35
|3
|39
|17
|40
|8
|8
|37
|12
|28
|108,51
|7
|Заинский
|39
|33
|31
|32
|32
|37
|37
|26
|16
|23
|21
|36
|20
|31
|19
|22
|14
|9
|23
|13
|25
|114,07
|5
|Зеленодольский
|37
|41
|34
|42
|30
|22
|20
|9
|40
|36
|43
|27
|13
|23
|44
|25
|3
|5
|38
|9
|44
|114,57
|37
|Кайбицкий
|5
|1
|29
|12
|19
|9
|7
|36
|37
|1
|6
|15
|20
|2
|1
|11
|17
|35
|7
|27
|40
|62,45
|39
|Камско-Устьинский
|3
|5
|12
|17
|7
|11
|3
|21
|2
|3
|3
|41
|18
|3
|6
|15
|32
|30
|4
|26
|28
|59,54
|35
|Кукморский
|21
|29
|41
|33
|45
|7
|14
|22
|39
|25
|22
|5
|16
|20
|29
|18
|38
|32
|28
|38
|12
|70,84
|2
|Лаишевский
|33
|36
|15
|38
|17
|29
|34
|5
|4
|40
|44
|39
|45
|41
|42
|36
|7
|10
|42
|6
|24
|120,94
|8
|Лениногорский
|35
|39
|21
|36
|16
|38
|31
|14
|21
|35
|26
|33
|33
|36
|31
|28
|11
|15
|34
|3
|19
|113,86
|32
|Мамадышский
|25
|23
|37
|35
|38
|16
|28
|22
|22
|22
|41
|6
|23
|17
|22
|21
|33
|17
|13
|31
|39
|74,57
|24
|Менделеевский
|36
|22
|3
|9
|3
|36
|40
|28
|15
|2
|36
|24
|32
|34
|10
|30
|4
|14
|11
|16
|43
|85,47
|34
|Мензелинский
|22
|16
|17
|4
|9
|8
|22
|7
|38
|11
|27
|20
|19
|12
|5
|30
|10
|23
|19
|14
|38
|71,49
|33
|Муслюмовский
|8
|4
|6
|26
|6
|4
|9
|30
|27
|20
|39
|18
|7
|18
|21
|26
|36
|41
|16
|22
|41
|71,73
|9
|Нижнекамский
|44
|43
|18
|40
|33
|34
|44
|13
|13
|44
|14
|26
|4
|44
|41
|43
|22
|11
|25
|10
|16
|112,81
|19
|Новошешминский
|34
|8
|28
|22
|27
|43
|43
|36
|27
|29
|16
|21
|41
|40
|7
|3
|21
|29
|2
|15
|11
|95,14
|18
|Нурлатский
|38
|32
|33
|18
|36
|39
|36
|15
|30
|39
|38
|13
|37
|30
|18
|35
|23
|20
|27
|24
|2
|96,54
|31
|Пестречинский
|20
|19
|10
|43
|18
|6
|15
|3
|35
|38
|29
|9
|16
|35
|43
|37
|34
|3
|44
|23
|27
|75,61
|41
|Рыбно-Слободский
|9
|11
|20
|28
|13
|5
|10
|2
|41
|6
|23
|7
|37
|10
|9
|1
|39
|26
|20
|39
|42
|57,59
|3
|Сабинский
|12
|28
|40
|39
|41
|24
|11
|34
|18
|17
|13
|45
|7
|14
|27
|34
|37
|45
|33
|43
|1
|119,37
|15
|Сармановский
|16
|25
|23
|24
|25
|42
|16
|36
|17
|31
|32
|23
|27
|25
|30
|17
|35
|27
|9
|20
|17
|98,36
|40
|Спасский
|2
|6
|7
|10
|8
|3
|1
|17
|36
|24
|24
|19
|10
|21
|11
|13
|31
|32
|6
|42
|9
|58,26
|38
|Тетюшский
|6
|7
|14
|15
|15
|1
|5
|1
|43
|7
|35
|12
|40
|7
|28
|14
|16
|37
|12
|41
|28
|61,21
|22
|Тукаевский
|40
|34
|26
|45
|29
|33
|41
|27
|29
|34
|45
|8
|36
|37
|45
|5
|6
|6
|43
|28
|26
|90,64
|17
|Тюлячинский
|14
|2
|22
|31
|23
|17
|21
|19
|44
|4
|9
|34
|5
|4
|14
|39
|45
|38
|32
|32
|45
|97,56
|21
|Черемшанский
|28
|10
|5
|3
|4
|44
|38
|36
|26
|16
|37
|43
|15
|27
|24
|9
|9
|43
|10
|37
|6
|93,44
|30
|Чистопольский
|29
|35
|24
|8
|21
|18
|27
|7
|25
|37
|34
|14
|2
|22
|8
|19
|15
|16
|21
|19
|15
|75,91
|27
|Ютазинский
|19
|15
|16
|13
|12
|28
|26
|15
|8
|5
|30
|28
|1
|24
|36
|24
|12
|24
|15
|17
|36
|81,65
|14
|Казань
|43
|45
|1
|1
|1
|26
|33
|12
|19
|45
|1
|38
|23
|42
|38
|45
|2
|2
|45
|1
|10
|99,45
|42
|Набережные Челны
|42
|44
|1
|1
|1
|25
|35
|18
|6
|42
|1
|4
|37
|33
|38
|44
|5
|1
|41
|4
|37
|57,39
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