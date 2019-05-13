Рейтинг районов Татарстана: среди лидеров статус-кво, а автоград спикировал в пятерку худших по ИПП

Экономика региона стагнирует, в «красной зоне» четыре наиболее развитых района

По итогам первых двух месяцев 2019 года у лидеров районного рейтинга Татарстана сложился статус-кво, да и в топ-5 ничего особенно не изменилось. Главная новость — «отсутствие новостей»: экономика РТ продолжает стагнировать, ИПП в Казани вновь стал отрицательным, в «красной зоне» остаются Набережные Челны и Нижнекамск с Елабугой. Зато Лаишево, поднажав, перестало быть худшим в Татарстане по доле прибыльных предприятий. И в нефтяном Альметьевске все хорошо — уже к марту район отгрузил почти пятую часть своего годового оборота. А вот автоград с начала 2019 года попал в пятерку худших районов РТ, заняв в итоге четвертое место с конца, а все из-за небезопасности проживания, роста преступности этой зимой и алкоголизма.

По итогам двух месяцев 2019 года у лидеров статус-кво

В первой тройке лучших районов по итогам февраля впервые за много месяцев никаких изменений не произошло: каждый остался на достигнутой в начале 2019 года позиции. Да и в топ-5 аналогично: только место Лениногорского района занял Зеленодольский — потому что в 2,3 раза нарастил объем отгруженных товаров на человека (до 23 тыс. рублей, всего 3,8 млрд рублей), а в Лениногорске доля прибыльных предприятий упала сразу на 6%. Кроме того, в районе Александра Тыгина один из самых высоких темпов производства: в феврале экономика выросла почти на четверть, тогда как в Лениногорске Рягата Хусаинова стагнация (100,3%).

Азнакаевский район сохранил за собой лидерство, набрав за месяц, правда, всего один балл (всего — 122,77 балла). Напомним, район Марселя Шайдуллина в ноябре прошлого года занял третье место, но в декабре опустился на седьмое. Причины неудач прошлого года были в том, что здесь снижалась доля прибыльных предприятий (в апреле — июне 2018 года составляла 90%, осенью опустилась до 84%), росла инфляция и преступность. Среди положительных моментов мы отмечали «заморозку цен», которая, впрочем, завершилась тем, что в декабре потребительская корзина подорожала сразу на 55 рублей.

В январе 2019 года район вывели вперед относительно неплохие сельскохозяйственные показатели, в частности по реализации скота и птицы. Тогда же Азнакаевский район нарастил и объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, заняв 16-е место с показателем в 15,3 тыс. рублей. Для сравнения: промышленно развитые Набережные Челны и Казань в «неполноценный месяц» с новогодними каникулами недалеко ушли от азнакаевской экономики, показав соответственно 27,4 тыс. рублей и 21,4 тыс. рублей отгруженных товаров в пересчете на одного жителя.

Главным же драйвером роста стал индекс промышленного производства, который в прошлом году у района был отрицательным (97,8%), а в январе вновь стал положительным — 102,8%.



Рейтинг районов РТ, февраль 2019 года, баллы

Место Наименование муниципального района (городского округа) Баллы 1 Азнакаевский 122,77 2 Лаишевский 120,94 3 Сабинский 119,37 4 Актанышский 116,34 5 Зеленодольский 114,57 6 Альметьевский 114,36 7 Заинский 114,07 8 Лениногорский 113,86 9 Нижнекамский 112,81 10 Елабужский 108,51 11 Бавлинский 100,93 12 Высокогорский 100,43 13 Алексеевский 99,94 14 Казань 99,45 15 Сармановский 98,36 16 Алькеевский 97,84 17 Тюлячинский 97,56 18 Нурлатский 96,54 19 Новошешминский 95,14 20 Буинский 94,31 21 Черемшанский 93,44 22 Тукаевский 90,64 23 Бугульминский 89,03 24 Менделеевский 85,47 25 Верхнеуслонский 84,85 26 Атнинский 82,35 27 Ютазинский 81,65 28 Балтасинский 81,03 29 Апастовский 78,99 30 Чистопольский 75,91 31 Пестречинский 75,61 32 Мамадышский 74,57 33 Муслюмовский 71,73 34 Мензелинский 71,49 35 Кукморский 70,84 36 Агрызский 69,82 37 Кайбицкий 62,45 38 Тетюшский 61,21 39 Камско-Устьинский 59,54 40 Спасский 58,26 41 Рыбно-Слободский 57,59 42 Набережные Челны 57,39 43 Арский 51,67 44 Аксубаевский 51,39 45 Дрожжановский 39,44

К марту Альметьевск с «Татнефтью» отгрузил почти пятую часть своего годового оборота

В феврале Азнакаево увеличило объем отгруженных товаров на душу населения в 2,5 раза, до 37,7 тыс. рублей. Такой же рост показали Заинский район (95 тыс. рублей), Казань (52 тыс. рублей) и Набережные Челны (72,3 тыс. рублей). Лидерами остаются нефтяные и нефтехимические районы РТ: Альметьевский район Айрата Хайруллина (точнее, «Татнефть») увеличил показатель почти в 2 раза, до 775,5 тыс. рублей на человека, Нижнекамск — в 2 раза, до 313,2 тыс. рублей, Новошешминский район — в 2,4 раза, до 247,8 тыс. рублей.

По абсолютному показателю объема отгруженных товаров по полному кругу организаций Альметьевск уже отгрузил за два месяца товаров на 161,3 млрд рублей, или 17,4% годового показателя 2018-го. Нижнекамск увеличил отгрузку в 2 раза — всего отгружено товаров на 86,3 млрд рублей (15% годового показателя), Казань — в 2,5 раза, но на 100 млрд рублей меньше, чем Альметьевск.

В то же время успехи сельского хозяйства оказались нестабильными: в феврале район потерял сразу четыре позиции по производству и реализации скота и птицы в живом весе, уступив Высокогорскому, Атнинскому и особенно Заинскому району, который нарастил реализацию АПК почти в 4 раза, до 5 тыс. центнеров (у Азнакаево — 4,3 тыс.). Лидерами АПК в Татарстане по итогам февраля остались Пестречинский (57,2 тыс. ц), Актанышский (74,1 тыс. ц) и Тукаевский районы. Правда, последний увеличил выработку и реализацию лишь в 1,6 раза, зато она составила почти 200 тыс. центнеров.

Лидерами остаются нефтяные и нефтехимические районы РТ. Фото carobka.ru

Лаишево, поднажав, перестало быть худшим по доле прибыльных предприятий

Возместил агропотери Азнакаевскому району показатель доли прибыльных предприятий: здесь он набрал сразу восемь дополнительных баллов (всего — 22). А все потому, что после опасного падения доли прибыльных предприятий к концу января сразу на 20% (с 89,5 до 70%) району удалось вновь его поднять, хотя и лишь до 80%. Зато динамика одна из лучших по Татарстану, где доля прибыльных предприятий выросла в среднем в рамках статистической погрешности, составив 73,1% — то есть по-прежнему более четверти всех предприятий убыточны.

Еще лучше динамика у Лаишевского района, и это можно прямо записать в успехи команды Михаила Афанасьева. Напомним, именно показатель доли прибыльных предприятий — больное место района, занявшего, несмотря на это, по итогам прошлого года и января нынешнего второе место: Лаишево занимало по нему последнее место, так как более половины здешних компаний показывали убыток который месяц подряд. За один февраль доля прибыльных предприятий выросла на 12% с 48% до 60% (лучшая динамика только у Мензелинского района, где доля прибыльных компаний выросла на 12,5%, до 62,5%). В результате Лаишевский район занимает 5-е место с конца по доле прибыльных предприятий.

Отдельно отметим «неудачников»: на 20% упала доля прибыльных компаний в Тетюшском районе — теперь это официально худший район по этому показателю (по Спасскому району данных нет). Пятую часть прибыльных предприятий потерял и Мамадыш, а ведь еще месяц назад официально в этом районе не было убыточных крупных и средних предприятий. Как не было таковых в Менделеевске, потерявшем в феврале 16,7% прибыльных крупных и средних предприятий.



Рейтинг районов РТ, февраль 2019 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций, тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота, голов Производство (реализовано)

скота и птицы в живом весе в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Производство (реализовано) молока в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Добавленная стоимость на душу населения, тыс. руб. Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности на душу населения, тыс. руб. Крупные и средние предприятия и организации, получившие прибыль, в % к общему количеству Индекс промышленного производства, % Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. руб. Валовая продукция сельского хозяйства на одного работающего в сельском хозяйстве, тыс. руб. Уровень бюджетной обеспеченности (налог. и неналог. доходы на душу населения, руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего по сельскому хозяйству, руб. Разницы регистрации актов о рождении и смерти на 1000 человек, чел. Число зарегистрированных преступлений (на 100 000 населения), ед. Соотношение количества сообщений по номеру 112 на 1000 жителей, ед. Ввод в действие жилых домов, кв. м Розничная реализация алкогольной продукции на душу населения, дал Динамика средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты) Агрызский 407.664 7.230 10.389 3.978 32.747 56,301 11,621 100,00 105,20 2.647.989 1.221,000 10.169,55 0,88 32.345,30 15.526 -1,048 134,0 6,8 2.379 0,159 0,49 Азнакаевский 2.305.329 14.407 25.127 4.294 71.803 755,996 37,750 80,00 101,60 6.904.548 1.831,000 12.816,16 0,6 34.172,70 18.819 -0,661 155,6 6,4 3.609 0,218 0,00 Аксубаевский 2.994.527 4.122 17.205 2.322 42.119 183,917 105,363 100,00 101,50 2.074.821 1.426,000 8.828,37 0,54 24.760,40 18.355 -1,038 116,1 6 852 0,101 0,99 Актанышский 765.165 5.576 34.734 74.103 97.286 141,056 25,646 92,30 99,80 4.188.721 1.584,000 12.183,34 0,28 26.584,10 20.193 -1,890 130,7 3,3 3.528 0,200 0,42 Алексеевский 227.149 5.203 21.964 3.201 52.947 70,990 9,015 85,70 91,80 1.523.678 2.312,000 14.089,29 0,44 25.749,60 19.336 -1,879 158,7 5 3.124 0,150 1,02 Алькеевский 108.929 3.629 33.446 3.357 98.718 69,969 5,775 100,00 143,10 2.297.125 2.802,000 11.524,04 0,53 24.452,60 22.920 -1,783 58,3 3,7 2.037 0,148 1,12 Альметьевский 161.344.484 61.956 13.118 1.842 31.616 1.447,911 775,523 75,60 105,00 75.006.443 1.149,000 12.086,98 0,86 42.672,20 22.552 0,000 145,6 9,9 12.927 0,258 0,66 Апастовский 50.320 3.458 18.255 3.403 38.795 40,354 2,561 100,00 94,10 1.541.540 1.092,000 12.172,53 0,48 23.500,50 15.906 -2,407 127,2 2,1 531 0,162 0,00 Арский 227.247 6.826 37.892 7.314 94.619 23,235 4,384 91,70 30,50 2.442.016 1.687,000 9.174,14 0,51 24.492,00 17.837 -1,109 119,6 3,5 6.790 0,177 0,89 Атнинский 28.653 2.808 24.469 4.683 122.981 58,516 2,204 88,90 279,90 2.062.010 1.748,000 10.922,01 0,68 24.985,40 21.860 -1,229 69,2 2,4 0 0,131 0,92 Бавлинский 1.560.286 7.491 10.982 1.511 22.955 756,238 44,978 80,00 104,90 4.213.783 1.389,000 14.587,89 0,78 32.053,10 18.218 -1,075 141,3 6,9 3.726 0,186 0,65 Балтасинский 535.916 6.016 38.607 9.852 130.678 48,452 16,096 100,00 81,00 2.182.185 1.272,000 9.961,76 0,53 23.636,50 20.967 -0,957 69,1 1,3 3.061 0,150 -0,19 Бугульминский 2.322.671 21.499 4.532 1.636 9.767 272,363 22,244 59,30 79,00 7.432.059 1.919,000 12.029,82 0,54 36.338,50 21.945 -0,916 171,4 9,8 6.999 0,244 0,53 Буинский 1.055.029 8.220 23.665 33.896 45.939 80,095 24,917 91,70 59,20 1.812.738 2.012,000 11.364,89 0,32 25.969,80 21.144 -1,509 153,5 4,5 2.638 0,145 0,00 Верхнеуслонский 276.555 4.685 10.135 3.479 25.529 235,384 17,054 61,50 92,30 3.711.775 2.196,000 17.405,03 0,77 44.811,10 15.850 -1,961 289,8 14,1 2.998 0,215 0,40 Высокогорский 1.620.839 7.881 15.466 4.805 52.789 71,303 32,079 66,70 89,20 4.881.706 1.781,000 11.754,48 0,53 31.505,50 20.014 -0,163 77,2 12,2 22.914 0,218 0,41 Дрожжановский 535.488 3.666 14.774 1.541 38.209 49,836 24,523 100,00 106,60 1.422.421 1.438,000 8.752,06 0,36 22.671,00 17.920 -1,616 45,8 2,4 706 0,095 0,00 Елабужский 18.178.329 25.193 8.856 2.202 23.928 392,916 212,374 67,20 90,00 32.301.959 3.072,000 12.754,81 0,99 38.454,80 18.362 -0,198 181,1 11,5 7.285 0,212 0,00 Заинский 5.161.319 11.199 17.752 4.983 48.388 562,273 94,917 81,80 98,70 3.232.194 1.865,000 12.774,90 0,6 33.141,10 18.735 -1,088 163,7 11 3.047 0,208 0,31 Зеленодольский 3.808.019 34.409 20.656 54.127 43.780 75,142 22,984 66,70 124,00 10.013.790 3.167,000 11.829,39 0,76 29.984,00 31.928 -1,064 259,5 13,3 12.671 0,217 -0,76 Кайбицкий 60.962 2.516 16.380 1.991 31.262 37,733 4,459 100,00 117,10 710.588 1.203,000 10.634,85 0,6 22.757,70 14.297 -1,513 160,9 3,4 848 0,167 -0,43 Камско-Устьинский 37.655 3.087 10.759 2.636 13.990 47,656 2,520 76,90 56,50 1.005.626 956,000 14.115,89 0,62 23.084,50 16.240 -1,253 107,1 3,9 692 0,173 0,00 Кукморский 604.088 7.823 32.109 5.726 150.029 36,866 11,879 80,00 121,60 3.471.323 1.875,000 9.334,90 0,64 27.272,90 20.531 -1,179 82,6 3,6 3.449 0,140 0,72 Лаишевский 3.101.573 13.958 11.165 11.022 27.850 170,241 69,764 60,00 69,70 23.007.637 3.271,000 13.825,34 0,2 42.308,70 26.833 -0,794 182,2 10,6 24.059 0,229 0,38 Лениногорский 3.646.008 22.836 13.389 8.414 27.512 667,905 44,628 71,90 100,30 8.677.618 1.934,000 12.259,58 0,49 35.366,40 20.699 -1,040 176,3 8,4 5.295 0,253 0,49 Мамадышский 1.319.818 6.308 23.979 7.568 92.975 60,257 31,409 80,00 101,30 3.138.712 3.039,000 9.467,86 0,59 26.475,20 19.218 -1,105 104,7 7,5 1.922 0,156 -0,29 Менделеевский 3.733.575 6.215 4.522 1.701 8.400 432,277 123,367 83,30 97,30 999.007 2.600,000 11.681,54 0,5 34.713,00 16.899 -0,988 195,0 9,5 1.393 0,205 -0,68 Мензелинский 669.341 4.515 12.088 1.073 21.596 37,603 23,904 62,50 119,60 1.553.111 1.989,000 11.454,45 0,61 24.762,10 16.048 -0,988 178,6 5,5 2.693 0,206 -0,28 Муслюмовский 128.118 2.839 5.773 3.984 11.133 27,748 6,562 88,90 103,10 2.550.137 2.802,000 11.420,38 0,86 26.479,00 19.141 -1,057 92,2 2,2 2.062 0,183 -0,43 Нижнекамский 86.304.870 77.559 12.177 29.254 52.185 389,285 313,244 71,10 93,90 91.608.813 1.553,000 11.780,97 0,92 44.229,40 23.816 0,127 151,7 10 3.111 0,216 0,58 Новошешминский 3.233.361 3.398 16.150 3.418 41.701 886,507 247,862 100,00 103,10 4.672.925 1.685,000 11.493,06 0,36 39.720,80 16.245 -2,120 153,3 4,3 461 0,206 0,73 Нурлатский 4.561.862 10.540 19.647 2.678 61.158 695,279 81,363 72,70 104,10 14.421.454 2.750,000 10.507,92 0,4 33.011,30 18.519 -0,808 146,3 6,4 3.255 0,177 1,31 Пестречинский 568.991 5.575 10.140 57.189 29.482 36,580 14,165 55,60 107,80 10.981.884 2.135,000 9.917,43 0,64 34.819,10 29.596 -0,697 102,1 16,4 74.640 0,180 0,11 Рыбно-Слободский 172.634 3.476 13.199 4.496 25.125 29,491 6,891 50,00 128,00 1.176.662 1.882,000 9.474,97 0,4 24.700,70 16.528 -2,713 79,8 4,9 2.703 0,139 -0,67 Сабинский 244.113 7.624 26.377 17.572 98.547 94,652 7,864 92,00 99,40 2.285.585 1.549,000 22.809,22 0,86 25.546,30 20.346 -0,832 87,0 1,2 3.929 0,125 1,37 Сармановский 535.075 7.011 14.141 3.660 38.244 821,092 15,468 100,00 99,00 6.118.358 2.238,000 11.601,90 0,53 30.778,40 20.629 -1,203 101,2 4,6 1.158 0,187 0,57 Спасский 36.848 3.263 7.522 1.738 16.726 25,568 1,939 73,10 108,80 3.255.895 1.908,000 11.442,71 0,83 28.910,10 17.298 -1,504 115,8 3,6 751 0,125 0,85 Тетюшский 81.227 3.319 11.000 2.249 26.682 23,140 3,685 40,00 157,80 1.270.669 2.465,000 10.264,22 0,38 24.397,20 20.373 -1,382 163,3 2,9 1.565 0,130 0,00 Тукаевский 5.522.533 12.790 15.425 198.969 42.200 300,651 133,562 82,10 103,90 8.465.692 4.817,000 9.685,38 0,42 36.323,40 34.614 -1,895 183,8 13,2 37.023 0,163 0,22 Тюлячинский 327.121 2.647 14.121 4.846 35.120 65,194 23,634 75,00 212,70 1.012.169 1.384,000 12.709,49 0,9 23.476,50 18.114 -0,647 36,1 2,7 3.760 0,151 -0,97 Черемшанский 1.991.362 3.471 4.951 303 8.759 1.032,091 105,246 100,00 102,50 2.210.251 2.727,000 15.610,38 0,65 31.516,10 19.390 -1,723 179,7 2 1.209 0,142 0,95 Чистопольский 2.199.298 13.417 14.569 1.696 32.378 67,176 28,789 62,50 102,30 10.275.442 2.326,000 10.542,55 1 29.583,20 16.378 -1,126 163,6 7,8 2.964 0,194 0,62 Ютазинский 555.395 4.177 12.019 2.128 24.048 168,104 27,338 72,70 89,10 1.120.839 2.191,000 11.996,90 1,12 30.102,50 22.356 -1,071 172,3 5,1 2.040 0,201 -0,23 Казань 65.222.217 336.989 0 0 0 129,172 52,096 70,10 99,70 154.178.559 0,000 12.950,33 0,59 42.426,70 22.834 0,677 268,1 25,4 184.406 0,260 0,84 Набережные Челны 38.601.547 129.868 0 0 0 128,598 72,300 73,80 80,00 59.813.031 0,000 9.284,81 0,4 34.261,00 22.834 0,496 193,9 43,4 23.221 0,245 -0,25

ИПП в Казани вновь стал отрицательным, в «красной зоне» остаются автоград и Нижнекамск с Елабугой

По другому важнейшему экономическому показателю, сильно влияющему на положение в рейтинге, — индексу промышленного производства — Азнакаевский район потерял три балла, так как в феврале местный ИПП снизился со 102,8% до 101,6%. Отметим также, что экономика Татарстана продолжает замедляться: с начала года темпы производства сократились еще на одну десятую балла, составив уже 100,1%. По итогам января в 22 районах темпы производства были отрицательными.

Да, в феврале в двух из них — Рыбно-Слободском и Мамадышском — темпы производства наконец стали положительными. Но в одном из развитых городов Татарстана, Казани, они вновь стали отрицательными. Притом что в прошлом году ИПП столицы РТ составил 104,8%, в январе 2019-го он упал до 103,7%, но еще месяц спустя Казань потеряла сразу 4% темпа роста — он составил 99,7%. Это стало одной из причин того, что Казань в рейтинге, добравшись до 12-го места, опустилась на 14-е.

Отрицательными темпы роста остаются, увы, и в автограде: в январе челнинская экономика просела по темпам сразу на 30% (со 101% до 72,4%), в феврале ИПП составил отрицательные 80%. В соседней Елабуге ситуация почти аналогична: в конце года темп роста составлял 105,1%, по итогам января — 82,4%, по итогам февраля — 80%.

Даже в нефтехимическом Нижнекамском районе пока нет улучшений: ИПП с начала года опустился уже до 94%. В Лаишевском районе, несмотря на рост прибыльных предприятий, индекс тоже остается отрицательным — 70%, по нему Лаишево входит в топ-5 худших районов РТ (в результате за месяц район увеличил число набранных баллов в рейтинге лишь на 0,15 — до 120,94 балла). Из крупнейших экономик только Альметьевск продемонстрировал ИПП в 105%.

Наконец, лидерство Азнакаевскому району помог удержать почти четырехкратный рост ввода в действие жилых домов (до 3,6 тыс. кв. м).

Лидерство Азнакаевскому району помог удержать почти четырехкратный рост ввода в действие жилых домов. Фото gsn.tatarstan.ru

Безработица продолжает расти, в одном из районов ее уровень уже превысил 1%

Лаишевский район удерживает за собой второе место и благодаря объему инвестиций: по этому показателю район занимает 6-е место. Так, по последним данным, за весь прошлый год лаишевские предприятия, несмотря на то, что половина их была убыточна, вложили 23 млрд рублей в собственное производство. Уступив только Елабуге с ее «Алабугой» (32,3 млрд рублей), Челнам с их КАМАЗом (60 млрд рублей), Альметьевску с его «Татнефтью» (75 млрд рублей), Нижнекамску с его нефтехимпроизводством (91,6 млрд рублей) и Казани (154,2 млрд рублей).

Во-вторых, отличным остается показатель по валовой продукции агропрома на одного работающего — 3,2 млрд рублей (лучше только у Тукаевского района — 4,8 млрд рублей). В-третьих, самая низкая безработица в январе — феврале этого года — всего 0,2%. Отметим, что в феврале официальный уровень безработицы в Татарстане продолжил расти, составив уже 0,61%. Самый высокий его уровень по итогам февраля в Елабуге (0,99%), Чистополе (1%) и Ютазинском районе (1,12%).

В Сабах сильнее прочих подорожала минимальная потребительская корзина

На сабинском фронте пока практически без перемен. Опустившись с первого на третье место, район Раиса Минниханова в феврале сохранил позиции за собой. За один месяц при этом потеряв 4% прибыльных предприятий. Тем не менее у Сабов по-прежнему лучшая ситуация по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения: 22,6 тыс. рублей.

В феврале одновременно чуть улучшились демографические показатели: если в январе, как и в других сельскохозяйственных районах РТ, смертность в два раза превышала рождаемость, то в феврале она превысила рождаемость лишь в 1,5 раза (в чем тоже ничего хорошего, конечно, нет). Это позволило занять району 11-е место по демографии (было 25-е).

Самым опасным фактором, который может ударить по сабинским позициям в рейтинге, стала стоимость потребительской корзины: за один только февраль цены на потребительские товары в Сабах выросли почти на 100 рублей, до 1206,97, и впервые превысили среднетатарстанский показатель (стоимость потребительской корзины по РТ выросла лишь на 10 рублей, составив 1190,7 рубля). Это самое сильное подорожание среди всех районов Татарстана. Во многом поэтому в феврале Сабы смогли набрать лишь на полбалла больше, чем месяцем ранее, — 119,37%.

Самым опасным фактором, который может ударить по сабинским позициям в рейтинге, стала стоимость потребительской корзины. Фото saby.tatarstan.ru

Автоград с начала года в пятерке худших районов Татарстана

Набережные Челны с начала года продолжают опускаться в рейтинге: по итогам февраля автоград, войдя в пятерку худших районов и городов РТ, занял 42-е место, набрав лишь 57,39 балла.

Как мы уже отмечали, в Татарстане есть районы с плохими социально-демографическими показателями, но с хорошими экономическими. Есть районы, напротив, с хорошими социально-демографическими, но с плохими экономическими. Автоград же попал в ножницы: и с экономикой, несмотря на весь потенциал промышленности, пока не очень, и с социальными факторами нехорошо.

Да, это крупная промышленная агломерация с большой численностью работников и, соответственно, объемом отгруженных товаров: он четвертый по величине — 38,6 млрд рублей, но лишь 11-й, если пересчитать на душу населения (потому что город стареет, пенсионеров все больше, молодежь уезжает в Казань и проч.). Аналогично с Казанью здесь нулевые показатели АПК — весь агропром «тащит на себе» соседний Тукаевский район.

Отметим еще положительное: в феврале команда Наиля Магдеева сумела увеличить долю прибыльных предприятий с 67,1 до 73,8%, но для такого крупного города нести на себе ношу в треть убыточных компаний — непросто. Производство падает — февраль «слизал» еще 20% того, что завоевал январь (дело ли только в КАМАЗе, неизвестно). По ИПП автоград находится на шестом месте с конца, и это, повторим, при всем мощном промышленно-экономическом потенциале, наряду с ТОСЭР и другими промплощадками.

В итоге же, с учетом роста числа пенсионеров в том числе, по объему налогов и неналоговых доходов полумиллионный город входит в пятерку худших территорий Татарстана, деля место с такими слаборазвитыми районами, как Кукморский (9,3 тыс. рублей на человека), Арский (9,2 тыс. рублей), Аксубаевский (8,8 тыс.) и Дрожжановский (8,7 тыс.), — в автограде на одного челнинца пришлось лишь 9,28 тыс. рублей доходов.

В феврале команда Наиля Магдеева сумела увеличить долю прибыльных предприятий с 67,1 до 73,8%. Фото nabchelny.ru

Главные причины: небезопасность проживания, рост преступности и алкоголизм

Сильнее же всего бьет по позициям Набережных Челнов фактор безопасности проживания — и город этот, согласно статистике, не очень располагает к тому, чтобы в нем спокойно жить. С начала года автоград стабильно занимает первое место по экстренным вызовам (112), и не в абсолютных показателях, что было бы понятно (народу много), а в относительных. При среднем числе сообщений системы «112» по Татарстану в феврале в 18,6 на 1000 жителей в Набережных Челнах было зафиксировано 43,4 экстренных вызова. При численности населения в 544 тыс. человек это означает, что в феврале челнинцы звонили по номеру 112 более 23 тыс. раз, или в среднем по 821,4 раза в день.

Конечно, можно сослаться на то, что в крупном мегаполисе что-то экстренное произойдет скорее, чем где-то на селе, но, скажем, в Казани экстренных вызовов случается почти наполовину меньше — 25,4 на 1000 жителей. Спокойнее всего в РТ, напомним, жить в Сабах — там по номеру 112 в феврале почти не звонили.

В довершение всего в феврале автоград вошел и в топ-5 по количеству зарегистрированных преступлений. По числу преступлений лидирует Казань (в феврале в столице РТ было совершено 1665 преступлений, всего же с начала года — 3356), а по числу преступлений на 100 тыс. населения — Верхнеуслонский район. Набережные Челны два года назад по числу преступлений на 100 тыс. населения занимали лишь 12-е место (159,5 за аналогичный период января — февраля, всего — 845). В 2018 году город переместился на 9-е место (1040,4 на 100 тыс. человек, всего 5,5 тыс.). Но с начала 2019 года автоград по этому опасному показателю рванул вверх, заняв сразу пятое место: здесь произошло уже почти 200 преступлений на 100 тыс. человек, всего их было зафиксировано 1035.

Усугубляет ситуацию и потребление алкоголя: здесь челнинцы опять же входят в пятерку худших районов Татарстана (за два месяца средний житель автограда уже выпил 0,24 дал, или 2,4 литра).



Итоговый рейтинг районов РТ, февраль 2019 года

Место Наименование муниципального района (городского округа) Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы Баллы по реализации молока Баллы по добавленной стоимости на душу населения Баллы по отгруженным товарам собственного производства на душу населения Баллы по доле прибыльных предприятий Баллы по индексу промышленного производства Баллы по инвестициям Баллы по валовой продукции сельск. хоз-ва на одного работающего в сельск. хоз-ве Баллы по бюджетной обеспеченности Баллы по безработице Баллы по среднемесячной зарплате крупных и средних предприятий Баллы по среднемесячной зарплате работающих в сельск. хоз-ве Баллы по демографии Баллы по зарегистрированным преступлениям Баллы по экстренным (112) вызовам Баллы по вводу жилья Баллы по реализации алкогольной продукции Баллы по динамическому параметру изменения продовольственной корзины Среднее значение 36 Агрызский 15 26 11 25 22 14 13 36 33 21 7 11 6 29 2 27 26 19 17 30 20 69,82 1 Азнакаевский 30 37 39 27 37 40 30 22 24 32 20 37 20 32 20 38 19 20 30 8 28 122,77 44 Аксубаевский 32 14 30 16 28 30 39 36 23 14 11 2 25 11 16 29 30 22 8 44 5 51,39 4 Актанышский 23 20 43 44 40 27 25 35 20 27 15 32 44 19 26 6 27 36 29 18 21 116,34 13 Алексеевский 10 18 35 19 35 20 12 29 11 9 33 40 35 15 23 7 18 25 26 34 4 99,94 16 Алькеевский 7 12 42 20 42 19 8 36 42 18 39 22 27 8 40 8 43 31 14 35 3 97,84 6 Альметьевский 45 42 19 11 20 45 45 20 32 43 5 30 7 43 37 42 24 12 39 2 13 114,36 29 Апастовский 4 9 32 21 26 10 4 36 14 10 4 31 34 5 4 2 28 42 3 29 28 78,99 43 Арский 11 24 44 34 39 2 6 32 1 19 17 3 31 9 12 20 29 34 35 25 8 51,67 26 Атнинский 1 3 38 29 43 15 2 30 45 13 18 16 14 13 34 16 41 39 1 40 7 82,35 11 Бавлинский 26 27 13 5 10 41 32 22 31 28 10 42 11 28 15 23 25 18 31 21 14 100,93 28 Балтасинский 18 21 45 37 44 12 17 36 7 15 8 10 27 6 32 32 42 44 24 33 35 81,03 23 Бугульминский 31 38 4 7 5 32 19 4 5 33 25 29 25 38 35 33 13 13 36 5 18 89,03 20 Буинский 24 31 36 41 31 23 24 32 3 12 28 17 43 16 33 12 20 28 18 36 28 94,31 25 Верхнеуслонский 13 17 9 23 14 31 18 6 12 26 31 44 12 45 3 4 1 4 22 11 23 84,85 12 Высокогорский 27 30 27 30 34 21 29 9 9 30 19 25 27 26 25 41 40 7 40 7 22 100,43 45 Дрожжановский 17 13 25 6 24 13 23 36 34 8 12 1 41 1 13 10 44 39 5 45 28 39,44 10 Елабужский 41 40 8 14 11 35 42 11 10 41 42 35 3 39 17 40 8 8 37 12 28 108,51 7 Заинский 39 33 31 32 32 37 37 26 16 23 21 36 20 31 19 22 14 9 23 13 25 114,07 5 Зеленодольский 37 41 34 42 30 22 20 9 40 36 43 27 13 23 44 25 3 5 38 9 44 114,57 37 Кайбицкий 5 1 29 12 19 9 7 36 37 1 6 15 20 2 1 11 17 35 7 27 40 62,45 39 Камско-Устьинский 3 5 12 17 7 11 3 21 2 3 3 41 18 3 6 15 32 30 4 26 28 59,54 35 Кукморский 21 29 41 33 45 7 14 22 39 25 22 5 16 20 29 18 38 32 28 38 12 70,84 2 Лаишевский 33 36 15 38 17 29 34 5 4 40 44 39 45 41 42 36 7 10 42 6 24 120,94 8 Лениногорский 35 39 21 36 16 38 31 14 21 35 26 33 33 36 31 28 11 15 34 3 19 113,86 32 Мамадышский 25 23 37 35 38 16 28 22 22 22 41 6 23 17 22 21 33 17 13 31 39 74,57 24 Менделеевский 36 22 3 9 3 36 40 28 15 2 36 24 32 34 10 30 4 14 11 16 43 85,47 34 Мензелинский 22 16 17 4 9 8 22 7 38 11 27 20 19 12 5 30 10 23 19 14 38 71,49 33 Муслюмовский 8 4 6 26 6 4 9 30 27 20 39 18 7 18 21 26 36 41 16 22 41 71,73 9 Нижнекамский 44 43 18 40 33 34 44 13 13 44 14 26 4 44 41 43 22 11 25 10 16 112,81 19 Новошешминский 34 8 28 22 27 43 43 36 27 29 16 21 41 40 7 3 21 29 2 15 11 95,14 18 Нурлатский 38 32 33 18 36 39 36 15 30 39 38 13 37 30 18 35 23 20 27 24 2 96,54 31 Пестречинский 20 19 10 43 18 6 15 3 35 38 29 9 16 35 43 37 34 3 44 23 27 75,61 41 Рыбно-Слободский 9 11 20 28 13 5 10 2 41 6 23 7 37 10 9 1 39 26 20 39 42 57,59 3 Сабинский 12 28 40 39 41 24 11 34 18 17 13 45 7 14 27 34 37 45 33 43 1 119,37 15 Сармановский 16 25 23 24 25 42 16 36 17 31 32 23 27 25 30 17 35 27 9 20 17 98,36 40 Спасский 2 6 7 10 8 3 1 17 36 24 24 19 10 21 11 13 31 32 6 42 9 58,26 38 Тетюшский 6 7 14 15 15 1 5 1 43 7 35 12 40 7 28 14 16 37 12 41 28 61,21 22 Тукаевский 40 34 26 45 29 33 41 27 29 34 45 8 36 37 45 5 6 6 43 28 26 90,64 17 Тюлячинский 14 2 22 31 23 17 21 19 44 4 9 34 5 4 14 39 45 38 32 32 45 97,56 21 Черемшанский 28 10 5 3 4 44 38 36 26 16 37 43 15 27 24 9 9 43 10 37 6 93,44 30 Чистопольский 29 35 24 8 21 18 27 7 25 37 34 14 2 22 8 19 15 16 21 19 15 75,91 27 Ютазинский 19 15 16 13 12 28 26 15 8 5 30 28 1 24 36 24 12 24 15 17 36 81,65 14 Казань 43 45 1 1 1 26 33 12 19 45 1 38 23 42 38 45 2 2 45 1 10 99,45 42 Набережные Челны 42 44 1 1 1 25 35 18 6 42 1 4 37 33 38 44 5 1 41 4 37 57,39