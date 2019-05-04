Очередное минное поле Алекно. «Кузбасс» дважды обыграл «Зенит» в Казани

Волейбольный финал удивляет

Перед стартом финала волейбольной Суперлиги никаких предпосылок к тому, что «Зенит-Казань» начнет серию с 0-2, не было. Подопечные Владимира Алекно в апреле очень хорошо выглядели в лигочемпионских матчах против «Перуджи» и просто отлично – в полуфинале против «Факела». Но главная причина этих двух поражений довольно прозаична – «Кузбасс» просто лучше казанцев. О том, как нынешний главный тренер сборной России финн Туомас Саммельвуо переигрывает бывшего тренера сборной Владимира Алекно — в репортаже «Реального времени» с финальной серии.

Антирекорды «Зенита»

«Кузбасс» изначально выглядел, пожалуй, самым неудобным соперником для казанцев в финале. Питерский «Зенит» проиграл в полуфинале кемеровчанам по всем статьям. Коллектив Туомас Саммельвуо сколотил отменный, так что «Кузбасс» обязан был давать бой, но в две победы в Казани вряд ли верилось хоть кому-то в стане сибирского клуба.

— Честно говоря, надеялись, что после казанской части серии будет 1-1. И этот результат был бы для нас грандиозным, — рассказывал после второго матча капитан и связующий «Кузбасса» Игорь Кобзарь. — Но после вчерашней победы получили заряд уверенности и уже играли более раскрепощенно. Получилась равная борьба, и один-два мяча могли перевернуть игру в другую сторону.

— Насколько чувствовалось давление после первой игры?

— После игры его стало меньше. А вот во время той встречи оно было. Спасибо нашим семьям, которые поддерживали нас своими улыбками, разговорами, добрыми словами. Мы попытались сбросить это давление и, в общем-то, неплохо сыграли.

— Как провели сутки между первой и второй игрой?

— Уснуть рано не получилось. После первой игры заснул где-то в два ночи. А так, все по плану: проснулись, потренировались, отдохнули в гостинице, поехали на второй матч.

«Кузбасс» изначально выглядел, пожалуй, самым неудобным соперником для казанцев в финале

Действительно, первый матч кемеровчане провели на таких эмоциях, что сразу уснуть после увиденного было непросто. Да, «Зенит» много ошибался, и, похоже, уверенно выигранный полуфинал с таким же задиристым «Факелом» сыграл с казанцами злую шутку. Главный, кто сильно поверил в свою непогрешимость, — это Эрвин Нгапет. В двух финальных играх он взрывался лишь эпизодами, в целом же выглядел плохо и на приеме, и на подаче, и в атаке.

Удивительное поражение 0:3 на старте финальной серии стало для «Зенита» первым домашним проигрышем с таким счетом за восемь лет. Впору было вспоминать, когда казанцы проигрывали две официальные игры подряд, но верилось в лучшее – в то, что счет в серии сравняется и всех ждут два матча в Кемерово.

«Господи, что с нашим приемом?»

За второй игрой рядом с ложей прессы наблюдал доигровщик новокуйбышевской «Новы» Федор Воронков. Уже ни для кого не секрет, что в следующем сезоне он будет играть в Казани и конкурировать ему придется как минимум все с тем же Нгапетом, а также с Андреем Сурмачевским и Максимом Михайловым, который из диагонали переберется в доигровку.

— Господи, что с нашим приемом? – лучше громко сказанной Федором фразы и не охарактеризуешь стартовую партию второго финального матча в исполнении «Зенита». Прием не оставлял много вариантов атаки для Александра Бутько и в итоге в первом сете очки набрали всего трое игроков хозяев. Пусть Михайлов и реализовал 6 из 7 атак, «Кузбасс» был лучше – 25:23.

— Надо отдать должное «Кузбассу», они находятся в очень хорошей форме, — с грустью говорил после матча Бутько. — Но 0-2 в серии не значит, что мы складываем полномочия и не будем бороться. Все партии проходят упорно, а в концовках не хватает буквально одного мяча. На данный момент везет сильнейшему. Понятно, что у нас катастрофическая ситуация, но и кемеровчанам будет непросто сделать этот последний шаг к победе. Теперь уже на нас в гостях ничего не будет давить и нам нужно просто выйти и показать, что мы умеем. Сейчас восстановимся и сделаем анализ, где можем добавить.

— После первой игры говорили о нехватке настроя…

— Сегодня уже было лучше. Но все равно ошибок много. Прежде всего на подаче. Но это уже лирика. Хотим просто попросить у болельщиков прощения за эти матчи. Это спорт – здесь всякое бывает. Сейчас думаем только о том, как выиграть ближайший матч. Шансы есть.

Во французе сыграл характер «бандюгана», как назвал его после матча с «Перуджей» Алекно

«Бандюган» Нгапет

Второй сет остался за казанцами, и счет в нем был вполне уверенным – 25:19, но даже в этой партии были проблемы, особенно в самом начале. По такому развитию матча ключевым становился третий сет.

При счете 10:9 в нем Саммельвуо взял запрос на видеопросмотр игрового момента. Эпизод был настолько явный, что даже Алексей Вербов честно поднял руку вверх и сказал своим игрокам, что мяч после атаки кемеровчан попал в поле. Счет вместо 11:9 стал 10:10, а затем уже «Кузбасс» уверенно держал преимущество в счете в 2-3 очка. Казанцы начали погоню при счете 13:16 на подачах Вадима Лихошерстова. Блокирующий появился из запаса на старте второго сета, сменив Алексея Самойленко, и своим планером затерзал принимающих гостей.

При счете 23:24 на подаче Ярослава Подлесных произошел, возможно, ключевой эпизод всей финальной серии. Вместо уверенного съема казанцы получили неуверенную доигровку кемеровчан и имели все шансы провести уже свою осмысленную атаку, но Эрвин Нгапет принял решение рисковать и нарвался на одиночный блок Виктора Полетаева. Во французе сыграл характер «бандюгана», как назвал его после матча с «Перуджей» Алекно. Вот только тогда он пошел на пользу всем, а в этой игре, по сути, Нгапет одним неверным рискованным решением всех подвел. 25:23 – «Кузбасс» повел в матче 2-1 по партиям и, по сути, команде оставалось выиграть четыре партии до чемпионства.

«Мы выигрывали раньше, находясь и в более тяжелой ситуации»

В четвертой партии в действиях казанцев появилась обреченность. «Кузбасс» за эти два игровых дня ни разу не выглядел угнетенным и опустошенным, проиграв всего один сет. При счете 17:21 в пользу гостей все стало ясно – Михайлов практически на чистой сетке бьет по линии и не попадает. И это приговор и второе подряд домашнее поражение казанцев в финале.

Владимир Алекно по ходу игры был довольно эмоционален и нередко что-то говорил в сторону Саммельвуо. А после матча был предельно краток:

— Особо ничего не изменилось по сравнению со вчерашней игрой. Пока что «Кузбасс» нас переигрывает – у них полная свобода действий, поэтому все получается. Я вижу в этом основную причину того количества ошибок, которое мы имеем. Да, теперь у нас нет права на проигрыш хотя бы в одном матче. Но мы выигрывали раньше, находясь и в более тяжелой ситуации. Шанс есть – будем пробовать.

«Кузбасс» силен именно командной игрой

Лучшим бомбардиром два дня подряд становился Виктор Полетаев. Но нельзя сказать, что он выигрывает финал в одиночку – «Кузбасс» силен именно командной игрой. Безумные мячи тащит в защите финский либеро Лаури Керминен, надежны доигровщики Ярослав Подлесных, Антон Карпухов и Сергей Никитин (он сменил во второй игре Карпухова, получившего травму), заправляет эмоциями Инал Тавасиев, очень хорош украинский блокирующий Дмитрий Пашицкий. Ну и, конечно, блистателен связующий Игорь Кобзарь, который в этой серии пока что полностью переигрывает своего визави Александра Бутько.

Ну а игру Полетаева лучше всего охарактеризовал блокирующий казанцев Вадим Лихошерстов:

— Он сегодня два раза «проскочил» у меня между рук, блин. Я считаю, что это чистый фарт. И два раза я его заблокировал. В остальном, понятно, что он очень разнообразный игрок, который атакует очень быстро и довольно высоко.

Тренерский штаб «Кузбасса» — о двух победах в Казани: «Это не сенсация»

Любопытно, что после второго матча Саммельвуо не вышел давать комментарий к прессе. Вместо себя он отправил представителя тренерского штаба Олега Микановича:

— Выполнили установку на игру, меньше ошибались, не отпускали соперника вперед. Была полная концентрация даже на второй казанский матч. Получилась достаточно интересная игра.

— У Антона Карпухова травма?

— Есть небольшое повреждение. Доктора ему помогают. Думаю, в следующем матче он будет играть.

— Никитин его полноценно сегодня заменил?

— Небольшое волнение у него было, но потом он вошел в игру и очень помог команде.

— Ярослав Подлесных провел не очень хороший матч вчера, но сегодня был в ударе…

— Я бы не сказал, что вчера он провел неудачную игру, так как вклад в победу внес каждый. Но сегодня да, он был хорош.

— По большому счету, вчера вы преподнесли сенсацию. Не было соблазна выпустить на вторую игру дублеров?

— Это не сенсация. Мы готовились к этим играм весь сезон, планомерно шли к финалу. Нам не стоит расслабляться. Не было таких мыслей, что одну игру выиграли, значит, другую надо отдать. Хотим выигрывать в каждой встрече и настраиваемся только на победу.

Теперь Владимиру Романовичу нужно показать свой грамотный стратегический запас и выиграть сразу три матча подряд: два в Кемерово и решающий в Казани

Владимир Алекно снова попал в непростую ситуацию. Он уже был на грани поражения и больших стрессов с десяток раз. Навскидку: знаменитый финал лондонской Олимпиады, лигочемпионские финалы 2012, 2016 и 2018 годов. Да даже в этом году лишь дрогнувшая рука диагонального польского «Гданьска» Мачея Музая позволила «Зениту» не вылететь из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. И вот снова ситуация, когда нет права на ошибку, плюс нужна удача. Только если ранее сложности преследовали Алекно в сиюминутных игровых эпизодах, то теперь Владимиру Романовичу нужно показать свой грамотный стратегический запас и выиграть сразу три матча подряд: два в Кемерово и решающий в Казани.