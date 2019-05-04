Опрос предпринимателей: поддерживаете ли вы сверхурочную работу

У меня сотрудники работают до пяти часов. Если кто-то остается после пяти, значит плохо работает. Если сотрудники перерабатывают, то я их наказываю. Первый раз мы делаем замечание, а второй раз реквизируем работу и прощаемся. Если сотрудник не отдыхает, то плохо работает. И если человек остается после рабочего времени, значит он некомпетентен, либо ему не хватает компетентности, чтобы подойти к руководителю и сказать, что он не справляется с таким объемом работы и нужен второй человек. Мои сотрудники уже без пяти пять собираются. У меня хороший коллектив, который мы подбираем на начальном этапе.

Единственное, сотрудник может остаться после рабочего дня, когда мы участвуем в госзакупках с компанией, находящейся в другом часовом поясе. В этом случае человек позже приходит на работу, например, не к 8 утра, а к 12 дня. Если он не отдохнет, не выспится, то уснет за компьютером, и мы проиграем тендер.