Опрос предпринимателей: поддерживаете ли вы сверхурочную работу
Бизнесмены о тяге сотрудников к переработке
Большинство сотрудников готовы к сверхурочной работе, при условии, что работодатель «будет проявлять максимум заботы о них». Такой вывод сделала площадка интернет-рекрутмента HeadHunter, опросив россиян. Между тем, не все предприниматели поддерживают стремление к сверхурочной работе, некоторые из них готовы за нее наказывать. Мнение бизнесменов о переработке — в субботнем «Бизнес-задачнике» «Реального времени».
По результатам исследования HeadHunter, около 90 процентов россиян готовы работать сверхурочно и 80 процентов делать несвязанную с их обязанностями работу, если работодатель будет проявлять максимум заботы о них. Как часто ваши работники остаются сверхурочно и какой процент сотрудников? Заинтересованы ли вы в том, чтобы сотрудники работали сверхурочно? Если да, то каким образом это компенсируете?
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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У меня сотрудники работают до пяти часов. Если кто-то остается после пяти, значит плохо работает. Если сотрудники перерабатывают, то я их наказываю. Первый раз мы делаем замечание, а второй раз реквизируем работу и прощаемся. Если сотрудник не отдыхает, то плохо работает. И если человек остается после рабочего времени, значит он некомпетентен, либо ему не хватает компетентности, чтобы подойти к руководителю и сказать, что он не справляется с таким объемом работы и нужен второй человек. Мои сотрудники уже без пяти пять собираются. У меня хороший коллектив, который мы подбираем на начальном этапе.
Единственное, сотрудник может остаться после рабочего дня, когда мы участвуем в госзакупках с компанией, находящейся в другом часовом поясе. В этом случае человек позже приходит на работу, например, не к 8 утра, а к 12 дня. Если он не отдохнет, не выспится, то уснет за компьютером, и мы проиграем тендер.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно строительной компании «Space for Soul/Architects»
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Половине компании, в том числе и мне, все-таки приходится оставаться после работы. Когда горят сроки проекта, чтобы не набирать новых сотрудников, мы занимаемся сверхурочными делами. Компенсируем это тем, что количество потраченного времени умножаем на то, сколько бы сотрудники заработали в рабочее время и в конце месяца на эту сумму повышаем зарплату. Мы не хотим, чтобы люди оставались в офисе, хотим, чтобы они отдыхали, но иногда приходится. Я вижу, что перерабатывать тяжело, люди эмоционально выгорают, нет времени расслабится. Утро, ночь они в работе и видно, что зарплата уже не мотивирует.
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Булат Ибрагимов директор компмнии «ТСК «Прокситерм»
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У нас работа сдельная, поэтому переработок нет. Я против сверхурочной работы, поскольку коллектив будет уставать. Уставший сотрудник на производстве — это не безопасно, поэтому мы не привлекаем их к сверхурочной работе и не стимулируем.
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Ирина Толмачева генеральный директор компании «Коттедж-центр»
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Смотря, какие направления деятельности рассматривать. Если говорить о девелопменте, то в этом направлении приходится много работать, особенно в загородном строительстве. Работа длится сутками, но люди сами решают задержаться, им нравится изучать свою отрасль. Команда у нас молодая, разноплановая. Сотрудники не просят платить за сверхурочные, они рады, когда можно научиться новому, посещают саммиты, форумы, занимаются по образовательным программам, что является мотивационным фактором. Мы оплачиваем обучающие программы. В качестве поощрения проводим корпоративы, делаем подарки.
Что касается других специалистов: юристов, финансистов, то они сами располагают временем. Они знают цель и задачу, мы не контролируем их. Мы просим их не переутомляться, чтобы были сконцентрированы на работе.
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Айрат Бадертдинов исполнительный директор Нижнекамского хлебокомбината
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У любого продукта питания есть ярко выраженная сезонность и для того, чтобы в начале сезона не принимать сотрудников, а в конце не увольнять, мы договариваемся с сотрудниками. И они с пониманием к этому относятся. В период сезонности идем на переработку, а когда она проходит, то этим же количеством людей мы выпускаем продукцию меньшего объема.
Например, когда в шашлычный сезон работали с мясо, то нагрузка увеличивалась в два раза. Мы понимали, что этим же количеством людей должны выпустить в два раза больший объем продукции. Поэтому приходится прибегать к переработкам. Компенсируем сверхурочные повышением оплаты труда, других эффективных мотиваций в части переработки я не нашел. Билеты на концерт или похлопать по плечу — не помогает.
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Антон Куховаренко технический директор «Автодории»
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Я не слежу за тем, сколько сотрудники отработали. Я слежу, чтобы был результат и иногда, чтобы его достичь им приходится и задержаться сверхурочно. Я думаю, что если появилась новая задача, на которой специалист не набил руку, то он может задержаться, чтобы глубже изучить тему и тогда может возникнуть такая ситуация. Если сотруднику приходится оставаться сверхурочно, то значит мы где-то что-то не учли, менеджеры не предусмотрели.
Да, иногда компенсируем: если идет проект и надо срочно его завершить, то предлагаем отработать сотрудникам в выходные и компенсируем в соответствии с трудовым кодексом. Но это не обязательно «приказали — сделали« — иногда сотрудник задерживается, потому что ему интересно работать, хочет стать лучшим специалистом.
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Артур Галайчук совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей»
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Переработки в нашей сфере всегда есть. Ребята на 20—40 часов в месяц могут больше работать, хотя сверхурочная работа у нас добровольная. Ее мы компенсируем зарплатой, путевкой на обучение. Перерабатывает около 20—30 процентов сотрудников.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Не могу сказать, что заинтересован в сверхурочной работе сотрудников. Во-первых, так они трудятся на износ. А если мы хотим построить долгие партнерские взаимоотношения, то, даже исходя из прагматических соображений, не выгодно, чтобы сотрудники перерабатывали. Потому что у них снижается работоспособность, притупляется острота ума, накапливается усталость. Такой сотрудник оказывается менее эффективен и мотивирован, чем другой.
Во-вторых, сотрудники должны правильным образом строить рабочий день, чтобы успевать выполнять свои обязанности. Наша задача как руководителей помогать им правильно планировать рабочее время. В-третьих, у сотрудников, помимо работы, должна быть личная жизнь. Нельзя их окунать с головой в работу, как под воду, чтобы они задохнулись и не видели ничего вокруг. У многих есть семьи, у кого их нет, мы надеемся, что они их создадут. Сотрудник, который переключает внимание, а лучший отдых — это смена занятия, — лучше трудится. Мы обязаны создавать такой рабочий ритм, чтобы у коллектива хватало времени на семейную жизнь, хобби, учебу.
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