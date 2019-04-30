Этого парня не остановить. Сорокин вновь спасает «Рубин» в не безнадежном матче

Казанцы большую часть матча «душили» «Спартак» и увезли заслуженное очко из Москвы. А могли бы и три

До стартового свистка болельщики «Рубина» шли на ничью на «Открытие Арене». Однако по окончании гостевой игры со «Спартаком» среди них царили совсем другие настроения: «могли дожать» и «надо было выигрывать» — самые распространенные послематчевые фразы в казанских пабликах и форумах. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает о жизни весьма проблемного «Спартака» сегодня, отмечает, что отряд не заметил потери Бухарова, и констатирует, что Егор Сорокин сегодня — единственный забивала в «Рубине».

В «Спартаке» все печально

Так повелось в последние годы, что дела «Спартака», какими бы печальными они ни были, все равно выглядят живо и любопытно.

Вот и сейчас в Казани практически все ясно — доиграть бы в безопасной зоне тем материалом, что имеется, и надеяться на усиление «стержневыми» футболистами в межсезонье. Казанскому клубу не выигрывал с начала марта.

В «Спартаке» же — интрига на интриге. Столь нелюбимый болельщиками в последнее время Олег Кононов неожиданно получил поддержку от руководства московского клуба, да еще умудрился выжить из него многолетних функционеров «красно-белых» — вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. Оба подали заявления об увольнении, и совет директоров их удовлетворил.

Примечательно, что произошли все эти кадровые решения на следующий день после унизительного поражения москвичей от тульского «Арсенала» — 0:3. «Спартак» тут же дал сигнал: «в Олега верим», а функционеры — «на выход».

«Совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Столь нелюбимый болельщиками в последнее время Олег Кононов неожиданно получил поддержку от руководства московского клуба. Фото spartak.com

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», — говорится в официальном заявлении «Спартака».

В фанатской среде с надеждой рассуждают, что, скорее всего, никакой гарантией для Кононова это не является, мол, владельцу клуба Леониду Федуну не впервой увольнять тренеров после подобных заявлений, и скорее это сигнал для игроков на остаток сезона. Чтобы и думать не могли относиться к нынешнему наставнику как к неудачнику — в общем, поддержали авторитет Кононова в команде.

Впрочем, разгром в Туле окончательно показал, что в концовке сезона на какое-то чудесное преображение «Спартака» рассчитывать не стоит. Да и болельщицкая оценка работы Кононова за оставшиеся пять игр уже не изменится.

Отряд потери Бухарова не заметил

Над «Рубином» же в случае поражения от «Спартака» нависала угроза оказаться в одном очке от зоны стыковых матчей (и в случае победы «Крыльев Советов»). А учитывая, что «рубиновые» не удавалось одержать победу без малого два месяца, многие не ждатли победы над командой пусть и проблемной, но все же с мощным составом, у нее в гостях. Растерзанный и униженный «Спартак» после разгрома в Туле жаждал исправиться, да и борьба за Лигу чемпионов для него еще не закончена. Так что увезти одно очко из Москвы стало бы достойным результатом для «Рубина».

Над «Рубином» в случае поражения от «Спартака» нависала угроза оказаться в одном очке от зоны стыковых матчей

Курбан Бердыев на последней пресс-конференции сокрушался, что из обоймы нападающих выбыл Бухаров и без его поддержки команде будет сложно, но эта потеря скорее из разряда тех, которые отряд не замечает. Так что под Полозом в атаке в роли «оттянутого» вновь вышел Хорен Байрамян. А если кто-то ждал, что в старте появится экс-«красно-белый» Пантелеев, которому есть что доказывать «Спартаку», то они ошиблись. В средней линии «Рубина» выстроились Подберезкин, Башкиров и Коновалов, а Калинин, Сорокин, Камболов, Уремович и Цаллагов привычно образовали оборонительный редут. Иван Коновалов — на последнем рубеже.

Реализация моментов у Полоза не вышла

Стартовую прыть казанцев хозяева поля активно гасили и уже к 7-й минуте отодвинули их от своих ворот, перейдя в позиционное наступление. Однако самый опасный момент первой части матча создал все же «Рубин» — когда казанцы воспользовались ошибкой Айртона в передаче и убежали в быструю контратаку. Одинокий Полоз мог замыкать прострельную передачу с правого фланга, но не сумел переиграть Максименко, вышедшего навстречу — мяч после касания Дмитрия прошел рядом со штангой.

Если бы нападающий забил этот мяч, казанцам ожидаемо можно было бы уходить в оборону. Но вместо этого «Рубин» уже через несколько минут пропустил — в позиционной атаке из пределов штрафной пробил Зобнин, а Фернандо словил этот удар в полете и вторым движением добил в угол ворот Коновалова. Тот случай, когда снова сработало до боли знакомое «не забиваешь ты — забивают тебе».

Игра продолжилась в качельном ключе — команды бегали друг к другу в штрафные площади едва ли не по очереди. «Рубин» старался пробиться за счет излюбленных навесов в штрафную, а «Спартак» пытался просочиться с помощью игры низом — быстрыми комбинациями. Получалось редко и у тех, и у других — оборона хозяев легко снимала весь «второй этаж», а казанцы старались действовать плотно и пресекали попытки москвичей пройти игрой в касание.

Еще одна голевая попытка случилась у Полоза после контратаки малыми силами перед самым перерывом, когда он и Байрамян на двоих придумали голевой момент. И вновь Дмитрий, выведенный разрезающей передачей партнера один на один, пробил мимо ворот — пусть и с острого угла. Тяжело представить, что не так давно этот футболист забивал в Лиге чемпионов. Вот и его одноклубники отмечали, что реализация таких серьезных моментов — на нулевом уровне, хотя шансов у Казани было предостаточно.

— У нас были свои возможности, и их нужно было забивать. «Спартак» свои шансы реализовал. Нам ничего не нужно менять в нашей игре — нужно продолжать так же и забивать свои шансы, — поделился после первого тайма полузащитник «Рубина» Филип Уремович.

Филип Уремович: «У нас были свои возможности, и их нужно было забивать»

Кто, если не Сорокин?



На старте второго тайма вновь Полоз убегал по левому флангу и мощно пробивал — Максименко в падении отбил, а уже вторым темпом на мяч набегал Цаллагов. В такой простой ситуации Ибрагиму оставалось лишь попасть, но вместо этого он запулил мяч сильно выше ворот. Этот момент в очередной раз подтвердил, что с завершением атак у «Рубина» есть проблемы.

«Спартак» явно давал играть гостям, нередко проваливаясь в обороне, так что как минимум сравнивать счет подопечные Бердыева были обязаны. Тем более что с самого начала второго тайма казанцы по большей части имели позиционное преимущество. Только вот распоряжались они мячом порой просто бездарно, все больше безрезультатно навешивая в штрафную.

Часть атак «запарывал» Подберезкин, передачи которого практически не доходили до адресата — мяч сваливался у него с ноги и уходил в аут. Тем же грешил и Игорь Калинин, навесы которого с левого фланга уходили в руки Максименко. Так что на экваторе второго тайма Бердыев решил заменить его Данилом Степановым, а вскоре Байрамяна сменил еще один свой воспитанник — Артур Сагитов. Еще через 10 минут наставник казанцев заменил-таки Подберезкина на Пантелеева.

С самого начала второго тайма казанцы по большей части имели позиционное преимущество

Вскоре шикарной передачей из глубины поля Цаллагов выводил Башкирова на ударную позицию, но тот решил прострелить вдоль ворот — в панике защитники «Спартака» вынесли мяч абы куда. Казанцы были явно лучше во втором тайме — держали мяч, больше играли на чужой половине поля и имели в разы больше шансов. Москвичи же больше отбивались, уповая на контратаки. Кто ожидал подобного до начала матча?

Стоит отметить, что казанская команда не опускала руки и продолжала упорно бежать вперед, наседая на чужие ворота. «Рубин» бился до конца — было очевидно, что равнодушных в этой команде нет.

Дожать казанцам наконец удалось только за 3 минуты до конца основного времени — и вновь оказался точен, похоже, единственный игрок, который умеет забивать в нынешнем составе «Рубина» — Егор Сорокин. Защитник прибежал в штрафную в самый нужный момент и замкнул (на этот раз ногой) навес в насыщенную хозяевами площадь, переправив мяч точно в девятку. Это уже шестой гол Егора — больше, чем у всех нападающих, игравших за «Рубин» в нынешнем сезоне, включая Азмуна.

Полоз мог вырвать победу для «Рубина» уже в добавленное время — он перехватил передачу Зобнина на своей половине поля, убрал на замахе защитника и пробил на подступах к штрафной. К сожалению, Сагитову, который дежурил у вратарской, не хватило то ли опыта, то ли голевого чутья, так что он не прочувствовал, что Максименко отобьет этот мяч перед собой.

Команда Бердыева могла сделать больше. Она бежала до последней минуты и создавала момент за моментом

Команда Бердыева могла сделать больше. Она бежала до последней минуты и создавала момент за моментом. Вот такой «Рубин» и хочется видеть в оставшихся четырех матчах.