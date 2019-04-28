Митрополит Феофан: «Христос – это мир, любовь и согласие»

Православные празднуют Пасху

Фото: Максим Платонов

Во всех православных храмах сегодня ночью прошли крестные ходы и совершались пасхальные заутрени. Одно из мест, где традиционно любят встречать Пасху верующие, – Раифский Богородицкий мужской монастырь. Здесь побывали корреспонденты «Реального времени».

«Помогать надо каждому»

В свое время притягательным для паствы Раифский монастырь стал стараниями его наместника архимандрита Всеволода, ушедшего из жизни в августе 2016 года. К счастью, новый наместник игумен Гавриил, выходец из Оптиной пустыни, хранит то, что было сделано его предшественником, и развивает обитель в том же русле.

В пасхальную ночь, как всегда, монастырская служба безопасности работала безукоризненно, ей помогали сотрудники полиции и впервые были привлечены юнармейцы – молодые ребята в красивой форме и красных беретах. На подступах к монастырю полицейские производили традиционный досмотр.

Троицкий собор, где находилась плащаница, был полон, поэтому многие из прибывших шли в Грузинский, чтобы можно было спокойно поставить свечи и написать записки о здравии и за упокой. И, конечно, чтобы приложиться к чудотворному Грузинскому образу Богородицы – главной святыне монастыря. К нему традиционно выстроилась очередь.

Фото Максима Платонова

Монастырский двор был украшен огнями, колокольня подсвечена. Рядом со ступенями, ведущими в Троицкий собор, — украшенное цветными декоративными яйцами и искусственными цветами пасхальное дерево. Традиция украшать деревья расписными декоративными яйцами, лентами и цветами зародилась в Германии и оттуда перекочевала в Россию.

Пасхальное дерево – это символ весны и воскрешения Христа. В Европе, например, принято украшать таким декором деревья у домов, делая их яркими и праздничными. Вот такое деревце все пасхальные дни и будет радовать глаз у Троицкого собора.

За полчаса до полуночи к журналистам вышел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – это был традиционный пресс-подход, на который владыка всегда, даже при самой большой усталости и загруженности, находит время.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась: «Что владыка может сказать тем людям, которые покупают куличи, красят яйца, но не знают смысла праздника Пасхи?». Ответ последовал развернутый.



Фото Максима Платонова

«Что я могу им сказать? Начали покупать куличи, красить яйца – символ Пасхи, постепенно надо познавать смысл этого праздника. Величайшее событие – это Пасха Христова, то есть Воскресение Христово. Что такое Воскресение Христово? Христос воскрес. Он был убит распятием на кресте, но воскрес собственной божественной силой. Я хочу напомнить всем верующим христианам, что Христос воскрес не только как Бог, Бога убить невозможно. Он воскрес в нашей человеческой плоти. И наша человеческая плоть исцелена от генетической заразы греха. Через Воскресение Христово мы имеем семя, и это семя надо поливать добрыми делами. Для того чтобы по примеру Христа воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу. А все мы, без исключения, воскреснем. И всех вас, дорогие мои, я поздравляю с праздником Воскресения Христова.



Христос – это любовь, Христос – это мир, Христос – это жертвенность, Христос – это согласие. И хочется, чтобы вы все, особенно моя православная паства, любили друг друга. Уважайте друг друга. И храните в нашем дорогом Татарстане мир и согласие, что так важно для полноты человеческого счастья. Там, где мир и согласие, все может быть, а там, где неспокойствие – там беда и печаль. Помогайте друг другу. В этот день Воскресения Христова спешите делать добрые дела и не смотрите, православный человек или нет. Видишь нуждающегося – помоги. Видишь расстроенного – утешь. И тогда Воскресение Христово приобретет в твоей душе особый смысл. Потому что все мы являемся последователями воскресшего Христа. С праздником! Христос Воскресе», — так закончил свою небольшую проповедь владыка Феофан.

Под звуки салюта

Владыка Феофан проследовал в Троицкий собор, и через некоторое время оттуда потянулась процессия, которую возглавляли регент архиерейского хора Дионисий Рогов и его хористы. «Воскресение Твое, Христе Боже, ангелы поют на небесе…» пели и хор, и священники и монастырская братия, и прихожане. Монастырский двор наполнился звуками колокольного звона.

Фото Максима Платонова

Священники к этому времени сменили траурные одежды на белые, праздничные, рядом с владыкой Феофаном шли наместник Раифского монастыря игумен Гавриил и наместник Кизического монастыря из Казани игумен Пимен. Как всегда во время крестного хода, так уж устроена природа, ветер стих, казалось, что мир радостно замер, внимая важному событию – Воскресению Христа.

Крестный ход обогнул Троицкий собор и вернулся к дверям храма, которые в этот момент бывают закрыты. На верхних ступеньках стояли игумены Гавриил, Пимен и владыка Феофан. Митрополит провозгласил: «Христос Воскресе!», и огромная толпа в едином порыве ответила: «Воистину Воскресе!». Небо над Раифой расцветилось салютом, и люди многократно повторяли «Воистину воскресе!». Двери храма распахнулись, и священники, а за ними и прихожане, вошли в Троицкий собор. Здесь началась пасхальная заутреня – одно из самых торжественных богослужений года.