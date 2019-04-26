Тройной юбилей на сцене БКЗ: в кругу друзей Рустема Абязова

Сегодня в БКЗ Сайдашева состоялся юбилейный вечер Рустема Абязова. В этом году народному артисту Татарстана исполнилось 60 лет. Его юбилей стал одним из трех, которые отмечает творческий коллектив: 30-й по счету сезон, 30-летие оркестра La Primavera и день рождения маэстро. Министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила Рустема Абязова с юбилеем и вручила ему знак отличия «За безупречную службу Казани», а на концерте выступили именитые музыканты из Франции, Москвы и Краснодара.