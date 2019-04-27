Скрипка Ашкадарского и грим Кариева

В Камаловском театре можно посмотреть на раритетные предметы

Фото: Максим Платонов

В рамках проекта «Театр «Реального времени», посвященного Году театра, мы рассказываем об уникальных предметах коллекции ТГАТ им. Г. Камала, принадлежавших легендарным актерам прошлого. В его фондах 34 000 единиц хранения, в большинстве случаев это афиши и программы.

Приглашение в комнату

Музей Камаловского театра — это прежде всего мемориальная комната на третьем этаже, перед входом в Малый зал. Впрочем, вся небольшая гостиная третьего этажа — это мемориальная зона, начинается она с серии портретов основоположников театра и тех актеров, что оставили заметный след в его истории. Сразу же хочется отметить, что портреты писали лучшие татарстанские мастера — Харис Якупов, Абрек Абзгильдин, Виктор Куделькин и другие.

Кроме портретов на этой же площади разместились несколько витрин с раритетами. Например, подлинная скрипка Кудашева-Ашкадарского или коробка с гримом Кариева.

В мемориальной комнате — целый комплект мебели, принадлежавший Шарифу Камалу: письменный и обеденный столы, стулья, а также посуда. Этот щедрый дар в 2006 году сделали театру в честь его 100-летия потомки Камала. Тут же огромная афиша на арабском — ее выпустили в 1926 году к двадцатилетию театра. Подлинный раритет, вторая такая вряд ли сохранилась. Здесь же зеркало — сколько камаловских звезд смотрели в него перед выходом на сцену?..

В музейном хранилище можно видеть настоящую голубую шаль — она выполнена из натурального шелка в технике батик

Письмо с фронта

В одном из стеклянных шкафов представлены предметы, рассказывающие трагическую историю — ведущая актриса театра Фатима Ильская потеряла на фронте сына. И последнее письмо хранится в театре, тут же фото — Ильская с сыном, очевидно, перед его уходом на фронт - молодой человек уже в военной форме. Трагизм ситуации заключался в том, что похоронку Ильской передали в антракте. Как это случилось, кто недосмотрел, сейчас мы уже не узнаем. Но актриса доиграла спектакль до конца. Страшно даже представить, что творилось в ее душе.

В этой же витрине — еще один предмет, связанный с Ильской. Это черная лакированная коробка, где хранилась косметика, расческа и маленький сундучок, в нем можно было хранить драгоценности. Судя по черному лаку поверхности, комплект был выполнен в Китае. Его подарил Ильской с благодарностью за работу драматург Наки Исанбет.

К сожалению, большого помещения под музей у Камаловского нет, поэтому все исторические предметы рассредоточены по зрительской части и находятся в прекрасном состоянии благодаря грамотному экспонированию многолетнего директора музея Луары Шакирзяновой.

Мемориальная зона начинается с серии портретов основоположников театра и тех актеров, что оставили заметный след в его истории

Зачеркнутая фотография

Еще одна память о страшных, теперь уже предвоенных, годах — фото Карима Тинчурина, размещенное в стеклянном шкафу на первом этаже. Фото Тинчурина — с друзьями, но его лицо зачеркнуто грубой черной закорючкой. Так поступали с изображением людей, которые были репрессированы — как будто их вычеркивали из памяти. Как известно, Тинчурин был объявлен врагом народа.

Помимо личных вещей Карима Тинчурина, подаренных театру его супругой, один экспонат заслуживает особого внимания. Это серебряный подстаканник с гравировкой «Медведь» — так в шутку друзья звали Тинчурина за то, что он ходил вразвалочку. Здесь же фотографии культового спектакля камаловцев, его визитной карточки — «Голубая шаль». Фото из спектаклей разных лет с разными исполнителями.

Кстати, в музейном хранилище можно увидеть настоящую голубую шаль — она выполнена из натурального шелка в технике батик. Эту шаль художники создавали к спектаклю восьмидесятых годов прошлого века.

Напротив театра в ближайшее время откроется интерактивный музей Камаловского, оборудованный в русле последних требований. И тогда историю ТГАТ им. Г. Камала будет изучать легче.



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