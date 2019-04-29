«И ни в чем себе не отказывай»: как организовать и провести отпуск без финансовых потерь

Вместе с Ак Барс Банком мы разобрались в самых эффективных способах сэкономить на отдыхе и собрали лучшие лайфхаки опытных путешественников

Готовые туры от туроператоров — самый очевидный, но не самый экономичный вариант организации отпуска. Гораздо более грамотная тактика для бережливого путешественника — это заблаговременное и подробное планирование, а также использование надежных и современных систем накопления. Обозреватель «Реального времени» совместно со специалистами Ак Барс Банка отыскал лучшие сервисы и предложения, составив дайджест полезных советов.

«Лучше иметь амбициозный план, чем не иметь его вовсе». Шаг 1. Планирование

Первый и самый важный вопрос, на который как можно раньше должен себе ответить каждый экономный путешественник, — это каков бюджет отпуска, сколько средств потребуется на перелет, проживание, трансфер, оформление визы (при планировании заграничных поездок), экскурсионную и развлекательную программу, питание и местный транспорт. А для этого первым делом необходимо как можно конкретнее определить направление поездки — страну и город, в некоторых случаях нелишним будет даже выбрать район города, ведь, аренда самых простых апартаментов и покупка обедов в разных районах Нью-Йорка, Пекина или даже Москвы может сильно разниться по цене.

Постарайтесь четко сформулировать цель поездки, расширив абстрактный ответ «хочу отдохнуть» до более конкретных пожеланий: возможно, вы предпочитаете насыщенную культурную программу и отдельную часть бюджета придется заложить на посещение Китайской оперы, бродвейского мюзикла, музеев мадам Тюссо или Лувра, или же вы хотите разнообразить отдых на белоснежных пляжах Таиланда или Мальдивских островов знакомством с экстремальными видами досуга — дайвингом, полетами на параплане, сплавами или пешими походами. Чтобы наслаждаться каждой минутой поездки, перед ее началом нужно заняться сухим расчетом. Выкупить билеты на постановку или заказать экскурсии можно из дома, в онлайн режиме, что позволит вам избежать очередей и переплат.

Хорошая возможность значительно сэкономить — отказаться от услуг туроператоров и взять на себя бронь отелей, покупку билетов и экскурсий. Обычно поиск транспорта и жилья в чужой стране — как минимум треть стоимости путевки в агентствах. Планирование самостоятельных туров — дело не простое и довольно рискованное для новичков, но в этом современному туристу может помочь целая палитра электронных онлайн-сервисов, благодаря которым можно сэкономить не только деньги, но и время.

Во многочисленных блогах и форумах путешественники делятся своим опытом, открыто говорят о рисках и предостерегают друг друга от опасностей. Одной из наиболее проверенных подобных платформ является блог Сергея Винского — awd.ru (18+). Путешественник Винский по пунктам расписывает, как снять дом на тайском острове Пхукет, арендовать собственное авто прямо в аэропорту Мадагаскара и не наткнуться на мошенников в Баку. На ресурсе представлены подборки удавшихся турмаршрутов с расценками и даже ссылками.

Онлайн-журнал Ак Барс Банка о финансах — Life.Profit (16+) — с 2019 года запустил целый раздел, посвященный экономичным путешествиям по всему миру. Авторы журнала беседуют с бывалыми туристами и тревел-блогерами, мониторят последние тенденции туристического рынка и на собственном примере доказывают, что провести каникулы в Португалии или Южной Корее всего за €100 — вполне реально. По итогам своих путешествий-исследований журналисты Life.Profit публикуют подробные инструкции и фотоотчеты, которые помогут даже неопытному туристу сориентироваться в чужой стране.

Важный пункт программы экономного туриста — научиться летать дешево. Самый очевидный и простой способ — ежедневный мониторинг агрегаторов авиабилетов — Skyscanner, Momondo, Aviasales, OneTwoTrip (6+) — вариантов масса. Все они собирают предложения сотен авиакомпаний, сортируют их по критериям цены, времени вылета, количеству стыковок и выдают наиболее подходящие варианты. Часто авиакомпании проводят акции и сезонные распродажи билетов, за которыми тоже можно следить через агрегаторы. Важно помнить, что, как правило, в будние дни летать намного выгоднее, чем в выходные.

Фото: pixabay.com

Агрегаторы удобны, но все же требуют постоянного внимания. Сегодня появились и более продуманные платформы. Например, ресурс Flywithalex (6+) каждый день ищет билеты и отслеживает предложения по всем интересующим вас направлениям (их придется ввести вручную, но всего один раз). Как только система находит вариант, она направляет сообщение прямиком на вашу электронную почту. В среднем подписчики «Алекса» получают подборки раз в 3—4 дня. У ресурса есть и платная версия с «усиленным поиском», но даже в бесплатном формате он будет добротно высылать вам «вкусные» предложения по перелетам.

Если вы всерьез настроены на экономию, то не стоит пренебрегать и неформатными предложениями — присмотритесь к сервисам по обмену жильем и совместному проживанию, благодаря которым можно найти временный приют в приличных домах по всему миру. Бонусом будет полное погружение в местную культуру и самый непосредственный контакт с ее носителями. Как и в случае с агрегаторами, вариантов не счесть. Например, в базе ресурса Homestay.com (18+) зарегистрировано свыше 60 тысяч семей из 150 стран, которые за небольшую оплату могут принять у себя экономного туриста, а на портале Сouchsurfing.com (18+) можно найти приют в странах Европы вообще бесплатно. Сайт Airbnb.com (18+) позволит вам снять или забронировать жилье или комнату по всему миру, а на платформе культурного обмена Сulturegogo.com (18+) за помощь в бытовых делах любой желающий может получить не только спальное место, но и персонального гида в лице гостеприимного местного жителя.

Хостелы, аренда транспорта и жилья, верно выверенные даты и маршруты позволяют каждому сегодня путешествовать бюджетно и комфортно. Тщательно спланировав весь свой отпуск заранее, вы сможете точно понять, какая сумма вам понадобится и приступить ко второму этапу — начать собирать деньги на отпуск мечты.

Фото: pixabay.com

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». Шаг 2. Искусство копить деньги

Итак, вам известна сумма, необходимая на отпуск, можно переходить к анализу и оценке собственных финансовых возможностей. К сожалению, не всегда и далеко не у каждого есть реальная возможность сразу же выделить на путешествие даже 50 тысяч рублей. Экономить на электроэнергии, питании и вовсе отказаться от такси, пересев на велосипед? Нет, мы не предлагаем вам столь радикальных методов экономии, зато совместно с экспертами Ак Барс Банка подобрали наиболее удобные инструменты накоплений, которые позволят каждому научиться эффективнее выстраивать свой бюджет.

Самый простой способ — просто откладывать часть средств с каждой зарплаты. На первый взгляд, ничего сложного, но немногим удается преодолеть соблазн, отказавшись от покупки приятных мелочей вроде утренней чашки кофе в кафе через дорогу или весеннего обновления гардероба. Поэтому, дожидаться конца месяца для того, чтобы отложить оставшиеся деньги — не очень эффективный метод. Для начала попробуйте откладывать 10—15% средств с каждого поступления на отдельный счет еще до того, как приступать к основным тратам и планировать месячный бюджет. Всего через несколько месяцев вы поймете, что нехватка этой суммы не будет остро ощущаться, а средства будут потихоньку накапливаться.

Для удобства можно настроить автоплатеж со своей карты на отдельный счет, но сейчас уже существуют специальные банковские сервисы, которые помогут вам сориентироваться и грамотнее структурировать свой бюджет и накопления. Первым делом, разберитесь в интернет-банке и банковском мобильном приложении, вы можете обнаружить в них множество полезных функций. Например, приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» (6+) позволяет не только вести учет всех расходов и трат, выделяя наиболее важные и самые бесполезные из них, но и завести онлайн-копилку. Интерфейс приложения позволяет откладывать нужную сумму на поставленные цели, чтобы средства постоянно не мелькали перед глазами и не вызывали новых соблазнов. Важная деталь — с помощью копилки в приложении «Ак Барс Онлайн 3.0» можно откладывать любую сумму, выбрав валюту, а затем переводить средства на любую карту. Ведь лучше всего хранить деньги в той валюте, в которой вы собираетесь тратить их во время отпуска.

Еще более безопасный и выгодный способ накопления — банковские вклады. Благодаря этому инструменту можно не только дисциплинировать себя и свои траты, но и получить финансовую выгоду в виде процентов по вкладу. Многие недолюбливают способы сбережения средств с участием банков из-за сложной терминологии банковских предложений и необходимости личного визита в отделение. Но сейчас все это уже неактуально — в приложении «Ак Барс Онлайн 3.0», например, можно открыть вклад и рассчитать его условия с помощью онлайн-калькулятора всего за пару минут. При выборе вклада важно обратить внимание на возможность его постоянного пополнения и частичного снятия средств при необходимости. Присмотритесь к линейке «Просто» от Ак Барс Банка: все вклады линейки предусматривают пополнение, а вклады «Просто преумножить» и «Просто управлять» — возможность частичного снятия суммы вклада с сохранением процентной ставки*

«Вклады линейки «Просто» отличаются гибкими и понятными условиями накопления средств. Каждый клиент найдет то, что ему нужно, — легко понять истинную доходность вклада, а все дополнительные опции подключаются по желанию клиента. При открытии вклада в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» или в интернет-банке, а также при приобретении страховых и коробочных продуктов действует повышенная ставка. Вклады можно пополнять, при этом клиент может самостоятельно решить, как он будет получать проценты — ежемесячно на карту или в конце срока вклада на счет», — рассказал Юрий Соколов, руководитель развития пассивных продуктов Ак Барс Банка.

Юрий Соколов, руководитель развития пассивных продуктов Ак Барс Банка. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Хорошее средство экономии при покупке авиабилетов и брони отелей — партнерские банковские программы. Специально для поклонников путешествий Ак Барс Банк разработал сразу несколько бонусных предложений*, которые могут подключить держатели карт банка. С их помощью можно получать подарочные мили за каждую покупку, впоследствии обменивая их на бесплатные услуги. Например, программа «Универсальные мили от Ак Барс Банка» позволит накапливать баллы и оплачивать ими билеты любой авиакомпании, бронировать отели по всему миру и многое другое на сайте партнера программы ресурса OneTwoTrip. Помимо этого, каждый подключившийся пользователь получит в подарок 500 приветственных «Универсальных миль» за первую операцию по платежной карте. Ознакомиться со всеми программами банка можно по ссылке.

С помощью удобных электронных сервисов и выгодных банковских предложений каждый сможет овладеть непростым искусством накопления и собрать нужные на поездку средства. Когда маршрут грядущего отпуска тщательно спланирован, билеты, экскурсии и номера в гостиницах забронированы, а необходимая на путешествие мечты сумма греет сердце на банковском счете, можно перестать беспокоиться о потенциальном банкротстве сразу по возвращении домой. Успешных вам путешествий и незабываемого отдыха!

ПАО «АК БАРС» БАНК

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Интернет-газета «Реальное время»