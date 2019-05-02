Татьяна Авксентьева: «Фонтаностроение — это искусство, а не только поставка оборудования»

Соосновательница компании «Фонтан-Сити» о рынке фонтаностроения Татарстана и программе развития парков и скверов

Фото: личный архив Татьяны Авксентьевой

Компания «Фонтан-Сити» была создана в конце 90-х годов, когда о фонтанном искусстве никто не думал. Основателей фирмы это не отпугнуло, и спустя 20 лет они оказались на волне в области фонтаностроения. Об участии в программе сохранения парков и скверов, открытии офиса в Эмиратах и параметрической архитектуре в интервью «Реальному времени» рассказала одна из основателей компании «Фонтан-Сити» Татьяна Авксентьева.

— Татьяна Владимировна, вас в компании двое основателей: как между вами и партнером распределены обязанности в управлении?



— Мой партнер Андрей Арсеньевич Домрачев — технический директор компании, все вопросы, касающиеся общей политики фирмы, важные переговорные процессы решаются сообща. Я директор по архитектуре и дизайну. По профессии я архитектор и более 23 лет преподавала в КГАСУ архитектурное проектирование. Архитектурная составляющая в нашей компании занимает важное место. С потенциальными заказчиками первыми общаются архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы. После них фор-эскизы попадают к инженерам и сметчикам. Это естественно, сначала привлекает красота, необычность проекта, на этом этапе много работы у визуализаторов и аниматоров. Воду надо смотреть в движении, поэтому приходится делать много роликов.

— Фонтанами вы занимаетесь уже 20 лет, как за это время менялся ваш бизнес?

— Когда мы создали компанию, партнеров было четверо, потом осталось двое. Изначально мы занимались рекламным бизнесом: в 90-е годы он был популярен. Два партнера связали свою жизнь с другими областями, я, как архитектор, всегда предлагала компаньонам заняться строительством. Сегодня с нами работает молодое поколение активных, умных людей. Инициатором и генератором многих идей является наш молодой генеральный директор Александр Иванович Сычев.

— Как вам удалось так долго заниматься одним делом, еще и с узкой спецификой, вам не наскучило?

— В нашем случае работает удачное сочетание креативного и технического склада ума. Многие фирмы, занимающиеся фонтанами, основной акцент делают на поставку и монтаж фонтанного оборудования. Мало кто задумывается, что фонтаны — это искусство. Если мы вспомним историю архитектуры, то сначала фонтаны имели чисто утилитарную функцию, их использовали для водозабора. Например, в Турции, в Сиде, до сих пор остались такие фонтаны, в руинированном виде. В современном мире, в мегаполисах, градостроительная среда должна быть благоприятной, комфортной для горожанина, эстетически наполненной. Такие объекты, как фонтаны, несут в основном эстетическую функцию. Я здесь не говорю про увлажнение и некоторое очищение воздуха вблизи фонтанов, есть исследования на эту тему.

— Как вообще вам пришла в голову идея строить фонтаны, если вы занимались рекламой и планировали развитие в строительстве?

— В жизни часто происходят неожиданные ситуации. Когда мы занимались рекламой, приехали к клиенту на один ликеро-водочный завод в Марий Эл. Директор завода предложил нам заказ — построить фонтан, и на свой страх и риск мы согласились. К работе над фонтаном привлекли на сегодня известного скульптора — Асию Миннуллину. Иногда вспоминаем первый фонтан — смеемся. Он был с высокими бортами, чуть ли не по пояс, сейчас так уже не строим. Но тогда мы справились, заказчик был доволен. А нам понравилось строить фонтан, и мы понимали, что эта ниша свободна. Какие могли быть фонтаны в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда заключались бартерные сделки? Кому нужны бриллианты, когда есть нечего?

— Так, значит, и спроса не было?

— «Не хлебом единым, красота спасет мир», — думали тогда мы. Так решили заняться строительством фонтанов, возрождать искусство фонтаностроения. На тот период предложить нам было нечего, поскольку реализованных проектов в этой области не было, но у нас было огромное желание проектировать и строить подобные объекты. Все годы учились, делали ошибки, участвовали в выставках, в венчурных ярмарках, конференциях. Появились результаты — компания неоднократно становилась призером подобных мероприятий. Мы «погнали волну» фонтаностроения, и через десятилетия она «нахлынула» на Казань и Татарстан.

«Хорошей скульптуры в городе должно быть много»

— Про первого заказчика вы рассказали, а как искали клиентов дальше?

— Работали со средствами массовой информации, давали рекламу, срабатывало сарафанное радио, много ездили. Нас познакомили с заместителем генерального директора по строительству ПАО «Татнефть». Его уже сейчас нет, это было в начале 2000-х. Мы узнали об открытии тендера на строительство большого озерного фонтана в Альметьевске. Вместе с нами в конкурсе участвовали компании, по-моему, из Санкт-Петербурга и Италии. Чтобы выполнить условия тендера, обратились к инженерам старой советской школы и создали фонтан на понтонах. Это была настоящая инновация.

Нефтяники — народ умный, оценили наше предложение. К тому же казанская компания ближе остальных территориально, на месте можно решить все возникающие вопросы, поэтому выбрали нашу молодую команду. Мы сделали понтон, высота струи озерного фонтана достигала 50 м. Компания «Татнефть» долгие годы работала с нами. Мы создали множество фонтанов в Альметьевске и сейчас сотрудничаем с ними.

Светомузыкальный фонтан в Альметьевске

— Вы говорите, что сейчас работа над фонтанами идет совсем иначе. Как за 20 лет изменилась структура рынка фонтаностроения?

— Фонтаностроение — это искусство, а не только поставка оборудования. Сейчас в Татарстане много строят пешеходных фонтанов. Но есть и другие виды фонтанов — со скульптурой, с динамичными инсталляциями, с кинематическими скульптурами и параметрическими формами. Архитектурная среда, среда города — сложное пространство, все в нем перекликается — рельеф местности, окружающая застройка, ее этажность и колорит, пешеходные и зеленые зоны.

Мы говорим про общественные пространства. Кто может и должен заниматься этим? Архитекторы, которых может себе позволить не каждая компания, потому что креативным людям надо платить хорошую зарплату. Но если ты занимаешься поставкой оборудования, то кажется, что брать в штат людей творческих специальностей уже не надо. Однако если посмотрим историю фонтаностроения, то обнаружим множество фонтанов со скульптурой — Италия, Франция, Норвегия, Швеция. Сейчас в Казани не хватает фонтанов со скульптурой. Хорошо, что восстановили фонтан в Лядском садике, чудесный фонтан был в Пассаже.

Скульптуры в городе должно быть много. Специалисты фирмы периодически участвуют в творческих конкурсах, становясь призерами. Идет работа над международным конкурсом, для Кипра. Мы устаем, как сумасшедшие, находимся под постоянным информационным и эмоциональным прессом, переключаемся, когда видим еще более красивый фонтан, если все работает вместе — и объемно-пространственная композиция, архитектура воды, архитектура света, музыка, видеоряд, ароматерапия, тактильность.

«Мною придуман термин «архитектура воды» — из воды можно «вылепить» что угодно»

— Как вы оцениваете концепцию развития общественных пространств, принятую на 2019 год в Казани?

— Пешеходные пространства в Казани и в других населенных пунктах республики привели и приводят в порядок. Появилось много достойных парков и скверов. Сейчас к нам идут запросы в основном на пешеходные фонтаны. И на мой взгляд, бесконечное строительство пешеходных фонтанов — это не выход из положения. Выше мы коснулись этой проблемы. Еще мы забываем о национальном, местном колорите.

Светомузыкальный фонтанный комплекс на реке Каме

— Не хватает компетенций у тех, кто строит парки, или же проблемы с финансированием национальных проектов?

— Дело не в этом: надо подключать и опытных, зрелых архитекторов наряду с молодыми, тех, кто знает свой город. Необходимо прислушиваться и к главным архитекторам районов — они тоже хорошо знают свои территории. Везде есть национальные традиции и национальная архитектура, это видно при ближайшем рассмотрении. Вот Минтимер Шаймиев давно занимается Болгаром и Свияжском, а это две разные культуры, которые нужно сохранить и показать. Он и его команда это понимают. А теперь представьте, что мы снивилируем эту архитектуру на современном этапе — и получим безликие пространства...

— Вы считаете, что территории должны сохранять старую архитектуру и не принимать современные веяния?

— Я училась у академика архитектуры, заслуженного архитектора РСФСР Сайяра Ситдиковича Айдарова. Он всегда говорил о необходимости сберечь национальные корни. Например, чтобы воссоздать ту же болгарскую архитектуру, необходимо ее прочувствовать. В фонтаностроении то же самое — необходимо знать историю места, смотреть, какие фонтаны строят сегодня, какие технологии применяются, и привносить крупицу национального колорита. Как это сделать? Трудно, сложно — рисуем, думаем. Иногда получается, иногда нет. Этот вопрос — один из сложных в архитектуре.

Работать можно не только с декоративными элементами фонтана, но и с направлением и формами самой воды. Мною даже придуман термин «архитектура воды». Из струй воды можно «вылепить» что угодно — пирамиды, кубы, плоскости, пересекающиеся плоскости, салюты, веера, хрустальный город, наконец. И вся эта «архитектура» в движении! Потрясающе! Человек может бесконечно смотреть на движение огня и воды.

— Как вы представляете себе идеальный фонтан?

— Идеальный фонтанный комплекс — с красивой мощной водой, со светом, музыкой — дорогое удовольствие. В основном заказывают более экономичные варианты фонтанов. Мы сразу предоставляем заказчику множество фор-эскизов, архив большой. Смотрим на градоситуацию и подсказываем, что лучше выбрать, иногда приходится по телефону читать целые лекции.

— Какова средняя стоимость строительства фонтана?

— Небольшие фонтаны стоят миллионы рублей. Большой плавающий светомузыкальный фонтанный комплекс на реке — десятки миллионов. Если речь идет о знаковых объектах — фонтан как визитная карточка республики, края, региона, то это сотни миллионов. Есть пара таких интересных проектов для Татарстана и Чувашской Республики. Это неповторимое зрелище, которое обогащает весь город.

— С 2015 года в Татарстане восстанавливают парки и скверы. Расскажите, какие объекты построены вами в рамках программы «Год парков и скверов в Татарстане»?

— Множество: по этой программе мы работает не один год. Наши фонтаны есть в Казани, Черемшане, Чистополе, Мензелинске, Бугульме, Атне, Елабуге, Альметьевске, Болгаре и других населенных пунктах. Кстати, и в Болгаре продолжаем строить фонтан с поворотными устройствами, подобный комплекс построен на реке Каме, в Нижнекамске.

Сотрудничаем с «Архитектурным десантом», и в этом году шествие по республике продолжится. Но мы же работаем не только с Татарстаном. Программа восстановления парков и скверов шагает по всей стране. Второй год работаем с Чебоксарами, Тюменью, Якутией. Мы занимаемся речными, озерными фонтанами, поступали предложения о сотрудничестве и по морским фонтанам с Дальнего Востока и из Симферополя. Но до моря пока не добрались.

— Как в Чебоксарах строится работа по воссозданию фонтанов? Они тоже предпочитают пешеходные композиции?

— В Татарстане более-менее все в порядке с фонтанами, их периодически строят, ремонтируют, в Чебоксарах ситуация немного другая. Там больше внимания уделяют именно сохранению существующих фонтанов. В прошлом году в Чебоксарах мы построили пешеходный фонтан, обновили два старых. Я считаю, что восстанавливать существующие — это правильно, поскольку это история города.

— В Казани не так, здесь больше строят, чем восстанавливают?

— Около «Ак Барс» Банка на ул. Декабристов когда-то был фонтан пластичной формы, правда, с не очень симпатичной архитектурой воды. Но с точки зрения градостроительства, когда мы рассматриваем всю систему города, убирать фонтан с Декабристов было ошибкой. Он находился близко к Казанке, к офисам, банку, издательству. Фонтан необходимо было улучшить, внедрить в новый скверик с холмами, а его закатали и посчитали, что так лучше. И тогда пропал водный вертикальный акцент, который перекликался и с гладью реки, и с минаретами «Кул-Шарифа».

«В Эмиратах заинтересовались нашей технологией отливки»

— Как вы пришли к принятию решения об открытии офиса в Эмиратах?

— В восточной традиции есть тенденция украшать место, где живешь. Эта страна привлекает все передовое и лучшее, их города улучшаются год от года. Мои коллеги познакомились с людьми в Эмиратах, занимающимися скульптурой, тем стало интересно посотрудничать с нами, нашлись общие темы. Они заинтересовались нашей технологией отливки из агломерата с добавлением гранитной крошки, несъемной архитектурно-декоративной опалубкой для изготовления чаш и декоративных деталей для фонтанов. Мы намерены сотрудничать не только по фонтанам, но и по малым архитектурным формам. В южных странах популярна скульптура из мрамора, гранита. Это заложено в их культуре. Так появилась идея открыть там офис.

Музыкальный фонтан в Дубае

— Насколько в Эмиратах развит рынок фонтанов?

— Там это очень активный, подвижный рынок, открытый новым технологиям. Там постоянно идет стройка. В жарком климате необходимы фонтаны. Один из самых высоких фонтанов в мире — в Дубае.

— Какие технологии при строительстве фонтанов используете?

— Инженерная мысль не стоит на месте. Каждый раз приходится что-то придумывать. У нас есть хорошие специалисты, способные решать нестандартные технические задачи. В компании были придуманы поворотные устройства. C 2008 года начались работы по проектированию и конструированию поворотников. С 2010 года поворотные форсунки собственного исполнения применяются при строительстве фонтанов. Сегодня продолжаются испытания еще одной поворотной форсунки веерного типа.

Наше изобретение — это несъемная архитектурно-декоративная опалубка, которая является антивандальной. Внешние и внутренние сегменты борта фонтана любой сложной формы отливаются в цеховых условиях, с декором и быстро собираются на стройплощадке с последующей заливкой бетоном, получаем очень крепкую конструкцию, внешне не отличимую от гранитных блоков, с возможностью реставрации.

Мы хотим создать светомузыкальный фонтан напротив НКЦ

— Давайте вернемся к Казани и ее пространствам. Оцените как специалист, каким общественным пространствам Казани и, пожалуй, Татарстана также требуется обновление?

— Для большого светомузыкального фонтана на реке есть хорошая площадка напротив ЗАГСа. В Казани много воды, и такой фонтан мог бы стать лицом города. Эскиз подобного проекта мы создали 3—4 года назад. Он получил одобрение специалистов и чиновников, которым был представлен. Фонтан посоветовали передвинуть к НКЦ, что мы и сделали. Надеемся, что когда-нибудь город получит такой грандиозный фонтан. Был запрос на подобный фонтан и из Чебоксар.

— Что это за фонтан?

— Фонтан, о котором я говорю, строчный и находится на речной глади. Он будет работать на город, потому что хорошо просматривается и с моста «Миллениум», и со стороны Кремля, и со стороны противоположного берега.

Проект светомузыкального фонтана на Казанке

— Что собой представляет компания «Фонтан-Сити» сегодня, как делится рынок с конкурентами?

— Компаний, подобной нашей, немного, и работы нам хватает. Работаем в основном с городскими администрациями и крупными предприятиями. В каждом регионе есть подобные фирмы, властям удобнее работать с местными. Но мир меняется быстро, и география не является препятствием.

— Насколько строительство фонтанов рентабельный бизнес?

— За все годы существования компания работала всегда. И в 1998 году, когда был дефолт, работали каждый день и получали зарплату. Провалов за эти 20 лет не было.

— Брали ли вы кредит на развитие компании?

— Нет.

— Какую прибыль получила компания за прошлый год?

— Мы не разглашаем внутреннюю кухню. Могу сказать, что мы востребованы.

«Будущее за параметрическими формами»

— Судя по вашим рассказам, вы видели и изучили огромное количество фонтанов. Есть ли у вас любимый фонтан и какой?

— Вы удивитесь, он в Татарстане. В 2010 году в парке отдыха Альметьевска был открыт первый в Татарстане светомузыкальный фонтан. Чаша фонтана в диаметре — 15 м, а ваза — 3,5 м. Там очень богатая «архитектура воды», и до сих пор жители Татарстана, из других регионов ездят посмотреть на него. Я его тоже очень люблю.

— Какие фонтаны сейчас в моде, если можно так сказать о фонтанах?

— Есть такое понятие — параметрическая архитектура. Параметрическая архитектура — это уникальный стиль, в котором взаимосвязаны такие понятия, как скульптура, математика, архитектура. Пионером этого стиля стал Рем Колхас. Заха Хадид создавала шедевры параметрической архитектуры. Она перевернула мир архитектуры. Последние десятилетия этот стиль докатился и до России, но пока не совсем прижился. Мы стараемся сломать стереотипы: необязательно фонтан создавать, например, прямоугольной, круглой или квадратной формы.

Будущее за параметрическими объектами сложной формы. Популярны креативные, нестандартные инсталляции, формы. И не всегда их можно назвать скульптурами, объемно-пространственными композициями, население должно быть к ним подготовлено, готово воспринимать «игру» пространств и форм. Если в казанском парке установить скульптуру огромного паука в абстрактном стиле, люди этого не поймут. Надо находить креативных авторов, пестовать их. «Игры разума» в городской среде должны быть.