Рафинат Яруллин о господдержке в кредитовании МСБ: ваша правая рука, господа, больна и не работает

Гарантийный фонд РТ начал принимать заявки на кредитование МСБ под 8,5% годовых

Фото: Ринат Назметдинов

«Малому и среднему бизнесу взять деньги негде — без умелого поводыря за кредитом в банк не зайдешь», — со знанием дела утверждал вчера генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин на II международном форуме ParkI, который проходил одновременно с KazanSummit-2019 в Казани. Острая дискуссия о доступности банковского кредитования развернулась вчера на панельной сессии «Институты поддержки новых производств: субсидии, льготы, софинансирование, фондирование бизнеса». На ней финансовый поводырь татарстанских предпринимателей глава Гарантийного фонда РТ Тимур Тимергалиев вселял в бизнес-сообщество оптимизм, сообщив, что снова заработала госпрограмма по кредитованию МСБ, но «бравермановская» ставка в 6,5% преобразилась в «орешкинскую» 8,5% годовых.

«Два в одном»

Деловая повестка международного форума KazanSummit-2019 плавно перенеслась вчера во второй половине дня в зону обсуждения перспектив развития индустриальных парков и их резидентов. Организаторы II международного форума ParkI решили совместить «два в одном», чтобы зарубежные делегации из восточных стран смогли увидеть и оценить промышленные площадки, а заодно и познакомиться с компаниями-резидентами, заинтересованными в привлечении инвестиций. Но, видимо, культура общения мусульман не предполагает откровенных бизнес-диалогов на публике, поэтому заявленные гости отсутствовали.

Вместе с тем и уровень представительства спикеров оказался заметно ниже обещанного. На прямую связь с аудиторией МСБ вышли лишь глава Гарантийного фонда РТ Тимур Тимергалиев и глава «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин. А заявленная основным спикером депутат Госдумы Альфия Когогина, которую, кстати, второй раз включают в программу выступлений именно по этой теме, снова не приехала. Тут и заместителя главы АИР Игоря Сапунова поспешно сменила его подчиненная, начальник отдела информационно-аналитического отдела ведомства Марина Епифанцева. Собственно, это стало последним штрихом к тому, насколько значима для устроителей форума придуманная ими тема «Институты поддержки новых производств: субсидии, льготы, софинансирование, фондирование бизнеса», и ответом на вопрос, стоит ли слушателям ждать от нее чего-то нового для своего бизнеса.

Заместителя главы АИР Игоря Сапунова поспешно сменила его подчиненная, начальник отдела информационно-аналитического отдела ведомства Марина Епифанцева

«Малышам» под 8,5% годовых

Несмотря на разочарование зала с первых минут (к тому же и первое слово предоставили малозначащей персоне из АИР, — прим. ред.), некоторое оживление в аудитории появилось, как только микрофон включил глава Гарантийного фонда РТ Тимур Тимергалиев. От него, разумеется, ждали прикладной конкретной информации «по деньгам», как выразился один из приглашенных бизнесменов. Он был настроен скептически и жаловался, что если у предпринимателей возникает потребность во дополнительных деньгах, скажем, для покрытия кассовых разрывов или для инвестирования в расширение бизнеса, то банки чаще всего отказывают в кредитовании.

В кругах МСБ убеждены, что «кредиты никто сейчас не дает из-за малых оборотов» и вероятность отказа почти 99%. Между тем в своей речи Тимур Тимергалиев уверял в обратном, заявив, что государственная поддержка по кредитованию МСБ, наоборот, расширяется и охватывает всевозможные виды предпринимательства. Локомотивом выступает кредитная программа «8,5%», разработанная Минэкономразвития РФ. Формально она была запущена в прошлом году, но в активную фазу вышла весной. Из названия понятно, что кредиты по ней выдаются под 8,5%. Как сообщил Тимур Тимергалиев, с сентябре прошлого года было выдано 42 кредита татарстанским предпринимателям на общую сумму 1,2 млрд рублей. Роль Гарантийного фонда заключалась в том, что почти каждый третий кредит был выдан под поручительство фонда.

Глава Гарантийного фонда РТ считает объемы и темпы выдачи кредитов позитивными. Во многом это обусловлено тем, что фонд открыл собственную службу по сопровождению заявок предпринимателей. «Это своеобразная брокерская служба, которая безвозмездно помогает справляться с трудностями при заполнении документов, если у них есть проблемы с кредитной историей. Мы помогаем им грамотно структурировать сделку и отправляем ее в банк. Таким образом, через наш канал прошли 42 отобранные заявки на сумму 1,2 млрд рублей», — огласил он первые результаты работы по программе «8,5%». И многообещающее заявил, что фонд может «помочь каждому предпринимателю при сложностях общения с банками и сопровождать их сделки до конца», — отметил он.

Как сообщил Тимур Тимергалиев, с сентябре прошлого года было выдано 42 кредита татарстанским предпринимателям на общую сумму 1,2 млрд рублей. Фото chelny-biz.ru

Как ставка сыграла: +2% годовых



Позже он пояснил «Реальному времени», что программа «8,5%» пришла на смену прежней и хорошо разрекламированной программе Корпорации МСП «6,5%», которую курировал лично Михаил Браверман . «Новая программа утверждена приказом Минэкономразвития РФ, — сообщил он. — Но она немного видоизменилась. Во-первых, поднялась ключевая ставка ЦБ. Во-вторых, в программу включены региональные банки. Если в прошлом году по программе «6,5%» кредитовали только крупные федеральные банки, то в этом году в обновленную версию допущены крупные региональные банки РТ. Всего их четыре. Это Ак Барс Банк, «Камкомбанк», «АКИБАНК» и «Банк Казани». Охват стал больше, а ресурсы ограничены. В итоге чуть-чуть увеличили процентную ставку — до 8,5%», — рассказал он.

По его словам, заявок на участие в программе поступило очень много, но условный лимит для республику немаленький — 5 млрд рублей. Активность участия банков в программе «8,5%» он объясняет тем, что гарантийные поручительства фонда позволяют удешевлять стоимость кредита, так как они относятся к второй категории качества. «Это хорошо сказывается на банках, потому что им не нужно создавать резервы под выданные кредиты. И это положительно сказывается на стоимости кредита. Средняя ставка по нашему портфелю кредитования — 10,7%», — отметил Тимур Тимергалиев.

Но есть и другие инструменты господдержки. Тимур Тимергалиев выделил кредитные программы Фонда развития промышленности. В качестве примера он назвал открытие кредитной линии на 45 млн рублей под 5% для «Обувной фабрики «Барс», резидента чистопольского ТОСЭР. В том же духе до него выступала Марина Епифанцева, признавшаяся, что KPI чиновников АИР напрямую зависит от того, как быстро резидент встанет на ноги, чего не сделать без денег. Но незамысловатый чиновничий пафос продержался недолго.

Алексей Бобровский постоянно задавал спикерам один и тот же вопрос: а как предпринимателей информируют о мерах господдержки, как они узнают о них, словно только незнание «малышей» оставалось главной трудностью при ее получении, а не общая системная дороговизна банковских кредитов. Фото tvtomsk.ru

Есть шустрые малые, которые научились заходить во все кабинеты



Модератор сессии, экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Алексей Бобровский постоянно задавал спикерам один и тот же вопрос: а как предпринимателей информируют о мерах господдержки, как они узнают о них, словно только незнание «малышей» оставалось главной трудностью при ее получении, а не общая системная дороговизна банковских кредитов. Вероятно, руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» считал, что говорить о недоступности банковских кредитов — это скучно и однообразно, и не видел смысла их бесконечном повторении этих разговоров. Остальные спикеры делали вид, как будто нет ничего важнее, чем донести информацию, и хранили одобрительное молчание.

Приняв генерального директора ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафината Яруллина за одного из таких предпринимателей-«малышей», ведущий сессии в третий раз задал этот же вопрос: а вы хорошо осведомлены о тех институтах развития, знаете ли вы об их существовании? Глава госхолдинга в свойственной ему ироничной манере ответил достаточно прямодушно: «Знаете, по кредитам каждый ищет свой механизм, но есть шустрые малые предприятия, которые научились заходить в Министерство экономики, и во все кабинеты, где распределяют льготные деньги, — сказал он с намеком на «толстые обстоятельства» прошлого. — Но и есть другие, у которых кредитная история неплохая, они работают со Сбербанком, — продолжил он. — Тем, у кого есть кредитная история, конечно, легче. Тем, у кого ее нет, сложно. Я знаю многих молодых одаренных людей, которые хотели бы организовать [бизнес по переработке полимеров], у них есть прекрасные интересные проекты, но все–таки правая рука не работает». Правая рука — это банки, которые должны развивать экономику, но на деле заставляют бизнес работать на себя.

«Что значит 8,5%? Ну поднимите руки те, у кого рентабельность бизнеса выше 8,5%», — обратился он к залу. Таковых не нашлось.

Вернувшись к наивному вопросу модератора, глава «Татнефтехиминвестхолдинга» ответил: да, знают многие, но действуют (пользуются кредитами) немногие. Почему? «Вот мы смотрим телевидение. Передают: в Братске горят леса, в Забайкалье сожгли деревню. Это вместо того, чтобы передавать экономические новости, но никто ничего не подсказывает бизнесу», — укорял он журналиста. По мнению Рафината Яруллина, в обществе нет доступного механизма передачи этой информации: «Тут должно работать и телевидение, и радио — как говорил Форд, мир должен крутиться на приятельских отношениях. Вот эти схемы необходимо выстраивать». Руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский признал, что телеканалы с широким охватом аудитории не могут давать эту информацию, поскольку она интересна узкому кругу зрителей, и с этим законом рынка не поспоришь. Впрочем, глава «Татнефтехиминвестхолдинга» уже остыл и по окончании дискуссии по-дружески обнялся с главой фонда.

Комментируя его спич, Тимур Тимергалиев признал, что проблема доступности кредитов для МСП остается, но ставка в 8,5% все равно привлекательна. Иначе бы не было столько много заявок. В заключение глава фонда анонсировал предстоящую докапитализацию фонда на 250—300 млн рублей, которые поступят из федеральных источников по нацпроекту. Как известно, в этом году на МСБ выделяется 1,7 млрд рублей, из которых часть уйдут на подкрепление фонда