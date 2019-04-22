Золотые ноги России и две позолоченные конечности Мальцева

Казань первой увидела олимпийские программы синхронисток

В воскресенье в Казани завершились турнир «Мировой серии» и чемпионат России по артистическому (синхронному) плаванию. Российские спортсменки в очередной раз доказали, что им нет равных, организаторы соревнований млели от восторгов гостей и анонсировали открытие первой школы имени Татьяны Покровской. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Артистически синхронное плавание



Два года назад синхронное плавание переименовали в артистическое, поэтому не удивляйтесь, что и мы будем так называть сам вид спорта, а вот его участников — все-таки синхронистками и, в свете событий последних лет, еще и синхронистами. Не артистами же, в конце концов. Признаемся, изменение названия вида спорта внесло больше путаницы, чем ясности. Да, раньше был вопрос — почему в синхронном плавании есть такая дисциплина, как соло, но даже москвичка Эльвира Хасянова, выступавшая за Татарстан, объясняла его тем, что там есть синхронность музыки и действий спортсменки.

Синхронистки собрались в Казани вскоре после того, как отметила свое 80-летие Нинель Кожедуб, в прошлом главный тренер сборной Татарстана, и накануне 70-летия Александра Мальцева. Полного тезки и однофамильца главного синхрониста всея Руси, который в 2015 году на чемпионате мира в Казани принес России первые медали в смешанном дуэте. А сейчас синхронист Александр Мальцев не без оснований претендует на олимпийское золото, поскольку руководство МОК все больше склоняется к тому, чтобы поменять женский дуэт в олимпийской программе на миксты. Во всяком случае, об этом рассказал «Реальному времени» Алексей Власенко, президент трех федераций по водным видам спорта, включая артистическое плавание.

— Сейчас нас приближают к такой тенденции, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Да, дебютировав на ЧМ-2015 в Казани, смешанные дуэты еще только развиваются, и количество стран-участниц там на порядок меньше, чем в традиционных дисциплинах синхронного плавания. Но, по словам руководства МОК, продаваемость телевизионного сигнала возросла чуть ли не в два раза после введения микста, количество стран, которые начали смотреть артистическое плавание, а конкретно смешанные дуэты, вообще зашкаливает. Поэтому руководство МОК задумывается о том, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Надеюсь, это произойдет как можно позже. Я разговаривал с тренером Ганой Максимовой, которая отвечает у нас за развитие смешанных дуэтов, и она сказала, что развитие микста идет бурными темпами. Это уже не те новички, которые 4 года назад стали первыми, кто разыграл медали чемпионата мира. Прогресс налицо. Испания, Италия, Китай с энтузиазмом взялись за развитие этой дисциплины, надеясь вырваться в лидеры, что не удается сделать в традиционных дисциплинах. И, мне кажется, таким образом готовится дебют микста на Олимпиаде-2024.

Само интервью в полном объеме вы сможете прочесть в «Реальном времени» в ближайшие дни. А пока слова Власенко недвусмысленно намекают мальчикам: становитесь синхронистами. Конкуренция (пока еще) минимальная, а олимпийское золото ничуть не менее полновесное, чем в любом другом виде спорта. Заодно «отомстите» представительницам слабого пола, которые постепенно внедрялись в традиционно мужские бокс, борьбу и тяжелую атлетику…

Ромашина: все идет по плану

Главным спортивным событием для татарстанских болельщиков стало победное возвращение, а с учетом переименования вида спорта, то и дебют нашей звездной синхронистки Светланы Ромашиной в артистическом плавании. Еще в прошлом году она делилась планами с автором этих строк: «Если все будет удачно, то первым крупным стартом после возобновления карьеры я вижу участие в чемпионате мира, — говорила она. — До этого я бы планировала «простартовки» на Мировой серии, но главным турниром года для меня был бы ЧМ-2019 в корейском Кванджу. Прикидываю для себя, что это были бы мои старты в дуэте со Светланой Колесниченко, которая, по ее словам, ждет меня обратно. Очень надеюсь, что такие же мысли и у нашего тренера Покровской, чтобы она не захотела меня задействовать и в дуэте, и в группе, поскольку второе будет сложновато на первых порах. А уже на олимпийские старты необходимо выходить в качестве члена сборной России и в дуэте, и в групповых соревнованиях. Это надо сделать, иначе зачем тогда затевать само возвращение в спорт. Правда, попасть сейчас в группу будет значительно сложнее, поскольку по олимпийским правилам запасные в группе отменены».

Такое ощущение, что у Ромашиной есть машина времени, благодаря которой она год назад заглянула в будущее, а сейчас просто выполнила намеченное. И Колесниченко ее ждала, как из печки пирога, и золотые награды с «простартовки» Мировой серии тоже ждали — сразу две из них перекочевали из рук организаторов соревнований в многочисленные коллекции Ромашиной и Колесниченко по итогам технической и произвольной программ в дуэтах.

Ромашина сейчас учится в Поволжской академии спорта, а по окончании вуза, которое совпадет с окончанием спортивной карьеры, должна возглавить сборную Татарстана, благо перед глазами пример Кожедуб, работавшей на этой должности практически до 80 лет.

Школа Татьяны Покровской

После одной из побед Ромашина дала интервью представителям западной телекомпании, которое одобрил Власенко: «Светка, у тебя очень хороший английский». — «Когда надо соображать, то голова не варит», — кокетничала Ромашина. — «Все у тебя варит, молодец», — оценил известный «кулинар» Альберт Багаутдинов, директор Дворца водных видов спорта, на базе которого работает школа синхронного плавания. Но во время прошедших соревнований было анонсировано создание еще одной школы уже на базе училища олимпийского резерва, и самой школе будет присвоено имя легендарного наставника Татьяны Покровской. С учетом того, что училище располагается недалеко от известных всем казанцам Красных ворот, можно предложить школе имя «Покровские ворота». Но это, конечно, шутка, тем более что главное не в названии, а в функционале школы, в которой будут работать как местные специалисты, так и тренеры, которых командирует Татьяна Николаевна.

Спасибо, кстати, американцам, за то, что придумали такой красивый и медалеемкий для россиянок вид спорта. За океаном вообще придумали многое, что сейчас составляет красу и гордость российского спорта. Американскую вольную борьбу, канадский хоккей, американское синхронное плавание, медали в котором янки и канадки завоевывали еще на первом чемпионате мира по водным видам спорта 1974 года, когда у нас только задумывались об открытии специализированных отделений в спортшколах. А «Школа Покровской» будет основана не на голом фундаменте, как это было 40 лет назад в СССР, а в республике, где уже завоевывала модели Лилия Низамова, выросли Дарья Исламова и Олеся Архипова, будет работать Ромашина.

«Если бы подобный буфет был в России, меня бы рядом с ним расстреляли!»

Всего 15 лет назад Казань не то что не развивала этот вид спорта, а даже не была способна провести мало-мальски значимый старт по синхронному плаванию. Этот вид спорта единственный, от которого столица Татарстана отказалась, будучи хозяйкой первой летней Спартакиады учащихся России 2003 года. По 15 видам спорта соревнования провели в Казани, а синхронистки соревновались в Набережных Челнах. Но уже спустя 10 лет был незабываемый старт на казанской Универсиаде, и сейчас в Казань (и в Россию) стремятся с «непреодолимой силой».

— ФИНА и ЛЕН с удовольствием готовы проводить у нас соревнования, — снова процитируем мы Власенко. — Связано это с нашим умением четко их проводить и с хлебосольством, что уж тут скрывать. Как проводят подобные старты за границей — это просто жалкое подобие нашего гостеприимства, которое просто зашкаливает. Я приехал на Кубок мира в Лондоне, зашел в буфет и ужаснулся. Говорю, если бы подобный буфет был у нас в России, меня бы рядом с ним расстреляли! Бутерброд с каким-то непонятным сыром, кока-кола — и все. Экономия на всем. Поэтому иностранцы в Россию любят приезжать...

Косвенным подтверждением этих слов было выступление на пресс-конференции председателя технического комитета по синхронному плаванию ФИНА Лизы Шотт из Канады.

— От имени ФИНА благодарю вас за то, что вы подготовили для нас в Казани. Федерация синхронного плавания России лучшая в мире как по количеству титулов, так и по уровню проводимых соревнований. Я рада, что много лет назад канадские синхронистки увидели сильнейших российских синхронисток. И сейчас мы вновь их увидим. Спасибо российским тренерам за продвижение нашего вида спорта, которое вы делаете все лучше.

Приятные слова, а если представить, что тембром голоса Лиза Шотт напоминала Елену Малышеву, откушавшую сметаны... Но не только хлебосольством, наверное, можно объяснить эмоции канадки, которая на одном из предыдущих стартов синхронисток обнаружила тараканов, спокойно живущих в бассейне. Происходило это на соревнованиях в одной из среднеазиатских стран — республик бывшего Союза. Но тараканы просто портили эстетическое восприятие, а вот вор в законе, который обитал в той же гостинице, куда поселили и спортсменок, тренеров и техперсонал, пугал не по-детски. Казань же в этом плане выглядела супербезопасной, в чем лишний раз могли убедиться две синхронистки, стоявшие на обочине у ДВВС в ожидании такси. В иной ситуации они могли быть приняты за девушек легкого поведения, поскольку были в боевом раскрасе, наложенном перед соревнованиями. Но в Казани красотки ничего не боялись.

