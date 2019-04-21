Как на футболе отрепетировали развал СССР

Первой сбежала Грузия, потом Прибалтика. И все это — за советские деньги

Весной 1989 года Абхазия решила отделиться от Грузии. Но в итоге произошло так, что Грузия отделилась от СССР. Причем поначалу 30 лет назад от Союза отделился грузинский футбол. Страна еще продолжала существовать, центробежные силы двигали ее к развалу, но катастрофы могло и не произойти, если бы ее активно не поощряли и не финансировали сверху. Подробнее — в историческом материале «Реального времени».

Как Грузия выходила из чемпионата СССР

1989 год в футболе. Что вспоминается о том сезоне навскидку? «Спартачи» вспомнят выигрыш чемпионата страны, которому предшествовал гол Валерия Шмарова со штрафного. Помимо этого, был знаковый вылет ленинградского «Зенита» из высшей лиги, давший старт стремительному падению ленинградского футбола в пропасть. В СССР появились первые легионеры: возрастной болгарин Теньо Минчев в «Крыльях Советов», тогда еще команде второй лиги из Куйбышева, ныне Самара. В высшей лиге чемпионата СССР дебютировали сразу три легионера, которые перебили вау-эффект от Минчева. Во-первых, темнокожие, что тогда была большая редкость (хотя советские негры Джеймс Провенсал и Фидель Уедако ранее уже бегали по командам второй лиги). Во-вторых, это были вполне себе конкурентные игроки сборной Замбии, которых заявили за «Памир» из Душанбе.

Но главным событием того года стало решение Грузии о выводе ее клубов из чемпионата СССР, а также разведение азербайджанских и армянских команд по разным футбольным дивизионам и проведение матчей между командами этих республик на нейтральных полях. Грузия на момент выхода из чемпионата СССР располагала коллективом из высшей лиги — «Динамо» (Тбилиси), плюс командами первой лиги «Торпедо» (Кутаиси) и «Динамо» (Батуми). Сразу две грузинские команды на момент выхода из чемпионата СССР добились повышения в классе. «Гурия» из Ланчхути должна была стартовать в высшей лиге, а сухумское «Динамо» планировало дебютировать в первой. Наконец, во второй лиге чемпионата СССР выступали команды из Гори, Озургети, Поти, Рустави, Самтредиа, Хоби, и «Шевардени» из Тбилиси. Всего 12 команд мастеров, к которым в 1990 году добавили четыре любительские команды, и сформировали высшую лигу чемпионата Грузии.

Со стороны это выглядело чистым бредом. Представьте, что сейчас Татарстан, находясь в составе России, заявит о том, что «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» выходят из числа участников чемпионата страны и будут играть в чемпионате республики, соперничая с районными центрами. Причем сейчас это сделать было бы легче, поскольку источниками финансирования всего нашего футбола являются те или иные предприятия Татарстана. Тогда же не было частных команд, первая из таких, московский «Асмарал», появится в 1990 году, когда иракский бизнесмен Аль-Халиди купит московскую команду «Красная Пресня». Все финансировалось за счет бюджета, распределением которого занимались партийные органы. Кто же разрешил самоуправствовать вначале Грузии, а затем Прибалтике, Азербайджану и Армении?

Для понимания: недавно бывший солдат в общении со мной вспоминал, что в их дивизионе, базировавшемся на Дальнем Востоке, комдив не мог самостоятельно решить вопрос со строительством деревянного сруба под баню. Леса было навалом, рабочей силы в лице солдат чуть меньше, воинская часть в глуши Дальнего Востока, начальство в Москве… Не было главного во времена Союза: положительного вердикта руководства, которое нужно было согласовывать не одной вип-подписью. А тут Грузия в «одно лицо» организует целый чемпионат страны. Поэтому и тогда, и сейчас возникает законный вопрос: за чей счет банкет? Кто оплачивал существование участников чемпионата Грузии? Кто вообще все это инициировал?

Грузия на момент выхода из чемпионата СССР располагала коллективом из высшей лиги – «Динамо» (Тбилиси), плюс командами первой лиги «Торпедо» (Кутаиси) и «Динамо» (Батуми). Фото gahetna.nl

Почему Грузия?



Грузию на момент выхода из чемпионатов СССР возглавлял Гиви Гумбаридзе, малопонятный для нас персонаж, который сменил Джумбера Патиашвили, а его самого сместил с поста руководителя страны Звиад Гамсахурдиа. Вот при последнем выход Грузии из чемпионата СССР был бы полностью оправдан и логичен, но факты упрямая вещь — это произошло при руководстве Гумбаридзе.

Грузия находилась в СССР на особом счету. Даже нынешняя дотационная Чечня не сравнится с теми привилегиями, которые были у Грузии в СССР. По данным экономистов, три рубля из четырех в ее бюджете были деньгами извне, в основном из РСФСР. Если говорить о спорте и футболе, то Грузия «потеряла берега» в середине 80-х. Старший брат перестроечного лидера Эдуарда Шеварднадзе, ставшего при Михаиле Горбачеве вторым человеком в стране, руководил Гурийским районом и был большим фанатом футбола. При нем скромная команда «Гурия» за несколько лет взлетела из второй лиги в высшую, проведя там сезон 1987 года и собираясь играть в 1989-м. Евграф Шеварднадзе был инвалидом, очевидцы вспоминали, как его выкатывали на инвалидном кресле к футбольному полю, откуда он и наблюдал за матчами. Ветеран казанского «Рубина» Ренат Камалетдинов вспомнил «Гурию» и ее хозяина: «Он был парализованным и всегда сидел в своей «Волге» буквально у углового флажка футбольного поля. Шеварднадзе был там, как Бог. Мы сыграли первый тайм, идем в раздевалку, а он судей подозвал к своей «Волге», и как «напихает» им».

Это происходило в конце 70-х, когда Эдуард Амвросиевич только набирал силу. А в середине 80-х «Гурия» перебралась в высшую лигу и играла на новом стадионе на 30 тысяч зрителей, построенном за три (!) месяца. Чтобы потрафить Шеварднадзе, в Ланчхути разрешили построить первый в СССР стадион без легкоатлетических дорожек. Это логично: стандартный стадион с беговыми дорожками не был нужен в бывшем поселке, представлявшем собой железнодорожный узел, более масштабный аналог нашего Агрыза. И вот туда в 80-е годы начали стекаться футбольные шабашники со всего Союза, в основном с Украины, поскольку возглавлял «Гурию» Михаил Фоменко (в 2012—2016 годах наставник сборной Украины).

Сергей Герасимец в интервью автору этих строк рассказывал о подробностях своего приглашения в «Гурию». «Фоменко объяснил футбольные задачи, а по остальным, сказал, будут разговаривать другие люди. Лично ко мне на черной «Волге» подкатил очень толстый грузин, который с большим акцентом начал рассказывать об условиях: «От двух шестьсот тысяч рублей до трех четыреста». Шоколад, по меркам СССР. В том же минском «Динамо», куда я в итоге ушел, было 250 рублей зарплаты плюс полтинник премии за победу».

Чтобы потрафить Шеварднадзе, в Ланчхути разрешили построить первый в СССР стадион без легкоатлетических дорожек. Фото wikipedia.org

Виктор Хлус, форвард той команды, вспоминал, что «Ланчхути — это небольшой районный центр, даже не городок, а так, поселение с четырьмя тысячами жителей, в котором нет ни одного пятиэтажного дома. Наша зарплата и бытовые условия по тем временам были на хорошем уровне. Если в киевском «Динамо» я получал по 60 рублей за победу, то в «Гурии», выиграв, получали 400, 500 или 600, иногда было 800. Понятно, что оклады были такие, как везде, но грузины находили возможность осуществлять доплаты. Когда жена уходила на рынок, то привозила домой багажник продуктов и не платила ни копейки».

Зарплаты от 2 600 рублей до 3 400 рублей. Баснословные деньги для СССР. И не игрокам сборной, а «шабашникам». Тут бы схватить советским компетентным органам зарвавшихся ланчхутийцев за самое не балуй, чтобы другим неповадно было, но все непонятки с «Гурией» в СССР предпочитали обходить стороной. Даже тогда, когда уже вовсю расцвело время гласности, перестройки и ускорения, команду родственника Шеварднадзе выводили из-под критики. Как и самого Эдуарда Амвросиевича, успешно трудившегося над развалом СССР, находясь за его рубежами.

Тем временем в Грузии «просекли», что настают новые времена, перестроечно-развальные.

Разделение команды по национальному признаку

Итак, в высшей лиге первого чемпионата Грузинской ССР в 1990 году играли 12 команд мастеров из чемпионата СССР, плюс команды Зугдиди, Очамчира, Цхинвала и Цхалтубо. Цхинвал — столица Южной Осетии, там пришлось образовать команду, а Очамчира представляло Абхазию, и по спортивному уровню команды не отвечали требованиям высшей лиги. Но Грузия годом ранее пережила 9 апреля так называемые Тбилисские события, ставшие реакцией на заявление Абхазии о желании отъединиться. Поэтому включение в высшую лигу команд Очамчира и Цхинвала было полностью политическим решением. Грузинское политическое руководство хотело футболом консолидировать страну, которая, как показала история, могла быть дружной и единой только в рамках Союза.

Единственным городом, который пошел наперекор решению грузинского политического и спортивного руководства, стал Сухуми. В столице Абхазии много лет мечтали о выходе команды «Динамо» в первую лигу и добились этой цели в 1988 году. Кстати, тогда против Сухуми в составе «Звезды» из Городища играл будущий тренер сборной России Леонид Слуцкий, проведший единственный профессиональный сезон в карьере. Сухумцы были на вершине счастья и не захотели прощаться с мечтой дебюта в первой лиге.

Выход был найден в создании еще одной команды. А как еще? Союз же не развалился, и деньги непонятным образом находились под самые несуразные цели, даже такие, как создание новой команды «с нуля». Хотя грузины могли бы не заморачиваться по поводу новой команды, а восстановить, допустим, «Мешахте» из Ткибули, участника чемпионата СССР 1987 года. Но «Цхуми» был необходим как политический проект. В итоге предыдущий игровой состав «Динамо» из Сухуми разделили «по живому». Грузинские футболисты перекочевали в состав только что созданной команды «Цхуми», заявленной в чемпионат Грузии. Тренер Анатолий Норакидзе плюс 11 футболистов, преимущественно титульной нации. Там были, к примеру, Гоча Гогричиани, Бадри Парулава, который вообще-то практически всю карьеру провел в «Гастелло» из Уфы. Состав дополнили тройкой футболистов из Кутаиси и пятью воспитанниками местной футбольной школы.

В итоге предыдущий игровой состав «Динамо» из Сухуми разделили «по живому». Фото sputnik-abkhazia.info

Абхазы выбрали первую лигу чемпионата СССР, куда было заявлено «Динамо». К ним присоединились один русский и двое армян из местных. Набралось десять человек. На первых порах сухумскому «Динамо» ринулись помогать одноклубники из Москвы. Новый тренер Сергей Долматов пригласил из тогдашнего «Динамо-2» Сергея Овчинникова, Равиля Сабитова, Александра Смирнова. В итоге хоть кому-то ситуация с созданием чемпионата Грузии помогла, поскольку в сухумском «Динамо» волей-неволей пришлось доверять молодежи. Наиболее яркую карьеру из воспитанников Сухуми сделали затем братья Аджинджалы — Беслан и Руслан, которые сразу же выбрали не Грузию, а чемпионат СССР, из которого плавно перетекли в чемпионат России.

Грузинская экспансия на первых порах

Грузия с созданием своего чемпионата начала прощаться с «проклятым прошлым» сразу же. При том что это 1990 год, и республика пребывала в рамках Союзного государства. Тем не менее, тут же из привычных названий команд исчезли «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Торпедо». Отказавшись от советского прошлого, начали отказываться от русского «настоящего». Алан Кулумбегов, игрок сборной СССР 1968 года рождения, стал в один момент Александром Кантидзе, Каха Балабанов превратился в Каху Майсурадзе, а наиболее громкое «переобувание в воздухе» произошло с Омари Осиповым, который стал Омари Тетрадзе. При этом он был даже не русским по национальности, а понтийским греком. Эти переименования потом аукнутся Грузии, когда она получит право выступать в еврокубках, но никто в Европе не будет интересоваться «Иберией», и придется возвращать ФК «Динамо» прежнее имя.

Чемпионат Грузии переименовали в Умаглеси Лигу, и поначалу дела в нем пошли очень хорошо. Начали подтягиваться этнические грузины, к примеру, воспитанник «Динамо-2» Анзор Шургая, в отличие от Овчинникова, Сабитова и Смирнова, выбрал не «Динамо» (Сухуми), а «Самтредию». Активно приглашали Юрия Окрошидзе из «Зенита». Помимо них, в Грузию хлынули «легионеры», в основном литовцы. К примеру, в «Гурию», которая продолжала сорить деньгами, перешли Мажейкис и Фридрикас. Ворота «Иверии» (Хашури) защищал Альгимантас Бряунис, в «Мзиури» (Гали) перешел экс-футболист юниорской сборной СССР Виргиниюс Балтушникас, в общей сложности можно насчитать семь литовцев и белоруса Сергея Широкого, которого заявили за «Амирани» (Очамчира).

Но и энтузиазма, и денег хватило ненадолго. Уже на следующий год голкипер Бенидзе, который поначалу выбрал «Цхуми», вернулся в «Динамо» из Сухуми и чемпионат СССР. В России заблистал и Гогричиани, поначалу выбравший чемпионат Грузии, как и большинство его партнеров по чемпионату. Можно еще вспомнить Михаила Джишкариани, который пришел в «Цхуми», но затем перебрался в Татарстан, где сыграл за «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Вскоре чемпионат Грузии покидали даже такие звезды, как олимпийский чемпион Сеула-1988 Гела Кеташвили — карьере футболиста, которым вместо советских рублей стали платить грузинские «копейки», он предпочел службу в ГАИ.

Инициатор создания «Цхуми» Гурам Габискирия, экс-футболист, а на тот момент мэр Сухуми, был убит во время абхазо-грузинского конфликта в 1993 году. В том же году умерла и его команда. Фото footballfacts.ru

Минус Грузия, затем Литва, Эстония, Латвия

Инициатор создания «Цхуми» Гурам Габискирия, экс-футболист, а на тот момент мэр Сухуми, был убит во время абхазо-грузинского конфликта в 1993 году. В том же году умерла и его команда, которая дважды выходила в финал Кубка Грузии, завоевала путевку в Кубок Кубков, но прекратила существование, так и не сыграв в нем. Показательна судьба двух чемпионов мира из состава «Динамо» (Сухуми). Армянин Сергей Арутюнян и грузин Ираклий Геленава стали в 1987 году чемпионами мира U-16 в составе сборной СССР, что было очень почетно, учитывая тот факт, что футболисты представляли на тот момент команду второй лиги. Арутюнян сделал неплохую карьеру, выбрав чемпионат России. Геленава, выбрав Грузию, сыграл гораздо меньше, поскольку «Цхуми» просуществовал всего три сезона. Во время боевых действий у Геленавы погиб отец, и в итоге он все равно переехал в Россию, где сейчас и живет.

Таким образом, безнаказанность «Гурии» и тбилисская трагедия 9.4.1989 породили решение о выходе из чемпионата СССР команд из Грузии, а за ним и «парад футбольных суверенитетов». Вслед за Грузией уходила Прибалтика. Вначале «Жальгирис» из Вильнюса, который в 1990 году провел один матч с одесским «Черноморцем», а потом почувствовал, что ему невмоготу играть с «оккупантами». Вслед за ними чемпионат СССР покинули «Спорт» из Таллина, литовский «Инкарас». В Клайпеде расформировали «Атлантас», и на его «костях» создали новую команду «Сириюс». Все они тут же были заявлены в новую Балтийскую лигу. От Прибалтики в СССР остались только латвийские команды «Даугава» из Риги, а также «Звейниекс» из Лиепаи и РАФ из Елгавы. Впрочем, в Елгаве умудрились раскорячиться на двух стульях. Только в 1988 году там была создана команда при заводе малолитражек, на котором, в духе гласности, провели первые в истории СССР выборы директора завода. А уже через год Елгава создала еще и вторую команду, которую заявила в Балтийскую лигу.

Развал шел изнутри, и никто ему не препятствовал. Нельзя же назвать препятствием требование Колоскова к УЕФА, чтобы прибалтийские команды не допускались к еврокубкам. УЕФА сама была в шоке от того, что творилось внутри советского футбола. Причем только там, поскольку в остальных видах спорта не происходило никаких разборок, достаточно вспомнить, что последним чемпионом СССР 1991 года по баскетболу стал эстонский «Калев» из Таллина.

Судьба чемпионата Грузии и национального футбола в целом оказалась трагичной. Та же «Гурия», лишившись могущественных при СССР покровителей, скатилась до второй (!) лиги чемпионата Грузии. Сборная ни разу не выходила в финальные части чемпионатов мира и Европы, уступая в этом плане не только России и Украине, но даже скромной Прибалтике. Латыши, которые имели всего три команды в чемпионате СССР, создали сборную, сыгравшую на Евро-2004. Эстонцы выходили в стыковой этап, хотя на момент развала у них была всего одна команда — «Спорт» из Таллина.

Грузия же располагала тремя командами высшей лиги чемпионата СССР, мощным футбольным фундаментом, но сейчас котируется на уровне аутсайдера футбольной Европы. Показательно, что их коллеги, баскетболисты и ватерполисты, осознавали, что сила в единстве и не спешили покидать чемпионат СССР. В итоге и баскетбольная, и ватерпольная сборные затем выходили в финальные части чемпионатов Европы. А футболу Грузии, чей флагман при СССР — тбилисское «Динамо» — выигрывал Кубок Кубков 1981 года, до подобных успехов как до Луны.