Новости спорта

10:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Теперь «золотая серия» FINA будет здесь традиционной»

07:00, 20.04.2019

Видеорепортаж с открытия и первого соревновательного дня казанской Мировой серии по синхронному плаванию

«Теперь «золотая серия» FINA будет здесь традиционной» Фото: minsport.tatarstan.ru

Казань от недостатка международных соревнований по водным видам спорта в последние годы не страдает и, более того, только наращивает свое присутствие в календаре FINA. На этот раз столица Татарстана приняла так называемую «золотую серию» Мирового этапа FINA, в которой российские синхронистки уже успели взять золотые медали, а наставник российской команды Татьяна Покровская — стать послом Казани на чемпионате WorldSkills. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на открытии серии и сделала видеоотчет с первого соревновательного дня.

Эрик Добролюбов
СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров



Читайте также

Новости спорта

10:30 МСК Все новости
Новости раздела