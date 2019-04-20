«Теперь «золотая серия» FINA будет здесь традиционной»

Казань от недостатка международных соревнований по водным видам спорта в последние годы не страдает и, более того, только наращивает свое присутствие в календаре FINA. На этот раз столица Татарстана приняла так называемую «золотую серию» Мирового этапа FINA, в которой российские синхронистки уже успели взять золотые медали, а наставник российской команды Татьяна Покровская — стать послом Казани на чемпионате WorldSkills. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на открытии серии и сделала видеоотчет с первого соревновательного дня.