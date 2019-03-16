Организация выставки Татарстана на инвестфоруме в Дубае обойдется в 2,3 млн рублей

Агентство инвестиционного развития Татарстана выделило 2,3 млн рублей для организации выставки республики на ежегодном инвестиционном форуме Annual Investment Meeting — AIM 2019 в Дубае, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать концепцию и фирменный стиль стенда Татарстана, обеспечить работу стендистов, переводчиков, фотографов. В течение всех дней форума должны быть организованы мастер-классы по изготовлению национальных татарских блюд.

Напомним, ранее сообщалось, что агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) приостановило определение поставщика по тендеру об организации участия республики в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019. Начальная цена контракта составляет 12,4 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимались с 26 февраля по 15 марта, следует из сообщения на сайте госзакупок. Сам аукцион был назначен на 18 марта. Однако сейчас определение поставщика приостановлено «по требованию контрольного органа».