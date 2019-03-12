УФАС обвинило «Татэнерго» в неправильном выборе поставщиков

Предметом антимонопольного дела стали четыре контракта на 377 млн рублей, на которых можно было сэкономить более 54 млн

Нарушения акционерным обществом «Татэнерго» законодательства при проведении закупок на 377,24 млн рублей выявило татарстанское УФАС по жалобе компании-участника торгов на право поставки труб с теплоизоляцией для капремонта и реконструкции тепловодов. Устранить нарушения антимонопольная служба не требует, поскольку контракты уже заключены, и намерена ограничиться возбуждением административного дела. «Татэнерго», в свою очередь, планирует в судебном порядке оспорить выводы УФАС. Подробности спора — в материале «Реального времени».

Баллы срезали рентгеном



Как пояснил «Реальному времени» генеральный директор ООО «Таттеплоизоляция» Эдуард Нагаев, основанием для жалобы в УФАС послужило то, что компания проиграла четыре электронных торга, проводившихся «Татэнерго» с 1 по 25 декабря в форме открытого запроса предложений.

Два лота на поставку труб и фасонных изделий с теплоизоляцией для ремонта и реконструкции теплосетей в Казани на 2019 год выиграло смоленское ООО «СМИТ-Ярцево», набравшее 93,85 балла и 91,05 балла соответственно и предложившее цену 39,29 млн и 168,51 млн рублей (ООО «Таттеплоизоляция» было готово поставить трубы за 34,46 и 138,35 млн, но набрало в первом случае 90 баллов, а во втором — 83). Лот на поставку труб для ремонта сетей в Набережных Челнах, Нижнекамске и Заинске выиграло ООО «Казанский завод теплоизолированных труб» (КЗТТ), предложившее осуществить поставку за 83,3 млн рублей и набравшее 93,99 балла (цена ООО «Таттеплоизоляция» — 77,68 млн руб., количество баллов — 90,0). Еще один лот на поставку труб для Челнов, Нижнекамска и Заинска выиграло ООО «Теплострой+», предложившее цену в 86,14 млн руб. и набравшее 91,83 балла (ООО «Таттеплоизоляция» — 72,07 млн и 83 балла).

— Наша компания предложила более низкую цену по всем четырем лотам, однако оценка проводилась по балльной системе, — говорит Нагаев. — При этом, кроме стоимости поставки, учитывались критерии, которые законодательством не предусмотрены. Поэтому мы набрали меньше баллов, чем наши конкуренты. Например, заказчик выставил нам нулевые баллы за отсутствие лаборатории, оснащение которой позволяет контролировать качество не только изоляции, но и стальных труб. Но наше предприятие само трубы не выпускает, мы, как и остальные поставщики, закупаем их, а на предприятии покрываем готовые трубы пенополиуретаном. Так зачем нам рентгеновское оборудование для контроля качества стали? Мы его иметь не обязаны! Тем не менее мы учли требование заказчика и заключили договор с другим предприятием, входящим в нашу группу компаний, — на услуги лаборатории, в которой рентгеновское оборудование имеется.

Еще больше вопросов вызвал у представителей «Таттеплоизоляции» нолик, выставленный компании в графе «положительная деловая репутация». Гендиректор фирмы уверяет, что с репутацией у фирмы как раз все в порядке:

— В прошлом году мы поставили «Татэнерго» продукцию на 150 миллионов рублей и претензий от них не было. Напротив, у нас есть благодарственные отзывы от их филиалов в Нижнекамске и Набережных Челнах. Претензии как раз у нас, а не у них могли возникнуть, мы тогда почти полгода ждали, когда нам деньги за трубы перечислят.

Для наглядности Эдуард Нагаев продемонстрировал «Реальному времени» оборудованные финской производственной линией цеха и лабораторию по проверке качества и заметил, что не всякий поставщик может похвастаться таким уровнем автоматизации производства, а это своего рода гарантия качества и соблюдения договорных сроков поставок, в которых отчего-то усомнился заказчик.

А кто соперники?

ООО «Казанский завод теплоизолированных труб» (ООО «КЗТТ»), по данным системы «Спарк-Интерфакс», — зарегистрированное в Казани на улице Складской микропредприятие со среднесписочной численностью работников 21 человек и уставным капиталом в 10100 рублей. Эта компания в 2017 году осуществляла поставки по пяти контрактам на общую сумму 14,03 млн рублей, в 2018-м — по единственному контракту на 479 тыс. рублей с ООО «УК «Индустриальный парк-сервис», а в 2019-м получила контракт с АО «Татэнерго» на 73 млн рублей. В «пассиве» компании — незавершенное судебное дело о ненадлежащем исполнении контракта с ООО «Газэкострой» на 5,5 млн рублей.

Другой победитель — казанское ООО «Теплострой+» со среднесписочной численностью сотрудников 40 человек и уставным капиталом в 10 тыс. рублей, как сообщает «Спарк-Интерфакс», недавно не было допущено к участию в аналогичном контракте на поставку изолированных труб для чебоксарского МУП «Теплосеть», имеет задолженность по уплате налогов и в 2017—2018 гг. выступало ответчиком по судебным искам о нарушении договоров поставки. В 2017 году АО «Татэнерго» заключило с компанией договор о поставке труб на 31,85 млн рублей, в 2018-м — на 202,1 млн.

Смоленское «СМИТ-Ярцево» — крупное предприятие с уставным капиталом 310 тыс. рублей и численностью работников свыше 500 человек. В самом удачном — 2017 году — сумма заключенных им контрактов превысила 3,78 млрд рублей (в том числе поставки АО «Татэнерго» — 675,1 млн), в 2018-м — 416 млн (в том числе с «Татэнерго» — 238,6 млн).

Для наглядности Эдуард Нагаев продемонстрировал «Реальному времени» оборудованные финской производственной линией цеха



Для энергетиков цена — не главное

«Основным доводом жалобы ООО «Таттеплоизоляция» в УФАС по РТ являлась дешевизна их продукции, — прокомментировали «Реальному времени» сложившуюся ситуацию в пресс-службе АО «Татэнерго». — УФАС по РТ позицию ООО «Таттеплоизоляция» поддержало. Между тем при выборе подрядчика АО «Татэнерго» руководствуется не только ценовой составляющей заявки, учитывается качество приобретаемого материала и сроки поставки. Это полностью соответствует целям регулирования Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в статье 1-й которого прямо указано о закупках с необходимыми показателями не только цены, но и качества и надежности.

Назначение приобретаемой трубной продукции — реконструкция и ремонт тепловых сетей городов. Качество поставляемых труб напрямую влияет на надежность системы теплоснабжения, а своевременность поставок — на сроки отключения горячей воды при выполнении работ по замене тепловых сетей.

Критерии, по которым выбирался победитель данной закупки, были прямо указаны в документации о закупке. В соответствии с данными критериями (50% которых составляла цена и 50% — надежность, качество) АО «Татэнерго» были оценены все поступившие заявки на участие в закупке.

Оценка заявки ООО «Таттеплоизоляция» была произведена с учетом имеющихся к данной организации претензий как со стороны АО «Татэнерго», так и со стороны других заказчиков по качеству и срокам поставок труб. Наличие данных фактов доказано предъявлением реальных претензий и судебной практикой.

УФАС по РТ не оспаривался тот факт, что оценка заявки ООО «Таттеплоизоляция» была произведена АО «Татэнерго» точно по критериям, указанным в документации о закупке. Однако при принятии решения УФАС по РТ учитывало только факт наличия более низкой цены участника закупки. АО «Татэнерго» с данной позицией не согласно и намерено обжаловать решение УФАС по РТ в суде».

«Мы — бюджетообразующее предприятие, изначально ориентированное на внутренний рынок, — говорит коммерческий директор компании Айрат Харисов. — Мы закупаем сырье у татарстанских производителей, и логично было бы, если бы и наша продукция находила применение в первую очередь в Татарстане»

Убыточное, бюджетообразующее, социально значимое

Решение по жалобе ООО «Татеплоизоляция» комиссия УФАС в РТ вынесла 12 февраля. Жалобу признали обоснованной, но заказчика не обязали отменить результаты выбора победителей аукционов и произвести повторную оценку заявок, как того просил проигравший поставщик. По той причине, что к моменту вынесения решения по результатам закупок договоры с поставщиками уже были заключены.

Для оказавшейся «вне конкурса» компании это слабое утешение: как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», 2017 год (более поздних данных нет) предприятие завершило с убытком в 78,1 млн рублей, и контракт, который, как говорит гендиректор «Таттеплоизоляции», покрывает до трети годового объема продукции, был бы, мягко говоря, не лишним.

— Мы — бюджетообразующее предприятие, изначально ориентированное на внутренний рынок, — говорит коммерческий директор компании Айрат Харисов. — Мы закупаем сырье у татарстанских производителей: трубы в Набережных Челнах на заводе «ТЕМПО», химические компоненты — в Нижнекамске, полимерные изоляционные материалы — на «Казаньоргсинтезе», и логично было бы, если бы и наша продукция находила применение в первую очередь в Татарстане. Однако ближайшие три месяца мы будем работать для Казахстана — заключили такой вот «международный» договор, чтобы не простаивать.

Руководство «Таттеплоизоляции» указало также на еще одну составляющую, которая не влияет на количество баллов при оценке предприятия в рамках того или иного тендера, но имеет большое социальное значение. В компании официально работают более 170 человек. Средняя заработная плата рабочих — 20—25 тыс. рублей плюс премии. У всех белая зарплата и соцпакет, а на работу и с работы сотрудников возит вахтовый автобус, так что даже на проезд тратиться не надо. А потеря заказов предприятием в перспективе грозит его коллективу безработицей.

Сын владельца обеих фирм и бенефициара группы компаний «Инвэнт» Марата Сафаева — гендиректор холдинговой компании «Инвэнт», председатель совета директоров ООО «Инвэнт» Эльбек Сафаев (по документам — Эльбик Сафаев) с 11 октября 2018 года находится в СИЗО. Фото itpark-kazan.ru

Опасное «родство»

Убыточной, как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», была в 2017 году и компания-учредитель ООО «Таттеплоизоляция» — ООО «Инвэнт». А сын владельца обеих фирм и бенефициара группы компаний «Инвэнт» Марата Сафаева — гендиректор холдинговой компании «Инвэнт», председатель совета директоров ООО «Инвэнт» Эльбек Сафаев (по документам — Эльбик Сафаев) с 11 октября 2018 года находится в СИЗО — его задержали по подозрению в посредничестве при передаче 50-миллионной взятки в УЭБиПК Москвы.

При этом ООО «Инвэнт-Технострой» (ООО «ИТС»), собственником которого сейчас является гендиректор «Таттеплоизоляции» Эдуард Нагаев, до ноября 2016 года через ХК «Инвэнт» принадлежало также Марату Сафаеву. В январе 2018 года оно было признано банкротом, и его имущество в настоящее время распродается.

Как раз в 2016-м ООО «ИТС», ходившее в любимчиках у ушедшего на повышение в Москву экс-министра строительства и архитектуры РТ Марата Хуснуллина, выполняло многомиллиардные контракты с АО «Мосинжпроект», участвовало в реконструкции московских «Лужников» и, по слухам, планировало выйти из структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Ильшата Фардиева.

Вхождение на московский строительный рынок ИТС далось дорого и обернулось судебными исками, которые в итоге привели фирму к краху. А перечисленные события вкупе могли сказаться на устойчивости позиций компаний Марата Сафаева на татарстанском рынке, в частности — на рынке поставок определенных видов продукции местным предприятиям.

Дорого и сердито

Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», руководство ООО «Таттеплоизоляция» дало понять, что с выбором поставщика труб для ремонта и реконструкции теплосетей еще можно было бы согласиться при условии более низкой цены. А когда цена возрастает, ситуация приобретает еще и острый социальный аспект. Такое решение бьет по карману конечного потребителя тепла, ведь стоимость ремонта и реконструкции сетей заложена в тарифы.

УФАС по РТ передало в Государственный комитет РТ по тарифам материалы дела по жалобе ООО «Таттеплоизоляция» на действия АО «Татэнерго» — «для учета необоснованных расходов при принятии решений по тарифным делам на последующие периоды». Так что перспектива для продолжения спора за контракты на поставку труб татарстанским энергетикам просматривается.

УФАС по РТ передало в Государственный комитет РТ по тарифам материалы дела по жалобе ООО «Таттеплоизоляция» на действия АО «Татэнерго». Фото Романа Хасаева

К тому же этот спор вчера приобрел новое, особое звучание в свете заявления главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

— Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья, — буквально вскипел на глазах многомиллионной аудитории Артемьев.