Куда пойти в Казани: KazanSummit 2019, фестиваль мусульманского кино и мастер-класс от Хабенского
Афиша мероприятий с 22 по 28 апреля
Самым крупным деловым событием предстоящей недели станет Международный экономический саммит, который объединит в себе несколько мероприятий. Так, помимо пленарных заседаний, в рамках KazanSummit пройдет фестиваль мусульманского кино, куда съедутся именитые актеры и режиссеры. А на форуме индустриальных парков поговорят о развитии промплощадок. Кроме того, в Казани можно будет посетить мастер-класс от Константина Хабенского, послушать «Машину времени», Гагарину и «Руки вверх!». Любителей спорта ждут бои по правилам TNA. Больше событий — в обзоре «Реального времени».
В КДК им. Ленина презентуют кино-фьюжн
22 апреля в кинозале досугового комплекса им. Ленина состоится «Весна казанского кино». Зрители увидят кино-фьюжн из военной драмы, интерактивного кино, мелодрамы, триллера, драмы и документального кино.
В рамках мероприятия зрители посмотрят презентацию двух татарстанских полных метров «Кахексия» и «Не называй меня Вася». Проекты были представлены на III питчинге дебютантов в Казани и были отмечены специальными призами от членов экспертного совета.
Начало в 18.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
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Константин Хабенский проведет мастер-класс
23 апреля в «Артхабе» актер Константин Хабенский проведет мастер-класс в формате питчинга.
Мероприятие пройдет в рамках образовательного сезона 2018—2019 для творческих людей арт-резиденции «Артхаб». Проект включает в себя серию мастер-классов от признанных деятелей искусств, способных вдохновить на создание и реализацию шедевров.
Начало в 17.00. Стоимость билета — 1 тыс. рублей.
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KazanSummit соберет более 3 тысяч участников
С 24 по 26 апреля на территории «Казань Экспо» пройдет XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3 тысяч человек из 57 стран мира и 29 регионов России.
В программе KazanSummit 2019 — 50 тематических сессий, всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес-форум. Пленарное заседание саммита пройдет 25 апреля.
12+
В Казани стартует фестиваль мусульманского кино
С 24 по 30 апреля в Казани пройдет юбилейный XV Международный фестиваль мусульманского кино. Зрители увидят десятки фильмов из разных стран мира, которые составят конкурсную, внеконкурсную и параллельные программы.
В программе фестиваля запланированы творческие встречи с известными кинодеятелями. Гостями торжества станут звезды российского кинематографа Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Олег Тактаров, режиссер Борис Грачевский. Также в рамках программы пройдут звездные дорожки на церемониях открытия и закрытия, деловые, профессиональные, образовательные и выставочные мероприятия.
Фестивальные фильмы можно будет посмотреть на экранах «Алмаз Синема Порт» и кинотеатра «Мир». Локациями деловых площадок станут «Казань Экспо» и выставочный зал «Манеж» Казанского кремля, образовательная часть кинофорума пройдет в Казанском государственном институте культуры.
Церемония открытия кинофестиваля пройдет 24 апреля в 18.00 в театре им. Г. Камала. Вход на все показы и творческие встречи бесплатный.
6+
На «Казань Экспо» обсудят привлекательность промпарков
С 24 по 25 апреля на площадке «Казань Экспо» в рамках KazanSummit 2019 пройдет форум индустриальных парков Parki. Форум призван нарастить инвестпривлекательность промплощадок и индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
В программе — пленарная сессия с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, рейтинг индустриальных парков страны, питч-сессия для авторов проектов с привлечением инвесторов, посещения технополиса «Химград» (Казань) и индустриального парка «М-7» (Зеленодольский район Татарстана).
16+
Фото Максима Платонова
В «Маяковском» пройдет творческая встреча с актерами Качаловского театра
22 апреля в «Маяковском» пройдет творческая встреча с ведущими актерами театра имени Качалова Павлом Лазаревым и Виктором Шестаковым. Артисты пообщаются со всеми неравнодушными к театральному миру людьми, дадут полезные советы всем, кто решил связать свою жизнь со сценой и расскажут о новом проекте «Зимний трамвай», премьера которого назначена на 2 мая.
Начало в 19.00. Вход свободный.
12+
В Национальной библиотеке поговорят о средневековом искусстве
23 апреля в отделе искусств Национальной библиотеки пройдет лекция об искусстве средневековой Европы. Занятия проведет искусствовед Диана Файзуллина.
Начало в 18.30. Стоимость билета — 100 рублей.
16+
Фото culture.ru
В «Московском» прозвучит музыка из японских анимэ
24 апреля в ЦКС «Московский» молодежный оркестр РТ Sforzando сыграет музыку из японских мультфильмов Хаяо Миядзаки. Концерт пройдет под видеоряд из знаменитых анимэ: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие. Видео будут проецировать на большой экран.
Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 500 до 1 тысячи рублей.
12+
Рекламные тренды обсудят на форуме Russian PR Week
С 25 по 27 апреля в Казани пройдет ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019. В числе спикеров заявлены заместитель главного редактора журнала «Дом 2» Антон Беккужев, SMM-менеджер сети магазинов «Магнит» Андрей Лыско, директор по развитию креативного агентства Red Keds Петр Губанов и другие.
Помимо выступлений в программе пройдут конкурсы, командная викторина и ежегодная олимпиада по рекламе и PR. В честь закрытия форума состоится тематическая вечеринка #напиаримся.
Форум пройдет на площадке актового зала Института экономики, управления и финансов КФУ.
18+
Фото Марии Зверевой
Казанцам расскажут об историческом развитии городов
25 апреля в Казани стартуют еженедельные лекции «Школа горожанина — история и наследие Казани». Основные направления лектория — история, наследие, культура, экология, управление, экономика, домовладение и ЖКХ. В роли спикеров выступят археологи, геологи, архитекторы-реставраторы.
Первая лекция пройдет в «Штабе». Речь пойдет о том, как развивается современный исторический город в России и мире.
Начало в 19.00. Вход свободный.
12+
Мультимедийные технологии в творчестве композиторов обсудят на фестивале
С 22 по 25 апреля в Казани пройдет Международный молодежный композиторский фестиваль «Композиторские читки». Опытные композиторы прочтут лекции и проведут индивидуальные встречи с молодыми музыкантами. В числе спикеров: Александр Хубеев, Николай Хруст, Эльмир Низамов, а также композитор из Южной Кореи Джонву Им.
На фестивале обсудят электроакустическую музыку и мультимедийные технологии в композиторском творчестве. Завершится мероприятие концертом Московского ансамбля современной музыки в «Смене».
18+
В «Татнефть Арене» пройдет 1/8 финала Боев TNA
26 апреля в «Татнефть Арене» пройдет второй этап 1/8 финала Боев по правилам TNA. На ринг впервые выйдут китайские бойцы. Победители пройдут дальше по турнирной сетке.
В 1/8 турнира состоятся бои с участием россиян Ахмеда Мусольгова и Артура Хамидуллина, которые выйдут в ринг против двух представителей Китая — Цзыцян Чжана и Хахана Руная. В основном файткард бойцовского вечера заявлено шесть боев с участием представителей семи стран.
Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.
18+
Велотур из Казани в Свияжск
27 апреля можно будет совершить велотур от Казани до Свияжска. Сбор участников запланирован в 9.30 у здания железнодорожного вокзала станции Казань-1. В 10.30 группа отправится на пригородном поезде №6355 до станции Свияжск, а оттуда на велосипедах до самого острова. Отправление со станции Свияжск состоится в 16.44 на пригородном поезде №6358 сообщением Канаш — Казань.
Предварительная регистрация не требуется, провоз велосипедов — бесплатный.
18+
В Казани выступят «Машина времени», Гагарина и «Руки вверх!»
26 апреля во Дворце спорта пройдет концерт рок-группы «Машина времени».
Начало в 19.00.
26 апреля в бальном зале «Корстона» выступит Полина Гагарина.
Начало в 22.00.
27 апреля в «Татнефть Арене» устроит шоу Сергей Жуков и группа «Руки вверх!».
Начало в 19.00.
18+
Фото afisha.tut.by
В музее Василия Аксенова вспомнят Высоцкого
27 апреля в Доме-музее Василия Аксенова пройдет вечер, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
Начало в 17.00. Вход свободный.
16+
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