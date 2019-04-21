Куда пойти в Казани: KazanSummit 2019, фестиваль мусульманского кино и мастер-класс от Хабенского

Афиша мероприятий с 22 по 28 апреля

Фото: Олег Тихонов

Самым крупным деловым событием предстоящей недели станет Международный экономический саммит, который объединит в себе несколько мероприятий. Так, помимо пленарных заседаний, в рамках KazanSummit пройдет фестиваль мусульманского кино, куда съедутся именитые актеры и режиссеры. А на форуме индустриальных парков поговорят о развитии промплощадок. Кроме того, в Казани можно будет посетить мастер-класс от Константина Хабенского, послушать «Машину времени», Гагарину и «Руки вверх!». Любителей спорта ждут бои по правилам TNA. Больше событий — в обзоре «Реального времени».

В КДК им. Ленина презентуют кино-фьюжн

22 апреля в кинозале досугового комплекса им. Ленина состоится «Весна казанского кино». Зрители увидят кино-фьюжн из военной драмы, интерактивного кино, мелодрамы, триллера, драмы и документального кино.

В рамках мероприятия зрители посмотрят презентацию двух татарстанских полных метров «Кахексия» и «Не называй меня Вася». Проекты были представлены на III питчинге дебютантов в Казани и были отмечены специальными призами от членов экспертного совета.

Начало в 18.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

16+

Константин Хабенский проведет мастер-класс

23 апреля в «Артхабе» актер Константин Хабенский проведет мастер-класс в формате питчинга.

Мероприятие пройдет в рамках образовательного сезона 2018—2019 для творческих людей арт-резиденции «Артхаб». Проект включает в себя серию мастер-классов от признанных деятелей искусств, способных вдохновить на создание и реализацию шедевров.

Начало в 17.00. Стоимость билета — 1 тыс. рублей.

12+

Фото unian.net



KazanSummit соберет более 3 тысяч участников

С 24 по 26 апреля на территории «Казань Экспо» пройдет XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3 тысяч человек из 57 стран мира и 29 регионов России.

В программе KazanSummit 2019 — 50 тематических сессий, всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес-форум. Пленарное заседание саммита пройдет 25 апреля.

12+

В Казани стартует фестиваль мусульманского кино

С 24 по 30 апреля в Казани пройдет юбилейный XV Международный фестиваль мусульманского кино. Зрители увидят десятки фильмов из разных стран мира, которые составят конкурсную, внеконкурсную и параллельные программы.

В программе фестиваля запланированы творческие встречи с известными кинодеятелями. Гостями торжества станут звезды российского кинематографа Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Олег Тактаров, режиссер Борис Грачевский. Также в рамках программы пройдут звездные дорожки на церемониях открытия и закрытия, деловые, профессиональные, образовательные и выставочные мероприятия.

Фото Олега Тихонова

Фестивальные фильмы можно будет посмотреть на экранах «Алмаз Синема Порт» и кинотеатра «Мир». Локациями деловых площадок станут «Казань Экспо» и выставочный зал «Манеж» Казанского кремля, образовательная часть кинофорума пройдет в Казанском государственном институте культуры.

Церемония открытия кинофестиваля пройдет 24 апреля в 18.00 в театре им. Г. Камала. Вход на все показы и творческие встречи бесплатный.

6+

На «Казань Экспо» обсудят привлекательность промпарков

С 24 по 25 апреля на площадке «Казань Экспо» в рамках KazanSummit 2019 пройдет форум индустриальных парков Parki. Форум призван нарастить инвестпривлекательность промплощадок и индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

В программе — пленарная сессия с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, рейтинг индустриальных парков страны, питч-сессия для авторов проектов с привлечением инвесторов, посещения технополиса «Химград» (Казань) и индустриального парка «М-7» (Зеленодольский район Татарстана).

16+

Фото Максима Платонова



В «Маяковском» пройдет творческая встреча с актерами Качаловского театра

22 апреля в «Маяковском» пройдет творческая встреча с ведущими актерами театра имени Качалова Павлом Лазаревым и Виктором Шестаковым. Артисты пообщаются со всеми неравнодушными к театральному миру людьми, дадут полезные советы всем, кто решил связать свою жизнь со сценой и расскажут о новом проекте «Зимний трамвай», премьера которого назначена на 2 мая.

Начало в 19.00. Вход свободный.

12+

В Национальной библиотеке поговорят о средневековом искусстве

23 апреля в отделе искусств Национальной библиотеки пройдет лекция об искусстве средневековой Европы. Занятия проведет искусствовед Диана Файзуллина.

Начало в 18.30. Стоимость билета — 100 рублей.

16+

Фото culture.ru



В «Московском» прозвучит музыка из японских анимэ

24 апреля в ЦКС «Московский» молодежный оркестр РТ Sforzando сыграет музыку из японских мультфильмов Хаяо Миядзаки. Концерт пройдет под видеоряд из знаменитых анимэ: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие. Видео будут проецировать на большой экран.

Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 500 до 1 тысячи рублей.

12+

Рекламные тренды обсудят на форуме Russian PR Week

С 25 по 27 апреля в Казани пройдет ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019. В числе спикеров заявлены заместитель главного редактора журнала «Дом 2» Антон Беккужев, SMM-менеджер сети магазинов «Магнит» Андрей Лыско, директор по развитию креативного агентства Red Keds Петр Губанов и другие.

Помимо выступлений в программе пройдут конкурсы, командная викторина и ежегодная олимпиада по рекламе и PR. В честь закрытия форума состоится тематическая вечеринка #напиаримся.

Форум пройдет на площадке актового зала Института экономики, управления и финансов КФУ.

18+

Фото Марии Зверевой



Казанцам расскажут об историческом развитии городов

25 апреля в Казани стартуют еженедельные лекции «Школа горожанина — история и наследие Казани». Основные направления лектория — история, наследие, культура, экология, управление, экономика, домовладение и ЖКХ. В роли спикеров выступят археологи, геологи, архитекторы-реставраторы.

Первая лекция пройдет в «Штабе». Речь пойдет о том, как развивается современный исторический город в России и мире.

Начало в 19.00. Вход свободный.

12+

Мультимедийные технологии в творчестве композиторов обсудят на фестивале

С 22 по 25 апреля в Казани пройдет Международный молодежный композиторский фестиваль «Композиторские читки». Опытные композиторы прочтут лекции и проведут индивидуальные встречи с молодыми музыкантами. В числе спикеров: Александр Хубеев, Николай Хруст, Эльмир Низамов, а также композитор из Южной Кореи Джонву Им.

На фестивале обсудят электроакустическую музыку и мультимедийные технологии в композиторском творчестве. Завершится мероприятие концертом Московского ансамбля современной музыки в «Смене».

18+

В «Татнефть Арене» пройдет 1/8 финала Боев TNA

26 апреля в «Татнефть Арене» пройдет второй этап 1/8 финала Боев по правилам TNA. На ринг впервые выйдут китайские бойцы. Победители пройдут дальше по турнирной сетке.

Фото Антона Журавлева

В 1/8 турнира состоятся бои с участием россиян Ахмеда Мусольгова и Артура Хамидуллина, которые выйдут в ринг против двух представителей Китая — Цзыцян Чжана и Хахана Руная. В основном файткард бойцовского вечера заявлено шесть боев с участием представителей семи стран.

Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.

18+

Велотур из Казани в Свияжск

27 апреля можно будет совершить велотур от Казани до Свияжска. Сбор участников запланирован в 9.30 у здания железнодорожного вокзала станции Казань-1. В 10.30 группа отправится на пригородном поезде №6355 до станции Свияжск, а оттуда на велосипедах до самого острова. Отправление со станции Свияжск состоится в 16.44 на пригородном поезде №6358 сообщением Канаш — Казань.

Предварительная регистрация не требуется, провоз велосипедов — бесплатный.

18+

В Казани выступят «Машина времени», Гагарина и «Руки вверх!»

26 апреля во Дворце спорта пройдет концерт рок-группы «Машина времени».

Начало в 19.00.

26 апреля в бальном зале «Корстона» выступит Полина Гагарина.

Начало в 22.00.

27 апреля в «Татнефть Арене» устроит шоу Сергей Жуков и группа «Руки вверх!».

Начало в 19.00.

18+

Фото afisha.tut.by



В музее Василия Аксенова вспомнят Высоцкого

27 апреля в Доме-музее Василия Аксенова пройдет вечер, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

Начало в 17.00. Вход свободный.

16+