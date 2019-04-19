Балтусова: «На первый план выходит идея формирования единого мнения в управлении городом»

В противном случае туризм и развитие рынка недвижимости создают угрозу историческому облику городов, считают эксперты по охране памятников

Фото: Максим Платонов

В музее естественной истории Татарстана Международный день памятников и исторических мест решили отметить обсуждением исторического облика городов, защиты культурного наследия и его охраны, а в итоге пришли к проблеме оттока людей в метрополии. Города стареют. И, чем меньше поселение, тем больше молодежь стремится оттуда уехать — туда, где есть больше возможностей и вдохновения. Гости конференции предложили искать потенциал в музеях-заповедниках, исторических памятниках и сделать из них центр притяжения для туристов из других стран. Подробности — в материале «Реального времени».

Богатый Татарстан

С похвал Татарстану началась VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы». По объектам культурного наследия республика довольно выгодно отличается, сказал вице-президент ИКОМОС (Российский комитет международного совета по охране памятников и достопримечательных мест) Рафаэль Валеев: «Мы сделали анализ по регионам, которые находятся близко к нам. У нас более 5 000, по количеству мы являемся наиболее значительными. Но есть и другие — в Кировской области 3 000», — представил он данные. Для сравнения: в Удмуртии всего 300, Мордовии — 270, в Дагестане порядка 1 500.

В каждом городе очень разное количество объектов культурного наследия, подтвердила зампредседателя республиканского отделения Общества охраны памятников Фарида Забирова: «445 объектов в Казани, в том числе три объекта всемирного наследия, то в Болгарах всего 21 объект, из них 10 федеральных. И Свияжский комплекс — там 63 объекта, и Успенский собор — всемирного наследия. В Елабуге 194 объекта, в Чистополе 151».

По объектам культурного наследия Татарстан довольно выгодно отличается от соседей, подчеркнул Рафаэль Валеев



У каждого города очень разный потенциал, но нет единых методик оценки этого потенциала объектов культурного туризма, посетовала Забирова. В качестве примера она привела утраченную практику ярмарок: «Это был большой ресурс туристической привлекательности. [У ярмарок] был график всегда, и они по графику этому двигались по территории России. Были специализированные ярмарки, в Чистополе хлебная тема, в Мензелинске лошадьми торговали, в Лаишево везли металл с Урала».

Управление наследием

«Глобальные процессы в мире создают ощутимое напряжение в сфере сохранения исторической городской среды, и мы видим, как меняются регламенты в исторических поселениях», — взяла слово помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

— Наши исследователи пришли к выводу, что на первый план выходит идея формирования единого мнения в управлении городом, которое должно сгладить противоречие между сохранением исторического наследия и управлением процессами городского развития, — отметила Балтусова. Уже сейчас развитие городов, а точнее, процессы, которые в них проходят. Туризм, развитие рынка недвижимости внутри и вокруг исторических городов создают угрозу их историческому облику.

Фарида Забирова предложила разработать и реализовать стратегию по наращиванию кадрового, финансового, интеллектуального потенциала специалистов по управлению наследием и по сохранению культурного наследия

«Это требование времени: нужно готовить специалистов именно по управлению наследием», — поддержала Балтусову Фарида Забирова и предложила разработать и реализовать стратегию по наращиванию кадрового, финансового, интеллектуального потенциала специалистов по управлению наследием и по сохранению культурного наследия: «Этим уже сейчас занимаются некоторые казанские университеты, в том числе КФУ и КГАСУ».



По словам Балтусовой, горожане озабоченны утратой исторического лица городов — это утрата именно городской среды, которая и создает туристическую привлекательность: «Мы видим в Казани утрату исторической среды, неоднородное архитектурное пространственное развитие. Поэтому основные задачи рабочей группы по историческому поселению Казани — это выработка именно методических указаний для корректирования в границах поселения. Они отталкиваются от исследований по ощущениям горожан от исторического центра города, комфортных и некомфортных районов, исследований инвестиционной привлекательности».

Музеи-заповедники как работодатели

«Музеи-заповедники — наиболее привлекательный объект для посещения туристами из других стран, также являются значимым социально-экономическим ресурсом для развития экономики в регионах. В среднем он обеспечивает занятость до 100 человек и сопутствующая занятость в смежных сферах составляет 300—350 человек», — начала зампредседателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светлана Персова. Но также эти музеи можно считать формой культурного наследия. И у Татарстана здесь передовые позиции: Персова уверила, что в республику приезжают за опытом в этой сфере. Всего здесь восемь таких объектов, это большое количество по сравнению с другими регионами (всего в России чуть больше 150, уточнила Персова).

«Музеи-заповедники — наиболее привлекательный объект для посещения туристами из других стран, также являются значимым социально-экономическим ресурсом для развития экономики в регионах», — отметила Светлана Персова



— Музей-заповедник — это наиболее перспективная форма музея, которая развивается в Татарстане и наиболее эффективная форма комплексной защиты культурного наследия. Это не только здание, это ландшафт, музейные коллекции, археологические слои. Самое важное — это орган управления территорией, основной целью деятельности которого является сохранение всех его элементов.

Персова поддержала тезис Забировой, что вопрос управления территорией выходит на первый план: «Развитие законодательства видится именно в этой сфере, что это будет орган управление, связующее звено всех хозяйствующих субъектов».

Неуникальные города

Первой тему оттока людей из городов поменьше в города побольше подняла социолог и координатор казанского Центра прикладной урбанистики Марья Леонтьева:

— В основном, изучая запросы от представителей творческих профессий, активистов, я часто слышу о проблеме оттока. Когда начинаешь брать глубинные интервью и спрашивать, почему вы уезжаете или уже сделали это, речь заходит о том, что молодые люди совсем не понимают, чем этот город уникален и чем отличается от другого, чем они могут вдохновиться, чтобы здесь творить.

«Когда начинаешь брать глубинные интервью и спрашивать, почему вы уезжаете или уже сделали это, речь заходит о том, что молодые люди совсем не понимают, чем этот город уникален и чем отличается от другого», — говорит Марья Леонтьева



У людей нет понимания, чем один город отличается от другого, и больше всего это касается более мобильной молодежи. «150 тысяч человек учатся в Казани ежегодно, половина из них уезжает», — подключился Валеев. «Но при этом 90 000 приезжает из других регионов — это к проблеме идентичности и культурного наследия», — добавил он.

Профессор КФУ Константин Руденко невольно проиллюстрировал это высказывание, задав вопрос аудитории, подавляющее большинство в которой были студенты: согласятся ли они после обучения вернуться или поехать работать в провинцию: «Даже не буду спрашивать ответы, наверняка многие, кривя душой скажут «да», а на самом деле нет. Так же думает молодежь Тетюш. Из объектов, на которых там можно работать, — хлебозавод… и все. Рыбзавод уже не существует, хотя в советское время гремел на всю центральную часть России».

В небольших поселениях молодым людям даже развлечься негде, посетовал Руденко, а привлечь их и обеспечить им достойные перспективы возможности пока нет: «Поэтому город стареет — в двух местных [тетюшских] учебных заведениях учатся в основном приезжие, местные стремятся уехать в Казань. А казанцы — в Москву». В качестве решения он предложил воспитывать любовь к культуре прошлого и культуре современности, реальный, а не «лозунговый» патриотизм.