АПЛ будет кардинально другой: как Rambler обскакал «Матч» и отобрал у «России» Стогниенко

Rambler, который уже сотворил сенсацию, обойдя госканал «Матч» и получив права на самый популярный европейский чемпионат — английский, разродился новыми подробностями освещения АПЛ на экранах. Во-первых, сегодня подтвердилась информация о назначении известного комментатора Владимира Стогниенко главой нового спортивного отдела онлайн-кинотеатра Okko (принадлежит Rambler), кроме того, болельщики узнали, каким образом теперь они смогут посмотреть баталии «МЮ», «Арсенала» и «Ливерпуля». Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, как вышло, что «Матч» упустил Английскую премьер-лигу и почему у госканала еще есть лазейка для показа «Англии».

«Матч» стал жертвой собственного монополизма

Как мы уже писали ранее, в феврале компания Rambler Group Александра Мамута выиграла заочный аукцион и купила эксклюзивные права на показ в России Английской премьер-лиги. Этот факт уже подтвердил директор по коммуникациям АПЛ Эш Лорд. Казалось бы, история не новая — группа «Сила» уже показывает Ла Лигу с помощью социальной сетей, однако на этот раз история сложилась иначе. Если испанский чемпионат «Матч ТВ» и сам не особо рвался покупать, ссылаясь на дороговизну прав (за что ежедневно получал ушаты критики от любителей футбола), то на этот раз государственный телеканал элементарно проиграл в тендере, посчитав, что никто больше в России на «Англию» не позарится — конкуренция на спортивном телевидении убита начисто.

Однако на фоне бурного развития digital-технологий неожиданно и для телеканала, и для болельщиков в поле спортивного вещания стали появляться игроки, готовые показывать качественный футбол за пределами уходящих в прошлое телевизоров. Впрочем, и у последних такая возможность при наличии функции Smart TV имеется.

Сначала откуда ни возьмись возникло маркетинговое агентство TeleSport Media, пожелавшее показывать Ла Лигу через соцсеть VK (уж больно соскучились российские болельщики по «Испании», и высок был спрос — в сезоне 2016/2017 Ла Лигу в России не показывали). «Телеспорт» быстро выкупил права (предположительно, за €1–2 млн), что до сих пор припоминают генеральному продюсеру «Матча» Тине Канделаки.

Вскоре генеральный продюсер «Телеспорта» Илья Рустамов рассказал «Коммерсанту», что его агентство приобрело права и на показ чемпионата Италии по футболу и Лиги наций УЕФА — нового турнира для европейских национальных сборных. Помимо трех футбольных лиг «Телеспорт» на своем «Сила ТВ» показывает бои без правил UFC и соревнования по боксу и борьбе. Также агентство обладает правами на показ Гран-при по фигурному катанию и баскетбольного Еврокубка.

Илья Рустамов рассказал, что его агентство приобрело права и на показ чемпионата Италии по футболу и Лиги наций УЕФА — нового турнира для европейских национальных сборных. Фото s-bc.ru



И вот теперь на рынке спортивных телетрансляций возник еще один игрок «из интернета» — Rambler Group, который оставил «Матч» и вовсе почти без эксклюзивного контента в европейском футболе — осталась только Лига чемпионов.

«Рамблер» обошел телеканал, воспользовавшись уверенностью «Матча», что конкуренции нет, и, конечно же, его недальновидностью. Как сообщает «Коммерсант», «Матч ТВ» просто попытался снизить цену на годовые права — на телеканале хотели предложить англичанам заниженные условия — €5,5 миллиона вместо 6,5 миллиона по прежнему контракту. Но тут появился «Рамблер» и предложил около €7 миллионов.

Так с «Матч ТВ» злую шутку сыграли те самые условия, которые сам телеканал и создал, то есть полное отсутствие конкуренции в телевизионной среде. При этом не были учтены игроки, которые растут на основе стриминговых платформ.

По данным Mediascope, АПЛ наиболее популярна в России среди национальных футбольных лиг после отечественной. Например, с июля 2018 года по апрель 2019-го средняя аудитория одного матча чемпионата России на «Матч ТВ» составляла 448 тыс. зрителей, Англии — 175,7 тыс., Испании — 165 тыс., Италии — 162 тысячи.

По данным Mediascope, АПЛ наиболее популярна в России среди национальных футбольных лиг после отечественной. Фото armeniasputnik.am

Однако у «Матча» есть последняя лазейка — сублицензия

Уже известно, что транслировать игры английской лиги «Рамблер» будет по подписке на видеосервисе Okko — собственного кинотеатра. Такое приложение по умолчанию имеется и на некоторых современных моделях телевизоров с функцией Smart TV. Специально под эту задачу в компании даже создадут спортивную редакцию с рабочим названием Okko.Sport.

Сегодня стало известно, что известный футбольный комментатор и теперь уже экс-руководитель спортивной редакции канала «Россия 24» Владимир Стогниенко в мае все-таки возглавит новообразованную структуру (правда, и комментаторство на ВГТРК он оставлять не планирует). Информацию уже подтвердили руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович-младший и сам Стогниенко.

«Я принял предложение с 15 мая занять должность шеф-редактора видеоредакции Okko.Sport. Уже договорился с руководством ВГТРК и хочу выразить благодарность за понимание», — заявил комментатор «Чемпионату». — Это серьезный проект, в котором сошлись очень интересные вещи. Во-первых, речь идет об эксклюзивных правах на самый популярный и финансово успешный чемпионат. При этом интересна модель: впервые в России он будет показываться в онлайн-кинотеатре, на платформе SmartTV. Для Rambler Group это первый опыт эксклюзивных трансляций, это означает, что проект надо будет выстраивать с нуля. Ну и, наконец, в последнее время в России было не так много новых проектов со спортивными редакциями, в которых бы работали именно комментаторы, а не журналисты-новостники, например», — сказал новый руководитель Okko.Sport.

По словам гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Ивана Гродецкого, сделка заключена на три года и действует с нового сезона, который стартует в июне 2019 года (по всей видимости, в сделку включены и предсезонные турниры, — прим. ред.). Контракт подразумевает эксклюзив на весь контент на всех платформах, но предполагает возможность сублицензирования. Однако в Rambler уже заявили, что компания не планирует перепродавать права на «Англию» другим платформам и рассматривает возможность дальнейших покупок спортивных прав.

По словам Ивана Гродецкого, сделка заключена на три года и действует с нового сезона, который стартует в июне 2019 года. Фото incrussia.ru

С другой стороны, многие болельщики уже видят здесь некий заговор. Мол, «Матч ТВ» просто снова экономит и пойдет по «реверсному» пути, как они уже делают в случае с Ла Лигой — канал просто перекупает самые «афишные» и центральные матчи у компании TeleSport и не тратится на остальные игры. Подобную версию «Реальному времени» зимой озвучивал и сам Владимир Стогниенко:

— Никакого поражения для «Матча» там пока и близко нет. Они еще сто раз могут договориться о сублицензии — говорил комментатор нашему изданию, когда стало известно, что «Рамблер» выиграл тендер.

Okko.Sport планирует улучшить качество подачи продукта

Впрочем, как бы ни сокрушался «Матч» о своей утрате, но проблема государственного телеканала не только в излишней самоуверенности, но и в неоднозначном качестве продукта, который канал предлагал зрителю.

«Матч» почти не заморачивался созданием собственного продукта «вокруг» трансляций — только ретранслировал английскую картинку с исходной графикой. За три года трансляций телеканалом не было предложено функций выбора из параллельно идущих игр для просмотра в режиме live (картинка в картинке или видео по запросу). Российская редакция не представляла ни статистики, ни повторов матчей, ни эксклюзивных интервью и репортажей. Максимум, что она делала — это отправляла своего корреспондента на редкие центральные игры и включала его от бровки непосредственно после игры.

Михаил Гершкович рассказал, что показанные матчи АПЛ не будут пропадать сразу после трансляции, а еще некоторое время будут оставаться доступными для просмотра в записи. Фото kazfootball.kz

Можно сравнить с тем, что делает, например, отечественный Eurosport со своими правами на показ НХЛ. Все вышеперечисленное у российской редакции телеканала имеется: можно и выбрать нужный матч, и поставить картинку в картинке, а эксперты обсуждают предстоящие и прошедшие матчи в ежедневном режиме.



На Okko.Sport планируют учесть ошибки предшественников — благо интернет-платформа позволяет делать с видеоконтентом что угодно. Михаил Гершкович, ранее работавший на «Лига-ТВ», рассказал «Коммерсанту», что показанные матчи АПЛ не будут пропадать сразу после трансляции, а еще некоторое время будут оставаться доступными для просмотра в записи.

Также, по его словам, на платформе будут транслироваться информационные и развлекательные передачи, созданные самой АПЛ и спортивной видеоредакцией Okko.Sport, в которой Rambler обещает собрать известных спортивных специалистов. Минус для потребителя, конечно, в платности — смотреть футбол на Okko можно будет только по подписке (ежемесячной, на весь сезон или на день). Стоимость ее пока определяется.

Что касается новой команды комментаторов и журналистов, то Владимир Стогниенко пока только приступил к ее формированию.

— Кто будет комментировать матчи? Мне и нашему отделу нужно, чтобы работали профессионалы высочайшего уровня. Со всеми, кто так или иначе умеет и любит комментировать Английскую премьер-лигу, мне бы хотелось встретиться и побеседовать. Причем не обязательно работать только у нас, можно совмещать. А поскольку аудитория очень пестрая и разная, стало быть, и комментаторы будут разные.

Сразу скажу: да, я обязательно встречусь с Васей [Уткиным] и мы выпьем кофе, обсудим и работу тоже. Сам я комментировать тоже буду, но задачи подмять под себя все матчи у меня нет. Матчей много, комментаторов разных должно быть много, и, надеюсь, будут приходить новые талантливые и молодые лица, — пообещал Стогниенко в своем заявлении.