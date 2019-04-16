«Представляете, сеть делает наценку на хлеб в 100 процентов! Вы такое видели!»

Минсельхоз РТ лоббирует выделение бюджета ГЖФ на расширение строительства жилья на селе

Вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов объявил о лоббировании расширения действия программы соципотеки на селе, депутаты Госсовета РТ снова ополчились на федеральных ретейлеров из-за повышения цен на хлеб, а руководство МЧС по РТ, истратившего в прошлом году последние запасы бензина на тушение пожаров на полигонах ТБО, потребовало от регоператоров привести их в порядок.

В село — 184 миллиарда

Вчера депутаты Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике провели совместное заседание с комиссией Госсовета РТ по контролю за реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013—2020 годы». В преддверии посевной компании, которая стартовала в отдельных районах, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов отчитался о «трехлетке» в сельском хозяйстве республики. По его словам, за последние 3 года в отрасль было привлечено рекордные 184 млрд рублей, и значительная часть денежных потоков потекла в рентабельные животноводческие комплексы, их построено 57. «С введением в строй комплексов «Русского мрамора», «Авангарда», АПК «Камский», «Ак Барс Холдинга» можно считать практически решенной задачу по переработке всего выращенного в республике мяса свиней и птицы», — отметил Ахметов. — И в ближайшие 2—3 года мы обеспечим 100-процентную переработку мяса крупного рогатого скота», — пообещал он, не вдаваясь в конкретику.

«Азбука сыра» перехватит молоко у «Башмилка»

Зато молочные реки продолжают перетекать в соседние регионы. По словам Марата Ахметова, к 100-процентной переработке собственного молока республика подойдет в ближайшие годы, когда будут введены новые производства на 1 300 тонн молока в сутки. В кулуарах он пояснил журналистам, что речь идет о расширении переработки молока тремя агроинвесторами. По его словам, ижевская группа «КОМОС», заплатившая 1,6 млрд рублей за приобретение Казанского молочного комбината, приняла решение направить 1,5 млрд рублей в реконструкцию по переработке молока: «Сегодня он работает на уровне 200 тонн в сутки, а готовится выйти на объем в 1 000 тонн».

По словам Марата Ахметова, к 100-процентной переработке собственного молока республика подойдет в ближайшие годы, когда будут введены новые производства на 1 300 тонн молока в сутки

«Актанышский молочный комбинат» перерабатывает 60 тонн, а готовится подняться на 200 тонн. «Азбука сыра» Марата Муратова расширяет программу модернизации Мамадышского сыродельного завода еще на 300 тонн. К тому же он рассматривает кукморскую площадку (речь идет о Кукморском молочном заводе, на который претендовал холдинг «Башмилк», — прим. ред.). Он пояснил, что в Кукморе нет собственной переработки молока, а товарного молока наоборот много — 350 тонн в сутки, и для «Азбуки сыра» сборы кукморского молока интересны и полезны.

«Да, Кукмор хочет «Башмилк», но решения нет, потому что мы не знаем, откуда у них ресурсы», — отметил Марат Ахметов, дав понять, что окончательного решения пока нет. Юго-восток был серьезно обделен в молочном животноводстве, но с приходом «Эконивы» в Бугульминском районе будет построено три фермы по 600 голов каждая.

Всего в республике реализуется пять проектов по комплексной модернизации молокозаводов общей стоимостью 4 млрд рублей. Кроме того, до 2022 года планируется построить завод по глубокой переработке зерна мощностью 500 тыс. тонн («Агросила», на сумму 10,5 млрд рублей) и завод по производству биопластика из побочных продуктов при производстве сахара мощностью 10 тыс. тонн (ГК «ТАИФ», на сумму 8,3 млрд рублей).

Через 5 лет экспорт достигнет объема $360 млн

Перед Минсельхозом РТ ставится задача удвоения экспорта сельхозпродукции в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «К 2024 году мы должны достичь планки $360 млн, — напомнил Марат Ахметов. — Конечно, мы на это нацелены, потому что это направление будет пользоваться особой поддержкой государства». По словам Марата Ахметова, инвесторам будут выделяться льготные инвестиционные кредиты по ставке на более 5 процентов годовых.

В этом году предусмотрено 17 млрд рублей субсидий под создание экспортоориентированных производств. Министр отметил: «Основной драйвер роста республиканского экспорта — масложировая продукция. В 2024 году экспорт составит $260 млн или 70 процентов от республиканского объема». По словам Ахметова, «Нэфис» планирует нарастить объем экспорта в 2,2 раза за счет поставок в Китай и Индию, а «Эссен продакшн» как экспортер майонеза — в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Рафаэль Юнусов возмутился несправедливой, на его взгляд, диспропорцией



Соципотеку протянут в село

Однако главной новостью в отчете Ахметова стало заявление о расширении программы социальной ипотеки на селе. По его словам, на рассмотрение президента РТ внесено предложение о многократном увеличении объемов жилищного строительства на селе. Если сейчас вводят 200 тысяч кв. м, то Ахметов лоббирует до 400—600 тысяч кв. м. «В рамках действующих программ ежегодно обеспечиваются жильем около 600 семей. Этого недостаточно. У нас это одно из самых узких мест. Если мы хотим закрепить молодежь на селе, нам радикально надо пересмотреть жилищную программу на селе. Я этот вопрос поднимал перед президентом Татарстана», — заявил министр сельского хозяйства РТ. По его словам, для этого надо «более эффективно использовать ресурсы Государственного жилищного фонда при президенте РТ».

Переходя к теме посевной, он сообщил, что в этом году в рамках госпрограммы предусмотрена поддержка в 12,6 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей из бюджета РФ, 8,4 млрд из бюджета РТ. «Вклад федерального бюджета в 4,2 млрд рублей смотрится достаточно скромно, но в них не учтены 2 млрд скрытых субсидий», — уточнил Ахметов.

Несмотря на эту оговорку, депутат Рафаэль Юнусов возмутился несправедливой, на его взгляд, диспропорцией. По его словам, республика с каждым годом все больше отдает доходов федеральной казне, а господдержка сельского хозяйства идет «в противоположную сторону». «Раньше соотношение составляло 50 на 50, а теперь все меньше и меньше, и что дальше?» — спросил глава компании «Челны-хлеб». Марат Ахметов ответил, что рад бы продолжать принимать от Москвы прежние объемы помощи, но, к сожалению, Минсельхоз меняет механизмы, и все больше денег направляется на субсидирование процентов по кредитам, а о прямой помощи можно забыть. Он еще раз напомнил, что на посевную привлекли кредитов на 12,4 млрд рублей, в которые и спрятаны субсидии на 2 млрд рублей.

Тахир Хадеев повернул разговор в русло своей излюбленной темы: как заставить федеральных ретейлеров пустить на полку татарстанских производителей



Ретейлерам пропишут предельную наценку

Председатель комитета Тахир Хадеев повернул разговор в русло своей излюбленной темы: как заставить федеральных ретейлеров пустить на полку татарстанских производителей. Вице-премьер лишь усмехнулся его наивности. «Вы как глава комитета почти 3 года этим занимаетесь и просите совета у меня», — улыбнулся он. Гость заседания заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления Михаил Лисин рассказал, что обязательным условием для крупных торговых сетей является подписание инвестиционного соглашения, которое предусматривает «локализацию товаров». То есть крупная сеть, отметил пензенский парламентарий, «обязана выставлять на своих прилавках местную продукцию».

Но больше всего депутатов волнует то, что ретейлеры повышают цены на хлеб и на другие социально значимые продукты питания как на элитные продукты. «Вы представляете, сеть делает наценку на хлеб в 100 процентов! Вы где-нибудь такое видели? 100 процентов! — подхватил разговор Рафаэль Юнусов. — Вот у него огурцы, — указал он на коллегу-депутата, главу совхоза «Майский» Ильшата Ганиева. — Больше, чем на 100 процентов. Это настолько назревшая проблема, что мало никому не кажется. Но об этом мало пишут и говорят. Практически экономика предприятий сведена к нулю! Произошла полная монополизация и диктат». Марат Ахметов согласился с ним, заметив, что в других странах действуют предельно-допустимые наценки на социально значимые продукты питания, а ретейлеры их игнорируют. «У меня предложение — рассмотреть вопрос на ближайшей сессии комитета, а затем вынести на сессию Госсовета. Госсовет должен принять нормальное решение и обратиться в федеральный центр», — решительно заявил Рафаэль Юнусов.

После этого члены комитета перешли к рассмотрению первых итогов перехода к новой системе обращения с отходами. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров рассказал, что в добавление к существующей инфраструктуре в ближайшие годы будут созданы шесть мусоросортировочных станций, пять экотехнопарков — станций переработки с целью вовлечения отходов во вторичный оборот, пять межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных — станций с целью минимизации расходов по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых отходов. По словам генерального директора ООО «УК «ПЖКХ» Сергея Богатова, с учетом дефицита лимита в мусорных полигонах республики, новые объекты необходимо ввести в эксплуатацию до 2022 года. «В противном случае нас ждет мусорный коллапс, когда складировать этот мусор будет некуда», — отметил региональный оператор.



Ильдус Насыров рассказал, что в добавление к существующей инфраструктуре в ближайшие годы будут созданы шесть мусоросортировочных станций, пять экотехнопарков, пять межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных станций

В свою очередь представитель Управления МЧС по РТ требовал от региональных оператора навести порядок на полигонах. По его словам, в прошлом году гарнизоны пожарно-спасательной службы истратили весь запас топлива на тушение пожаров почти на всех полигонах. А председатель комитета Тахир Хадеев призвал обратить внимание на сотрудничество с МСБ.