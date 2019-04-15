Условным сроком — по коммунальному воровству: в Казани осудили главбуха ЖСК «Волга-27»

Суд признал подсудимую виновной в растрате 6 из 12 «пропавших» миллионов, бросив тень на ее покойного шефа и следствие

Фото: Ирина Плотникова

Новый приговор по делу о присвоении и растрате 12 млн рублей в казанском жилкооперативе «Волга-27» вынес сегодня Приволжский райсуд Казани. Бывший главбух коммунальной организации Елена Антонова в декабре 2017-го уже была осуждена к 3,5 года колонии, но Верховный суд РТ счел, что райсуд допустил ошибки и вернул дело на пересмотр. И сегодня не признавшую вину Антонову наказали мягче — 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Как выяснило «Реальное время», процесс подсветил немало темных сторон коммунального бизнеса.

Как в ЖСК объявили вотум недоверия председателю



Для жильцов девятиэтажки №72а на проспекте Победы эта история тянется уже девятый год. Она началась с того, что контрольно-ревизионная комиссия ЖСК «Волга-27» не смогла получить от председателя кооператива Рафаэля Ахметгараева документы для ревизии. После года попыток достучаться до избранного жильцами шефа ревизоры по наводке прокуроров обратились в суд, но его решение 2013 года о выдаче финансовых документов проверяющим так и не было исполнено.

В 2014-м на всех шести подъездах кооперативного дома появились предупреждения: коммунальные долги достигли 2 млн рублей, ждите отключений тепла и лифтов. Жильцы забили тревогу, объявили о недоверии председателю Ахметгараеву (ныне покойному) и главбуху Елене Антоновой, выбрали новых, однако печать ЖСК пришлось добывать с боем. Анализ движения средств по счету «Волги-27» вскрыл недостачу около 13 млн рублей и стал поводом для заявления в полицию в отношении той же пары.

Полиция, к удивлению потерпевших, привлекла к ответственности лишь Антонову, хотя на большинстве платежек имелась и подлинная подпись председателя ЖСК.

Весной 2016-го дело главбуха пришло в суд, в декабре 2017-го закончилось обвинительным приговором и посадкой главбуха, а в марте 2018-го Верховный суд РТ освободил ее из-под стражи под домашний арест. Сегодня при вынесении нового приговора по тому же делу Приволжский райсуд Казани взял с осужденной подписку о невыезде.

Для жильцов девятиэтажки №72а на проспекте Победы эта история тянется уже девятый год. Фото Димы Канеки / domofoto.ru



Версия подсудимой: пропали не деньги, а подтверждающие документы

На свой приговор 58-летняя Елена Антонова пришла с сопровождающим из ФСИН и двумя адвокатами — Наилем Валетовым и Региной Егоровой. Выглядела не очень здоровой, сильно переживала. В прениях гособвинитель Наталья Кожевникова просила для нее 5 лет колонии.

Кроме присвоения и растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ЖСК в особо крупном размере в 2008—2014 годах Антонову обвинили в уничтожении и сокрытии (в неустановленное время и неустановленном месте) тех самых бухгалтерских документов с целью сокрыть преступление (ч. 1 ст. 325 УК РФ). В суде прокуратура уполовинила ущерб от действий главбуха до 6 млн 351 тысячи рублей, посчитав, что ее вина в уводе остальных сумм не подтверждается.

Суд установил — Антонова регулярно снимала с расчетного счета суммы, превышающие нужды ТСЖ, и после расчета по зарплате, больничным, отпускным и оплаты поставщикам забирала излишки. В суде установлено, что часть якобы пошедших на зарплату средств до работников так и не дошли. Как не дошли до налоговой произведенные бухгалтерией вычеты из зарплат сотрудников ЖСК в 2011—2014 годах.

Зато установлено: на зарплате в ЖСК лишь числились сын председателя Ахметгараева (якобы устроенный антеннщиком) и несколько родственников подсудимой. Как пояснила суду сама Антонова, «оформляла их взамен временно отсутствующих» работников, «деньги шли на хозяйственные нужды ЖСК». В то же время из казны же самого кооператива оплачивались штрафы по проверкам административно-технической инспекции исполкома и Роспотребнадзора.

На свой приговор 58-летняя Елена Антонова пришла с сопровождающим из ФСИН и двумя адвокатами — Наилем Валетовым и Региной Егоровой

Защита в прениях просила оправдать бывшего главбуха. Вину в каком-либо преступлении та отрицала наотрез. «Все деньги передавала только председателю… А когда он болел — приезжала к нему в больницу, и он подписывал документы», — цитировал суд показания Антоновой.

Бывшего шефа женщина не винит. По ее версии, якобы недостающие 12,7 млн рублей истрачены по назначению. А вот подтверждающие эти траты документы исчезли. Со слов Антоновой, большой пакет бухгалтерской отчетности от нее получил без расписки и не вернул некий следователь МВД Хайруллин, таким же образом растворилась направленная председателю ревизионной комиссии документация. Еще часть, переданная под расписку следователю Замалееву, попала в дело. Как и изъятое в доме у самой Антоновой.

Покойный председатель — про «обман» энергетиков

«Подложные документы членам контрольно-ревизионной комиссии никто не передавал. Откуда они взялись, не знаю», — поясняла результаты экспертиз Антонова. Экспертом установлено — часть документов с подписью Ахметгараева подписана иным лицом или лицами. Кроме того, изъятые в правлении ЖСК банковские выписки за 2008 и 2009 годы оказались сформированными не банковской программой.

А вот появление задолженности перед энергетиками подсудимая объясняла просто: «Генерирующая компания вела неправильный учет, завышались суммы. По старому законодательству нельзя было брать ОДН с жителей, а они брали. Разница появилась, так как учитывалась не площадь, а объем дома...»

Той же версии придерживался и Рафаэль Ахметгараев, допрошенный еще на первом процессе по этому делу: «Были претензии к «Генерирующей компании», так как они начисляли слишком много. С 2013 года мы поставили счетчики, но они продолжали обманывать — добавляли лишних расходов. Лишних было на 1 млн рублей».

«Подложные документы членам контрольно-ревизионной комиссии никто не передавал. Откуда они взялись, не знаю», — поясняла результаты экспертиз Антонова

В свое время свидетель Ахметгараев переложил ответственность на подчиненную: мол, контролировать использование печатей и подписей не мог, потому что лежал в больнице, тогда как «Антонова фактически распоряжалась всеми средствами ЖСК «Волга-27». Впрочем, как ни открещивался директор от своих подписей на сомнительных платежках, наряду с поддельными эксперты нашли и настоящие.

Оба смещенных руководителя утверждали: за время работы их тандема в некогда «запущенном» доме №72а на проспекте Победы проведен большой объем работ — от замены канализации в подвале до ремонта кровли.

«Лишнего имущества в семье не появилось»

Огласили в суде и показания родных подсудимой. Дочка рассказала — «лишнего имущества в семье не появилось», «машина куплена в кредит». Муж подтвердил кредит на авто и заявил: «Сам за границу не ездил, жена летала в Турцию». Еще поделился — ее здоровье после пребывания в СИЗО ухудшилось.

При вынесении приговора суд учел состояние здоровья Антоновой и ее мужа, а также факт отказа гособвинения от части претензий. Поскольку в 2010—2011 годах все суммы со счета ЖСК снимались по чекам, подписанным лично Ахметгараевым, что подтверждено экспертизой, и переданы ему лично, что ранее не отрицал сам бывший председатель, который, как подчеркивается в приговоре, не был привлечен к ответственности по этому делу. В итоге с 12,7 млн рублей предъявленный Антоновой ущерб сократился до 6,3 млн рублей, и лишь эту сумму суд постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевшего ЖСК.

Впрочем, насчет реальности взыскания у жильцов есть сомнения — под арест у обвиняемой в свое время попала лишь оргтехника. Ну а долги перед коммунальщиками «Весна-27» давно погасила — пришлось поднять тарифы для жильцов.

Суд признал Антонову виновной в присвоении и растрате, приговорив к 5 годам лишения свободы условно

От наказания за уничтожение и сокрытие отчетности Антонову суд сегодня освободил за истечением срока давности. Но признал виновной в присвоении и растрате, приговорив к 5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.