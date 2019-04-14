История империи «Хилтон»: потерять все и восстать из пепла

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Международная сеть отелей и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide, в этом году отметит 100-летие. Сегодня бренд включает более 5 тыс. отелей и курортов по всему миру. Но мало кто знает, что начиналось все с маленькой гостиницы для рабочих с нефтяных приисков, а основатель империи — несостоявшийся банкир Конрад Хилтон и вовсе по случайности попал в этот бизнес. Во время Великой депрессии Хилтон полностью потерял свой бизнес, но ни разу не позволил себе сдаться. Он не только вернул себе сеть обратно, но и сделал ее одной из крупнейших в мире. О том, как создавался прообраз современных отелей, появилась система звездной классификации и кому отошло наследие Конрада Хилтона, — в материале «Реального времени».

Первые попытки предпринимательства

Конрад Хилтон родился 25 декабря 1887 года в городке Сан-Антонио в американском штате Нью-Мексико и стал восьмым ребенком в семье. Его отец, Август, иммигрировал из Норвегии, а мать, Мари, — из Германии. Первым делом Августа Хилтона стал бакалейный магазин, на прибыль от которого он смог купить часть прав на угольные шахты. При этом в семье было принято, что дети помогают старшим, поэтому Конрад с юного возраста работал продавцом в лавке отца.

В 1904 году Август Хилтон за $100 тысяч продал свои права на угольные шахты. Эта сделка должна была обеспечить семью на долгие годы вперед, поскольку для того времени сумма была внушительная. Однако кризис 1907 года внес свои корректировки, в одночасье разрушив планы Хилтонов. Банк, в котором хранились сбережения, разорился. Бакалейный магазин тоже продержался недолго.

Но Хилтонам повезло: в их активе имелся пятикомнатный дом возле железнодорожного вокзала. И на семейном совете было решено открыть там что-то наподобие пансиона. Кому первому пришла в голову эта идея, никто не знает, но искать клиентов приходилось именно 20-летнему Конраду, который каждый вечер предлагал комнаты пассажирам на местном вокзале. За чистую комнату, ужин и завтрак с гостей брали всего $1. Именно так Хилтоны сумели выстоять. А скоро в их жизни снова началась белая полоса: универсальный магазин вернул прибыльность.

Крушение мечты

Надо сказать, что образование Конрад в угоду отцу получил основательное. Август хотел, чтобы все его дети получили хорошее образование, и отправил Конрада в военное училище, но оно вскоре закрылось, серьезно пострадав при пожаре. Дальше были военная академия и Горный институт. Правда, по специальности горного инженера Конрад так и не стал работать — он мечтал сделать карьеру на финансовом поприще. После института юный Конрад возвратился в родительский дом и снова стал помогать отцу в мини-бизнесе.

Доходы от мини-отеля вскоре позволили Хилтонам снова встать на ноги и даже восстановить лавку — все вернулось на круги своя. Члены семьи стремились держаться вместе, все они были одержимы идеей достижения богатства и славы. Вскоре Августа избрали депутатом нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Мексико, а Конрада он взял себе в помощники.

В попытках реализовать детскую мечту в 1916 году Конрад попытался создать собственный банк в Сан-Антонио. Но из-за малого количества клиентов убыточный банк пришлось закрыть. И это можно считать первым поражением Конрада Хилтона на финансовом поприще.

В 1917 году Конрад записался добровольцем на фронт. Фото inosmi.ru



Случайность, породившая идею

В 1917 году Конрад записался добровольцем на фронт. В мире уже три года как шла Первая мировая война. Воевал Хилтон в Европе в звании второго лейтенанта интендантской службы, примерно соответствующем нашему прапорщику. В 1919 году Конрад в звании лейтенанта вернулся на родину, но дома его ждала печальная весть — в автомобильной катастрофе погиб отец. И жизнь для Хилтонов резко изменилась.

Конрад был уверен: нужно возвращаться в предпринимательство. Точнее, в финансовые структуры, ведь за время службы Хилтон так и не смог забыть идею о собственном банке. Несмотря на то что его первый банк прогорел, 5 тыс. долларов ему все-таки удалось спасти. На эти деньги он и решил начать все сначала. Хилтон отправился в городок Сиско (штат Техас), где нашел небольшой банк. Правда договориться с владельцем ему так и не удалось — тот постоянно завышал цену.

В поисках ночлега Хилтон оказался в местной гостинице Mobley. Банкира-неудачника поразили толпившиеся в вестибюле люди, которые буквально дрались за свободные комнаты. «Толпы клиентуры — это настоящая мечта любого коммерсанта», — подумал в тот момент Хилтон. А вот владельца отеля подобное столпотворение нисколько не радовало. Выяснилось, что он не прочь продать свой 60-комнатный Mobley. Эта случайность подарила Хилтону новую идею, а миру впоследствии бизнес-империю.

Владелец отеля хотел получить за него 50 тыс. долларов, но после того как Конрад тщательно изучил состояние дел, согласился сбавить цену на 10 тысяч. У предпринимателя не было и таких денег — зато они были у его родственников. Заняв $15 тысяч у близких и получив кредит на сумму в $20 тысяч, Хилтон принялся за дело. Теперь все зависело от самого Конрада.

Рост империи

Еще до сделки Конрад решил полностью изучить, что представляет из себя отель. Он мог часами сидеть в фойе и следить, что нравится и не нравится клиентам, осматривал номера, общался с жильцами гостиницы. Когда Mobley стал его собственностью, Хилтон знал о нем больше, чем персонал.

Клиентами Mobley были в основном рабочие с ближайших нефтяных приисков, которые снимали комнаты только для сна за 1 и 2,5 доллара за ночь. Первое, что сделал Конрад, — увеличил число спальных мест, чтобы ликвидировать бурлящую толпу ожидающих ночлега.

Затем ему пришло в голову, что посетителей нужно чем-то занять, при этом, желательно, с выгодой для себя. Для этого он разместил вокруг колонн в вестибюле несколько витрин, в которых продавалась всякая мелочь — от газет и журналов до одежных щеток и зубной пасты. Позже Хилтон говорил, что каждая колонна принесла ему 8 тыс. долларов.

И если с банками у Конрада не заладилось, то в отельном бизнесе дела шли прекрасно. Уже через год Хилтон купил еще один отель в городке Форт Ворт, а потом еще две гостиницы поменьше. К 1924 году у Хилтона было уже 350 номеров и достаточно денег, чтобы построить первый собственный отель с нуля. Ровно через год в империи появился Dallas Hilton — отель, построенный на 325 номеров. Интересно, что комнаты в нем были не намного дороже, чем в Mobley — 1,5 и 3 доллара за ночь. После этого события бизнес Хилтона стал стремительно набирать обороты — ежегодно в Техасе Конрад открывал по одному отелю.

Ежегодно в Техасе Конрад открывал по одному отелю. Фото brandstory.com.ua



Ирония судьбы

В 1929 году Конраду Хилтону предложили проект отеля, который должен был стать одним из самых дорогих в Америке, с бюджетом около 1,7 млн долларов. Однако планам не суждено было сбыться: вскоре произошел обвал фондовой биржи, и началась новая волна кризиса. Предприниматель встретил эти события с невыплаченным кредитом. Хилтону нечем было платить своим сотрудникам, они жили в отеле и продолжали работать только потому, что Конрад обещал исправить ситуацию. Обещал, но не смог. В итоге Хилтон лишился права собственности на свою компанию. Это был полный крах.

Ирония судьбы: тот же кризис, который отнял у Конрада его бизнес, в результате помог вернуть ему свою империю. Новые хозяева плохо разбирались в гостиничном бизнесе и наняли Хилтона управляющим в свои же отели. Со временем гостиничный бизнес стал убыточным, и новые владельцы империи Хилтон старались избавляться от своих покупок. Скупал их сам Конрад Хилтон. К тому времени знакомый банкир предложил ему вложить деньги в выгодное дело, связанное с нефтяными месторождениями. Конрад после некоторых сомнений решился на инвестиции и получил прибыль, которой было достаточно, чтобы вернуть себе три отеля. Пятнадцать лет подряд Конрад кропотливо скупал отели конкурентов и строил новые. Так постепенно Хилтон вернул себе утраченную империю.

«Восторженный делец»

Основные перемены происходили внутри хилтоновских гостиниц. Во всех отелях клиента встречал стандартизованный набор услуг. Все закупки в отелях делались заранее, исходя из анализа спроса и с учетом предстоящих событий. Никакое требование клиента не должно было стать неожиданностью. И это было еще одним новшеством.

Тогда же появляется нововведение, которое в будущем станет отраслевым стандартом, — звездная система определения фешенебельности отеля. По легенде, на идею Конрада натолкнула система оценки коньяка. Но есть точка зрения, что новшество придумал не Хилтон: будь это так, оно было бы более популярно в США.

Сам Конрад скоро получил прозвище «восторженный делец» за свою неуемную энергию в изучении конкурентов. Собираясь купить отель, он лично изучал обстановку. Например, смотрел, сколько мужчин и женщин входят и улыбаются ли они, когда выходят из отеля, каков размер вестибюля и даже сколько лампочек горит перед входом и сколько из них перегорело.

Клиент решает все

После окончания Второй мировой войны обороты его компании так выросли, что в 1949 году он смог осуществить мечту своей жизни — купить самый фешенебельный отель Нью-Йорка Waldorf-Astoria. Кстати, именно в Waldorf-Astoria впервые ввели практику круглосуточного обслуживания номеров. В том же году открылся первый «Хилтон» за пределами Соединенных Штатов. Это был 300-комнатный Caribe Hilton в Пуэрто-Рико. А в 1954 году Конрад купил сеть Statler Hotels — своего главного конкурента в технологическом оснащении. Хилтон заплатил 111 млн долларов, эта сделка стала крупнейшим в США приобретением недвижимости.

В 1954 году Конрад купил сеть Statler Hotels — своего главного конкурента в технологическом оснащении. Фото ruspekh.ru

Рост компании во многом был обусловлен самым важным правилом сети — ориентацией на клиента. Конрад знал, что больше всего постояльцам нужен хороший сервис и современный подход и обеспечивал им это в любой стране мира. Он был уверен, что любой человек, богат он или беден, известен или нет, должен чувствовать себя в отеле желанным гостем.



Благотворитель и наставник

К началу 1960-х годов Хилтон стал самой технологичной сетью отелей в мире, и его расширение не встречало препятствий. В середине 60-х новой идеей Конрада Хилтона стал франчайзинг. Предприниматель отлично понимал, что его фамилия — известный международный бренд и на ней можно зарабатывать. Стоимость франшизы и по сей день составляет 5 млн долларов. Этим направлением занимается дочерняя компания Hilton Inn.

К концу 60-х у Конрада было около 40 гостиниц в США и столько же за их пределами. Хилтоны стали естественной принадлежностью Лондона, Рима, Каракаса и Барбадоса. В 1964 году Хилтон выделил все заморские активы в компанию Hilton Group, которой с этого момента принадлежит право на марку Hilton за пределами США и Мексики.

Конрад Хилтон отошел от управления компанией в 1966 году. На тот момент ему было 78 лет. Его пост унаследовал сын Баррон. Хилтон был председателем совета директоров до последнего момента своей жизни. Выйдя «на пенсию», Конрад стал благотворителем и начал выступать перед студентами. Кроме того, он создал католический фонд, который назвал в честь себя.

В 1969 году стартовало направление DoubleTree by Hilton, куда вошли отели высшего класса, вложившиеся во франшизу бренда, а также несколько гостиниц из собственности компании.

Дважды лишенные наследства

Умер Конрад Хилтон 4 января 1979 года в Далласе в 91 год. Все свое состояние он завещал благотворительному фонду Hilton Foundation. Сын Конрада Баррон был шокирован таким решением отца и в течение 9 лет оспаривал завещание. В итоге ему удалось вернуть контроль над конгломератом.

В 2006 году Hilton Corporation получает черный пиар благодаря поведению внучки Баррона Пэрис Хилтон, попавшей в серию громких скандалов, среди которых были и проблемы с наркотиками. Уважаемые в США Хилтоны в ужасе замерли, ожидая ответных действий со стороны Баррона. Тот вскоре объявил свою волю, лишив Пэрис наследства, а через некоторое время отобрал его и у остальных представителей семейства.

Кристофер Насетта управляет компанией по сей день. Фото bizjournals.com

Вскоре появилась информация о том, что отельный бизнес будет продан фонду Blackstone Group за 26 млрд долларов. В 2007 году одновременно с переходом конгломерата к Blackstone Group сменился и глава компании. Им стал Кристофер Насетта, который управляет компанией по сей день.



Конрад Хилтон после себя оставил огромнейшее состояние. Но это не все его наследие: именно Хилтон вывел отельное дело на новый уровень развития. В отелях сети Hilton впервые появились все атрибуты современной гостиницы: стандартный набор услуг, система скидок, автоматические замки, установленные в дверях номеров, кондиционеры и многое другое.