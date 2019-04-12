«Шуваловские» земли держат старые долги: почему не застраивают «Ферму-2»

«Базис-Терра» не торопится рассчитываться с кредиторами ФГУП «Учхоз», оставляя земли вне строительного оборота

Премьерский подарок Дмитрия Медведева, преподнесенный в прошлом году Татарстану в виде безвозмездной передачи 700 га свободных земель в Казани, перешел в «кубышку» госхолдинга ОАО «Связьинвестнефтехим» (СИНХ). Как стало известно «Реальному времени», 47 участков бывшей федеральной земли Казанского аграрного университета были оценены в 2,87 млрд рублей и приватизированы с внесением в уставный капитал АО «Базис-Терра», подконтрольного СИНХ. Эту земельную заначку, как утверждают наши источники, отдадут в разработку ГЖФ (размениваться с частными застройщиками, похоже, не станут), но не раньше 2020—2021 годов. Подробности — в материале «Реального времени».

«Сначала говорили — федеральная земля, теперь — частная»



О том, что пустующие федеральные земли в микрорайоне Ферма-2 Приволжского района Казани подверглись приватизации и снова оказались недоступными для застройки, нам стало известно от окружения казанских девелоперов. По их словам, застройщики давно присматривались к этой территории, но всякий раз наталкивались на неофициальные отказы. «Сначала говорили — земля федеральная (действительно, здесь издавна располагались учебно-опытные площади Казанской сельхозакадемии, ныне Казанского аграрного университета, — прим. ред.), а теперь — частная. Забудьте — советуют нам, — сетует представитель одной из крупных стройкомпаний. — А как про них забудешь? Просторы — необъятные». «На эти земли снова наложено табу, теперь уже татарстанскими властями, и «расчехлять», похоже, не собираются», — сожалеют застройщики.

Из федеральной собственности в республиканскую земли перешли 2 года назад. Прежде они принадлежали бывшему ФГУП РТ «Учебно-опытное хозяйство государственного образовательного учреждения «Казанская государственная сельскохозяйственная академия». Конечно, земельное наследство ликвидированного «Учхоза» могло бы расширить возможности комплексной жилой застройки в Казани — в его оперативном хозяйственном ведении находилось 47 земельных участков в Приволжском районе общей площадью почти 700 га.

Как уже рассказывало «Реальное время», часть этих земель была выявлена во время инвентаризации федеральных участков, проведенной 3 года назад по распоряжению тогда еще первого вице-премьера РФ и главы правительственной комиссии при Фонде содействия развитию жилищного строительства («Фонд РЖС», ликвидирован 1 сентября 2016 года) Игоря Шувалова. Так, например, 4 марта 2016 года эта комиссия признала целесообразной передачу в собственность республики трех неосвоенных земельных участков общей площадью 45,2 тыс. кв. м в Приволжском районе Казани (Ферма-2) для «комплексного освоения».

Часть этих земель была выявлена во время инвентаризации федеральных участков, проведенной 3 года назад по распоряжению Игоря Шувалова. Фото archive.government.ru

За этим последовало решение об изъятии нетронутой латифундии Казанского аграрного университета, которую прозвали «шуваловскими» землями. В 2017 году, после трехлетних переговоров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче в собственность республики 700 га земель «Учхоза».



«Базис-Терре» отдали 700 га

Однако в последующем эти земли так и остались неиспользованными. Как сообщили в МЗИО РТ, они были приватизированы и внесены в уставный капитал нового юридического лица АО «Базис-Терра», учредители которого не раскрывались. Оценены 700 га были в 2,87 млрд рублей. По данным системы «Спарк-Интерфакс», АО «Базис-Терра» перешло в собственность МЗИО лишь в феврале 2019 года. И хотя формально компания на 100 процентов принадлежит министерству, но фактически, как утверждают источники, близкие к правительству, ею управляет руководство СИНХ. Косвенно это отражено в представительстве органов управления. Совет директоров «Базис-Терры» сформирован из представителей ООО «Банковский долговой центр», ООО «Дом печати на Баумана» и ООО «Инвестнефтехим», и лишь одно место в нем занимает представитель МЗИО.

Источники утверждают, что табу на распоряжение землями южной латифундии Казани наложено не случайно. По их словам, ФГУП РТ «Учхоз», находившийся в собственности Минсельхоза России, накопил солидные долги и рисковал попасть под банкротство. Именно по этой причине власти Татарстана торопились с передачей земельного актива в ведение региона, иначе земля «в упаковке» ФГУП была бы выставлена на торги и продана по частям. Фактически, республике удалось предотвратить ее изъятие в чужие руки. Теперь менеджерам Валерия Сорокина предстоит осуществить расшивку долгов — АО «Базис-Терра» стало правопреемником задолженности ФГУП «Учхоз», и расчеты с кредиторами не завершены.

«Эта земля находится в категории земель сельскохозяйственного назначения и не подлежит продаже», — заявил «Реальному времени» представитель СИНХ. По его словам, перевод участка в категорию ИЖС не планируется. По крайней мере, до 2020—2021 годов. Иначе говоря, земли берегут от притязаний кредиторов, но их имена при этом не раскрывают. Между тем, совет директоров АО «Базис-Терра» тоже не принял в этом году решений по расчету с должниками и кредиторами.

«Эта земля находится в категории земель сельскохозяйственного назначения и не подлежит продаже», — заявил «Реальному времени» представитель СИНХ. Фото gov.cap.ru



Прежний руководитель учебного хозяйства Рашит Хуснутдинов рассказывал «Реальному времени», что федеральные власти не ставят ограничений на вид использования земель. А сами застройщики все еще лелеют надежду на «вброс» на рынок бывших федеральных земель. Правда, источники, близкие к СИНХ, утверждают, что земельной заначке уготована другая судьба — размениваться с частными застройщиками не станут и отдадут ее в разработку ГЖФ.