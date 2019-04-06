Опрос предпринимателей: есть ли польза в запрете на фейковые новости

Я сомневаюсь в том, что закон будет работать: сложно уследить за его выполнением. Нужны люди, которые будут проверять данные. Если закон будет соблюдаться людьми по совести, то не будет такой ситуации с фейковыми новостями, которая возникла после пожара в «Зимней вишне». Тогда блогеры, глядя в фронтальную камеру своего телефона, разводили панику, что погибло 300 детей. На самом деле погибло 64 человека.



При этом некоторые блогеры наоборот разбирают неправдоподобную информацию. Например, когда вводили закон о самозанятости, все говорили, что Сбербанк вводит налог 4% на переводы. И эта информация тиражировалось официальными СМИ. Потом Сбербанк сообщил, что это фейк.

Поэтому в первую очередь должны проверяться издания, которые публикуют непроверенную информацию, а физических лиц — блогеров — не отследить. Или нужна и градация: например, проверять только блогеров с высоким количеством посещений в сутки. Надо продумать, как будет работать закон.

На нашем бизнесе фейковые новости не отражались, мы не зарабатываем на хайпе. А блогеры лайфстайла более эксцентричные: сами распространяют фейки, чтобы привлечь внимание к блогам, повысить их монетизацию.