Опрос предпринимателей: есть ли польза в запрете на фейковые новости
Бизнесмены о том, как отличить фейк от настоящей новости
Предприниматели критически отнеслись к закону о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, вступившему в силу в конце марта. Часть опрошенных заявила, что запрет на фейковые новости необходим и может очистить интернет от лживых сообщений. Однако у бизнесменов возникли сомнения в реализации закона. Подробности опроса в субботнем бизнес-задачнике «Реального времени».
В России вступил в силу закон о запрете распространения фейковых новостей. Он предусматривает штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то размер штрафа увеличивается. Как вы считаете, станет ли меньше фейковых новостей? Сказывались ли фейковые новости негативно на вашем бизнесе? Насколько, на ваш взгляд, легко отличить фейковую новость от настоящей?
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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Я яростный противник распространения плохих новостей, и не важно фейковые они или нет. Слишком много внимания уделяется плохому, когда есть много хорошего, но об этом мало пишут СМИ. Я новый закон поддерживаю и считаю, что желательно распространять хорошие новости. Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы новость в отношении компании задела нас. Если вокруг себя и в отношении компании создаешь поток хороших новостей, то на бизнес не влияют плохие сообщения. Если новость фейковая и хорошая, то она не принесет никому вреда. Не стоит разбираться, правда или нет, а просто не надо распространять плохие новости.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Знакомые работают в маркетинге и PR, и они часто сами придумывали новостные шутки. Хотя, думаю, что фейковые шутки часто можно отличить от настоящих. Я, конечно, не эксперт в плане новостей, но мне кажется, что в интернете слишком много пишут. Если с появлением закона люди начнут задумываться прежде чем выкладывать мем или писать чушь, то этот документ принесет пользу. Но здесь тонкая грань — запрещать все, как при Сталине, тоже нельзя. Даже правдивую новость можно подать как фейк, и это может повлечь обращение в суд. Может мы и придем постепенно к аналогу европейского или американского общества, где за каждую мелочь можно подать в суд на человека.
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Галина Маштакова генеральный директор «GMC консалтинг»
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На наш бизнес этот закон не повлияет, потому что мы фейковые новости не распространяем, даем только правдивую информацию. Я могу предположить, что фейковых новостей с появлением закона станет меньше. Важно, будут ли следовать букве закона те, кто должен заниматься предписаниями. Если фейковые новости будут отслеживать только в первое время и только по отношению к неудобным, то люди поймут, что закон не работает.
К тому же создатели фейка могут запускать фейковые обсуждения под новостями. Обывателю практически невозможно отличить лживое сообщение от настоящего. Мы живем в море информации, которая не проверена. Она часто подкрепляется домыслами и обсуждениями, а не фактами.
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Дмитрий Червяков генеральный директор ООО «ТЕСТПРОДУКТ»
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На наш бизнес фейковые новости не влияют, потому что мы работаем только с официальной информацией: со статьями, постановлениями, техническими регламентами. Новости сложно отличить от фейковых, потому что написаны они грамотно. Иногда веришь информации в СМИ, иногда нет. Не знаю, кому нужен такой закон, но не думаю, что фейковых новостей станет меньше. Большинство из них пишется с неофициальных аккаунтов, и их не ограничить законом.
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Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера»
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Опыта отличия фейковой новости от настоящей больше у людей советской закалки, потому что в то время все новости были немного фейковые и все привыкли читать между строк. Может быть, авторы закона опасались за молодежь, у которой нет иммунитета к большому потоку информации. С другой стороны, в интернет-среде много розыгрышей, шуток, которые не воспринимаются всерьез. Не думаю, что проблема фейковых новостей так важна, я придерживаюсь либеральных позиций и считаю, что чем меньше законов, тем лучше.
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Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»
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Все зависит от того, как в законе прописано понятие фейковой новости. Я за распространение достоверной информации, поэтому за закон, а не против. Согласна, что подогревание ажиотажа и создание панических настроений в обществе должно караться. Стресса у людей хватает, и когда они постоянно думают о плохом — а это и подогревается новостями — то самоубийств происходит больше. Я опасаюсь, что из-за закона будут перегибать палку, что может вылиться в отсутствие свободы слова. Человек будет сомневаться, писать или нет, в случае если получил данные из тайных источников, которые не может раскрыть, а информация реальна.
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Зоя Тетруашвили руководитель сети соляных пещер «Стоуни»
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Я сомневаюсь в том, что закон будет работать: сложно уследить за его выполнением. Нужны люди, которые будут проверять данные. Если закон будет соблюдаться людьми по совести, то не будет такой ситуации с фейковыми новостями, которая возникла после пожара в «Зимней вишне». Тогда блогеры, глядя в фронтальную камеру своего телефона, разводили панику, что погибло 300 детей. На самом деле погибло 64 человека.
При этом некоторые блогеры наоборот разбирают неправдоподобную информацию. Например, когда вводили закон о самозанятости, все говорили, что Сбербанк вводит налог 4% на переводы. И эта информация тиражировалось официальными СМИ. Потом Сбербанк сообщил, что это фейк.
Поэтому в первую очередь должны проверяться издания, которые публикуют непроверенную информацию, а физических лиц — блогеров — не отследить. Или нужна и градация: например, проверять только блогеров с высоким количеством посещений в сутки. Надо продумать, как будет работать закон.
На нашем бизнесе фейковые новости не отражались, мы не зарабатываем на хайпе. А блогеры лайфстайла более эксцентричные: сами распространяют фейки, чтобы привлечь внимание к блогам, повысить их монетизацию.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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Есть несколько спорных моментов. Когда был пожар в Кемерово, то фейковые новости шли из-за границы, и они были направлены на рост среди населения негативных настроений по отношению к власти. Как с этими фейковыми новостями бороться? Если новость опубликована в России, то автора еще можно определить, хотя в интернете это сложно сделать. Но как быть, если эти фейковые новости идут из-за границы?
Необходимо отметить, что принятый закон касается общественно значимой информации, т. е. государство в первую очередь защищает свои интересы. Не приходится сомневаться, что государство применит всю мощь аппарата принуждения, все свои возможности по пресечению нежелательной информации.
Закон не предусматривает защиту обычных граждан и организаций от фейковых новостей, в отношении которых они распространяются. Способно ли существующее законодательство эффективно защитить законные права граждан и организаций от распространения недостоверной информации в отношении них?
Если речь идет об Игоре Сечине, главе «Роснефти», или Юрие Лужкове, в бытность его мэром Москвы, то мы видим, как эффективно работает судебная система против СМИ, опубликовавших информацию, которую вышеуказанные граждане посчитали недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство. Но много ли таких примеров наберется в отношении граждан и небольших предприятий?
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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Надо понять, как мы определим, фейковая новость или нет? Есть какой-то инструмент для этого? Если решение будет принимать человек, то это субъективно. В России есть похожие законы, например о клевете, но дела по ним не доходят до суда. Приняли закон о фейках, потратили деньги налогоплательщиков. Хотя их можно было на более прогрессивные моменты направить, а не на этот абсурд.
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Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps
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Сегодня фейковую новость тяжело отличить от настоящей. Нужно приложить усилия, помониторить другие известные источники. Интересно, как будут находить тех, кто создает фейковые новости? Человек открыл не настоящий аккаунт, выложил новость и забыл о нем. Как его вычислят? Будут тратить огромные деньги, чтобы по IP выйти на человека? Сам закон необходим, он поможет избавить Сеть от нежелательной информации.
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