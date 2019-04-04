Вексельберг — Татарстан 4.0: «Ренова» начнет «цифровую революцию» с установки искусственного интеллекта

Как президент фонда «Сколково» начинал «дружить» с властями Татарстана. И почему это выгодно обеим сторонам

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Набережные Челны прибыл с визитом президент РТ Рустам Минниханов и провел в IT-парке семинар с участием представителей новой структуры Виктора Вексельберга — «Цифры», собирающейся внедрять искусственный интеллект в сферу российской промышленности и вложившей в покупку стартапов уже 3 млрд рублей. Создавать инфраструктуру индустрии 4.0 «Цифра» начала с Казанского вертолетного завода и «Татнефти», 56% нефтедобычи которой уже осуществляется с использованием моделей цифровых двойников нефтегазовых месторождений. Тем не менее пока цифровизацией занята лишь треть татарстанских компаний. Корреспондент «Реального времени» побывал на семинаре и попытался разобраться, когда и зачем Вексельберг начал «дружить» с властями Татарстана. Услышал, как в «Ренове» уверяют, что их главная задача вовсе не продвижение своих продуктов, а создание нового рынка. Узнал у министра промышленности РТ Альберта Каримова, где на установку искусственного интеллекта малому и среднему бизнесу взять деньги: оказалось, что если компания РТ будет использовать софт Вексельберга, то получит льготный заем до 500 млн рублей под 1%, если зарубежный — под 5%.

Вексельберговская «Цифра» приехала в Татарстан устраивать «цифровую революцию»…

Сегодня в IT-парке в Набережных Челнах с участием президента РТ Рустама Минниханова, руководителя «Ренова-Холдинг Рус» Олега Фомичева и президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга прошел семинар «Цифровизация производства: практические решения», перед которым представители «цифровой дочки» «Реновы», ООО «Цифра», показали топ-менеджерам компаний и чиновникам макет «Модели цифрового цеха с внедренной системой мониторинга».

Рустам Минниханов, открывая семинар в «центре машиностроения республики», выразил надежду, что подобные семинары послужат консолидации усилий и обмену опытом между предприятиями реального сектора экономики. По его словам, сегодня каждая отрасль переживает «цифровую революцию», которая заставляет компании трансформироваться. Ключевая роль — у предприятий промышленности. Татарстан, отметил он, уже сотрудничает с ведущими центрами цифровизации России.

Наряду с этим РТ и его предприятия осуществляют и собственные проекты по освоению цифровых технологий, как, например: реализуется проект «беспилотного автомобиля» ПАО «КАМАЗ», для чего пришлось компании самой внедрять цифровые технологии; «Позис» с участием «Ростеха» открыл обновленный производственный комплекс (производительность труда в итоге должна увеличиться на 22%); «Татнефть» больше половины нефтедобычи (56%) осуществляет с использованием моделей цифровых двойников нефтегазовых месторождений.

— Кроме того, в рамках сотрудничества с «Реновой» реализуется проект мониторинга оборудования, — рассказал Минниханов.

Рустам Минниханов, открывая семинар, выразил надежду, что подобные семинары послужат консолидации усилий и обмену опытом между предприятиями реального сектора экономики. Фото tatarstan.ru



Начали с ПАО «Татнефть» и увеличили ей нефтедобычу

Интересно, что «Татнефть» сотрудничает с «Реновой» не напрямую, а как раз через компанию ООО «Цифра», о чем стало известно в августе прошлого года на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». О том, что увеличивать добычу нефти позволяют решения ООО «Цифра», сообщил тогда замгендиректора компании Юрий Крылов. Для этого были разработаны IIOT и AI (искусственный интеллект) для промышленности («цифровой завод», «цифровое месторождение» и «цифровая электростанция»).

По его словам, инструменты «цифрового завода» позволяют обеспечить полное покрытие всех бизнес-процессов управления производством, учет и управление всех материальных и энергетических потоков предприятия. Но в 2018 году «Цифра» уже успешно работала и в нефтедобыче — о чем рассказал гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов Рустаму Минниханову: «Сотрудничаем и продолжим сотрудничать». Представители «Цифры» в ответ заявили, что «нащупывают» пути применения наработок в нефтехимии и в нефтепереработке республики.

Что еще за «Цифра» и зачем Виктору Вексельбергу искусственный интеллект?

Виктор Вексельберг, стоявший у истоков создания «Сколково», со своей «Цифрой» претендует на лавры «цифрового короля России». Впервые о «Цифре» заговорили в сентябре 2017 года, когда ГК «Ренова» Вексельберга объявила о создании компании с целью «предоставления технологий цифровой трансформации заказчикам из капиталоемких отраслей». Планировалось, что «Цифра» станет одним из лидеров рынка промышленного интернета в России и выйдет на международную арену, выбрав в качестве стартовых площадок рынки Европы и Азии.

Компания намеревалась создавать собственные продукты, развивать существующие решения группы и инвестировать в перспективные технологии промышленного интернета и искусственного интеллекта. Вексельберг планировал вложить в новый проект более 6 млрд рублей и гордо заявил, что решил сделать компанию лидером рынка искусственного интеллекта, перечислив приоритетные проекты «Цифры»: энергетику, медицину, банковскую сферу (впоследствии ключевыми стали другие отрасли, см. ниже).

К концу 2019 года предполагалось на создание собственных продуктов и инвестирование в чужие потратить 850 млн рублей: в частности, имелась в виду та самая IIOT-система мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» (разработанная смоленской компанией ООО «ИЦ «Станкосервис» — «Цифра» заключила инвестиционную сделку с ней на сумму 850 млн рублей), о которой говорили на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» и которую, как рассказали «Реальному времени» сегодня представители «Цифры», уже установили также на Казанском вертолетном заводе.

Как рассказали сегодня представители «Цифры», систему Диспетчер» уже установили на Казанском вертолетном заводе. Фото Максима Платонова

Кроме того, в «Цифре» уточнили, что с «Татнефтью» в компании сотрудничают «на стадии пилотных проектов». Интересно, что для обеспечения высоких темпов развития новой компании «Реновы» была приглашена интернациональная команда топ-менеджеров, а председателем совета директоров избран Пекка Вильякайнен, который, напомним, приезжал в автоград несколько дней назад в рамках «Стартап Тура» (см. наш материал об этом и интервью с финном).

3 млрд рублей «Цифра» уже успела вложить, приобретя целый ряд стартапов и начав сотрудничество с «Ростехом»

Уже в марте 2019 года стало известно, что юная компания Вексельберга успела вложить в IT для промышленности 3 млрд рублей, то есть уже половину заявленных инвестиций — на собственные разработки и на покупку сторонних компаний в сфере искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей.

К этому времени «Цифра» приобрела систему мониторинга промышленного оборудования Foreman (Санкт-Петербург), затем стартап в области промышленного искусственного интеллекта Theta Data Solutions и, наконец, заключила сделку о приобретении мажоритарной доли в «Вист групп» за 2 млрд руб. Продукты компании реализуются на рынках Финляндии, Китая, Болгарии, Румынии, Сингапура, Марокко, Индии, сообщил глава «Цифры» Игорь Богачев, среди российских клиентов были названы входящая в «Ростех» «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Газпром нефть», «Химпром», Новочеркасский электровозостроительный завод, ММЗ «Вперед», RubEx, «Авиастар-СП». «Цифра», изначально на 100% принадлежащая «Ренова-Холдинг Рус», сегодня на 60% принадлежит лично Виктору Вексельбергу — у «Реновы-Холдинг Рус», директор по стратегическому планированию и развитию которой сидел сегодня рядом с президентом РТ, осталось 25%.

Как Вексельберг начинал «дружить» с властями Татарстана и почему это выгодно обеим сторонам

В Татарстан публично «Цифра» зашла в октябре прошлого года, когда состоялась рабочая встреча в Минпромторге РТ с представителями «Реновы»: с министром Альбертом Каримовым (он тоже сегодня был в IT-парке автограда, рассказывал о финансировании программ по цифровизации промышленных предприятий) тогда встречался тот же Олег Фомичев и гендиректор «Цифры» Игорь Богачев.

На встрече речь шла о «цифровой экономике в рамках комплексных проектов цифровой трансформации промышленности — от управления технологическими процессами до промышленной аналитики», в переводе на понятный язык: власти РТ и «Ренова» Вексельберга вели переговоры о крупных инвестпроектах по цифровизации татарстанских компаний. Этой же цели фактически был посвящен и нынешний семинар: «Цифра» пыталась «продать» свои услуги с подачи и при поддержке уже первого лица республики представителям крупнейших челнинских предприятий.

В Татарстан публично «Цифра» зашла в октябре прошлого года, когда состоялась рабочая встреча в Минпромторге РТ с представителями «Реновы». Фото mpt.tatarstan.ru



Тем самым одна сторона — Татарстан — будет решать вопрос с цифровизацией республиканской экономики во исполнение майского указа Владимира Путина (согласно которому рост производительности труда должен достигнуть 5% к 2024 году), а другая сторона — структуры Вексельберга — получать от этого коммерческую выгоду. О том, что услуги вексельберговской компании предприятиям автограда вообще нужны (и почему), доказывали и рассказывали сегодня на семинаре представители клиентов «Цифры», использующих ее систему «Диспетчер» (ИЦ «Станкосервис» и УИТ АО ПКО «Теплообменник»), с докладами настолько «зубодробительными», что разобраться в подробностях могли бы только инженеры или опытные программисты.

Сколько стоит создание комплексной системы мониторинга с ЧПУ АИС «Диспетчер» — точно неизвестно, но на сайте закупок Тульской области есть информация о подобном лоте стоимостью в 4,2 млн рублей (данные за лето 2017 года). Очевидно, сумма будет тем внушительнее, чем больше окажется предприятие.

Цифровизацией пока занята лишь треть компаний Татарстана

Компания «Цифра», кстати, не первый раз приезжает в Набережные Челны рекламировать свои услуги — автор этих строк был на IV Машиностроительном кластерном форуме в автограде, где директор по маркетингу компании «Цифра» Илья Муратов презентовал онлайн-практику для инженеров и руководителей о «цифровом производстве» и отмечал неверность массового представления о том, что «цифровизация — это ситуация, когда придет некий волшебный искусственный интеллект и сделает вам «монтаж» и всеобщее счастье»: «Так не бывает!» Тогда же случился казус: директор по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров отметил, что, помимо бесконечных слов «цифровизация, цифровизация», необходима реальная господдержка — не столько КАМАЗу, сколько малому и среднему бизнесу, который может и не потянуть дорогие и сложные компьютерные программы. Возможно, отчасти поэтому вовлеченность большей части предприятий в процессы цифровизации (в чем признался сегодня Минниханов) остается очень низкой?

— Только треть наших компаний наметили ориентиры цифрового перехода! — с сожалением заметил президент РТ. — А ведь уже сейчас аналоговые продукты перестают быть востребованными. Если предприятие сегодня не запустит цифровой переход, то окажется на периферии и традиционных рынков. Все это приведет к отставанию машиностроительного комплекса и рискам в экономике.

Общей задачей глава Татарстана назвал «построение в нашей стране эффективной цифровой экономики» и пообещал, что правительство РТ окажет компаниям всяческое содействие. Фото tatarstan.ru



Чтобы этого не произошло, в ближайшее время, по его словам, в КФУ, технологическом и техническом вузах Казани, а также в Иннополисе должны быть запущены программы по цифровизации экономики. Общей задачей глава Татарстана назвал «построение в нашей стране эффективной цифровой экономики», но предупредил, что одним лишь «форумом» проблему не решить, а цифровизация — процесс постоянный. Но в подобных процессах, пообещал он, правительство РТ окажет компаниям всяческое содействие (то есть «денежно поможем», заверил он топ-менеджеров, сидящих в зале).

В «Ренове» уверяют: их главная задача вовсе не продвижение своих продуктов, а создание нового рынка

Олег Фомичев, директор по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус», прямо признался в своем приветственном слове, что без взаимодействия компаний, входящих в холдинг «Ренова», с Министерством промышленности Альберта Каримова «Цифре» было бы тяжело.

— Татарстан входит в число 11 пилотных субъектов РФ, где реализуется проект производительности труда. Пока же производительность труда в среднем в российской экономике в 2 раза ниже, чем в Европе. И одно из ключевых направлений для ликвидации такого отставания — цифровизация производства. Это один из самых эффективных способов повышения производительности труда, — объяснил он, — что прямо сказывается на выручке, прибыли, возможности инвестировать.

В структуре нашей группы в 2017 году появилась компания «Цифра», которая быстро наращивает обороты, в том числе за счет объединения своих усилий с ведущими российскими компаниями в сфере промышленного интернета и искусственного интеллекта. Ключевыми для компании отраслями сегодня являются машиностроение, нефтегазовый сектор, химическая промышленность.

По его словам, о проведении семинара вексельберговские структуры с властями РТ договаривались еще в октябре прошлого года (на той самой встрече с Альбертом Каримовым, судя по всему). Но заверил, что задачей «Реновы» является не столько продвигать продукты компании «Цифра», сколько формировать рынок компаний перерабатывающих секторов по цифровой трансформации, тот самый рынок искусственного интеллекта. Хотя согласился, что «Цифра» постарается выигрывать конкуренцию на созданном рынке у других компаний.

— Нам важна не только продажа наших продуктов, а настроенность в целом предприятий на повышение производительности труда и цифровизацию. Поэтому наш семинар мы сегодня посвятили не тому, что делает «Цифра», а тому, что делают клиенты, — объяснил Фомичев. — Мы надеемся, что взаимодействие с Татарстаном продолжится и будет плодотворным.

«Нам важна не только продажа наших продуктов, а настроенность в целом предприятий на повышение производительности труда и цифровизацию», — объяснил Фомичев. Фото tatarstan.ru



«Цифра»: технологии созрели, но «полочного продукта» пока нет, а заниматься цифровизацией надо все равно

Директор по развитию самого ООО «Цифра» Александр Смоленский, говоря о цифровизации промышленности и «индустрии 4.0», заверил Рустама Минниханова, что дела с цифровизацией в Татарстане лучше, чем, к примеру, в Германии, где занимаются этим от силы два из десяти предприятий.

— По моим расчетам, в РФ суммарный эффект от программ цифровизации уже достиг порядка 200—250 млрд рублей. Но эксперты оценивают этот рынок вообще в десятки миллиардов долларов, — рассказал он. — То есть эффект уже есть, но цифровизация промышленности запаздывает! В розничной торговле и банковской сфере процессы идут быстрее.

Оптимизация технологических процессов, оптимизация оборудования дают повышение производительности труда, только во вторую очередь — изменения технологического процесса. Это всегда требует больших усилий и инвестиций, согласился он (а отдача в виде прямой финансовой выгоды заметна далеко не сразу, подразумевал, по-видимому, Смоленский).

Цифровизация промышленности состоит из трех шагов. Первый: объединение оборудования в сеть интернета вещей, это простой шаг, есть уже коробочные решения, когда за 3—4 месяца можно получить эффект. Второй шаг: сквозная интеграция цифровых решений и процессов, когда не только видно, что происходит с оборудованием, но и создается цифровой слой производства, а создание системы управления технологическими процессами — работа трудоемкая и рискованная (1,5—2 года работы). Третий шаг: создание системы искусственного интеллекта — помощника, позволяющего не только управлять технологическими процессами, но и улучшать их. «Цифра» продает фактически все три шага для промышленных отраслей.

— Промышленная цифровизация отстает по двум причинам, — рассуждал Александр Смоленский. — Во-первых, промышленники — коллеги, не судите меня строго, — народ консервативный. Во-вторых, сами технологии хотя и дозрели, но еще не превратились в продукт с полки «взять и поставить». Но многие солидные предприятия цифровизации уже занимаются этим все равно, и обидно вам будет проиграть в этом смысле конкурентам. И уверяю вас, инвестиции не такие массивные, как вы думаете.

Александр Смоленский, заверил Рустама Минниханова, что дела с цифровизацией в Татарстане лучше, чем, к примеру, в Германии. Фото Фото tatarstan.ru

Где бизнесу взять на искусственный интеллект деньги? Отвечал Альберт Каримов

Массивные или нет, тем не менее на это нужны все-таки деньги, как справедливо заметил на кластерном форуме Ирек Гумеров, особенно малому и среднему бизнесу, что живет порой от кредита к кредиту. Где их взять? Отчасти ответ на это давался еще в октябре прошлого года министром промышленности Татарстана Альбертом Каримовым «Реальному времени» на другом похожем семинаре — «по вопросам цифровизации промышленности и реализации нацпроекта», прошедшем на КАМАЗе под названием «Производительность труда и поддержка занятости».

Тогда речь шла о 30 млрд рублей федеральных средств, которые предлагалось направить на адресную поддержку предприятий, но неизвестна была доля самого Татарстана. Сегодня Каримов уточнил, что в программе будут участвовать 350 татарстанских предприятий с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. Кроме того, он сообщил, что первый в России льготный заем на проект по повышению производительности труда получило татарстанское предприятие — завод «Тасма» — 80 млн рублей под 1%.

Если компания РТ будет использовать софт Вексельберга — получит льготный заем до 500 млн рублей под 1%

Каримов рассказал, какими еще суммами власти планируют поддержать рискнувшего «поставить искусственный интеллект» у себя на производственной площадке. Во-первых, льготными займами Фонда развития промышленности — всего 10 программ финансирования. В том числе регионального Фонда развития, базирующегося на Инвестиционно-венчурном фонде. Суммы при этом варьируются довольно широко: от 5 до 750 млн рублей. Процентная ставка — 1—5%. Всего с 2015 года Фонд профинансировал 21 республиканский проект на сумму 6 млрд рублей. В 2018 году профинансировали 13 проектов на 3,5 млрд рублей.

В Минпромторге РТ ожидают еще один большой пакет мер поддержки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» с шестью программами, детализация их станет известна позднее, но Каримов уже охарактеризовал суммы по этим программам как «огромные». Фото Максима Платонова

Отметим, что цифры вполне сопоставимы с затратами вексельберговской «Цифры». Однако Каримов сам заявил, что подсчитаны инвестиции по всем 10 программам, но только одна из них прямо направлена на цифровизацию производства. Сумма займа по ней может составить 20—500 млн рублей под 1% годовых, «если вы используете софт, произведенный в РФ» (читай — в том числе продукт компании Вексельберга), под 5% — если продукт иностранный. Первый проект уже был поддержан — им стал проект компании «Татнефть-Пресскомпозит» на 25 млн рублей под 1% годовых.

В Минпромторге РТ ожидают еще один большой пакет мер поддержки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» с шестью программами, но детализация их станет известна позднее, но Каримов уже охарактеризовал суммы по этим программам как «огромные». Не говоря уже о 420 млрд рублей федеральной поддержки на программы предприятий промышленности в рамках нацпроекта «Международная интеграция и экспорт».

После семинара Рустам Минниханов отправился на площадку ПАО «КАМАЗ» — на презентацию крупнейшего центра обслуживания газомоторной техники в России с участием представителей руководства ПАО «Газпром». Сервисный центр «Техцентр РариТЭК» рассчитан на обслуживание 5 тыс. автобусов и грузовиков, работающих на природном топливе.