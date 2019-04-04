Борис Тихомиров взялся за кольцо: «Казанский Гипронииавиапром» переиграл подрядчика РЖД

Компания из РТ подписала контракт на проектно-изыскательные работы для строительства железнодорожного кольца вокруг Казани

АО «Казанский Гипронииавиапром» переиграл российского проектировщика высокоскоростной магистрали «Казань — Москва» — московский институт АО «Мосгипротранс» — в открытом конкурсе на проведение проектно-изыскательных работ для дальнейшего строительства железнодорожного кольца вокруг Казани. Как стало известно «Реальному времени», организатор торгов, «Главтатдортранс», заключил госконтракт на 52,9 млн рублей с казанским победителем конкурса. С запуском окружного железнодорожного кольца Минтранс РТ перенаправит пассажиропоток со станции Юдино в Казань, но не решит проблему транспортной доступности жителей «Салават купере». Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый шаг к кольцу



Проект строительства кольцевого железнодорожного движения вокруг Казани, который почти 10 лет лоббировал татарстанский Минтранс, начинает обретать первых исполнителей. На этой неделе стали известны результаты открытого тендера на право выполнения проектно-изыскательных работ, но не всего инвестиционного проекта, а лишь его первого этапа. Авторы железнодорожной «закольцовки» решили двигаться по принципу «step by step» (шаг за шагом) и начали с малого отрезка.

«Главтатдортранс» в рамках технического задания «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки (первый этап)» поставил задачу спроектировать железнодорожную перемычку от станции Юдино до станции Казань-2 на магистрали Горьковской железной дороги. Для чего?

— От станции Юдино можно будет сделать поворот и двигаться по существующей железнодорожной магистрали до вокзала Казань-2 или станции Восстание-Пассажирская (на станции метро «Северный вокзал»). На сегодня такой возможности проезда нет. Протяженность хорды составит 11,8 км из общей протяженность кольца в 48 км. Это станет началом закольцовки вокруг Казани, — пояснили «Реальному времени» авторы техзадания.

Заявка с конкурсными условиями была опубликована 19 февраля на сайте госзакупок. Стартовая цена госконтракта была установлена в 53,5 млн рублей, а источником финансирования определен бюджет РТ.

Проектирование объектов железнодорожной инфраструктуры требует специальных лицензий РЖД и профессионального опыта в этой достаточно специфической области. Фото Марата Гайфуллина



Казанцы боролись за контракт с проектировщиком РЖД

Тендер не вызвал особого интереса у российских проектировщиков, поскольку проектирование объектов железнодорожной инфраструктуры требует специальных лицензий РЖД и профессионального опыта в этой достаточно специфической области. Как следует из протокола вскрытия конвертов, на конкурс подали заявки два участника, но зато сильнейшие в отрасли. Это старейший проектный институт в области транспортного строительства АО «Мосгипротранс», считающийся одним из партнеров РЖД, и АО «Казанский Гипронииавиапром».

Схватка обещала быть острой: тягаться с членом проектного консорциума строительства ВСМ «Казань — Москва» непросто. К слову, «Мосгипротранс» является одним из крупнейших в России институтов, специализирующимся на различных видах изысканий и проектировании транспортных объектов со штатом 600 человек. Его выручка в 2017 году составила 2,8 млрд рублей.

В отличие от подрядчика РЖД, «Казанский Гипронииавиапром» специализируется на проектировании объектов ОПК. Его выручка в 2016 году составила 2,04 млрд рублей. Неофициально даже поговаривали, что госконтракт, скорее всего, достанется москвичам, а казанцы встанут к ним на субподряд. Оказалось, наоборот. Как следует из протокола вскрытия конвертов, «Казанский Гипронииавиапром» был признан победителем, так как предложил наименьшую цену в 52,963 млн рублей. Он «скинул» почти 10% от стартовой цены. «Мосгипротранс» выставил цену в 53,498 миллиона, сбросив символические 2 тысячи рублей! Как следует из материалов тендера, «Главтатдортранс» РТ подписал 1 апреля контракт с АО «Казанский Гипронииавиапром». Впрочем, в компании-победителе пока не видели подписанного контракта, сообщили специалисты института.

«Мосгипротранс» является одним из крупнейших в России институтов, специализирующимся на различных видах изысканий и проектировании транспортных объектов со штатом 600 человек. Фото zaprosotvet.ru

«Мосгипротранс»: готовы пойти на подряд к казанцам

— Татарстанский госзаказ был для нас больше имиджевым, нежели значимым, — прокомментировал результаты тендера заместитель генерального директора по развитию — исполнительный директор «Мосгипротранс» Андрей Изотов. — Потому что у нас большой объем работ по московскому транспортному узлу. Имиджевая составляющая в том, что в этом регионе мы занимались изыскательными работами по проекту ВСМ «Москва — Казань» и уже знаем особенности этой территории.

По поводу предложенной цены он заметил, что компания «вышла с тем предложением, которое посчитала целесообразным для себя».

Исполнительный директор «Мосгипротранса» не исключил вероятности заключения субподрядного контракта с «Казанским Гипронииавиапромом».

— Неофициальные разговоры о субподряде с ними были, — рассказал он. — Нас спрашивали, а готовы ли мы подхватить кое-что? Мы ответили утвердительно. Но пока официальных обращений от казанцев не поступало.

Собеседник издания особо подчеркнул, что «Мосгипротранс» владеет всеми видами необходимых лицензий для производства изысканий, в том числе на любых режимных объектах. «Среди наших заказчиков не только РЖД, но и Минобороны РФ и Росатом», — добавил он.

Получить комментарий от гендиректора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова вчера не удалось — почти весь день он был на совещаниях. По условиям контракта, проект изысканий должен быть закончен и передан на госэкспертизу до 25 декабря этого года. По словам специалистов «Главтатдортранса», сметная стоимость первого участка кольца будет определена после экспертизы, а инвесторами могут выступить РЖД и бюджет РТ. Ранее общую стоимость проекта оценивали в сумму свыше 22 млрд рублей.

«Если Казанская агломерация сложится, и мы сольемся с Зеленодольском, Лаишевским районом, то идея заработает. Потому что трудовым ресурсам будет необходима быстрая перевозка на далекие расстояния. Но сегодня городская электричка в Казани не нужна», — утверждал Айдар Абдулхаков 3 года назад. Фото Максима Платонова

Железнодорожная кольцевая не спасет «Салават купере»



Проект кольцевого железнодорожного сообщения вокруг Казани изначально был предложен РЖД, но столичные власти посчитали его неактуальным и бессмысленным для казанцев.

— Для меня городская электричка не видится перспективной. Вернее, она перспективная, но это вопрос не сегодняшнего дня. Если Казанская агломерация сложится, и мы сольемся с Зеленодольском, Лаишевским районом, то идея заработает. Потому что трудовым ресурсам будет необходима быстрая перевозка на далекие расстояния. Но сегодня городская электричка в Казани не нужна, — утверждал глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков 3 года назад, и лишь сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

Действительно, этот проект направлен на усиление пассажирских потоков из прилегающих районов в Казань, но он не решает проблему транспортной доступности жителей крупного городского микрорайона в Осиново «Салават купере», хотя вариант с электричкой для жилого комплекса в прошлые годы рассматривали. По словам разработчиков техзадания, железнодорожное кольцо не включает даже станцию Лебяжье, которая могла стать перевалочным пунктом для жителей микрорайона. «Для «Салават купере» должен быть отдельный проект ж/д путей. Сейчас его пока нет», — сообщили в «Главтатдортрансе».

На данный момент проект маршрута кольца включает станции Казань (Центральный железнодорожный вокзал), Лагерную, Новое Аракчино, узел Казань-2, остановочные платформы «Компрессорная», «Метро Аметьево» и станцию Вахитово.